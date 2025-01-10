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Програмне забезпечення для створення зображень AI - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Генератори зображень зі штучним інтелектом – це програмні додатки або платформи, які використовують генеративний ШІ (штучний інтелект) для створення високоякісних зображень. Ці алгоритми створені для імітації людської творчості та художнього стилю, дозволяючи створювати візуально привабливі та різноманітні зображення на основі визначених користувачем вхідних даних або критеріїв. Технологія створення зображень штучного інтелекту дозволяє користувачам створювати зображення, які нагадують реальні об’єкти, сцени або художні концепції. Ці системи на основі штучного інтелекту стали цінними інструментами для художників, дизайнерів, творців контенту та інших професіоналів, яким потрібен доступ до широкого репертуару візуальних ресурсів для їхніх проектів. Однією з ключових особливостей генераторів зображень штучного інтелекту є їх здатність перетворювати текст у зображення. Користувачі можуть надавати описові текстові підказки або ключові слова, а програмне забезпечення розумно інтерпретує та перетворює їх у візуально привабливі зображення. Незалежно від того, чи йдеться про яскравий опис ландшафту, зовнішності персонажа чи конкретного об’єкта, генератор зображень ШІ використовує свої розширені алгоритми для створення зображень, які точно відповідають наданому текстовому введенню. На додаток до функції перетворення тексту в зображення, генератори зображень штучного інтелекту надають користувачам різноманітний набір параметрів налаштування. Користувачі можуть вказати різні атрибути зображення, такі як стиль, колірна схема, композиція або конкретні деталі об’єкта, щоб отримати бажаний візуальний результат. Програмне забезпечення використовує складні моделі глибокого навчання, щоб гарантувати, що згенеровані зображення мають реалістичні деталі, точне відтворення та загальну цілісну композицію. На відміну від традиційного програмного забезпечення для редагування зображень, яке в основному покладається на ручні маніпуляції або фільтри, наприклад програмне забезпечення для редагування фотографій, генератори зображень зі штучним інтелектом використовують методи машинного навчання для аналізу шаблонів, вивчення величезних наборів даних і створення зображень із вражаючим рівнем деталізації та художнього стилю. Ці генератори не обмежуються вже існуючими ресурсами зображень, але мають можливість створювати абсолютно нові візуальні ефекти на основі визначених користувачем параметрів або текстових вводів. Крім того, генератори зображень зі штучним інтелектом мають схожість із програмним забезпеченням для синтетичних медіа, оскільки вони обидва зосереджені на створенні візуального контенту. Щоб отримати право на включення до категорії генераторів зображень AI, продукт повинен: * Використовуйте вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для створення високоякісних зображень, які імітують людську творчість і художній стиль за допомогою текстових підказок. * Забезпечте гнучкі параметри налаштування, дозволяючи користувачам керувати різними аспектами створених зображень, такими як стиль, композиція, колірна палітра або певні атрибути об’єкта. * Дозвольте користувачам взаємодіяти з процесом генерації зображень штучного інтелекту, надаючи засоби для повторення, уточнення або точного налаштування результату за допомогою механізмів зворотного зв’язку або інтерактивних інтерфейсів.
Запит на новий застосунок
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовний онлайн-інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту. Він спрямований на задоволення різноманітних творчих потреб, зокрема створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо. Він надає зручний для новачків спосіб редагувати зображення як професіонал за допомогою функцій, що підтримуються ШІ. Користувачі можуть створювати унікальні витвори мистецтва, фотореалістичні зображення та експериментувати зі злиттям реальних і синтетичних зображень для створення приголомшливих візуальних ефектів. Ця платформа також пропонує «Редагування змішаних зображень», динамічний спосіб поєднання різних зображень у переконливі композиції, що забезпечує величезну творчу гнучкість. Пропозиція Playground AI виходить за рамки стандартного редагування зображень, дозволяючи користувачам розширювати зображення за їхні вихідні межі, плавно інтегрувати об’єкти в різноманітні сцени та матеріалізувати свої творчі ідеї у візуальну реальність. Це ще більше підвищує потенціал співпраці, надаючи функції для поєднання ідей з іншими, розширюючи таким чином сферу творчості. Незважаючи на свої потужні можливості, Playground AI зберігає прихильність до зручності, доступності та інклюзивності, що робить його ідеальним вибором як для досвідчених дизайнерів, так і для новачків, які наважуються створювати зображення.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stability AI.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — медіа-технологічний стартап, який розробляє інструмент штучного інтелекту, який дозволить незалежним кінематографістам створювати відеофільми на рівні блокбастерів за незначну частину бюджету.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і дизайнерів ігор/анімації.
