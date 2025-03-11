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Програмне забезпечення для афілійованого маркетингу
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Програмне забезпечення для афілійованого маркетингу - Найпопулярніші застосунки

Програми афілійованого маркетингу пропонують дуже ефективний підхід до підвищення продажів і просування продуктів і послуг. Це дає можливість афілійованим особам отримати значний дохід, особливо якщо вони мають значну мережу чи аудиторію. Творці контенту, такі як блогери, впливові особи та інтернет-персони, часто використовують афілійований маркетинг як одну зі своїх стратегій монетизації. З точки зору рекламодавця, афілійовані маркетингові програми служать додатковим каналом для збільшення продажів і підвищення видимості бренду. Співпрацюючи з афілійованими компаніями, рекламодавці можуть залучити свою аудиторію та використати свій вплив для збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Загалом програми афілійованого маркетингу створюють взаємовигідні стосунки, де можуть процвітати як афілійовані особи, так і рекламодавці. Партнери мають потенціал для отримання значного доходу, тоді як рекламодавці можуть розширити своє охоплення та досягти своїх маркетингових цілей завдяки такому спільному підходу.

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ClickBank

ClickBank

clickbank.com

ClickBank - це платформа для партнерського маркетингу, що з'єднує продавців з філіями для просування цифрових продуктів і отримання комісій.

Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.

Impact

Impact

impact.com

Impact — платформа для управління партнерствами, що допомагає компаніям знаходити та управляти різноманітними партнерствами, оптимізуючи їх цінність.

Post Affiliate Pro

Post Affiliate Pro

postaffiliatepro.com

Post Affiliate Pro - програмне забезпечення для управління партнерами, яке автоматизує партнерські програми та відстежує їх ефективність.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero — це платформа для створення та управління онлайн-курсами, веб-сайтами, маркетингом, оплатами та спільнотами для тренерів і творців контенту.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

PartnerStack - платформа для управління партнерствами, яка підтримує партнерський маркетинг, реферальну активність і продажі, забезпечуючи автоматизацію процесів і управління.

Affiliatics

Affiliatics

affiliatics.com

Affiliatics - це платформа для управління партнерським маркетингом, що дозволяє підприємствам запускати програми та відстежувати результати.

Digital First AI

Digital First AI

digitalfirst.ai

Digital First AI - це додаток для оптимізації маркетингових зусиль, що допомагає розробляти стратегії та надає бібліотеку тактик для бізнесу.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero - це програмне забезпечення для партнерського, впливового та реферального маркетингу, що забезпечує гнучкі інструменти для бізнесу.

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Marketcall - це партнерська мережа з оплатою за дзвінок, що пропонує понад двісті пропозицій для співпраці.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart - платформа для управління підписками та партнерськими програмами, яка спрощує процес продажу цифрових і фізичних продуктів.

Get4views

Get4views

get4views.com

Get4views - легальний сервіс просування YouTube-каналів та відео. Допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, бізнесу - збільшити продажі.

Admitad

Admitad

admitad.com

Admitad - це партнерська маркетингова платформа, що з'єднує рекламодавців і видавців, пропонуючи рішення для заробітку через партнерські програми.

Offer18

Offer18

offer18.com

Offer18 - це платформа для партнерського маркетингу, яка допомагає рекламодавцям та філіалам оптимізувати кампанії та вимірювати їх ефективність.

Awin

Awin

awin.com

Awin - це платформа для партнерського маркетингу, яка з'єднує бізнес з видавцями та партнерами, пропонуючи інструменти для відстеження конверсій та оптимізації кампаній.

LeadDyno

LeadDyno

leaddyno.com

LeadDyno - платформа для управління партнерськими програмами, яка інтегрується з Shopify, Stripe та іншими сервісами, пропонує інструменти для відстеження рефералів і управління комісіями.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.

Involve Asia

Involve Asia

involve.asia

Involve Asia - додаток для управління партнерським маркетингом, що з'єднує користувачів з брендами та надає аналітику для оптимізації доходу.

Roster

Roster

getroster.com

Додаток Roster допомагає компаніям перетворювати лояльних клієнтів на амбасадорів бренду, збільшуючи впізнаваність, залученість та доходи.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.

CJ

CJ

cj.com

CJ Affiliate — найбільша у світі мережа афілійованого маркетингу, яка допомагає підприємствам зростати завдяки партнерствам та аналітиці.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd - це платформа, що допомагає брендам монетизувати своїх творців, надаючи персоналізовані сторінки для продажу товарів без ресурсів бренду.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack - це платформа для аналітики та автоматизації, що забезпечує реальні дані про конверсії для маркетологів та агентств.

UpPromote

UpPromote

uppromote.com

UpPromote — додаток для афілійованого маркетингу на Shopify, що дозволяє створювати та керувати партнерськими програмами для бізнесу різних розмірів.

Evolup

Evolup

evolup.com

Evolup - це платформа для створення партнерських онлайн-магазинів за допомогою штучного інтелекту. Вона спрощує запуск та управління веб-сайтами без технічних навичок.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.

Voluum

Voluum

voluum.com

Voluum - це програма для відстеження реклами, яка допомагає маркетологам аналізувати і оптимізувати цифрові кампанії в режимі реального часу.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

LinkMink допомагає компаніям відстежувати рефералів, використовуючи платіжні посилання Stripe, без необхідності у серверах або коді.

