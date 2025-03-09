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Програми афілійованого маркетингу пропонують дуже ефективний підхід до підвищення продажів і просування продуктів і послуг. Це дає можливість афілійованим особам отримати значний дохід, особливо якщо вони мають значну мережу чи аудиторію. Творці контенту, такі як блогери, впливові особи та інтернет-персони, часто використовують афілійований маркетинг як одну зі своїх стратегій монетизації. З точки зору рекламодавця, афілійовані маркетингові програми служать додатковим каналом для збільшення продажів і підвищення видимості бренду. Співпрацюючи з афілійованими компаніями, рекламодавці можуть залучити свою аудиторію та використати свій вплив для збільшення продажів і підвищення впізнаваності бренду. Загалом програми афілійованого маркетингу створюють взаємовигідні стосунки, де можуть процвітати як афілійовані особи, так і рекламодавці. Партнери мають потенціал для отримання значного доходу, тоді як рекламодавці можуть розширити своє охоплення та досягти своїх маркетингових цілей завдяки такому спільному підходу.
Запит на новий застосунок
RevGlue
revglue.com
Інструменти монетизації афілійованого маркетингу SaaS для британських афілійованих осіб і впливових людей у соціальних мережах. Створюйте нові веб-сайти з кешбеком, купонами, порівняння мобільних або широкосмугових мереж за лічені хвилини за допомогою партнерських інструментів і наборів даних RevGlue. Монетизуйте наявні веб-сайти, публікації в блогах, підписників у соціальних мережах або мобільні програми за допомогою безкоштовних інструментів для видавців RevGlue. Зв’яжіться з нами, щоб розробити партнерський проект на замовлення.
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний набір інструментів Roster допомагає компаніям: (1) залучати, залучати та винагороджувати спільноту (2) підвищувати впізнаваність бренду (3) використовувати вміст, створений користувачами (4) збільшувати дохід із усної інформації.
Circlewise
circlewise.io
Partnership Hub від Circlewise — це повний набір інструментів для створення та керування вашими внутрішніми партнерськими програмами для всіх країн, пристроїв і галузей, включаючи електронну комерцію, фінансові технології, подорожі та послуги. Наш флагманський продукт надає нашим рекламодавцям наступні можливості: • Налаштуйте свій повністю фірмовий і налаштований інтерфейс, аналітику, керування пропозиціями та сторінки реєстрації партнерів. • Відстежуйте, контролюйте та оптимізуйте ефективність партнерів у їхніх внутрішніх партнерських програмах. • Отримайте переваги від Circlewise Marketplace і широкого спектру послуг із підбору та управління партнерами, включаючи дослідження та перевірку партнерів, монетизацію та оплату. • Додаткові послуги медіабаю, контент-маркетингу та programmatic кампаній. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.circlewise.io
Referrizer
referrizer.com
Реферат - платформа для автоматизації маркетингових кампаній рефералів, яка допомагає бізнесам залучати клієнтів та ефективно управляти реферальними програмами.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіться з медіа-експертами, присвоюйте та відстежуйте ефективність і оптимізуйте, сплачуючи лише за продажі.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю «оплата за результати». Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємцем, який прагне залучити трафік, чи брендом зі списку Fortune 500, якому потрібна комплексна ефективна маркетингова стратегія, Perform[cb] є визнаним лідером у онлайн-маркетингу ефективності з ринком №1 у світі. Ми спеціалізуємося на стратегії продуктивного маркетингу для окремих галузей, щоб ви охоплювали потрібних вам клієнтів і платили лише за клієнтів, яких ви залучаєте.
HOQU
hoqu.com
HOQU — це ефективна маркетингова платформа SaaS для створення мереж і керування, відстеження та оптимізації онлайн-рекламних кампаній. Користувачі HOQU отримують повний доступ до всіх основних функцій, що стосуються тарифного плану. Цінова політика заснована на конверсіях, а не на кліках - це дозволяє підприємствам економити до 90% своїх витрат.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack - це платформа для аналітики та автоматизації, що забезпечує реальні дані про конверсії для маркетологів та агентств.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з уст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клієнтами, афілійованими особами, впливовими особами та партнерами. Споживчі бренди та B2B-компанії по всьому світу швидко впроваджують, масштабують та оптимізують свої програми реферального маркетингу, партнерські та афілійовані програми та кампанії для впливових людей за допомогою новаторського програмного забезпечення Ambassador.