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
AKOOL
content.akool.com
AKOOL — це революційна платформа Generative AI для персоналізованого візуального маркетингу та реклами. За допомогою AKOOL маркетологи та інноватори можуть створювати індивідуальні, захоплюючі враження, які залучають людей до бренду таким чином, щоб перетворювати їх на лояльних клієнтів.
PicLumen
piclumen.com
Генерація зображень штучного інтелекту за допомогою методів перетворення тексту в зображення та зображення в зображення. Необмежена кількість безкоштовних творів у різних стилях без водяних знаків.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за межі початкових меж тощо.
neural.love
neural.love
neural.love — це онлайн-інструмент штучного інтелекту, який надає послуги зі створення та покращення контенту. Він пропонує безкоштовний AI Image Generator і AI Enhance, які можна використовувати для зміни стилю зображень, створення портретів і створених за допомогою AI аватарів. Він також пропонує інструменти для покращення відео та зображень, а також аудіо та може покращити якість до 48 кГц. Використовуючи нейронні мережі та алгоритми машинного навчання, neural.love здатний відновлювати та покращувати цифрові медіа будь-якої епохи з чудовими результатами. Він надає ряд послуг від підвищення дискретизації зображень і відео, підвищення різкості та забарвлення до покращення звуку та перетворення частоти кадрів відео. Усі ці служби виконуються без необхідності інсталяції чи потужного комп’ютера, і ними можна користуватися за допомогою простого та зручного інтерфейсу. Крім того, послуги neural.love отримали високу оцінку рецензентів Trustpilot. Він також надає корисні матеріали та навчальні посібники у своєму блозі, а також доступ до API. Щоб підтримати український народ, частина кожного платежу йде на гуманітарну допомогу.
Fotor
fotor.com
Генератор зображень штучного інтелекту Fotor — це онлайн-інструмент, призначений для створення зображень із текстових підказок. Це дозволяє користувачам майже миттєво візуалізувати ідеї, створюючи мистецтво та зображення, згенеровані ШІ, на основі вхідних даних. Окрім функції генерації зображень за допомогою штучного інтелекту, Fotor також пропонує повний набір інструментів для редагування зображень. До них належать зміна розміру, обрізка, розмиття, підвищення різкості та додавання тексту чи рамок до зображень. Окрім традиційного редагування, користувачі можуть перетворювати фотографії на ескізи чи карикатури, створювати колажі, об’єднувати зображення та змінювати фони фотографій. Платформа також надає інструменти для маніпулювання рисами обличчя, високоякісних зображень і навіть створення файлів PNG. Можливості Fotor поширюються на створення логотипів, листівок і плакатів для маркетингу, а також активів соціальних мереж, таких як мініатюри YouTube або дизайн публікацій Instagram. Платформа охоплює широкий спектр програм, таких як редагування тексту в зображеннях, розфарбовування фотографій і видалення об’єктів або фону із зображень. Окрім редагування фотографій, Fotor пропонує аналогічні інструменти штучного інтелекту для створення та покращення відео та GIF-файлів, а також дозволяє користувачам видаляти водяні знаки чи об’єкти.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI — це потужний генератор зображень, який зосереджується на створенні послідовних персонажів і керує їхніми позами, композицією та стилем.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
Shakker AI
shakker.ai
Коли ви використовуєте Shakker, створення зображень AI не повинно бути незграбним. Незалежно від того, чи хочете ви створювати зображення, змінювати стилі, комбінувати компоненти чи домальовувати будь-які частини, Shakker зробить це плавніше, ніж будь-коли, завдяки швидким підказкам і точним дизайнам.
