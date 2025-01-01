Програмне забезпечення для афілійованого маркетингу - Найпопулярніші застосунки

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Програми афілійованого маркетингу пропонують дуже ефективний підхід до підвищення продажів і просування продуктів і послуг. Це дає можливість афілійованим особам отримати значний дохід, особливо якщо вони мають значну мережу чи аудиторію. Творці контенту, такі як блогери, впливові особи та інтернет-персони, часто використовують афілійований маркетинг як одну зі своїх стратегій монетизації. З точки зору рекламодавця, афілійовані маркетингові програми служать додатковим каналом для збільшення продажів і підвищення видимості бренду. Співпрацюючи з афілійованими компаніями, рекламодавці можуть залучити свою аудиторію та використати свій вплив для збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Загалом програми афілійованого маркетингу створюють взаємовигідні стосунки, де можуть процвітати як афілійовані особи, так і рекламодавці. Партнери мають потенціал для отримання значного доходу, тоді як рекламодавці можуть розширити своє охоплення та досягти своїх маркетингових цілей завдяки такому спільному підходу.
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ClickBank
clickbank.com
ClickBank - це платформа для партнерського маркетингу, що з'єднує продавців з філіями для просування цифрових продуктів і отримання комісій.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.
Impact
impact.com
Impact — платформа для управління партнерствами, що допомагає компаніям знаходити та управляти різноманітними партнерствами, оптимізуючи їх цінність.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro - програмне забезпечення для управління партнерами, яке автоматизує партнерські програми та відстежує їх ефективність.
Simplero
simplero.com
Simplero — це платформа для створення та управління онлайн-курсами, веб-сайтами, маркетингом, оплатами та спільнотами для тренерів і творців контенту.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack - платформа для управління партнерствами, яка підтримує партнерський маркетинг, реферальну активність і продажі, забезпечуючи автоматизацію процесів і управління.
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics - це платформа для управління партнерським маркетингом, що дозволяє підприємствам запускати програми та відстежувати результати.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI - це додаток для оптимізації маркетингових зусиль, що допомагає розробляти стратегії та надає бібліотеку тактик для бізнесу.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.
Marketcall
marketcall.com
Marketcall - це партнерська мережа з оплатою за дзвінок, що пропонує понад двісті пропозицій для співпраці.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart - платформа для управління підписками та партнерськими програмами, яка спрощує процес продажу цифрових і фізичних продуктів.
Get4views
get4views.com
Get4views - легальний сервіс просування YouTube-каналів та відео. Допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, бізнесу - збільшити продажі.
Admitad
admitad.com
Admitad - це партнерська маркетингова платформа, що з'єднує рекламодавців і видавців, пропонуючи рішення для заробітку через партнерські програми.
Offer18
offer18.com
Offer18 - це платформа для партнерського маркетингу, яка допомагає рекламодавцям та філіалам оптимізувати кампанії та вимірювати їх ефективність.
Awin
awin.com
Awin - це платформа для партнерського маркетингу, яка з'єднує бізнес з видавцями та партнерами, пропонуючи інструменти для відстеження конверсій та оптимізації кампаній.
LeadDyno
leaddyno.com
LeadDyno - платформа для управління партнерськими програмами, яка інтегрується з Shopify, Stripe та іншими сервісами, пропонує інструменти для відстеження рефералів і управління комісіями.
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia - додаток для управління партнерським маркетингом, що з'єднує користувачів з брендами та надає аналітику для оптимізації доходу.
Roster
getroster.com
Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.
Attribution
attributionapp.com
Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.
CJ
cj.com
CJ Affiliate — найбільша у світі мережа афілійованого маркетингу, яка допомагає підприємствам зростати завдяки партнерствам та аналітиці.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack - це платформа для аналітики та автоматизації, що забезпечує реальні дані про конверсії для маркетологів та агентств.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote — додаток для афілійованого маркетингу на Shopify, що дозволяє створювати та керувати партнерськими програмами для бізнесу різних розмірів.
Evolup
evolup.com
Evolup - це платформа для створення партнерських онлайн-магазинів за допомогою штучного інтелекту. Вона спрощує запуск та управління веб-сайтами без технічних навичок.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.
