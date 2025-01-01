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Програмне забезпечення для створення коду ШІ - Найпопулярніші застосунки - Перу
Програмне забезпечення для створення коду AI використовує можливості штучного інтелекту (AI) і машинного навчання (ML), щоб автоматично генерувати один або кілька рядків коду на основі введення природною мовою. Ці інструменти використовують величезні набори даних для створення ефективного функціонального коду, який відповідає найкращим практикам кодування. Користувачі описують бажану функціональність природною мовою, спонукаючи генератори коду ШІ створити або запропонувати код, який відповідає конкретним завданням. Розробники використовують програмне забезпечення для створення коду штучного інтелекту, щоб оптимізувати повторювані завдання кодування, заощаджуючи час і зусилля. Завдяки плавній інтеграції завершення коду штучним інтелектом у свій робочий процес розробники покращують послідовність коду та підвищують продуктивність. Незважаючи на те, що ця галузь є відносно новою, доступний різноманітний діапазон генераторів коду AI, які пропонують різні функції та варіанти інтеграції. Деякі генератори коду AI доступні через інтерфейси онлайн-чату, тоді як інші легко інтегруються в існуючі інтегровані середовища розробки як комплексні помічники коду AI. Для включення в категорію AI Code Generation продукт має відповідати таким критеріям: * Використовуйте ШІ для автоматичного створення коду * Підтримка кількох мов програмування * Створення коду на основі введених користувачами природних мов * Дозволяє користувачам налаштовувати код, згенерований ШІ Підсумовуючи, програмне забезпечення для створення коду штучного інтелекту дає змогу розробникам кодувати ефективніше, підвищуючи продуктивність і формуючи майбутнє розробки програмного забезпечення.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії ...
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — це LLM для кодування, розроблений, щоб змінити спосіб створення програмного забезпечення. Створюючи BLACKBOX.AI, наша мета полягає в тому, щоб: Прискорення темпів інновацій у компаніях, дозволяючи інженерам у 10 разів швидше створювати та випускати продукти Прискорити зростання кільк...
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
Autocode
autocode.com
Сповіщення про нових користувачів. Сповіщення про покупки. Планові роботи. Боти спільноти. SQL запити. Внутрішня оснастка. Створюйте все, що завгодно, за допомогою JavaScript і API.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine — це помічник кодування штучного інтелекту, який прискорює та спрощує розробку програмного забезпечення, зберігаючи ваш код конфіденційним, безпечним і сумісним. Підвищте швидкість розробки, якість коду та задоволення розробників шляхом автоматизації робочого процесу кодування — і швидше ви...
CodePal
codepal.ai
CodePal — найкращий компаньйон у кодуванні. Це комплексна платформа, яка пропонує ряд помічників у кодуванні та інструментів для допомоги розробникам. Він чудово підходить для студентів, початківців, досвідчених розробників і компаній, які хочуть покращити свій процес розробки. Генератори коду штуч...
Build AI
buildai.space
Створюйте власні веб-програми на основі штучного інтелекту, адаптовані до вашого бізнесу. Технічні навички не потрібні. Створюйте інтерфейси ШІ за лічені хвилини. Просто опишіть свою програму, а все інше зробить наша платформа. Кодування не потрібно!
Krater AI
krater.ai
Krater.ai — це ваша універсальна платформа для додатків зі штучним інтелектом. Krater.ai дозволяє легко створювати вміст і копіювати його за лічені секунди, використовуючи потужність ШІ. Виведіть свої підприємства на новий рівень із Krater AI. Наша універсальна програма SuperApp розкриває потужніст...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — це програма для пояснення коду на основі штучного інтелекту (AI), розроблена, щоб допомогти розробникам усіх рівнів, але особливо початківцям, зрозуміти, як код працює на різних мовах програмування. Цей інструмент інтуїтивно зрозумілий, вам просто потрібно ввести код, який вас ціка...
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — це платформа SaaS (програмне забезпечення як послуга), яка використовує складну технологію штучного інтелекту OpenAI GPT4 для створення різноманітного текстового вмісту, наприклад статей, блогів, реклами, медіа тощо 33 мовами. Користувачі також можуть генерувати зображення AI, просто опис...