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції штучного інтелекту. Ви платите лише за те, що використовуєте в 1min.AI, без жодних прихованих витрат чи налаштування в іншому місці. Унікальні функції 1min.AI пропонують різноманітні функції штучного інтелекту на основі різних моделей штучного інтелекту. Ви можете чітко це побачити за допомогою функції «Чат з багатьма помічниками», яка включає Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... Інші мультимедійні функції, як-от вміст, зображення, аудіо та відео, також можна використовувати з різними моделями, щоб використовувати їхні можливості та отримувати найкращі результати. Нарешті, ми пропонуємо кредитну оцінку та прозору історію використання, щоб ви точно знали, скільки коштує функція перед запуском, і могли легко відстежувати використання. Спробуйте 1min.AI безкоштовно, щоб переконатися, що він вам підходить, перш ніж приймати будь-яке рішення!
ImagineArt
imagine.art
Уявіть собі, мистецький генератор штучного інтелекту, який відкриває нескінченні можливості для творчості. За допомогою Imagine ви можете легко створювати вражаючі шедеври лише за допомогою текстової підказки та вибраного художнього стилю. Незалежно від того, чи є ви досвідченим художником чи тим, хто ніколи раніше не брав у руки пензля, Imagine допоможе вам втілити ваші ідеї в життя приголомшливими та творчими способами. * Створюйте приголомшливі твори мистецтва в різних стилях: від реалістичних портретів до химерних пейзажів і абстрактних шедеврів, Imagine може створювати мистецтво практично в будь-якому стилі, який ви можете собі уявити. * Створюйте мистецтво швидко та легко: за допомогою Imagine ви можете створювати прекрасні витвори мистецтва всього за кілька секунд, не витрачаючи години чи дні на вивчення традиційних технік мистецтва. * Досліджуйте нові творчі можливості: Imagine може допомогти вам розширити межі вашої творчості та досліджувати нові художні ідеї, які ви ніколи б не придумали самостійно.
Mixart.ai
mixart.ai
З нашим безкоштовним генератором зображень штучного інтелекту створення та редагування зображень ніколи не було таким простим. Використовуйте потенціал штучного інтелекту, щоб легко створювати та налаштовувати візуальні ефекти відповідно до свого бачення. Почніть творити сьогодні!
Poly.AI
polyai.ai
Poly.AI — це інноваційна платформа для чат-ботів, створена для глибшого та більш стриманого спілкування за допомогою штучного інтелекту нового покоління. Він пропонує користувачам можливість брати участь у безкоштовних та динамічних чатах із понад 10 мільйонами унікальних персонажів, покращуючи рольову гру та невимушені розмови.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI — це винятковий веб-додаток на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам розкрити свій творчий потенціал і втілити в життя свої художні ідеї. Завдяки зручному інтерфейсу він дозволяє користувачам, незалежно від їхнього рівня досвіду, створювати приголомшливі та унікальні твори мистецтва, використовуючи власні концепції, ескізи та фотографії. Завдяки перетворенню думок на захоплюючі візуальні ефекти, співпраці зі штучним інтелектом за допомогою особистих ескізів і малюнків і створенню дивовижних варіацій власних зображень ArtBlast AI справді пропонує безмежний потенціал для творчості. Крім того, користувачі можуть ще більше персоналізувати свої творіння, додаючи описовий текст, що робить його неперевершеним інструментом для роботи з технологією ШІ. Відчуйте магію створення мистецтва штучного інтелекту за допомогою ArtBlast AI. Перетворіть зображення на мистецтво мрії за допомогою ArtBlast AI - генератора зображень на основі штучного інтелекту. Дайте волю творчості за допомогою персоналізованих варіацій.
