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Програмне забезпечення для створення зображень AI - Найпопулярніші застосунки
Генератори зображень зі штучним інтелектом – це програмні додатки або платформи, які використовують генеративний ШІ (штучний інтелект) для створення високоякісних зображень. Ці алгоритми створені для імітації людської творчості та художнього стилю, дозволяючи створювати візуально привабливі та різноманітні зображення на основі визначених користувачем вхідних даних або критеріїв. Технологія створення зображень штучного інтелекту дозволяє користувачам створювати зображення, які нагадують реальні об’єкти, сцени або художні концепції. Ці системи на основі штучного інтелекту стали цінними інструментами для художників, дизайнерів, творців контенту та інших професіоналів, яким потрібен доступ до широкого репертуару візуальних ресурсів для їхніх проектів. Однією з ключових особливостей генераторів зображень штучного інтелекту є їх здатність перетворювати текст у зображення. Користувачі можуть надавати описові текстові підказки або ключові слова, а програмне забезпечення розумно інтерпретує та перетворює їх у візуально привабливі зображення. Незалежно від того, чи йдеться про яскравий опис ландшафту, зовнішності персонажа чи конкретного об’єкта, генератор зображень ШІ використовує свої розширені алгоритми для створення зображень, які точно відповідають наданому текстовому введенню. На додаток до функції перетворення тексту в зображення, генератори зображень штучного інтелекту надають користувачам різноманітний набір параметрів налаштування. Користувачі можуть вказати різні атрибути зображення, такі як стиль, колірна схема, композиція або конкретні деталі об’єкта, щоб отримати бажаний візуальний результат. Програмне забезпечення використовує складні моделі глибокого навчання, щоб гарантувати, що згенеровані зображення мають реалістичні деталі, точне відтворення та загальну цілісну композицію. На відміну від традиційного програмного забезпечення для редагування зображень, яке в основному покладається на ручні маніпуляції або фільтри, наприклад програмне забезпечення для редагування фотографій, генератори зображень зі штучним інтелектом використовують методи машинного навчання для аналізу шаблонів, вивчення величезних наборів даних і створення зображень із вражаючим рівнем деталізації та художнього стилю. Ці генератори не обмежуються вже існуючими ресурсами зображень, але мають можливість створювати абсолютно нові візуальні ефекти на основі визначених користувачем параметрів або текстових вводів. Крім того, генератори зображень зі штучним інтелектом мають схожість із програмним забезпеченням для синтетичних медіа, оскільки вони обидва зосереджені на створенні візуального контенту. Щоб отримати право на включення до категорії генераторів зображень AI, продукт повинен: * Використовуйте вдосконалені алгоритми штучного інтелекту для створення високоякісних зображень, які імітують людську творчість і художній стиль за допомогою текстових підказок. * Забезпечте гнучкі параметри налаштування, дозволяючи користувачам керувати різними аспектами створених зображень, такими як стиль, композиція, колірна палітра або певні атрибути об’єкта. * Дозвольте користувачам взаємодіяти з процесом генерації зображень штучного інтелекту, надаючи засоби для повторення, уточнення або точного налаштування результату за допомогою механізмів зворотного зв’язку або інтерактивних інтерфейсів.
Запит на новий застосунок
Leonardo.AI
leonardo.ai
Створюйте ресурси високої якості для своїх творчих проектів за допомогою ШІ-швидкості та узгодженості стилю.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — це безкоштовна програма для створення зображень штучного інтелекту онлайн. Використовуйте його для створення мистецтва, публікацій у соціальних мережах, презентацій, плакатів, відео, логотипів тощо.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Програма графічного дизайну, яка допоможе вам створювати професійні дописи в соціальних мережах, запрошення, цифрові листівки, графіку тощо. Почніть зі своєї ідеї та створіть для себе щось унікальне.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — це програма та служба генеративного штучного інтелекту, створена та розміщена незалежною дослідницькою лабораторією Midjourney, Inc. у Сан-Франциско. Midjourney генерує зображення з описів природною мовою, які називаються підказками, подібно до DALL-E OpenAI та Stable Diffusion від Stab...
