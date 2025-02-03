Програмне забезпечення для перевірки віку - Найпопулярніші застосунки - Сінгапур

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Програмне забезпечення для перевірки віку використовується для підтвердження віку особи, як правило, у двох сценаріях: онлайн для трансакцій електронної комерції або особисто в кіоску точки продажу (POS) роздрібного магазину. Ці рішення необхідні для перевірки віку клієнтів, які купують товари чи послуги з віковими обмеженнями, зокрема енергетичні напої, алкоголь, тютюнові вироби, вироби з марихуани, зброю, вміст для дорослих, азартні ігри та інші регульовані товари.
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LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional є провідним світовим постачальником юридичної, нормативної та бізнес-інформації та аналітики, яка допомагає клієнтам підвищити продуктивність, покращити процес прийняття рішень і результати, а також просувати верховенство права в усьому світі. LexisNexis допомагає юристам вигравати справи, ефективніше керувати роботою, краще обслуговувати клієнтів і розвивати свою практику. LexisNexis допомагає корпораціям краще розуміти їхні ринки, контролювати їхні бренди та конкуренцію, а також зменшувати бізнес-ризики. LexisNexis співпрацює з університетами для навчання студентів, а LexisNexis підтримує державотворення разом з урядами та судами, роблячи закони доступними та зміцнюючи правову інфраструктуру. LexisNexis співпрацює з провідними світовими асоціаціями та клієнтами, щоб збирати докази проти військових злочинців і надавати інструменти для боротьби з торгівлею людьми. LexisNexis Legal & Professional, яка обслуговує клієнтів у понад 130 країнах і має 10 000 співробітників по всьому світу, є частиною RELX Group, глобального постачальника інформації та аналітики для професійних і бізнес-клієнтів у різних галузях.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., надає рішення для перевірки цифрової ідентифікації на вимогу для потреб KYC, шахрайства та перевірки віку. Його високоточні, швидкі та безпечні рішення доступні через IDN-Direct, рішення на основі API, яке інтегрується в клієнтські системи та процеси, а також через IDN-Portal, який може бути запущений менше ніж за годину. Intellicheck можна використовувати через мобільний пристрій, браузер або роздрібний POS/сканер.
Veriff
veriff.com
Veriff пропонує високоавтоматизоване програмне забезпечення для перевірки особи на основі штучного інтелекту. Їхня платформа розроблена для боротьби з шахрайством, забезпечення відповідності та захисту клієнтів. За допомогою Veriff компанії можуть створювати надійні цифрові спільноти, покращувати взаємодію з користувачами та сприяти розвитку. Поєднання технології ШІ та власних команд перевірки дозволяє Veriff ефективно запобігати шахрайству, мінімізуючи тертя для справжніх користувачів під час їхнього шляху до клієнта. Їхні рішення для підтвердження особи включають потужну перевірку документів і особи, підтвердження адреси, перевірку бази даних і підтвердження віку. Ці функції допомагають оптимізувати процеси реєстрації, відповідати нормам і автоматизувати перевірку віку, щоб забезпечити безпеку та безпеку всіх користувачів. Veriff також пропонує рішення «Знай свого клієнта» (KYC), включаючи оптимізовані перевірки KYC і скринінг AML для постійного моніторингу та захисту від потенційна діяльність з відмивання грошей. Крім того, функція біометричної автентифікації забезпечує безпечний доступ до облікового запису без пароля, а функція оцінки віку покращує конверсію за допомогою перевірки віку на основі селфі. Для ефективного запобігання шахрайству Veriff надає послуги захисту від шахрайства, щоб убезпечити компанії від шахрайства з особистими даними, а також інформацію про шахрайство. інструменти для посилення заходів із запобігання шахрайству за допомогою розширених можливостей розвідки. Загалом, Veriff Програмне забезпечення для перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту допомагає компаніям налагоджувати довіру та прозорість в Інтернеті, захищати від шахрайських дій, підтримувати відповідність нормам і розширюватися по всьому світу.
Ondato
ondato.com
Ondato — це технологічна компанія, яка оптимізує процеси, пов’язані з KYC і AML, використовуючи передові інструменти рішень штучного інтелекту, які охоплюють увесь спектр проблем відповідності, від реєстрації нових клієнтів до повної бази даних для постійного моніторингу клієнтів.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — це комплексна платформа для автоматизації та спрощення перевірки особи (IDV), боротьби з відмиванням грошей (AML) і відповідності «Знай свого клієнта» (KYC). Платформа на основі штучного інтелекту допомагає компаніям автоматизувати цифрові процеси реєстрації клієнтів і eKYC, перевіряючи їхню особу за допомогою біометрії обличчя та поведінки та підтверджуючи їхні біодані понад 3000 точками даних по всьому світу. Наразі ComplyCube підтримує відомі підприємства у сфері фінтех, банківської справи, телекомунікацій, транспорту та електронної комерції.