Dreamlike
dreamlike.art
Створюйте приголомшливе оригінальне мистецтво за лічені секунди за допомогою потужності ШІ. Чарівні інструменти ШІ. Створюйте незліченні оригінальні зображення, змінюйте наявні тощо.
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для розробки та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент на всіх каналах без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, водночас повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Generator — це інноваційний GPT, який спеціалізується на створенні приголомшливих плакатів. Незалежно від того, чи хочете ви розробити дизайн плаката Disney Pixar, плаката класичного фільму чи будь-якого іншого типу дизайну плаката, цей GPT допоможе вам. Він служить універсальним інструментом для створення плакатів, використовуючи штучний інтелект для перетворення ваших ідей у візуально захоплюючий дизайн. AI Poster Generator ідеально підходить як для професіоналів, так і для любителів, пропонуючи зручний інтерфейс, який спрощує процес створення плакатів. З акцентом на естетику дизайну та увагу до деталей цей GPT гарантує, що кожен створений вами плакат буде привабливим і адаптованим до ваших конкретних потреб.
HyperBooth.Ai
hyperbooth.ai
HyperBooth.Ai – миттєво створюйте приголомшливі фото штучного інтелекту за допомогою лише одного селфі. Вибирайте з понад 200 стилів фотографій або створюйте власні стилі фотографій за допомогою текстової підказки! HyperBooth.Ai — це один із найякісніших і найшвидших у світі персоналізованих фотогенераторів на основі штучного інтелекту. Просто завантажте лише одну вхідну фотографію, щоб створити фото ШІ у бажаному стилі за 30 секунд або менше! Кожна фотографія, згенерована штучним інтелектом, персоналізується відповідно до введеного вами об’єкта фотографії. HyperBooth.Ai містить понад 200 попередньо підготовлених стилів фотографій, які можна використовувати без будь-якого попереднього досвіду штучного інтелекту, або розкрийте свій творчий потенціал разом із нами, створивши власні стилі фотографій за допомогою текстової підказки. Не забудьте створити ідеальні фотографії для будь-якої події та проекту.
FluxAI.art
fluxai.art
Перетворюйте текст на зображення за допомогою Flux.1, передового генератора зображень ШІ від Black Forest Labs. Відчуйте неперевершену якість зображення та швидке виконання творчих проектів із Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] і Flux.1 [schnell].
Idyllic
idyllic.app
Idyllic — це генеративна платформа штучного інтелекту, яка перетворює ваші текстові описи на високоякісні зображення, використовуючи вдосконалені алгоритми штучного інтелекту, щоб втілити ваші творчі бачення в життя.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe — це новий генератор мистецтва зі штучним інтелектом, який дозволяє створювати приголомшливе мистецтво самого себе з простого текстового опису. Все, що ви можете собі уявити.
Sticker AI
stickerai.net
Генератор наклейок AI може швидко створити високоякісну наклейку за лічені хвилини, заощаджуючи ваш дорогоцінний час і зусилля.
Invoke
invoke.com
Invoke — це потужна, безпечна та проста в розгортанні генеративна платформа AI для професійних студій для створення візуальних медіа. Навчайте моделі на своїй інтелектуальній власності, контролюйте кожен аспект виробничого процесу та зберігайте повне право власності на свої дані назавжди.
