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Програмне забезпечення для чат-ботів AI - Найпопулярніші застосунки - Катар
Чат-боти зі штучним інтелектом представляють собою значний прогрес у взаємодії людини з комп’ютером, використовуючи передові технології штучного інтелекту (ШІ), щоб залучати користувачів до розмов, які дуже нагадують взаємодію з людьми. На відміну від звичайних чат-ботів, які покладаються на попередньо визначені сценарії, чат-боти зі штучним інтелектом використовують алгоритми розуміння природної мови (NLU) і машинного навчання (ML), щоб розуміти та реагувати на введені користувачем дані динамічно та контекстно релевантно. В основі чат-ботів штучного інтелекту лежать великі мовні моделі (LLM), складні моделі машинного навчання, навчені на великих наборах даних. Ці моделі дозволяють чат-ботам створювати відповіді, які імітують шаблони та нюанси людської мови, покращуючи взаємодію з користувачем, забезпечуючи персоналізовану та відповідну контексту взаємодію. Аналізуючи величезні масиви даних, LLM дають можливість чат-ботам розуміти контекст, передбачати потреби користувачів і автономно генерувати значимі відповіді. Однією з відмінних рис чат-ботів зі штучним інтелектом є їхня здатність працювати незалежно як окремі продукти, усуваючи необхідність інтеграції в існуючі програми або веб-сайти. У той час як деякі рішення пропонують можливості інтеграції з пропрієтарними бізнес-системами, чат-боти штучного інтелекту розроблені для автономної роботи, забезпечуючи користувачам безперебійну та інтуїтивно зрозумілу розмову. Універсальність чат-ботів зі штучним інтелектом дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань, зокрема надавати інформацію, пропонувати рекомендації та навіть генерувати контент. Крім того, ці чат-боти постійно навчаються та вдосконалюються на основі взаємодії користувачів, підвищуючи свою чуйність і функціональність з часом. Аналізуючи відгуки та поведінку користувачів, чат-боти зі штучним інтелектом адаптуються до індивідуальних уподобань і вдосконалюють свої здібності до спілкування, забезпечуючи все більш схожий на людський досвід. Чат-боти зі штучним інтелектом знаходять застосування в різних секторах, включаючи обслуговування клієнтів, створення контенту, персональну допомогу тощо. Їхній потенціал революціонізувати взаємодію користувачів із технологіями полягає в їхній здатності пропонувати інтуїтивно зрозумілі та адаптивні інтерфейси, які задовольняють індивідуальні потреби та вподобання. Щоб бути класифікованим як чат-бот зі штучним інтелектом, продукт має використовувати передові технології штучного інтелекту, такі як NLU та ML, працювати незалежно як окреме рішення, надавати персоналізовані відповіді на основі введення користувача, постійно навчатися та вдосконалюватись на основі взаємодії з користувачем, а також сприяти зворотному зв’язку користувачів для покращення продуктивність з часом. Ці критерії гарантують, що чат-боти штучного інтелекту забезпечують складні розмови, які відображають людську взаємодію, водночас пропонуючи практичну користь у різноманітних сферах.
Запит на новий застосунок
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — це безкоштовна система ШІ. Використовуйте його для захоплюючих розмов, отримання інформації, автоматизації завдань і спостерігайте за майбутнім штучного інтелекту – все в одному місці.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini надає вам прямий доступ до найкращої сімейства моделей ШІ Google, щоб ви могли: - Отримайте допомогу з написанням, мозковим штурмом, навчанням тощо - Узагальнюйте та швидко знаходьте інформацію з Gmail або Google Drive - Створення зображень на льоту - Використовуйте текст, голос, фотографії та камеру, щоб отримувати допомогу новими способами Раніше відомий як Бард.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — це дослідницька та розмовна пошукова система на основі штучного інтелекту, яка відповідає на запити за допомогою інтелектуального тексту природною мовою. Запущений у 2022 році Perplexity генерує відповіді, використовуючи джерела з Інтернету, і цитує посилання в текстовій відповіді.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повсякденний супутник ШІ. Microsoft Copilot використовує потужність штучного інтелекту для підвищення продуктивності, розкриття креативності та допомагає вам краще розуміти інформацію за допомогою простого чату.
Claude
claude.ai
Claude від Anthropic — це помічник зі штучним інтелектом наступного покоління, розроблений Anthropic і навчений бути безпечним, точним і безпечним, щоб допомогти вам виконувати вашу роботу якнайкраще.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: ШІ для бізнесу від бренду створює контент скрізь, де б ви не були в Інтернеті, завжди голосом вашого бренду. Джаспер — ваш креативний помічник зі штучним інтелектом, який може вчитися та писати унікальним тоном вашого бренду. Незалежно від того, чи говорите ви сміливо, нахабно, офіційно чи тільки в Інтернеті, говоріть (u do u). Крім того, розширення для браузера Jasper Everywhere тримає Jasper поруч із вами, від вашої CMS до електронної пошти та соціальних мереж до платформи вашої компанії з Jasper API. Найважливіше те, що Jasper зберігає ваші дані в безпеці та конфіденційності завдяки вбудованим функціям безпеки, які оновлюються в міру розвитку протоколів безпеки. Створюйте вміст у 5 разів швидше за допомогою штучного інтелекту. Jasper — це найякісніший інструмент для копірайтингу штучного інтелекту з понад 3000 5-зірковими відгуками. Найкраще підходить для написання дописів у блогах, вмісту в соціальних мережах і маркетингових текстів.
Simplified
simplified.com
Simplified – це платформа для дизайну та співпраці для сучасних маркетингових команд. Тепер можна створювати швидкий і оригінальний контент для всіх каналів без необхідності редагувати вручну після завантаження ресурсів; Simplified зробить усе за вас! Таким чином ви мінімізуєте клопоти, повертаючи маркетологам години часу, які вони б витратили на публікацію чи редагування медіа-файлів у різних інструментах своїх агентств.