Fotor
fotor.com
Безкоштовний онлайн-редактор фотографій для всіх. Безкоштовно редагуйте фотографії за допомогою фоторедактора Fotor лише за кілька кліків. Він охоплює всі онлайн-інструменти для редагування фотографій, тому ви можете обрізати зображення, змінювати їх розмір, додавати текст до фотографій, навіть ство...
ClipDrop
clipdrop.co
Створюйте професійні візуальні ефекти без фотостудії
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Чудова студія. Інструмент штучного інтелекту, який автоматично анімує, освітлює та компонує CG-персонажів у сцену живої дії.
PromeAI
promeai.com
PromeAI має потужні помічники дизайну на основі штучного інтелекту та обширну керовану бібліотеку стилів моделей AIGC (C-AIGC), що дозволяє легко створювати приголомшливу графіку, відео та анімацію. PromeAI є важливим інструментом для архітекторів, дизайнерів інтер’єрів, продуктових дизайнерів і диз...
AKOOL
content.akool.com
Персоналізована платформа контенту AGI для комерції Ми є універсальним центром для малого бізнесу та електронної комерції, де можна отримати персоналізовані професійні описи продуктів у вигляді тексту, зображень, голосу та відео за допомогою AIGC.
getimg.ai
getimg.ai
Усе, що потрібно для створення зображень за допомогою ШІ. Чарівні художні інструменти AI. Створюйте оригінальні зображення, змінюйте існуючі, розширюйте зображення за вихідні межі тощо.
Simplified
simplified.com
Універсальна платформа цифрового дизайну, яка допомагає вам створювати вміст, масштабувати свій бренд і співпрацювати з вашою командою, як ніколи раніше. Усе, що вам потрібно, щоб розповісти свою історію, в одному місці.
Booth AI
booth.ai
Створюйте фотографії професійної якості за допомогою ШІ. Швидко створюйте високоякісні фотографії способу життя, просто вказавши потрібний знімок і завантаживши зразки зображень продукту.
Craiyon
craiyon.com
Модель AI малює зображення з будь-якої підказки!
Artsmart.ai
artsmart.ai
Перетворіть уяву на мистецтво. Наш генератор зображень штучного інтелекту оживляє уяву, створюючи приголомшливе мистецтво, ілюстрації та зображення за лічені секунди.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
Створюйте мистецтво, створене ШІ, безпечно та чесно DeviantArt DreamUp™ дозволяє створювати мистецтво штучного інтелекту, знаючи, що до творців та їх роботи ставляться чесно. Створіть будь-яке зображення, яке тільки можете собі уявити, за допомогою потужності штучного інтелекту!
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерація зображень штучного інтелекту для команд - Ви можете легко створити логотип штучного інтелекту, обкладинки книг штучного інтелекту, плакати штучного інтелекту тощо - Stockimg AI
Artimator
artimator.io
Безкоштовний генератор штучного інтелекту Наш БЕЗКОШТОВНИЙ генератор штучного інтелекту базується на Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) і штучному інтелекті Artimator і допоможе вам дуже легко створювати дивовижні та найкрасивіші мистецтва з вашого текстового опису чи зображення за до...
Dreamlike
dreamlike.art
Створюйте приголомшливе оригінальне мистецтво за лічені секунди за допомогою потужності ШІ. Чарівні інструменти ШІ. Створюйте незліченні оригінальні зображення, змінюйте наявні тощо.
Artblast AI
artblastai.com
Створюйте мистецтво за допомогою ШІ. Об'єднайтеся з ШІ! Використовуйте свої ідеї, свої малюнки та власні фотографії, щоб створити унікальне мистецтво.
Lucidpic
lucidpic.com
Додатки, які забезпечують інтерактивне навчання певним навичкам або предметам. Наприклад: арифметика, алфавіт, письмо, раннє навчання та спеціальна освіта, сонячна система, словниковий запас, кольори, вивчення мови, стандартна підготовка до іспитів, географія, шкільні портали, дресирування домашніх...