PixieMint
pixiemint.com
Миттєво створюйте приголомшливі візуальні ефекти за лічені секунди. З легкістю використовуйте підібрані генеративні інструменти ШІ для маркетингу, реклами, фотографій продуктів, концептуального мистецтва тощо. Навички використання Photoshop не потрібні. PixieMint пропонує широкий вибір креативних інструментів ШІ з найкращою фотореалістичною генерацією ШІ: 1. Перетворення тексту на зображення 2. Зображення до зображення 3. Замінити об'єкт 4. Видалити об'єкт 5. Замінити фон 6. Видаліть фон 7. Введіть і замініть 8. Високоякісне зображення 9. Генеративна заливка 10. Візуалізація ескізу 11. Створювач наклейок 12. Зміна обличчя 13. Переосмисліть 14. Генерація аудіо 15. Генерація відео
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator — це найсучасніша модель генерації тексту в зображення, розроблена Black Forest Labs. Він створює високоякісні зображення на основі текстових підказок, використовуючи передові методи штучного інтелекту для створення реалістичних і художніх зображень.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
Генератор аніме зі штучним інтелектом — це інструмент, заснований на технології штучного інтелекту, який використовується для створення різноманітних персонажів аніме та ілюстрацій. Він використовує алгоритми глибокого навчання та методи генерації зображень для створення унікальних і реалістичних зображень персонажів аніме за допомогою навчених моделей. За допомогою AI Anime Generator користувачі можуть досліджувати нескінченні можливості для створення аніме-персонажів і створювати унікальні аніме-персонажі.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy — це сервіс для створення зображень на базі ШІ. Використовуючи прості описи разом із приблизними ескізами чи початковими зображеннями, Arthemy може створити безліч потенційних остаточних дизайнів або натхнення, щоб допомогти вам подолати творчі блоки та дослідити нові рішення як для окремих художників, так і для команд.
Instantgen AI
instantgen.ai
instantgen.ai — це платформа на основі штучного інтелекту, яка може генерувати зображення та текст за лічені секунди. Незалежно від того, чи йдеться про дописи в соціальних мережах, маркетингові кампанії, написання електронних листів чи створення візуальних матеріалів для проекту, Instantgen пропонує швидке та зручне рішення для створення високоякісних і творчих результатів, які можуть задовольнити широкий спектр потреб і цілей.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons — це генератор значків додатків зі штучним інтелектом, який надає користувачам тисячі унікальних і ексклюзивних значків додатків для покращення візуальної привабливості їхніх додатків. Створюйте гарні безкоштовні піктограми додатків із тексту в три кліка. CandyIcons перетворює ваші ідеї в реальність за допомогою новітньої технології ШІ (DALL·E 3). Опишіть свою іконку кількома словами, виберіть кольори та стиль і дивіться, як відбувається чарівництво! CandyIcons також пропонує готові значки для користувачів, яким може бракувати натхнення. Ці готові значки охоплюють широкий діапазон категорій, гарантуючи, що для кожної програми знайдеться щось підходяще.
WindyBot
windybot.com
WindyBot — це набір сервісів на основі ШІ. Наша перша служба дозволяє користувачам Slack використовувати GPT-3 у робочому просторі Slack. У вашому робочому просторі Slack WindyBot діє як розумний помічник AI, відповідаючи на запитання, вирішуючи проблеми та покращуючи вашу продуктивність.
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband створює художника зі штучним інтелектом, який може створювати та редагувати красиві зображення для вас.
Stunning
stunning.so
Stunning.so – це інноваційна платформа, призначена для спрощення процесу створення веб-сайтів і генерації контенту. Використовуючи штучний інтелект, він пропонує користувачам легкий спосіб створювати індивідуальні веб-сайти та створювати цікавий контент для соціальних мереж за допомогою простого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Цей інструмент ідеально підходить для компаній, які шукають ефективні рішення для швидкого та легкого створення сильної присутності в Інтернеті. Ідеально підходить для підприємців і малого бізнесу, Stunning.so акцентує увагу на зручних технологіях для вдосконалення стратегій цифрового маркетингу.