Salebot
salebot.ai
SaleBot — це універсальний розробник чат-ботів, призначений для оптимізації взаємодії клієнтів на різних платформах обміну повідомленнями, включаючи Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp і Instagram. Ця платформа надає підприємствам комплексний набір інструментів для автоматизації спілкування, керування стосунками з клієнтами та покращення взаємодії з користувачами без будь-яких знань програмування. Основні характеристики: * Підтримка мультимесенджера: інтегруйте та керуйте чат-ботами на кількох платформах обміну повідомленнями в одному інтерфейсі. * Інтеграція CRM: ефективно організуйте свою команду продажів і взаємодію з клієнтами за допомогою вбудованих можливостей CRM. * Автоматизація бізнесу: використовуйте різні інструменти для автоматизації повторюваних завдань, керування даними клієнтів і оптимізації бізнес-процесів. * Освітня платформа: створюйте та керуйте онлайн-курсами з унікальним дизайном і гнучкими варіантами оплати. * Аналітика: отримуйте доступ до детальної аналітики поведінки клієнтів, щоб удосконалити свої стратегії та покращити залучення. * Вебінари та трансляції: налаштовуйте трансляції та автоматичні вебінари та керуйте ними за допомогою надійної аналітики клієнтів. * Конструктор веб-сайтів: створюйте динамічні цільові сторінки з настроюваними елементами, як-от зображеннями, відео та підтримкою HTML/CSS. * Віджет зворотного виклику: збільште кількість дзвінків і продажів із вашого веб-сайту без додаткових витрат на рекламу. * Пошук цільової аудиторії: автоматично знайдіть свою цільову аудиторію в соціальних мережах, щоб максимально підвищити ефективність реклами. Користувачі високо оцінили SaleBot за його гнучкість, функціональність і постійний розвиток нових функцій. Здатність платформи інтегруватися з різними службами та адаптуватися до конкретних потреб бізнесу робить її кращим вибором для автоматизації взаємодії з клієнтами та управління бізнес-процесами.
KaraboAI
karabo.ai
Створюйте власних AI Chatbots з вашими власними даними, які не тільки відповідають на запити користувачів, але й виконують дії.
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer — це платформа залучення клієнтів на базі штучного інтелекту, призначена для підвищення ефективності та персоналізації обслуговування клієнтів. Він пропонує доступність 24/7, швидку відповідь на запити та значну економію коштів за рахунок зменшення потреби в роботі представників служби підтримки клієнтів. Платформа підтримує ряд функцій, включаючи автоматизовану підтримку, збір потенційних клієнтів, планування зустрічей і розширену аналітику. GPT-Trainer користується довірою понад 25 000 компаній, і він легко інтегрується з різними CRM і каналами обміну повідомленнями.
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark пропонує чат-боти на базі штучного інтелекту, призначені для покращення обслуговування клієнтів і взаємодії з ними. Ці чат-боти працюють у кількох каналах, включаючи веб-сайти, соціальні мережі та програми обміну повідомленнями, надаючи підтримку 24/7. Основні функції включають автоматизоване обслуговування клієнтів, допомогу в продажах, планування зустрічей та інтеграцію з такими платформами, як Square Booking і Calendly. Чат-боти ChatSpark є настроюваними, багатомовними та здатними обробляти великі обсяги запитів, що робить їх придатними для компаній будь-якого розміру. Послуга спрямована на зниження витрат, підвищення ефективності та надання персоналізованого досвіду клієнтам.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI — це текстова, голосова та відеорозмовна AI-платформа на рівні людини. Ми допомагаємо компаніям інтегрувати можливості голосової та текстової розмови в будь-яке середовище. Завдяки єдиній інтеграції він створює багатоканальні інтелектуальні розмови, адаптовані до галузевих потоків і поведінки користувачів.
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - ChatGPT Plus у WhatsApp пропонує потужний чат-бот ШІ безпосередньо в WhatsApp. За допомогою PocketAI ви можете підвищити продуктивність і креативність за допомогою передових моделей штучного інтелекту, зокрема OpenAI GPT-4 Turbo та ChatGPT Enterprise. Ось деякі основні функції PocketAI: * PocketDoc: взаємодійте з документами, ставте запитання, отримуйте підсумки та знаходьте інформацію. * Чат: беріть участь у людських розмовах для допомоги у виконанні завдань, швидкого дослідження та відповідей на запитання. * PocketMed: доступ до біомедичної моделі ШІ на основі BioGPT Microsoft. * PocketArt: створюйте приголомшливе мистецтво штучного інтелекту та зображення для різних цілей, наприклад реклами та ілюстрацій. * Підказки штучного інтелекту: використовуйте понад 160 підказок штучного інтелекту експертів і спільнот для виконання завдань, починаючи від написання заголовків і закінчуючи оптимізованими для SEO публікаціями в блогах.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot — це передовий агент штучного інтелекту, розроблений для бездоганної інтеграції зі службою підтримки Gorgias. Він забезпечує автоматичну підтримку розмови, схожу на людину, для миттєвого вирішення запитів клієнтів, значно скорочуючи час відповіді та операційні витрати. Основні характеристики: * Миттєві рішення AI: PerfectBot працює в додатку Gorgias, щоб надавати миттєві відповіді на запити клієнтів. * Навчання з кількох джерел: штучний інтелект вивчає ваш довідковий центр, попередні заявки клієнтів, деталі продукту Shopify, політику та вміст блогу. * Високий рівень автоматизації: автоматизуйте понад 60% запитів клієнтів, дозволяючи людям-агентам зосереджуватися на складніших питаннях. * Розумні сценарії передачі: PerfectBot може передавати складні проблеми агентам-людям, забезпечуючи безперебійну підтримку клієнтів. * Налаштування: ви можете персоналізувати ім’я бота, аватар, привітання та сценарії передачі відповідно до вашого бренду. * Вбудований віджет Gorgias: змінюйте відповіді штучного інтелекту, навчайте агента та налаштовуйте передачі безпосередньо в додатку Gorgias.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax — це вдосконалена платформа чат-ботів зі штучним інтелектом, розроблена для використання ваших унікальних бізнес-даних для надання високоточних і ефективних рішень для обслуговування клієнтів. Завдяки запатентованим моделям великої мови ChatMax пропонує безпечне середовище, націлене на конфіденційність, яке бездоганно інтегрується з потребами вашого підприємства.