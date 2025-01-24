Програмне забезпечення для перевірки віку - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

Veriff

veriff.com

Veriff пропонує високоавтоматизоване програмне забезпечення для перевірки особи на основі штучного інтелекту. Їхня платформа розроблена для боротьби з шахрайством, забезпечення відповідності та захисту клієнтів. За допомогою Veriff компанії можуть створювати надійні цифрові спільноти, покращувати взаємодію з користувачами та сприяти розвитку. Поєднання технології ШІ та власних команд перевірки дозволяє Veriff ефективно запобігати шахрайству, мінімізуючи тертя для справжніх користувачів під час їхнього шляху до клієнта. Їхні рішення для підтвердження особи включають потужну перевірку документів і особи, підтвердження адреси, перевірку бази даних і підтвердження віку. Ці функції допомагають оптимізувати процеси реєстрації, відповідати нормам і автоматизувати перевірку віку, щоб забезпечити безпеку та безпеку всіх користувачів. Veriff також пропонує рішення «Знай свого клієнта» (KYC), включаючи оптимізовані перевірки KYC і скринінг AML для постійного моніторингу та захисту від потенційна діяльність з відмивання грошей. Крім того, функція біометричної автентифікації забезпечує безпечний доступ до облікового запису без пароля, а функція оцінки віку покращує конверсію за допомогою перевірки віку на основі селфі. Для ефективного запобігання шахрайству Veriff надає послуги захисту від шахрайства, щоб убезпечити компанії від шахрайства з особистими даними, а також інформацію про шахрайство. інструменти для посилення заходів із запобігання шахрайству за допомогою розширених можливостей розвідки. Загалом, Veriff Програмне забезпечення для перевірки ідентифікації на основі штучного інтелекту допомагає компаніям налагоджувати довіру та прозорість в Інтернеті, захищати від шахрайських дій, підтримувати відповідність нормам і розширюватися по всьому світу.