Voluum
voluum.com
Voluum - це програма для відстеження реклами, яка допомагає маркетологам аналізувати і оптимізувати цифрові кампанії в режимі реального часу.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink допомагає компаніям відстежувати рефералів, використовуючи платіжні посилання Stripe, без необхідності у серверах або коді.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize – платформа для автоматизації партнерства, що забезпечує інструменти для управління партнерськими програмами, відстеження й аналізу продуктивності.
BeMob
bemob.com
BeMob - хмарний трекер для управління і оптимізації рекламних кампаній з детальною аналітикою та підтримкою команди.
LinkTrust
linktrust.com
LinkTrust - платформа для маркетингу на основі продуктивності, яка використовує досвід більше двох десятиліть для підтримки компаній, партнерів та агентств.
C3PA
c3pa.net
C3PA — це платформа для партнерського маркетингу, яка з'єднує видавців та рекламодавців у сферах знайомств, азартних ігор та розіграшів.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance – платформа для залучення нових клієнтів DTC брендів. Дозволяє запускати рекламні кампанії, відстежувати результати та оптимізувати продажі.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.
FMTC Affiliates
fmtc.co
FMTC Affiliates - додаток для управління партнерськими програмами, що забезпечує доступ до тисяч угод через один API.
Ambassador
getambassador.com
Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.
Tolt
tolt.io
Tolt - це програмне забезпечення для аффіліат-маркетингу для SaaS-стартапів, яке допомагає створити і управляти власною аффіліат-програмою.
RefMonkey
refmonkey.com
RefMonkey – додаток для створення програм рефералів, афілійованих осіб, MLM та лояльності для веб-сайтів і мобільних додатків через інтеграцію чи API.
Performcb
performcb.com
Performcb - платформа для партнерського маркетингу, що з'єднує видавців із рекламодавцями та дозволяє заробляти на основі конкретних дій користувачів.
Reditus
getreditus.com
Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.
Social Snowball
socialsnowball.io
Social Snowball - додаток для автоматизації партнерського маркетингу в магазинах Shopify, який перетворює клієнтів в афілійованих маркетологів.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle - програмне забезпечення для управління партнерським маркетингом, яке дозволяє відслідковувати, аналізувати та оптимізувати афілійовані програми.
Metricks
metricks.io
Metricks - це додаток для розвитку та масштабування аффіліат-маркетингу, що допомагає вам ефективно управляти брендом.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising — платформа, яка з'єднує рекламодавців з видавцями, використовуючи AI для оптимізації маркетингових стратегій та аналітики.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — платформа для аффілійованого маркетингу, що допомагає фінансовим брендам залучати клієнтів через партнерів та впливових осіб.
MGID
mgid.com
MGID - рідна рекламна платформа для рекламодавців та видавців, що дозволяє ефективно націлювати аудиторію та монетизувати контент.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder - платформа для управління програмами послів брендів, що полегшує взаємодію, моніторинг та нагородження послів, покращуючи маркетингові стратегії.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge - це програмне забезпечення для відстеження рекламних кампаній, яке допомагає оптимізувати маркетинг і аналізувати трафік.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 - це платформа для управління та оптимізації партнерського маркетингу, що надає інструменти для відстеження, звітності та аналітики кампаній.
wecantrack
wecantrack.com
Wecantrack - це платформа для афілійованих маркетологів, яка об'єднує дані з 350+ мереж, забезпечує інтеграцію з різними інструментами та спрощує аналіз продуктивності кампаній.
HOQU
hoqu.com
HOQU - це SaaS платформа для управління та оптимізації онлайн-реклами, що дозволяє відстежувати кампанії та аналізувати їх ефективність.
Circlewise
circlewise.io
Circlewise - це інструмент для управління партнерськими програмами, моніторингу ефективності та аналізу співпраці в різних сферах бізнесу.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa - це програмне забезпечення для відстеження та оптимізації маркетингових кампаній, що допомагає компаніям управляти потенційними клієнтами та аналізувати результати.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media - це глобальна партнерська мережа, яка допомагає видавцям монетизувати цифровий контент, підвищуючи ефективність реклами та оптимізуючи доходи.
2Performant
2performant.com
2Performant - це платформа для управління партнерським маркетингом, що допомагає бізнесу відстежувати ефективність кампаній та співпрацювати з філіями.
Monetate
monetate.com
Monetate - платформа для персоналізації електронної комерції, яка допомагає брендам створювати індивідуальний досвід для відвідувачів сайтів.
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