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat — це вдосконалений віджет чату на основі штучного інтелекту, розроблений для покращення взаємодії користувачів і оптимізації підтримки клієнтів на вашому веб-сайті. Завдяки плавній інтеграції з вашим існуючим сайтом InsertChat забезпечує динамічний та інтерактивний спосіб зв’язку з відвідувачами, пропонуючи допомогу в реальному часі та персоналізовану взаємодію. * Відповіді на основі штучного інтелекту: використовує вдосконалений штучний інтелект для надання точних і своєчасних відповідей на запити користувачів, забезпечуючи високий рівень залучення та задоволення. * Повна інтеграція: легко інтегрується з різними платформами та технологіями веб-сайтів, що робить впровадження простим і безпроблемним. * Настроюваний віджет: дозволяє налаштувати зовнішній вигляд і поведінку віджета чату відповідно до бренду та стилю вашого веб-сайту. * Доступність 24/7: забезпечує цілодобову підтримку, гарантуючи, що ваші користувачі можуть отримати допомогу в будь-який момент, не вимагаючи втручання людини. * Багатомовна підтримка: пропонує підтримку кількома мовами, що робить її доступною для глобальної аудиторії та покращує взаємодію з неангломовними користувачами. * Аналітика та статистика: відстежує взаємодії користувачів і надає детальну аналітику, щоб допомогти вам зрозуміти поведінку користувачів і покращити стратегії підтримки.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT — це автономна платформа агентів штучного інтелекту, яка дає змогу користувачам створювати та розгортати настроювані автономні агенти штучного інтелекту безпосередньо в браузері. Просто призначте ім’я та ціль своєму агенту зі штучним інтелектом і спостерігайте, як він вирушить у захоплюючу подорож для досягнення поставленої мети. AgentGPT досягає цілей, зв’язуючи виклики з великими мовними моделями, такими як GPT-4, і призначений для розуміння цілей, реалізації стратегій і досягнення результатів без втручання людини.
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai був створений як рішення всіх існуючих проблем, з якими бізнес стикається з чат-ботами. Він надає відповіді на основі тексту, є швидким, доступним і сумісним з будь-яким веб-сайтом або галуззю, включаючи Shopify, Wordpress. За допомогою Voxal.ai ви можете без особливих зусиль сприяти зростанню та покращувати залученість клієнтів, покращувати брендинг і максимізувати конверсії.
Zoi
askzoi.ai
Zoi — це розмовна платформа ШІ на базі технології ChatGPT, спеціально розроблена для перетворення відвідувачів веб-сайту на потенційних клієнтів. Аналізуючи наявний вміст веб-сайту, брошури та інші документи, Zoi може надавати індивідуальні відповіді на запити відвідувачів, залучаючи потенційних клієнтів у процесі. Що робить Zoi унікальним, так це його здатність збирати демографічні дані відвідувачів/потенційних клієнтів і дані про наміри, що дає змогу адаптувати розмови відповідно до особистості відвідувача та фіксувати зустрічі/демо.
DenserAI
denser.ai
Denser — новаторська хмарна програма, створена для корпоративних клієнтів, яка дає їм змогу використовувати можливості genAI зі своїми корпоративними даними. Denser дозволяє користувачам задавати вичерпні розмовні запити та отримувати точні відповіді зі свого набору даних.
Octocom
octocom.ai
Octocom — це платформа підтримки клієнтів зі штучним інтелектом для магазинів електронної комерції, яка автоматизує підтримку клієнтів для рутинних завдань і звільняє вашу команду від обробки лише виняткових випадків. Інтеграція одним клацанням миші з основними платформами електронної комерції та довідковими службами, передпродажна та післяпродажна підтримка штучного інтелекту та відзначена нагородами цілодобова цілодобова 7/365 підтримка клієнтів, яка допомагає брендам будь-якого розміру налаштувати та інтегрувати наш штучний інтелект – усе це без перебільшених витрат.
Seam AI
getseam.ai
Seam AI — це передова платформа, яка спеціалізується на бездоганній інтеграції розумних пристроїв і технології IoT (Інтернет речей). Розроблений для покращення зв’язку та оптимізації операцій, GetSeam надає інструменти та послуги, які полегшують компаніям і окремим особам керування різноманітними інтелектуальними пристроями та керування ними за допомогою єдиного уніфікованого інтерфейсу. Зосереджуючись на сумісності, безпеці та простоті використання, GetSeam прагне спростити складність сучасних розумних технологій, зробивши їх доступнішими та ефективнішими для користувачів.
STAN AI
stan.ai
STAN — перший помічник менеджера цифрової власності. Він використовує штучний інтелект, щоб відповідати на текстові та електронні листи для менеджерів нерухомості 24/7. STAN був запущений у 2019 році двома колишніми менеджерами з управління нерухомістю, які провели в галузі більше 20 років і працювали в найбільшій керуючій компанії Північної Америки. STAN — це платформа, відзначена нагородами, яку визнали Роджерс, FedEx, National Research Counsel, коледж Джорджа Брауна, StartUp Canada, Waterloo Accelerator Centre тощо!
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: революція в розмовному ШІ Ласкаво просимо до AI4Chat, вашого головного місця для передових розмовних рішень AI. В AI4Chat ми використовуємо потужність штучного інтелекту, щоб змінити спосіб взаємодії компаній зі своїми клієнтами, оптимізувати роботу та покращити взаємодію з користувачами. Змініть залучення клієнтів і операційну ефективність за допомогою AI4Chat.
Stunning
stunning.so
Stunning.so – це інноваційна платформа, призначена для спрощення процесу створення веб-сайтів і генерації контенту. Використовуючи штучний інтелект, він пропонує користувачам легкий спосіб створювати індивідуальні веб-сайти та створювати цікавий контент для соціальних мереж за допомогою простого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Цей інструмент ідеально підходить для компаній, які шукають ефективні рішення для швидкого та легкого створення сильної присутності в Інтернеті. Ідеально підходить для підприємців і малого бізнесу, Stunning.so акцентує увагу на зручних технологіях для вдосконалення стратегій цифрового маркетингу.
