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Програмне забезпечення для перевірки віку
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Програмне забезпечення для перевірки віку - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для перевірки віку використовується для підтвердження віку особи, як правило, у двох сценаріях: онлайн для трансакцій електронної комерції або особисто в кіоску точки продажу (POS) роздрібного магазину. Ці рішення необхідні для перевірки віку клієнтів, які купують товари чи послуги з віковими обмеженнями, зокрема енергетичні напої, алкоголь, тютюнові вироби, вироби з марихуани, зброю, вміст для дорослих, азартні ігри та інші регульовані товари.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply - рішення для виявлення шахрайства та перевірки геолокації, що допомагає бізнесу дотримуватися нормативних вимог у фінансових та ігрових галузях.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis - платформа для юридичних досліджень, що інтегрує AI для аналізу документів та управління юридичними задачами.

Yoti

Yoti

yoti.com

Yoti — це цифрова платформа для зберігання особистих даних та перевірки віку і ідентичності з використанням біометрії та технології перевірки документів.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - це платформа для автоматизованої перевірки ідентичності, що використовує AI для підтвердження особистості та запобігання шахрайству.

Persona

Persona

withpersona.com

Persona - платформа для автоматизації перевірки ідентичності, що дозволяє організаціям збирати, перевіряти та керувати інформацією про користувачів.

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube - платформа для автоматизації підтвердження особистості, дотримання AML та KYC, що використовує біометричні дані для перевірки клієнтів.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для перевірки ідентичності, дотримання AML/KYC, моніторингу транзакцій та запобігання шахрайству для різних галузей.

Luxand.cloud

Luxand.cloud

luxand.cloud

Luxand.cloud - платформа для розпізнавання облич з функціями виявлення, ідентифікації, верифікації облич, розпізнавання емоцій та аналізу даних про обличчя.

Veriff

Veriff

veriff.com

Veriff - це програма для автоматизованої перевірки ідентичності користувачів за допомогою AI, що забезпечує безпеку та відповідність вимогам.

Ondato

Ondato

ondato.com

Ondato - платформа для автоматизації перевірки ідентичності та відповідності KYC/AML, що використовує AI для швидкої обробки клієнтських запитів.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck - це додаток для перевірки ідентичності, що забезпечує рішення для верифікації особистості, документів та віку в різних форматах.

Token of Trust

Token of Trust

tokenoftrust.com

Token of Trust® – платформа для перевірки ідентичності користувачів бізнесом, що забезпечує автентифікацію та запобігання шахрайству.

Socure

Socure

socure.com

Socure - платформа для перевірки цифрової ідентичності та запобігання шахрайству з автоматизованою оцінкою ризиків і верифікацією документів.

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