Refersion
refersion.com
Refersion, провідна платформа афілійованого маркетингу, працює з тисячами брендів електронної комерції, як-от Barstool Sports, Magic Spoon, Blenders Eyewear і Pura Vida Bracelets, щоб охопити нову аудиторію, збільшити кількість конверсій і збільшити дохід. Refersion керує, відстежує та допомагає розвивати програми амбасадорів, впливових осіб і афілійованих маркетингових програм за допомогою відстеження першої сторони, необмежених пропозицій і спеціальних комісійних структур, прямих партнерських платежів і податків. Refersion створює партнерські стосунки з брендами, які сприяють зростанню електронної комерції завдяки нашій провідній у галузі технології атрибуції та інтелектуальній статистиці даних. Ми інтегруємося з усіма основними торговельними платформами, такими як Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Magento, WooCommerce і BigCommerce, а також з вашим повним стеком маркетингу електронної комерції. Розпочніть нашу 14-денну безкоштовну пробну версію зараз!
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack — це комплексне рішення для афілійованого маркетингу, призначене для оптимізації діяльності афілійованих видавців. Завдяки wecantrack афілійовані видавці можуть без особливих зусиль консолідувати дані про продажі та конверсії з понад 350 афілійованих мереж в унікальну зручну платформу. Ця централізована платформа спрощує процес моніторингу та аналізу продуктивності партнерської мережі. Крім того, wecantrack пропонує повну інтеграцію з різними маркетинговими інструментами, включаючи Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Ads, Snapchat Ads, Taboola, Outbrain тощо. Ця інтеграція дає змогу користувачам пов’язувати дані своїх афілійованих маркетингів із цими популярними маркетинговими платформами, забезпечуючи цілісне уявлення про їхні онлайн-кампанії. Набір функцій wecantrack є надійним і включає основні функції, такі як збір даних і звітування, спеціальні звіти та звіти електронною поштою, розширені звіти API та підтримка веб-хуків. Крім того, платформа пропонує інтеграцію з інструментами аналізу даних, такими як Looker (Data) Studio та BigQuery, що дозволяє користувачам глибше заглиблюватись у свої дані для отримання корисної інформації. Таким чином, wecantrack надає афілійованим видавцям потужне рішення для ефективного керування даними афілійованої мережі. Консолідуючи дані з різноманітних афілійованих мереж і інтегруючись із відомими маркетинговими інструментами, wecantrack спрощує процес афілійованого маркетингу, дозволяючи видавцям приймати обґрунтовані рішення та ефективно оптимізувати свої кампанії.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
Social Snowball
socialsnowball.io
Прості партнерські програми для ваших клієнтів і творців Стимулюйте, автоматизуйте та аналізуйте маркетинг із вуст в уста серед ваших клієнтів, творців і спільноти.
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics - це платформа для управління партнерським маркетингом, що дозволяє підприємствам запускати програми та відстежувати результати.
Buzzbassador
buzzbassador.com
Розвивайте свій бізнес на автопілоті разом із творцями Buzzbassador допомагає вам об’єднатися та залучити впливових осіб і творців для створення автентичного маркетингу з уст в уста, який на 82% краще перетворює
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — це провідна комплексна платформа афілійованого маркетингу, мережа та агентство, спеціально створена для фінтех-компаній і банків. Завдяки Fintel фінансові бренди мають усе необхідне для збільшення залучення клієнтів за допомогою афілійованого та впливового маркетингу, включаючи спеціалізовану партнерську платформу (+система відповідності), підібрану мережу з тисяч афілійованих осіб та впливових осіб, які займаються фінансами, а також команду експертів для керування та масштабувати канал. Зараз ми підтримуємо партнерські програми понад 90 фінтех-компаній, банків і кредитних спілок по всій Північній Америці, зокрема Ramp, BMO та Live Oak Bank. Щоб дізнатися, як Fintel Connect може досягти масштабованого зростання вашого бренду, відвідайте www.fintelconnect.com.
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс із вибором потужних інструментів, що охоплюють створення ідей та перевірку, аж до надання масштабованих міжканальних інтерфейсів 1-до-1. Порадуйте споживачів винятковим досвідом, щоб збільшити залученість, кількість конверсій і, зрештою, загальну цінність клієнта. Monetate впливає на мільярди доларів річного доходу провідних брендів, таких як Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group та сотень інших лідерів ринку.