AiryChat
airychat.com
AiryChat — це чат-платформа віртуального помічника на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам досягати більшого на роботі, навчанні та житті. Він використовує розширені можливості штучного інтелекту, як-от генеративний штучний інтелект, для надання персоналізованої допомоги через розмовний чат. Користувачі можуть спілкуватися з помічниками зі штучного інтелекту, які спеціалізуються на різних сферах, як-от маркетинг, розробка програмного забезпечення, дизайн тощо. Помічники можуть допомогти із завданнями, надати поради, створити контент і відповісти на запитання. AiryChat використовує великі мовні моделі, такі як GPT-3, для роботи своїх помічників ШІ. Користувачі можуть спілкуватися з помічниками через веб-додаток AiryChat або мобільний додаток. Асистенти розуміють розмови природною мовою та розумно відповідають на основі свого навчання. Деякі ключові особливості роботи AiryChat: * Помічники зі штучним інтелектом проходять попередню підготовку в певних областях за допомогою великих наборів даних. Це дозволяє їм надавати спеціалізовану допомогу. * Помічники використовують генеративний штучний інтелект для створення високоякісного вмісту, наприклад статей, коду, зображень тощо. * AiryChat використовує навчання з підкріпленням, щоб з часом покращувати помічників на основі відгуків користувачів. * Контекстна інформація відстежується в розмовах, щоб помічники могли стежити за складними діалогами.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai — це програма для створення додатків штучного інтелекту без коду, яка дозволяє користувачам створювати налаштовані програми штучного інтелекту для автоматизації завдань, створення вмісту, відповідей на запитання тощо. Він містить тисячі готових додатків штучного інтелекту для різних випадків використання, таких як створення тексту, чат-боти, створення зображень, керування робочим процесом і пакетна обробка. Платформа також містить функцію Train ChatGPT, яка дозволяє користувачам навчати свого чат-бота на власних даних, а також конструктор Auto Agent для створення помічників AI, які автоматично вирішують складні завдання. Крім того, користувачі можуть підключати свої програми ШІ до будь-якої зовнішньої служби та вбудовувати інтелектуальну технологію в існуюче програмне забезпечення.
Arconar
arconar.com
Arconar — це ринок модулів штучного інтелекту, який дозволяє нам отримувати точні результати контенту за допомогою різних модулів на основі моделей штучного інтелекту. Ринок включає в себе модулі, адаптовані до потреб користувачів, такі як створення реклами Google, створення реклами в Instagram, написання дописів у блогах і створення назв продуктів для сайтів електронної комерції, серед багатьох інших інструментів.
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI — це універсальна платформа з ChatGPT, Gemini та Claude, а також навігатор для тисяч глобальних продуктів AI. * Магазин штучного інтелекту: найпопулярнішим пунктом продажу ШІ ChatGate є магазин штучного інтелекту, де ви можете спробувати тисячі інструментів і платформ штучного інтелекту, які охоплюють усі типи генеративного ШІ. Хоча було б зручно, якби ви могли сегментувати ці інструменти, щоб швидше знайти те, що ви шукаєте, ви не можете сперечатися з широким вибором, який пропонується. * GPT: ChatGate AI також надає доступ до чат-ботів, адаптованих до конкретних потреб, таких як код-консультант, мотиваційний помічник тощо. Ці інструменти, по суті, такі самі, як ChatGPT, але з новою фарбою, щоб зробити їх трохи більш адаптованими до конкретних потреб. Хоча наразі ці різні програми не надто відрізняються, у них є багато можливостей для вдосконалення з розвитком технологій. * AI Chatbots: ChatGate AI також має власні вбудовані можливості AI, що дозволяє використовувати його діапазон Chatbots, щоб задавати запитання, розширювати ідеї або навіть генерувати повні частини вмісту, як ми робили в нашому прикладі вище.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me — це веб-сайт, який надає послуги чат-ботів на базі штучного інтелекту для різних галузей, включаючи обслуговування клієнтів, електронну комерцію, банківську справу, освіту тощо. Jaweb пропонує чат-бот-платформу на базі штучного інтелекту для автоматизації та покращення підтримки клієнтів. Чат-боти призначені для обробки до 80% запитів і проблем клієнтів, скорочуючи час вирішення. Платформа стверджує, що підвищує показники конверсії продажів і підвищує залучення клієнтів завдяки інтелектуальним персоналізованим взаємодіям.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інформації за лічені хвилини. Чому Flowtrail AI: У сучасному технологічно розвиненому світі доступно багато аналітичних платформ, і багато з них можуть використовувати аналітичних експертів. Навпаки, Flowtrail AI дозволяє вам поставити будь-яке запитання щодо ваших даних і отримати відповідь миттєво, тому вам не потрібно знати SQL-запити, схеми бази даних або аналітику, щоб використовувати його. особливості: 1. Спілкуйтеся зі своїми даними в чаті: Flowtrail AI автоматично створює звіти, звертаючись до вашої бази даних. Знання SQL не потрібні. Наша система на основі штучного інтелекту розуміє ваші наміри та генерує запити, необхідні для отримання потрібної вам інформації. 2. Розширене створення набору даних: плавно перекладайте описи простою мовою на запити SQL. Наш механізм штучного інтелекту інтерпретує ваші інструкції, створює SQL-запити та отримує відповідні дані з підключених баз даних, роблячи вилучення даних швидшим і доступнішим. Використовуйте динамічні параметри для створення настроюваних наборів даних, які реагують на введення користувача 3. Звіти, які можна налаштувати: адаптуйте свої звіти відповідно до своїх потреб. Налаштуйте візуалізацію, форматування та групування даних, щоб створювати глибокі та візуально привабливі звіти, які ефективно передають ваші дані. Інтегруйте динамічні параметри, щоб увімкнути інтерактивне фільтрування та персоналізовані перегляди звітів. 4. Настроювані інформаційні панелі: легко створюйте динамічні інформаційні панелі за допомогою нашого інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу перетягування. Упорядковуйте та змінюйте розміри візуальних елементів, щоб створювати інформаційні панелі, які надають повний огляд ваших даних, дозволяючи швидко аналізувати та приймати рішення. 5. Публікуйте та вставляйте: безпечно діліться своїми звітами та інформаційними панелями із зацікавленими сторонами за допомогою публікації, захищеної паролем. Це гарантує, що лише авторизовані особи зможуть переглядати ваші звіти та взаємодіяти з ними. Ви також можете інтегрувати свої звіти та інформаційні панелі на зовнішні платформи чи веб-сайти. Покращуйте доступність і охоплення, вставляючи свої візуалізації, де це необхідно. 6. Підключайтеся до улюблених баз даних: легко підключайтеся до бажаних баз даних, таких як MySQL, PostgreSQL і MSSQL. Невдовзі буде доступно більше опцій. Оптимізуйте свій робочий процес, отримуючи доступ до даних із ваших улюблених джерел безпосередньо в Flowtrail AI, усуваючи потребу в ручному вилученні й імпорті даних.