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba знаходиться в авангарді генеративної технології штучного інтелекту, спрямованої на трансформацію того, як створюється та споживається цифровий контент. Платформа Qolaba надає інноваційні інструменти, які дають змогу творцям цифрового контенту, фрілансерам, художникам, фотографам, студентам, маркетинговим агентствам і компаніям у всьому світі. Завдяки набору розширених функцій, включаючи генерацію тексту в зображення, можливості перетворення тексту в мовлення та складні мовні моделі, такі як Claude Opus, Gemini Pro та Mistral Large, Qolaba дозволяє користувачам втілювати свої творчі бачення в життя ефективніше та з приголомшлива якість. Прагнення Qolaba до якості, доступності та зручного дизайну полегшує творцям із будь-яким професійним становищем досягнення визнання в галузі та вдосконалення творчих процесів.
Remix
remix.ai
Remix AI — це соціальна мережа для вашої уяви. Remix — це веб-додаток і соціальна мобільна програма для iOS і Android, яка є місцем для виявлення та створення найкращого AI відео та графічного вмісту. Поділіться своїми Midjourneys, Runways і подивіться, що створюють інші. Створюйте за допомогою нашого власного механізму спільного штучного інтелекту. Беріть участь у веселих змаганнях із хештегами, темами та дослідженнями. Додаток розроблено з нуля, використовуючи ML та AI для найкращого досвіду. Створюйте зображення та відео штучного інтелекту та діліться ними з друзями або спільнотою Remix. Використовуйте безкоштовно без реклами або оновіть до Remix Pro, щоб отримати необмежений доступ і насолоджуватися неперевершеними враженнями. * Створюйте та реміксуйте за допомогою ШІ * Створюйте та спілкуйтеся з друзями * Поділіться зі світом
Imagine Anything
imagineanything.ai
Створюйте безкоштовні зображення ШІ за допомогою Imagine Anything. Легко створюйте фотографії, кліпарти, графіку тощо за допомогою нашого AI Generator.
BeautyPlus
beautyplus.com
Фоторедактор BeautyPlus AI призначений для легкого редагування фотографій. Це програма для редагування зображень на базі штучного інтелекту, яка використовує вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для автоматичного покращення та редагування зображень для кращої якості.
Picsman
picsman.ai
Легко покращуйте та створюйте фотографії продуктів за допомогою наших інструментів редагування AI. Видалення фону, генератор зображень штучного інтелекту, видалення об’єктів, покращення фотографій і пакетне редагування.
Aux Machina
auxmachina.com
Спробуйте Aux Machina, щоб створити найпростіший фотогенератор штучного інтелекту у всесвіті. Ніяких підказок не потрібно. Безкоштовно протягом обмеженого часу.
IconPea
iconpea.com
IconPea.com — це безкоштовний онлайн-інструмент штучного інтелекту, призначений для створення безкоштовних піктограм. Він використовує передову технологію штучного інтелекту для створення унікальних і високоякісних значків для різних цілей, зокрема веб-дизайну, розробки значків додатків і графічних проектів.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI – ваш улюблений високоякісний генератор штучного інтелекту. Одним клацанням миші перетворите свої ідеї на вражаючі візуальні шедеври. Незалежно від того, створюєте ви приголомшливі візуальні ефекти для соціальних мереж, занурюєтеся у світ NFT або скорочуєте витрати на дизайн, DrawThis.ai зробить це легко. Створюйте захоплюючі парейдолії (приховані) зображення, які залучають аудиторію та покращують вашу присутність в Інтернеті — і все це без обмежень. Відчуйте чисту творчу силу у вас під рукою!
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI — це передова платформа, яка використовує штучний інтелект для створення налаштованих стокових зображень на основі ваших детальних описів. Просто введіть те, що вам потрібно, і його ШІ втілить ваше бачення в життя.