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
Metricks
metricks.io
Почніть розвивати свій бренд сьогодні. Рішення, необхідне для розвитку та масштабування афілійованого маркетингу.
LinkTrust
linktrust.com
Стійкий рок у постійно мінливому світі ефективного маркетингу. LinkTrust зі штаб-квартирою в самому центрі Silicon Slopes, штат Юта, має понад два десятиліття досвіду в галузі як платформи для тисяч компаній, філій, мереж і агентств, які використовують маркетинг, заснований на ефективності, для сприяння зростанню та позитивній рентабельності інвестицій.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — це потужне програмне забезпечення для партнерського маркетингу для рекламодавців, агентств і мереж. Це дозволяє вашій команді створювати, відстежувати, керувати, аналізувати та оптимізувати ваші партнерські програми. Платформа створена для ефективного керування всіма вашими партнерами, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, мобільні програми, клієнтів і медіа-покупців. Його точне націлювання на аудиторію та автоматичне виставлення рахунків партнерам і платежі означають, що керування вашими партнерами стає легким і розумним. Крім того, ви можете покращити свої програми з першого дня, підключившись до десятків тисяч попередньо інтегрованих партнерів Marketplace.
2Performant
2performant.com
Ми — технологічна компанія, що швидко розвивається, розробляє та керує партнерською мережею 2Performant.com. Наша платформа вже 13 років допомагає онлайн-магазинам віддалено співпрацювати з тисячами талантів у сфері цифрового маркетингу на демократичних і прозорих засадах. Ми віримо в маркетингову демократію та ефективний маркетинг. Це означає, що онлайн-маркетинг може стати доступним для кожного, хто має відповідні навички, і що зусилля завжди будуть відповідно винагороджені. Ми підтримуємо новий клас незалежних висококваліфікованих професіоналів і відкритих підприємців. Ці дві категорії можуть працювати разом і зробити революцію в сучасному бізнес-середовищі онлайн.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — це глобальна афілійована мережа, яка дає змогу рекламодавцям і видавцям будь-якого розміру розвивати свій бізнес в Інтернеті. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів і, крім того, ми пропонуємо глобальну спільноту людей, технологій і бізнес-аналітики. Незалежно від типу партнера, рівня обслуговування чи інструментів, які потрібні вашому бізнесу, ваш бізнес отримає кожне рішення для сталого зростання.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — це швидкозростаюча мережа, зосереджена на довірі, ефективності та довготривалій цінності. Ми успішно об’єднуємо рекламодавців і партнерів з усього світу.
FMTC Affiliates
fmtc.co
Спростіть свій бізнес. Використовуйте тисячі афілійованих програм через єдиний потік продукту API, який об’єднує ваші монетизовані посилання.
Get4views
get4views.com
Get4views - легальний сервіс просування YouTube каналів і відео. Це допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, а також допомагає підприємствам збільшити продажі та залучити відвідувачів веб-сайту.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — це програмне забезпечення відстеження преміум-класу для афілійованих компаній. Це стабільний і надійний продукт із першокласною допомогою, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і повним набором функцій, які дозволяють оптимізувати рекламні кампанії.
C3PA
c3pa.net
C3PA — це високотехнологічна мережа партнерських програм Pay-Per-Action. Ми швидко розвиваємося, надаючи нашим партнерам ексклюзивні пропозиції з індивідуальними умовами. Вертикалі, на яких ми спеціалізуємося: знайомства, тоталізатори та азартні ігри. Ви можете отримувати щотижневі виплати для категорій «Знайомства» та «Азартні ігри», net-15 для всіх інших категорій. У нас є деякі інструменти, які допоможуть зробити вашу роботу більш прибутковою: Smartlink, API, посилання для відстеження. Ми цінуємо високу якість трафіку та заохочуємо обсяги трафіку шляхом значного збільшення ставок виплат. Ви можете бути впевнені, що працюватимете з компетентними менеджерами, які дійсно дбають про успіх ваших кампаній.
Foxoffers
foxoffers.com
Завдяки Foxoffers ви отримуєте щоденні виплати в криптовалютах і фіатних валютах, користувацькі цільові сторінки та внутрішню команду закупівель медіа, яка допоможе вам на всьому шляху. Скажіть "так" маркетингу ефективності з Foxoffers!