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen — це інструмент для створення зображень на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати унікальні зображення з текстових підказок. Місія ImgGen — зробити створення зображень легким, швидким і доступним для всіх. ImgGen прагне надати зручний веб-інтерфейс, щоб люди могли в...
Imagine Me
imagineme.app
Уявіть собі. Тип. Генерувати. Створюйте приголомшливе мистецтво ШІ за допомогою одного рядка тексту.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI — це потужний генератор зображень, який зосереджується на створенні послідовних персонажів і керує їхніми позами, композицією та стилем.
Midgenai
midgenai.com
Найкращий безкоштовний генератор зображень штучного інтелекту з найкраще навченими моделями
WOMBO Dream
dream.ai
Створюйте чудові твори мистецтва, використовуючи потужність ШІ. Введіть підказку, виберіть художній стиль і подивіться, як WOMBO Dream за лічені секунди перетворить вашу ідею на картину на основі штучного інтелекту.
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai — це платформа, яка використовує штучний інтелект для полегшення створення різноманітної графіки, зображень і тексту.
ImagineArt
imagine.art
Уявіть собі, мистецький генератор штучного інтелекту, який відкриває нескінченні можливості для творчості. За допомогою Imagine ви можете легко створювати вражаючі шедеври лише за допомогою текстової підказки та вибраного художнього стилю. Незалежно від того, чи є ви досвідченим художником чи тим, х...
Plask
plask.ai
Plask Motion: ваш набір інструментів анімації на основі відео та штучного інтелекту, ідеальний для швидкого створення прототипів і революції у вашому робочому процесі 3D.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам створювати ілюстрації, згенеровані ШІ, за лічені секунди. За допомогою IllostrationAI ви можете вибрати свій стиль із бібліотеки різних стилів, описати об’єкт, який хочете проілюструвати, і покращити свої результ...
1min.AI
1min.ai
Підвищення продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це хороший спосіб покращити вашу роботу та життя. Однак змінювати або вивчати нові інструменти для різних варіантів використання не весело, а також дорого! 1min.AI — це комплексна програма зі штучним інтелектом, яка розблоковує всі функції...
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
Try it on AI
tryitonai.com
Створюйте знімки голови професійної студійної якості за допомогою ШІ. Потрібна нова фотографія профілю LinkedIn, знімки голови або навіть портрети для веб-сайту та соціальних мереж? Заощаджуйте час, гроші та використовуйте Спробуйте AI, щоб створити свій ідеальний AI Headshot.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Перетворіть свої селфі на професійні знімки голови за допомогою ШІ. Автентичний. Невідрізнити від реальності. просто. Використовуйте 10-20 фотографій зі свого телефону. зручно. Завантажте, виберіть і сплатіть за лічені хвилини.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder дозволяє створювати зображення так само швидко, як і пошук зображень. Для творців це робить мозковий штурм, розкадрування та ітерацію вмісту набагато швидшими, ніж будь-який інший ШІ. Для команд він дає змогу створювати UGC для ігор або програм у реальному часі, де досвід персоналізується ...
Aihairstyles
aihairstyles.com
Спробуйте різні зачіски за допомогою штучного інтелекту - зачесане назад, помподур тощо. Чоловічий і жіночий стилі
Geleza
geleza.app
Єдина платформа AI, яка вам коли-небудь знадобиться! Втомилися від великої кількості платформ ШІ? Ми теж! Знайдіть усі інструменти в одному місці. Революціонізуйте свою роботу за допомогою ШІ. Приєднуйтесь до нас і почніть інновації вже сьогодні.
neural.love
neural.love
Покращення онлайн-відео, зображень і аудіо на основі ШІ
LocalBot AI
localbot.ai
LocalBot.ai дає змогу власникам місцевих підприємств економити дорогоцінний час і гроші, використовуючи передові інструменти ШІ. LocalBot.AI використовує найпопулярніші моделі ШІ, такі як GPT, Dall-E, Ada, для створення тексту, зображень, коду тощо за лічені секунди. Процес простий. Все, що вам пот...