Runware
runware.ai
Надшвидкісні генеративні носії з найменшою вартістю. Працює на спеціалізованому апаратному забезпеченні, живиться зеленою енергією. Без зусиль розгортайте вміст штучного інтелекту – не потрібні експерти з інфраструктури чи машинного навчання. Завдяки поєднанню фірмового апаратного забезпечення з прискореним програмним забезпеченням і оркестровкою Runware неймовірно швидко створює зображення за неймовірно низькою ціною. Жодного погіршення якості зображення, лише покращена стабільна дифузія через добре розроблений API, який підтримує всю екосистему SD, включаючи такі технології, як ControlNet, LoRA, IP-адаптери, InstantID тощо. Отримайте повну гнучкість у виборі моделей із понад 180 тис. SD-моделей з відкритим кодом, а також можливість використовувати будь-яку з ваших власних моделей, навчених у приватному порядку, або налаштовувати. Runware підтримується деякими провідними світовими інвесторами, зокрема: a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital тощо.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX — це всебічний безкоштовний набір інструментів штучного інтелекту, призначений для оптимізації вашого творчого процесу. Якщо ви хочете поміняти обличчя, перетворити текст на зображення чи відредагувати фотографії, ви можете знайти все, що вам потрібно, в одному місці.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — це модель штучного інтелекту, яка може малювати зображення з будь-якого текстового повідомлення!
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp — це генератор штучного інтелекту, який дозволяє користувачам безпечно та чесно створювати мистецтво, створене штучним інтелектом. Інструмент дозволяє творцям контролювати, як використовується їхнє мистецтво, чи слід навчати моделі та набори даних штучного інтелекту на основі їхнього вмісту, чи можна створювати зображення штучного інтелекту в їхньому стилі та чи слід їх згадувати, коли їхній стиль використовується як натхнення. у створених DreamUp зображеннях. Інструмент підвищує роздільність усіх зображень до найвищої роздільної здатності та дозволяє користувачам повторно запустити, використовуючи ту саму підказку, або налаштувати оригінальну підказку для нового напрямку. Крім того, DeviantArt DreamUp має автоматичне позначення тегами #AIart і DreamUp для всіх зображень, поданих на платформі. Це допомагає користувачам контролювати, скільки мистецтва ШІ вони бачать під час перегляду DeviantArt. Усі зображення мають відповідати Умовам обслуговування та Політиці етикету. Усі учасники DeviantArt отримують 5 безкоштовних підказок, щоб почати.
Try it on AI
tryitonai.com
Спробуйте це на місії штучного інтелекту побудувати майбутнє персональних зображень. У грудні 2022 року ми запустили першу у світі фотостудію зі штучним інтелектом, названу WSJ лідером у сфері візуальних рішень штучного інтелекту. Оптимізуючи час і витрати без шкоди для візуальної досконалості, а також пропонуючи приголомшливу бібліотеку портретних стилів, наше рішення студії штучного інтелекту зайняло перше місце. світ штормом. У Try it on AI ми віримо, що кожен заслуговує на візуальне представлення, яке багато говорить про його довіру та досвід. Наші рішення призначені як для студентів, так і для професіоналів, які хочуть покращити свої профілі LinkedIn, маркетингові матеріали, бренд роботодавця, соціальні профілі та веб-сайти за допомогою приголомшливих візуальних зображень, які справляють незабутнє враження як на клієнтів, так і на клієнтів. Оскільки 300 000 осіб і понад 1000 компаній уже використовують Try it on AI для своїх візуальних потреб, ви теж можете приєднатися до революції вже сьогодні.