Socure
socure.com
Запатентована платформа машинного навчання Socure забезпечує підвищений стандарт бездоганної відповідності вимогам CIP/KYC, виявлення шахрайства, перевірки документів, що посвідчують особу, і підтвердження прав власності на банківський рахунок за допомогою спеціально створеного набору комплексних рішень, що забезпечує надійну, провідну в галузі точність щоб розблокувати довіру до ідентифікаційної інформації для цифрової взаємодії та залучення під час адаптації та протягом усього шляху клієнта.
Onfido
onfido.com
Onfido, компанія Entrust, допомагає компаніям будувати автоматизовану перевірку ідентифікації відповідно до їхніх унікальних потреб за допомогою наскрізного рішення перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту. Ми допомагаємо понад 1200 компаніям налагоджувати відкриті, безпечні та інклюзивні стосунки зі своїми клієнтами. Наша Real Identity Platform допомагає компаніям безперешкодно залучати клієнтів у масштабі, припиняючи шахрайство та керуючись KYC, AML та іншими нормативними вимогами.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, схвалені десятками регуляторів, встановлені на понад 400 мільйонах пристроїв і аналізують понад 10 мільярдів транзакцій на рік. Рішення GeoComply включають дані про місцезнаходження, пристрої та ідентифікаційні дані та вдосконалене машинне навчання для виявлення та позначення шахрайської діяльності. Завдяки інтеграції рішень GeoComply у свої процеси та механізми ризиків організації можуть раніше виявляти шахрайство під час взаємодії користувача, краще встановлювати свою справжню цифрову ідентичність і посилювати цифрову довіру. Відзначені нагородами продукти GeoComply базуються на технологіях, розроблених для суворо регульованого та складного ринку онлайн-ігор і ставок на спорт у США. Окрім iGaming, GeoComply надає рішення для виявлення шахрайства за допомогою геолокації для трансляційних мовників відео та індустрії онлайн-банкінгу, платежів і криптовалют, створюючи вражаючий список клієнтів, включаючи Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings і FanDuel.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Advanced Facial Search and Recognition API. Luxand.Cloud стоїть на передньому краї технологій розпізнавання облич, створюючи майбутнє, де безпека плавно переплітається з інноваціями. Завдяки точності та витонченості наші передові рішення переосмислюють ландшафт перевірки особи. Підвищте свою цифрову безпеку за допомогою безперебійного контролю доступу, відкриваючи персоналізований і посилений досвід. Довіртеся Luxand.Cloud, щоб стати лідером у захисті ваших цифрових кордонів із неперевершеною надійністю. Приєднуйтесь до нас у подорожі, щоб заново визначити межі безпеки в епоху цифрових технологій. Luxand.cloud підтримує: - Розпізнавання обличчя - Розпізнавання обличчя - Перевірку обличчя - Розпізнавання емоцій - Виявлення орієнтирів обличчя - Виявлення живості - Обрізання обличчя
Persona
withpersona.com
Довірена ідентифікаційна інфраструктура Persona допомагає компаніям автоматизувати будь-які випадки використання, пов’язані з ідентифікацією — від безпечного збору та перевірки інформації про користувачів до прийняття рішень і перевірки вручну. Керуйте повністю сумісними програмами KYC/AML, боріться з шахрайством і автоматизуйте операції в одному місці. Інтегруйте за півдня, з інженерними розробками чи без них і з менш ніж 10 рядками коду. – Наша команда складається з колишніх інженерів і дизайнерів Square, Uber, Coursera, Dropbox і Slack. Ми пишаємося тим, що нас фінансують деякі з найкращих компаній венчурного капіталу, зокрема First Round Capital і Coatue. Деякі з наших ангелів-інвесторів включають Перрета та Вільяма Хокеї (співзасновники Plaid), Тоні Сю (Doordash) і Ділана Філда (засновник і генеральний директор Figma).
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — це єдина платформа перевірки, яка забезпечує безпеку всього шляху користувача. За допомогою настроюваних рішень KYC/AML, KYB, моніторингу транзакцій і запобігання шахрайству від Sumsub ви можете організовувати процес перевірки, запрошувати більше клієнтів у всьому світі, відповідати вимогам відповідності, зменшувати витрати та захистити свій бізнес. Sumsub має понад 2000 клієнтів у сферах фінтех, криптографії, транспорту, торгівлі та ігор, включаючи Mercurio, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy і TransferGo.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Звіти про репутацію споживачів Token of Trust® — це найпростіший спосіб для споживачів підтвердити свою особу компаніям та іншим. Компанії можуть використовувати платформу ідентифікації Token of Trust для перевірки споживачів під час реєстрації облікового запису, під час оформлення замовлення або в будь-який момент за запитом. Чи потрібно вашій компанії підтверджувати вік клієнтів? Розташування? Ідентичність? Не хвилюйтеся — це наша спеціалізація. За допомогою настроюваних робочих процесів Token of Trust компанії можуть визначати ідентифікаційні характеристики споживача, які важливо фіксувати та перевіряти, а потім установлювати правила для автоматичного виконання процесу затвердження.
Yoti
yoti.com
Yoti Age Verification використовує поєднання технології штучного інтелекту, захисту від спуфінгу та перевірки автентичності документів, щоб ви могли бути впевнені у віці своїх клієнтів.
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