Chat Data
chat-data.com
Chat Data — це універсальна платформа, розроблена для створення та інтеграції чат-ботів AI на веб-сайти. Цих настроюваних чат-ботів можна навчити, використовуючи дані, надані користувачем, які можуть бути або документами, або посиланнями на відповідний вміст веб-сайту. Чат-боти призначені для відповідей на запитання, пов’язані з контентом, який вони викладають, допомагаючи таким чином надавати підтримку клієнтів 24/7. На додаток до створення загальних чат-ботів, Chat Data пропонує спеціалізовані моделі для створення медичних чат-ботів. Ці моделі медичного чату також можна використовувати для розробки чат-ботів із певними мовними та особистісними характеристиками. Користувачам надається вибір між GPT-3.5 Turbo та GPT-4 для моделі чат-бота. Платформа підтримує кілька мов, що забезпечує зручність використання для глобальної аудиторії. Дані чату надають користувачам можливість ділитися своїми творіннями чат-бота з іншими. Він також наголошує на конфіденційності даних, гарантуючи, що історії розмов не зберігаються на серверах, а зберігаються в браузері користувача. Платформа дозволяє користувачам персоналізувати процес навчання чат-бота та інтегрувати віджет чат-бота безпосередньо з кінцевою точкою спеціальної моделі. Інтерфейс може бути налаштований відповідно до індивідуальності бренду користувача та може навчати чат-бота за допомогою різних типів форматів даних. Також доступні розширені функції, такі як інтеграція посилань на поширені запитання, налаштування зовнішнього вигляду чат-бота, інтеграція інструментів сторонніх розробників і впровадження обмеження швидкості для публічних чат-ботів. Аналітичні інструменти включені в платформу, що дозволяє користувачам отримувати інформацію з розмов чат-ботів, розуміти географію бази користувачів і збирати потенційних клієнтів для майбутніх взаємодій. Використання моделей медичних чатів також відповідає вимогам HIPAA, використовуючи стандартні для промисловості методи шифрування даних. Загалом, дані чату розроблені, щоб надати користувачам широкий контроль над створеними ними чат-ботами, від процесу навчання та зовнішнього вигляду до кінцевого використання й аналітики. зворотній зв'язок.
sitenote
sitenote.ai
sitenote — це CMS (система керування вмістом) для сповіщень веб-сайтів, модальних засобів і чат-ботів на основі ШІ. Це допомагає маркетологам запускати кампанії для підвищення коефіцієнтів конверсії веб-сайту, не вимагаючи жодних технічних знань.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot — це чат-бот на основі ШІ, який об’єднує та інтерпретує дані з різних джерел. Він спрощує аналіз даних і надає статистичні дані в зручному для користувача форматі, дозволяючи вам приймати обґрунтовані рішення.
Droxy
droxy.ai
Перетворіть будь-який вміст на захоплюючого чат-бота зі штучним інтелектом за допомогою Droxy. Ідеально підходить для покращення обміну знаннями в освіті, бізнесі тощо. Droxy дозволяє вам створювати агентів зі штучним інтелектом, орієнтованих на клієнтів, які знають усе про ваш бізнес і можуть спілкуватися з клієнтами голосом вашого бренду. Ці агенти можуть обробляти широкий спектр запитів клієнтів через різні канали, кваліфікувати потенційних клієнтів, призначати зустрічі та відповідати на складні запитання клієнтів щодо ваших продуктів і послуг. Їх легко створювати, керувати, контролювати та масштабувати – ви можете підготувати агента за лічені хвилини!
Gleen AI
gleen.ai
У Gleen наша місія — радувати клієнтів наших клієнтів. Gleen AI — це найточніший і найпотужніший у світі генеративний штучний інтелект для команд успіху клієнтів. Наш генеративний штучний інтелект не викликає галюцинацій, його можна розгорнути менш ніж за 2 години, інтегрується з провідними рішеннями служби підтримки, виходить за рамки просто відповідей на запитання, виконуючи дії, і автоматично об’єднує фрагментовані знання. Ґлін живе в Плезантоні, Каліфорнія, і наша команда включає ветеранів із LinkedIn, Microsoft, Uber, Facebook, Siemens, Accenture та McKinsey & Company.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), запропонована Google, — це набір хмарних обчислювальних служб, які працюють на тій самій інфраструктурі, яку Google використовує внутрішньо для своїх продуктів для кінцевих користувачів, таких як Пошук Google, Gmail, сховище файлів і YouTube. Окрім набору інструментів керування, він надає ряд модульних хмарних сервісів, включаючи обчислення, зберігання даних, аналітику даних і машинне навчання. Для реєстрації потрібні дані кредитної картки або банківського рахунку. Google Cloud Platform надає інфраструктуру як послугу, платформу як послугу та безсерверне обчислювальне середовище. У квітні 2008 року Google анонсувала App Engine, платформу для розробки та розміщення веб-додатків у керованих Google центрах обробки даних, яка була першою послугою хмарних обчислень від компанії. Сервіс став загальнодоступним у листопаді 2011 року. Після анонсу App Engine Google додав до платформи кілька хмарних сервісів. Google Cloud Platform є частиною Google Cloud, яка включає інфраструктуру загальнодоступної хмари Google Cloud Platform, а також G Suite, корпоративні версії ОС Android і Chrome, а також інтерфейси прикладного програмування (API) для машинного навчання та корпоративних картографічних служб.