Partnerize

Partnerize

partnerize.com

Partnerize – платформа для автоматизації партнерства, що забезпечує інструменти для управління партнерськими програмами, відстеження й аналізу продуктивності.

BeMob

BeMob

bemob.com

BeMob - хмарний трекер для управління і оптимізації рекламних кампаній з детальною аналітикою та підтримкою команди.

LinkTrust

LinkTrust

linktrust.com

LinkTrust - платформа для маркетингу на основі продуктивності, яка використовує досвід більше двох десятиліть для підтримки компаній, партнерів та агентств.

C3PA

C3PA

c3pa.net

C3PA — це платформа для партнерського маркетингу, яка з'єднує видавців та рекламодавців у сферах знайомств, азартних ігор та розіграшів.

Squaredance

Squaredance

squaredance.io

Squaredance – платформа для залучення нових клієнтів DTC брендів. Дозволяє запускати рекламні кампанії, відстежувати результати та оптимізувати продажі.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.

FMTC Affiliates

FMTC Affiliates

fmtc.co

FMTC Affiliates - додаток для управління партнерськими програмами, що забезпечує доступ до тисяч угод через один API.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Посол допомагає маркетологам автоматизувати управління рефералами та партнерами, спрощуючи процеси відстеження та винагороди для збільшення продажів.

Tolt

Tolt

tolt.io

Tolt - це програмне забезпечення для аффіліат-маркетингу для SaaS-стартапів, яке допомагає створити і управляти власною аффіліат-програмою.

RefMonkey

RefMonkey

refmonkey.com

RefMonkey – додаток для створення програм рефералів, афілійованих осіб, MLM та лояльності для веб-сайтів і мобільних додатків через інтеграцію чи API.

Performcb

Performcb

performcb.com

Performcb - платформа для партнерського маркетингу, що з'єднує видавців із рекламодавцями та дозволяє заробляти на основі конкретних дій користувачів.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus - це інструмент для управління партнерами у B2B SaaS, що допомагає компаніям знаходити нових партнерів через свій ринок та відстежувати комісії.

Target Circle

Target Circle

targetcircle.com

Target Circle - програмне забезпечення для управління партнерським маркетингом, яке дозволяє відслідковувати, аналізувати та оптимізувати афілійовані програми.

Social Snowball

Social Snowball

socialsnowball.io

Social Snowball - додаток для автоматизації партнерського маркетингу в магазинах Shopify, який перетворює клієнтів в афілійованих маркетологів.

Metricks

Metricks

metricks.io

Metricks - це додаток для розвитку та масштабування аффіліат-маркетингу, що допомагає вам ефективно управляти брендом.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — це програмне забезпечення для управління рефералами та лояльністю, що дозволяє підприємствам винагороджувати клієнтів та розширювати аудиторію.

Rakuten Advertising

Rakuten Advertising

rakutenadvertising.com

Rakuten Advertising — платформа, яка з'єднує рекламодавців з видавцями, використовуючи AI для оптимізації маркетингових стратегій та аналітики.

Fintel Connect

Fintel Connect

fintelconnect.com

Fintel Connect — платформа для аффілійованого маркетингу, що допомагає фінансовим брендам залучати клієнтів через партнерів та впливових осіб.

MGID

MGID

mgid.com

MGID - рідна рекламна платформа для рекламодавців та видавців, що дозволяє ефективно націлювати аудиторію та монетизувати контент.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder - платформа для управління програмами послів брендів, що полегшує взаємодію, моніторинг та нагородження послів, покращуючи маркетингові стратегії.

AdsBridge

AdsBridge

adsbridge.com

AdsBridge - це програмне забезпечення для відстеження рекламних кампаній, яке допомагає оптимізувати маркетинг і аналізувати трафік.

AffSub2

AffSub2

affsub2.com

AffSub2 - це платформа для управління та оптимізації партнерського маркетингу, що надає інструменти для відстеження, звітності та аналітики кампаній.

wecantrack

wecantrack

wecantrack.com

Wecantrack - це платформа для афілійованих маркетологів, яка об'єднує дані з 350+ мереж, забезпечує інтеграцію з різними інструментами та спрощує аналіз продуктивності кампаній.

HOQU

HOQU

hoqu.com

HOQU - це SaaS платформа для управління та оптимізації онлайн-реклами, що дозволяє відстежувати кампанії та аналізувати їх ефективність.

Circlewise

Circlewise

circlewise.io

Circlewise - це інструмент для управління партнерськими програмами, моніторингу ефективності та аналізу співпраці в різних сферах бізнесу.

Phonexa

Phonexa

phonexa.com

Phonexa - це програмне забезпечення для відстеження та оптимізації маркетингових кампаній, що допомагає компаніям управляти потенційними клієнтами та аналізувати результати.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate - платформа для персоналізації електронної комерції, яка допомагає брендам створювати індивідуальний досвід для відвідувачів сайтів.

RevGlue

RevGlue

revglue.com

RevGlue - інструменти для монетизації афілійованого маркетингу, що дозволяють створювати сайти з кешбеком, купонами та порівняннями мобільного зв'язку.

Foxoffers

Foxoffers

foxoffers.com

Foxoffers - це програма, яка пропонує щоденні виплати в криптовалюті та фіаті, індивідуальні лендинг-пейджі та супровід команди медіа-бай.

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