RefMonkey
refmonkey.com
Розвивайте свій бізнес із маркетингом із вуст у вуста! Налаштуйте реферальні програми, партнерські програми, програми млм та лояльності для будь-якого веб-сайту чи мобільного додатка за допомогою нашої інтеграції (Zapier, Shopify та багато інших) або API.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використовують SocialLadder для просування своїх клієнтів і перетворюють їх на драйвери зростання, активізуючи свою спільноту для створення вмісту та збільшення конверсій. Технологія SocialLadder дозволяє оптимізувати комунікацію, призначати цифрові та реальні завдання, відстежувати залучення та винагороджувати успішних амбасадорів за допомогу в просуванні вашого бренду. Ваші амбасадори налаштовані на успіх, дозволяючи вам зосередитися на загальній стратегії розвитку, а не витрачати час на щоденне керування справами. SocialLadder має інструменти, необхідні вашому бренду для: ВІДКРИТТЯ: Використовуйте машинне навчання для пошуку клієнтів у вашій CRM, які ідеально підходять для того, щоб стати амбасадорами ОТСЛЕЖИВАТЬ: націлюйте та призначайте завдання амбасадорам (цифрове, фізичне та відстеження конверсій) ВИМІРЮЙТЕ: ROI та одиниця економіка діяльності посла ІНТЕГРАЦІЯ: корпоративний API для складних розгортань СТРЕМЛАЙН: призначення завдань, спілкування та адаптація посла ЗАЛУЧЕННЯ: 100% мобільність для посла, щоб підтримувати вашу спільноту залученою та підзвітною ВИНАГОРОДА: інвентаризація та керування платежами, вбудовані в платформу МАСШТАБ: автоматично навчається від успішних амбасадори, щоб допомогти знайти більше. Зверніться до SocialLadder, щоб отримати живу демонстрацію.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Наша місія Rakuten Advertising — зробити Інтернет кращим. Місце, яке приносить актуальність, цінність і задоволення для всіх учасників – рекламодавців, видавців і споживачів. Як ми це робимо? Ніколи не сповільнюючись. Постійно впроваджуючи інновації. Поєднуючи засоби масової інформації, якими володіє та керує Rakuten, із нашим інноваційним штучним інтелектом і багатою інформацією про споживачів. Підключаючи міжнародні бренди до нашої провідної в галузі мережі видавців. Використовуючи стратегію, що змінює правила гри, сформовану десятиліттями навчання, щоб підірвати індустрію, якою ми її знаємо.
Attribution
attributionapp.com
Attribution – це інструмент для мультиканальної атрибуції, що відстежує витрати, візити та конверсії, інтегруючи дані з різних рекламних платформ.
Awin
awin.com
Awin - це платформа для партнерського маркетингу, яка з'єднує бізнес з видавцями та партнерами, пропонуючи інструменти для відстеження конверсій та оптимізації кампаній.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управління програмами послів бренду, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з впливовими особами та оптимізувати маркетингові стратегії.
ClickBank
clickbank.com
ClickBank - це платформа для партнерського маркетингу, що з'єднує продавців з філіями для просування цифрових продуктів і отримання комісій.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - це платформа для управління партнерськими програмами, що дозволяє відстежувати комісії та продажі для SaaS-продуктів.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf – це програмне забезпечення для управління рефералами, що допомагає бізнесу створювати й оптимізувати програми направлення для зростання.
Impact
impact.com
Impact.com, провідна глобальна платформа управління партнерством, змінює спосіб, у який підприємства виявляють і керують усіма типами партнерств, включаючи афілійованих осіб, впливових осіб, видавців комерційного контенту, B2B тощо, з моменту свого заснування в 2008 році. Їхня потужна, цілеспрямована Вбудована платформа допомагає компаніям — брендам, видавцям і агентствам — будувати автентичні, міцні та корисні відносини як з видавцями, так і зі споживачами. Забезпечуючи видимість усієї подорожі споживача, вони можуть з легкістю та прозорістю агрегувати, оркеструвати та оптимізувати загальну цінність усього поєднання партнерських відносин, стимулюючи зростання та створюючи нову цінність для споживачів. Щоб дізнатися більше про те, як технологічна платформа та партнерський ринок Impact.com сприяють збільшенню доходів глобальних корпоративних брендів, таких як Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's і 1-800-Flowers, відвідайте www.impact. ком.
LeadDyno
leaddyno.com
LeadDyno - платформа для управління партнерськими програмами, яка інтегрується з Shopify, Stripe та іншими сервісами, пропонує інструменти для відстеження рефералів і управління комісіями.