Tidio
tidio.com
Tidio є світовим лідером програмного забезпечення для обслуговування клієнтів. Зручна платформа Tidio дозволяє більш ніж 300 000 компаніям у всьому світі надавати розумнішу та швидшу підтримку своїм клієнтам. Завдяки повному набору рішень для обслуговування клієнтів Tidio пропонує живий чат, чат-ботів, продаж квитків і віртуальних агентів підтримки на основі штучного інтелекту, які допоможуть вам вирішити проблеми клієнтів і підвищити рівень конверсії. Програмне забезпечення Tidio працює в усіх основних системах керування вмістом, платформах електронної комерції та каналах соціальних мереж. Заснована в 2013 році компанія Tidio виросла до 180+ співробітників і має офіси в Сан-Франциско, Щецині та Варшаві. Tidio обслуговує клієнтів будь-якого розміру з 205+ країн, включаючи Mercedes, Shell і Praktiker. Щомісяця віджет чату Tidio переглядають 510 мільйонів унікальних користувачів.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic революціонізує ландшафт створення контенту та взаємодію з клієнтами, слугуючи вашим надійним супутником у створенні захоплюючого контенту та розробці потужних чат-ботів зі штучним інтелектом. Їхня платформа поєднує потужність штучного інтелекту та креативність, щоб забезпечити повний набір інструментів для створення вмісту, генерації аудіо та створення зображень. Вони дозволяють кожному писати що завгодно, публікувати будь-де та оптимізувати свій вміст із неперевершеною легкістю. Їх надійний розробник чат-ботів зі штучним інтелектом, Botsonic, легко інтегрується з такими платформами, як Slack, WhatsApp, Telegram і FB Messenger, забезпечуючи безперервні багатоканальні розмови. Він також пропонує функцію Human Hand-off, що полегшує плавний перехід від взаємодії бота до взаємодії з людиною. Завдяки інтеграції Zapier вони автоматизують завдання та оптимізують робочі процеси, покращуючи залучення клієнтів. Botsonic відповідає GDPR, обіцяючи безпечну взаємодію з клієнтами. Разом їхній набір інструментів спрямований на те, щоб переосмислити процес створення контенту та взаємодію з клієнтами, зробивши Writesonic вашим єдиним рішенням для всіх ваших цифрових потреб.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — це інтерфейс інтерфейсу чату, який дозволяє вам використовувати чати ШІ з усіх популярних моделей ШІ за допомогою ключа API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini тощо). Використовуючи ключ API з інтерфейсом інтерфейсу чату, як-от Typing Mind, ви отримуєте такі переваги: * Ви платите лише за те, що використовуєте (замість місячної підписки, як ChatGPT Plus) * Ваша бесіда в чаті НЕ використовуватиметься для навчання OpenAI/Claude тощо. * Зручно спілкуватися в чаті з кількома моделями в єдиному інтерфейсі * Насолоджуйтеся професійним розширеним інтерфейсом користувача чату з безліччю функцій * Typing Mind спочатку офлайн і приватний за замовчуванням. Усі ваші дані, повідомлення та ключі API зберігаються локально на вашому пристрої, і ніхто не може їх бачити, крім вас.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys — новий потужний веб-агент штучного інтелекту, створений для революції в продуктивності та спрощення складних завдань. Він використовує найсучаснішу технологію штучного інтелекту, щоб покращити повсякденне життя. Основні характеристики та переваги * Веб-платформа: доступ до Cognosys з будь-якого пристрою через веб-програму. * Потужна технологія AI: використовує такі моделі, як GPT-3.5, GPT-4, PaLM2 тощо для отримання оптимальних результатів. * Можливість налаштування: налаштуйте цілі, підказки, налаштування та режими відповідно до своїх потреб. * Оптимізація продуктивності: автоматизує складні цілі, щоб заощадити час і зусилля. * Спрощує завдання: полегшує планування, створення вмісту, аналіз даних тощо. * Виведення коду та тексту: отримуйте результати у форматі тексту, коду чи електронної таблиці. * Універсальність варіантів використання: широкий діапазон потенційних варіантів використання від особистого до бізнесового.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — це комплексна платформа, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створити робочу силу зі штучним інтелектом і керувати нею. Він надає інструменти та рішення для найму агентів ШІ, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань, від продажів і маркетингу до підтримки клієнтів і операцій. Платформа пропонує конструктор без програмного коду, що дозволяє будь-кому легко створювати та розгортати потужні агенти ШІ без потреби передових технічних навичок.
Magai
magai.co
Magai — це платформа на основі ШІ, яка допомагає творцям контенту прискорити процес створення. Його потужний набір інструментів дозволяє користувачам швидко й точно створювати й уточнювати вміст завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу чату й передовим моделям ШІ. Трансформація способу створення контенту - Magai є найкращим рішенням для створення контенту. Magai — це новаторська платформа, яка обіцяє революціонізувати спосіб взаємодії зі штучним інтелектом для створення, редагування та керування контентом. Magai, якому довіряють лідери галузі та представлений у багатьох ЗМІ, не лише надає потужні моделі чат-ботів штучного інтелекту, але й безліч інструментів, які додають неймовірної функціональності вашому процесу створення вмісту.
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI – це технологічна компанія, що використовує штучний інтелект, яка спеціалізується на наданні розмовних рішень штучного інтелекту для бізнесу. Мета компанії полягає в тому, щоб допомогти компаніям автоматизувати та оптимізувати обслуговування клієнтів і підтримку за допомогою чат-ботів. EBI.AI надає рішення на основі штучного інтелекту, які можна налаштувати відповідно до унікальних потреб кожного бізнесу, щоб допомогти підприємствам підвищити рівень задоволеності клієнтів, зменшити витрати та підвищити ефективність.