Artimator
artimator.io
Безкоштовний генератор штучного інтелекту Наш БЕЗКОШТОВНИЙ генератор штучного інтелекту базується на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) і штучному інтелекті Artimator і допоможе вам легко створювати дивовижні та найкрасивіші мистецтва з текстового опису чи зображення за допомогою ШІ! Ви можете створити необмежену кількість унікальних мистецтв на основі свого текстового опису. Якщо вам не подобається отримане мистецтво штучного інтелекту, ви можете створити його знову з тим самим текстовим описом, щоб отримати інший результат або додати додаткові пояснення до підказки. За допомогою фотогенератора Artimator AI ви можете стилізувати своє селфі в різних стилях і дізнатися, як ваші улюблені мультяшні герої виглядатимуть у реальному житті. Також наш AI-генератор зображень дозволяє легко видаляти непотрібні об’єкти з вашої фотографії, наприклад незнайомців. Генератор штучного інтелекту заощадить ваш час від пошуку безкоштовних зображень і заощадить гроші від купівлі зображень. Коли ви створюєте мистецтво ШІ за допомогою нашого безкоштовного генератора зображень ШІ, ви автоматично отримуєте всі права на своє мистецтво ШІ.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Спробуйте різні зачіски за допомогою штучного інтелекту - зачесане назад, помподур тощо. Чоловічий і жіночий стилі
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати свої процеси та створювати високоякісний контент із блискавичною швидкістю. Подумайте про iSenseHUB як про свого персонального помічника зі штучним інтелектом, який готовий вирішувати широкий спектр завдань. Від генерації коду, розробки статей, оптимізованих для SEO, дизайну графіки до керування публікаціями в соціальних мережах – у нас є все. Наші інструменти створені для спрощення складних завдань, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: розвитку вашого бізнесу та розпаленні творчих здібностей. iSenseHUB — це не просто інструмент; це комплексний набір рішень на основі ШІ. Це ніби у вас під рукою ціла команда експертів, але без високої ціни. Незалежно від того, чи є ви стартапом, який прагне масштабуватися, великою корпорацією, яка прагне до ефективності, чи окремою особою, яка прагне максимізувати продуктивність, iSenseHUB — це універсальний магазин для всього, що стосується ШІ. Відчуйте силу ШІ з iSenseHUB. Приєднуйтесь до нас сьогодні та змініть свій спосіб роботи назавжди. Пориньте в майбутнє створення, дизайну та оптимізації контенту з iSenseHUB — де ШІ зустрічається з ефективністю.
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування командою: DeftGPT спрощує керування та виставлення рахунків, дозволяючи запрошувати необмежену кількість учасників до облікового запису вашої організації. Це економить ваші гроші, підвищуючи загальну продуктивність. Крім того, за допомогою нашого плану ви можете об’єднати свої платежі в одному обліковому записі для додаткової зручності. * Спілкуйтеся в чаті з будь-яким PDF-файлом або документом: від юридичних угод до фінансових звітів, DeftGPT вдихає життя у ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію та багато іншого. Крім того, він сумісний з різними форматами, включаючи PDF, txt, docx, doc і навіть eml! * Отримуйте результати, схожі на ChatGPT, поруч із Пошуком Google: ідеальний інструмент для отримання точних і надійних результатів пошуку разом із Google. Попрощайтеся з нерелевантними даними та отримуйте точні відповіді за допомогою нашої інтелектуальної інтеграції. Оптимізуйте пошук за допомогою DeftGPT! * Створюйте вміст у Chrome у будь-який час: створюйте винятковий вміст із легкістю за допомогою Chrome, натискаючи налаштований ярлик. Цей швидкий і легкий спосіб дає змогу створювати характерний та привабливий вміст або змінювати наявний текст для таких завдань, як перегляд біографій у соціальних мережах або скорочення статей. Крім того, ви можете налаштувати ярлик відповідно до ваших уподобань. * Використовуйте DeftGPT де завгодно: DeftGPT — це ваш улюблений інструмент для бездоганної інтеграції на різноманітних платформах. Використовуйте його в популярних програмах, таких як Документи Google, клієнти електронної пошти та соціальні мережі. Крім того, завдяки своїй універсальності DeftGPT без зусиль працює з такими платформами, як Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook тощо.
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучного інтелекту (AI). Тесс відіграла важливу роль у прискоренні людських досягнень завдяки вмілому інтегруванню даних і систем за допомогою наскрізної автоматизації. Завдяки Pareto маркетологи повертають свій дорогоцінний час, дозволяючи їм зосередитися на більш стратегічних та ефективних заходах. Ми забезпечуємо кращі результати з меншим залученням до повторюваних завдань.