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph — це провідна платформа аналізу коду, яка революційно змінює те, як розробники розуміють, виправляють і автоматизують свій код. У Sourcegraph ми використовуємо потужність штучного інтелекту разом із Коді, нашим помічником із кодування ШІ, щоб допомогти розробникам краще зрозуміти свій к...
Codeium
codeium.com
Codeium — це інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для полегшення процедур кодування за допомогою ефективних функцій, таких як завершення коду штучним інтелектом, пошук і чат, орієнтований на розробників і професіоналів із програмування. Він підтримує широкий спектр понад 70 мов і ін...
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування ком...
WPCode
wpcode.com
Автоматизуйте свій сайт і програми WordPress. Створюйте розширену автоматизацію за лічені хвилини, яка підключається до ваших улюблених плагінів, інших сайтів WordPress і програм, що не належать до WordPress. Це і легко, і потужно!
Refraction
refraction.dev
Refraction — це інструмент для створення коду на основі штучного інтелекту для розробників, який рефакторює код, генерує документацію, створює модульні тести тощо. Просто вставте блок коду, виберіть свою мову чи фреймворк, а потім натисніть «Створити», щоб побачити магію
AskCodi
askcodi.com
AskCodi — це помічник кодування штучного інтелекту, який служить парним програмістом для розробників. Він пропонує різноманітні функції та програми для підвищення продуктивності та ефективності завдань кодування. Завдяки AskCodi програмісти можуть скористатися такими функціями на базі штучного інте...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, найшвидший спосіб написання коду без помилок. CodeMate — це інструмент на базі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти розробникам кодувати в 10 разів швидше шляхом автоматичного виправлення помилок, не виходячи з середовища. Це як пара програмістів, які завжди готові допомогти вам ...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого нала...
AI2sql
ai2sql.io
З AI2sql будь-хто – від інженерів до зовсім початківців – може створювати ефективні та точні запити SQL. Попрощайтеся з синтаксичними помилками та довгими годинами кодування.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Помічник із написання коду штучного інтелекту для науковців, інженерів і аналітиків. Отримуйте доповнення коду та пропозиції під час введення. * Пише код, адаптований до вашого стилю коду та випадків використання * Пише складні функції, вказуючи кілька кроків * Пояснює код *Перекладає мову в запити...
Pareto
pareto.io
Pareto — це платформа штучного інтелекту рідного покоління. Ми з гордістю обслуговуємо понад 500 000 користувачів у понад 107 країнах світу, включаючи понад 400 платоспроможних середніх і великих підприємств. Наш інноваційний прорив стався з появою Тесс, першого у світі помічника з маркетингу штучн...
Refact.ai
refact.ai
Refact — це помічник кодування штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом із надзвичайно швидким завершенням коду, потужними інструментами вдосконалення коду та чатом. Тонко налаштований AI Coding Assistant, який підвищує продуктивність команди розробників на 45%.
Bito
bito.ai
Bito створює доступні та точні інструменти ШІ, яким довіряють розробники з усього світу. Розроблений, щоб допомогти розробникам програмного забезпечення надсилати швидший і кращий код, Bito пропонує низку інструментів, зокрема: агентів перевірки коду AI, чат AI у вашій IDE або CLI, завершення коду ...
Programming Helper
programming-helper.com
Більше, ніж просто генератор коду. Інструмент, який допоможе вам вирішити широкий спектр завдань. Все в одному місці.
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати сво...
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai — це інструмент штучного інтелекту, який спрямований на прискорення розробки програмного забезпечення, надаючи можливості генерації коду продуктивної якості. Він пропонує такі функції, як AI Autocomplete, що дозволяє користувачам ефективно створювати прототипи коду, мінімізуючи час, витра...
Moderne
moderne.io
Moderne — це платформа для співпраці розробників для автоматизованого рефакторингу та аналізу коду, яка швидко й точно переносить, підтримує та захищає вихідний код у масовому масштабі. Виправлення коду, оновлення та міграції, які можуть зайняти багато місяців ручної роботи, можна виконати за лічен...