ODIN
getodin.ai
Odin AI змінює гру для підприємств, державних установ і стартапів. Ця комплексна платформа штучного інтелекту забезпечує візуальну послідовність і відповідність бренду, пропонуючи функції, які спрощують операції та підвищують продуктивність. Розкрийте силу штучного інтелекту за допомогою Odin AI – вашого комплексного рішення для створення персоналізованого контенту, взаємодії з чат-ботами, спільної роботи над документами та практичних ідей. Трансформуйте свої потреби в бізнес-аналітиці, маркетингу, дослідженнях і продуктивності за допомогою передових можливостей Odin. Досліджуйте безмежні можливості за допомогою інновацій на основі ШІ.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot — це простий у використанні конструктор чат-ботів, який дозволяє компаніям і окремим особам створювати власного чат-бота зі штучним інтелектом за лічені хвилини. Він може отримати детальну інформацію з різних типів файлів, таких як PDF, CSV, DOCX, URL-адреси та навіть аудіо та відео. Ви можете використовувати особисті дані для автоматичного навчання бота. Що справді відрізняє Build Chatbot, так це його ексклюзивна здатність отримувати інформацію не лише з різних форматів файлів, але й із аудіо- та відеовмісту. Найкраща частина Build Chatbot — це його здатність обробляти запити клієнтів у людський спосіб. Ця унікальна функція покращує взаємодію з клієнтами, сприяючи підвищенню залученості та задоволеності клієнтів.
AfforAI
afforai.com
Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, які вам потрібні. Afforai — це ваш другий мозок, який допомагає вам отримувати нескінченні знання для проведення надійних досліджень. Дослідники використовують нас для пошуку, узагальнення та дистиляції інформації з тисяч документів, незалежно від мовних і культурних бар’єрів.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense — це те, як найдосконаліші компанії світу усувають невизначеність у прийнятті рішень. Завдяки ринковій аналітиці та пошуку, заснованому на перевіреному штучному інтелекті, AlphaSense швидко надає релевантну інформацію з надійного всесвіту загальнодоступного та приватного вмісту, включаючи дослідження акцій, документи компаній, стенограми подій, дзвінки експертів, новини, торговельні журнали та власні дослідження клієнтів. Штаб-квартира компанії AlphaSense розташована в Нью-Йорку, налічує понад 1000 співробітників в офісах у США, Великобританії, Фінляндії, Індії та Сінгапурі.
Twig
twig.so
Twig — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам швидко та легко знаходити потрібні відповіді в технічній документації, не витрачаючи години на перегляд нескінченних сторінок документів. Інструмент працює шляхом семантичного аналізу документації, баз знань, попередніх запитів у службу підтримки та інших джерел даних, щоб надати точні відповіді на складні запитання клієнтів. Це значно знижує витрати на підтримку клієнтів до 30%. Моделі штучного інтелекту Twig навчаються на загальнодоступних даних, що дозволяє з упевненістю знаходити відповідні відповіді на запитання користувачів і рекомендувати їх. Рекомендовані відповіді містять цитати, які підвищують достовірність відповіді, показуючи користувачам, де знайти додаткову інформацію. Twig також допомагає агентам служби підтримки стати продуктивнішими, автоматизуючи виснажливі завдання та надаючи потужні інструменти, які замінюють зайняту роботу людським співчуттям. Це дає змогу агентам підвищити якість взаємодії з клієнтами, підвищивши мінімальні стандарти якості відповідей і допомагаючи їм помічати потенційні ризики у відповідях. Twig можна інтегрувати з більшістю популярних продуктів для документації та баз знань, а також дезінфікує дані, видаляючи будь-яку особисту інформацію (PII), щоб забезпечити захист конфіденційності. Twig — це інструмент штучного інтелекту, призначений для значного покращення взаємодії з клієнтами, надаючи точні, актуальні та швидкі відповіді на технічні запитання.
WorkHub
workhub.ai
WorkHub — це платформа успіху команди на базі штучного інтелекту, яка пропонує інструменти для співпраці для віддалених команд, щоб забезпечити гібридну роботу, підвищити залученість, продуктивність і моральний дух співробітників. Платформа розроблена, щоб задовольнити всі потреби підключення, співпраці та святкування на одній платформі. Він пропонує доступні конференції, квитки, визнання та винагороди за 1/5 ціни інших платформ. Він також забезпечує універсальне підключення для внутрішніх і зовнішніх членів команди з безпроблемними функціями аудіо/відеоконференцій і обміну повідомленнями. Крім того, він має систему квитків для керування командними завданнями та запитами клієнтів з єдиного місця, а також інтеграцію спільної поштової скриньки для забезпечення безперебійної взаємодії з клієнтами. WorkHub — це доступне рішення для команд, які прагнуть підвищити ефективність і зв’язок на гібридному робочому місці.
Persana AI
persana.ai
AI Superpowered Sales Intelligence За підтримки YCombinator пориньте в майбутнє з Persana AI, вашим партнером у збільшенні продажів за допомогою штучного інтелекту. Ми тут, щоб підвищити ваші результати продажів і збільшити ваш дохід. Основні моменти: * Автоматизація штучного інтелекту: виявляйте зацікавлених потенційних клієнтів за допомогою аналізу даних. * Розширений конвеєр: укладайте угоди вдвічі швидше завдяки підвищеній частоті відповідей. * Повна інтеграція: синхронізація з Salesforce, Hubspot, Outreach тощо. * Гіперперсоналізація: швидко створюйте сотні електронних листів, згенерованих штучним інтелектом. * Уніфіковані робочі процеси AI: відстежуйте поведінку, автоматизуйте завдання та використовуйте статистику. * Стратегічний охоплення: відстежуйте потенційних клієнтів, відстежуйте рекламні акції та надсилайте повідомлення в масштабі. Переваги: - Націлюйтеся на ідеальних потенційних клієнтів за допомогою точної аналітики. - Оптимізуйте маркетингові витрати для провідних потенційних клієнтів. - Підвищте коефіцієнт конверсії за допомогою миттєвого підрахунку балів. - Оптимізуйте продажі, знайдіть осіб, які приймають рішення, і відстежуйте чемпіонів. Приєднуйтеся до сотень задоволених користувачів і компаній, які змінили свій підхід до продажу. Розкрийте невикористаний потенціал прибутку за допомогою Persana AI!