Tolio.se
tolio.se
TOLIO — це інструмент для письма на основі штучного інтелекту, який оптимізує все написання. Відкрийте для себе майбутнє створення контенту вже сьогодні. Tolio переосмислює спосіб створення контенту. За допомогою нашої платформи на базі штучного інтелекту ви створюєте все, починаючи від захопливих ...
Stunning
stunning.so
Stunning.so – це інноваційна платформа, призначена для спрощення процесу створення веб-сайтів і генерації контенту. Використовуючи штучний інтелект, він пропонує користувачам легкий спосіб створювати індивідуальні веб-сайти та створювати цікавий контент для соціальних мереж за допомогою простого інт...
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder — це комплексний генератор підказок Midjourney v5 із тисячами опцій, доступних в Інтернеті, на Android та iOS. Лише кількома клацаннями миші користувачі можуть створювати унікальні твори мистецтва Midjourney v5, які відображають їхній особистий стиль і художнє бачення.
DoItAI.Pro
doitai.pro
DoItAI.Pro пропонує набір інструментів на основі штучного інтелекту, які дозволяють легко створювати візуальний, текстовий і аудіовміст. Незалежно від того, чи ви цифровий художник, який шукає натхнення, письменник, якому потрібна захоплююча копія, чи музикант, який хоче створювати оригінальні звуко...
Arrk
arrk.app
Arrk: Набір ресурсів для створення вмісту AI | Створення вмісту, зображень, чат-ботів, озвучення | Підвищення продуктивності | Підвищення якості
VREE Labs
vree.ai
У VREE Labs ми виконуємо місію трансформувати ландшафт електронної комерції за допомогою нашої технології Generative 3D — безперебійного перетворення лише кількох зображень зі сторінки продукту в 3D-моделі для AR/VR Commerce шляхом розробки рішень для 3D-моделювання на основі штучного інтелекту та М...
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучн...
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати сво...
Kua.ai
kua.ai
Kua.ai, ваш партнер-новатор у сфері інновацій електронної комерції. Kua.ai, заснований у 2022 році, є динамічним SaaS підприємством, ретельно розробленим колективом досвідчених аналітиків і геніальних інженерів. У Kua.ai ми не просто компанія, ми — симфонія умів, які прагнуть революціонізувати ланд...
AIBoxSet
aiboxset.com
AIBoxSet Інтегруйте найпопулярніші моделі штучного інтелекту, такі як GPT, Dall-E, Ada, щоб за лічені секунди створювати текст, зображення, код і індивідуальну модель глибокого навчання для самостійного навчання. Процес простий. Все, що вам потрібно зробити, це вказати тему чи ідею, а наш генератор ...
Snowpixel
snowpixel.app
Створюйте, налаштовуйте, захоплюйте за допомогою Snowpixel. Створюйте красиві зображення, відео, музику тощо лише з тексту. Навчіть власні моделі з вашими власними даними для персоналізації.
AIEasyUse
aieasyuse.com
AIEasyUse робить використання ШІ для щоденних завдань простим і доступним для кожного. Прості у використанні інструменти AIEasyUse дозволяють створювати вміст, генерувати зображення, спілкуватися з чат-ботами, отримувати допомогу у створенні коду та перетворювати голос у текст за допомогою технологі...
Artisse
artisse.ai
Визнана KPMG і HSBC одним із 10 найбільш швидкозростаючих гігантів в Азії, Artisse Interactive є лідером у використанні передових технологій ШІ та блокчейну для зміни традиційних галузей. Artisse може створювати масштабні гіперреалістичні зображення, поєднуючи передову генеративну технологію штучно...
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner — це агент дизайну штучного інтелекту, за допомогою якого користувачі можуть спілкуватися, щоб задовольнити свої потреби в дизайні. ChatDesigner використовує велику мовну модель для сортування понад 30 функцій штучного інтелекту для створення та редагування зображень на основі введення ...
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx — це передова компанія штучного інтелекту, яка спеціалізується на розробці передових інструментів для створення контенту на основі ШІ. Платформа AI Magicx пропонує широкий набір функцій, загальна кількість яких перевищує 75, призначених для оптимізації та покращення виробництва цифрового к...