Marketcall
marketcall.com
Pay Per Call Affiliate Network Marketcall — найкращий вибір на ринку. Більше двохсот пропозицій Pay Per Call
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack - платформа для управління партнерствами, яка підтримує партнерський маркетинг, реферальну активність і продажі, забезпечуючи автоматизацію процесів і управління.
Simplero
simplero.com
Simplero — це платформа для створення та управління онлайн-курсами, веб-сайтами, маркетингом, оплатами та спільнотами для тренерів і творців контенту.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate - хмарне ПЗ для управління партнерським маркетингом, яке інтегрується з платформами електронної комерції та надає інструменти для відстеження і звітування.
BeMob
bemob.com
BeMob - хмарний трекер для управління і оптимізації рекламних кампаній з детальною аналітикою та підтримкою команди.
Offer18
offer18.com
Offer18 - це платформа для партнерського маркетингу, яка допомагає рекламодавцям та філіалам оптимізувати кампанії та вимірювати їх ефективність.
Voluum
voluum.com
Voluum - це програма для відстеження реклами, яка допомагає маркетологам аналізувати і оптимізувати цифрові кампанії в режимі реального часу.
Admitad
admitad.com
Admitad - це партнерська маркетингова платформа, що з'єднує рекламодавців і видавців, пропонуючи рішення для заробітку через партнерські програми.
Tolt
tolt.io
Tolt пропонує програмне забезпечення для афілійованого маркетингу стартапам SaaS, допомагаючи їм створити та запустити власну партнерську програму. На відміну від інших рішень, Tolt має безкоштовний план і працює як зі Stripe, так і з Paddle прямо з коробки. Все, що допоможе вашому SaaS розвиватися за допомогою афілійованого маркетингу, включаючи автоматичні виплати, партнерський портал із білими мітками для афілійованих осіб, сторінку активів, комісію 0% тощо!
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia - додаток для управління партнерським маркетингом, що з'єднує користувачів з брендами та надає аналітику для оптимізації доходу.
Evolup
evolup.com
Evolup - це платформа для створення партнерських онлайн-магазинів за допомогою штучного інтелекту. Вона спрощує запуск та управління веб-сайтами без технічних навичок.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful - це платформа для SaaS-компаній, що дозволяє створювати програми партнерства та реферальні програми з Stripe і Paddle.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI - це додаток для оптимізації маркетингових зусиль, що допомагає розробляти стратегії та надає бібліотеку тактик для бізнесу.
Trackdesk
trackdesk.com
Безкоштовне програмне забезпечення для відстеження партнерів Збільште свій потік прибутку від філії за рахунок початкових інвестицій у 0 доларів США.
CJ
cj.com
CJ Affiliate — це найбільша партнерська мережа в світі. Маючи понад 20 років досвіду, CJ Affiliate є найнадійнішим і визнаним ім’ям у афілійованому маркетингу з досвідом постійного сприяння інтелектуальному зростанню наших клієнтів. Будучи частиною Publicis Groupe, спільно з Publicis Media, CJ використовує незрівнянні дані, щоб створити справді орієнтований на клієнта підхід до афілійованого маркетингу. Щомісяця CJ охоплює понад 1 мільярд цифрових споживачів у понад 240 країнах і територіях по всьому світу. CJ працює з найбільшою концентрацією 1000 найкращих роздрібних торговців ІР, і клієнти CJ мають удвічі більші продажі через Інтернет, ніж наступний найближчий афілійований постачальник. CJ сприяє постійному зростанню та прибутковості для клієнтів завдяки якісним партнерським відносинам із високоякісною, кураторською та прозорою мережею партнерів CJ. CJ надає передові інструменти та технології для легкого створення гнучких моделей компенсації та моніторингу ефективності програми; величезні дані про споживачів, канали та категорії, які розкривають приховану цінність для забезпечення розумного зростання та конкурентної переваги; і експертів, захоплених справою людей, які несуть досвід, якісні знання, стратегію та найкращі практики для всіх клієнтів у всьому, що вони роблять.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote — додаток для афілійованого маркетингу на Shopify, що дозволяє створювати та керувати партнерськими програмами для бізнесу різних розмірів.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro - програмне забезпечення для управління партнерами, яке автоматизує партнерські програми та відстежує їх ефективність.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart - платформа для управління підписками та партнерськими програмами, яка спрощує процес продажу цифрових і фізичних продуктів.
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