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — це платформа для спільної роботи, на якій команди від 2 до 2000 людей можуть використовувати ШІ для своєї роботи. Навчайтеся, співпрацюйте та опануйте ШІ в одному спільному робочому просторі. Уявіть собі світ, де колективний інтелект вашої команди посилюється ШІ, що стимулює креативність, підвищує продуктивність і сприяє інноваціям. Звичайно, ви усвідомлюєте потенціал LLM, як-от ChatGPT, але переконати всю свою команду не так просто. Ви хочете налагодити ефективні робочі процеси на основі штучного інтелекту та поділитися інформацією про штучний інтелект з усіма, але вам не вистачає спеціальної платформи для досягнення цього. Ви навіть задаєтеся питанням: «Чи моя команда повністю використовує потенціал ШІ?» Зустрічайте Team-GPT.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повідомлення, завдання тощо. Окрім веб-інтерфейсу, Dash AI також має надійну інтеграцію Slack. Його можна додати до каналів компанії Slack, де він може автоматично відповідати на поширені запитання. Наразі Dashworks інтегрується з понад 20 додатками в технологічному наборі компанії.
Swimm
swimm.io
Swimm — це інструмент керування знаннями для коду, створений для команд розробників, які прагнуть ефективного обміну знаннями. За допомогою Swimm кожен розробник може швидко зрозуміти код і зробити свій внесок у нього.
iSenseHUB
isensehub.ai
Зустрічайте iSenseHUB: найкращу платформу на базі штучного інтелекту, розроблену для революції у способах створення, проектування та оптимізації. Оснащений понад 65 передовими інструментами штучного інтелекту, наша місія полягає в тому, щоб дати можливість окремим особам і компаніям оптимізувати свої процеси та створювати високоякісний контент із блискавичною швидкістю. Подумайте про iSenseHUB як про свого персонального помічника зі штучним інтелектом, який готовий вирішувати широкий спектр завдань. Від генерації коду, розробки статей, оптимізованих для SEO, дизайну графіки до керування публікаціями в соціальних мережах – у нас є все. Наші інструменти створені для спрощення складних завдань, дозволяючи вам зосередитися на найважливішому: розвитку вашого бізнесу та розпаленні творчих здібностей. iSenseHUB — це не просто інструмент; це комплексний набір рішень на основі ШІ. Це ніби у вас під рукою ціла команда експертів, але без високої ціни. Незалежно від того, чи є ви стартапом, який прагне масштабуватися, великою корпорацією, яка прагне до ефективності, чи окремою особою, яка прагне максимізувати продуктивність, iSenseHUB — це універсальний магазин для всього, що стосується ШІ. Відчуйте силу ШІ з iSenseHUB. Приєднуйтесь до нас сьогодні та змініть свій спосіб роботи назавжди. Пориньте в майбутнє створення, дизайну та оптимізації контенту з iSenseHUB — де ШІ зустрічається з ефективністю.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia — це пошукова система на основі штучного інтелекту, яка допомагає користувачам швидко й ефективно знаходити точні відповіді на їхні запитання. Це дозволяє користувачам шукати широкі дослідження ринку, цілеспрямоване вилучення інформації тощо за допомогою аналітика AI, який розуміє потреби користувача. Нейронний пошук Hebbia використовує передову технологію штучного інтелекту для отримання відповідей, які люди можуть не помітити, що дозволяє отримувати швидші та надійніші результати дослідження. Hebbia була заснована в серпні 2020 року і з тих пір залучила два раунди фінансування та найняла різноманітну команду талановитих людей з усього світу. Hebbia також пропонує відкриті вакансії для захоплених і допитливих людей, які хочуть змінити ситуацію. Компанія прагне надавати користувачам найкращий досвід пошуку та прагне переосмислити спосіб роботи.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI стимулює впровадження GenAI на підприємствах. Нас підтримують Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars та інші відомі інвестори TuneChat: наша програма для чату на основі моделей з відкритим кодом TuneStudio: наш ігровий майданчик для розробників для тонкого налаштування та розгортання LLM ChainFury: наш відкритий механізм підказок, доступний на GitHub
DeftGPT
deftgpt.com
За допомогою DeftGPT ви можете: * Спростіть написання свого вмісту: DeftGPT дозволяє вам ставити запитання, миттєво отримувати відповіді та вести інтерактивні розмови за допомогою ШІ. Ви матимете миттєвий доступ до GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude від Anthropic та багатьох інших ботів. * Керування командою: DeftGPT спрощує керування та виставлення рахунків, дозволяючи запрошувати необмежену кількість учасників до облікового запису вашої організації. Це економить ваші гроші, підвищуючи загальну продуктивність. Крім того, за допомогою нашого плану ви можете об’єднати свої платежі в одному обліковому записі для додаткової зручності. * Спілкуйтеся в чаті з будь-яким PDF-файлом або документом: від юридичних угод до фінансових звітів, DeftGPT вдихає життя у ваші документи. Ви можете ставити запитання, отримувати підсумки, знаходити інформацію та багато іншого. Крім того, він сумісний з різними форматами, включаючи PDF, txt, docx, doc і навіть eml! * Отримуйте результати, схожі на ChatGPT, поруч із Пошуком Google: ідеальний інструмент для отримання точних і надійних результатів пошуку разом із Google. Попрощайтеся з нерелевантними даними та отримуйте точні відповіді за допомогою нашої інтелектуальної інтеграції. Оптимізуйте пошук за допомогою DeftGPT! * Створюйте вміст у Chrome у будь-який час: створюйте винятковий вміст із легкістю за допомогою Chrome, натискаючи налаштований ярлик. Цей швидкий і легкий спосіб дає змогу створювати характерний та привабливий вміст або змінювати наявний текст для таких завдань, як перегляд біографій у соціальних мережах або скорочення статей. Крім того, ви можете налаштувати ярлик відповідно до ваших уподобань. * Використовуйте DeftGPT де завгодно: DeftGPT — це ваш улюблений інструмент для бездоганної інтеграції на різноманітних платформах. Використовуйте його в популярних програмах, таких як Документи Google, клієнти електронної пошти та соціальні мережі. Крім того, завдяки своїй універсальності DeftGPT без зусиль працює з такими платформами, як Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook тощо.