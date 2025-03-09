SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використовують SocialLadder для просування своїх клієнтів і перетворюють їх на драйвери зростання, активізуючи свою спільноту для створення вмісту та збільшення конверсій. Технологія SocialLadder дозволяє оптимізувати комунікацію, призначати цифрові та реальні завдання, відстежувати залучення та винагороджувати успішних амбасадорів за допомогу в просуванні вашого бренду. Ваші амбасадори налаштовані на успіх, дозволяючи вам зосередитися на загальній стратегії розвитку, а не витрачати час на щоденне керування справами. SocialLadder має інструменти, необхідні вашому бренду для: ВІДКРИТТЯ: Використовуйте машинне навчання для пошуку клієнтів у вашій CRM, які ідеально підходять для того, щоб стати амбасадорами ОТСЛЕЖИВАТЬ: націлюйте та призначайте завдання амбасадорам (цифрове, фізичне та відстеження конверсій) ВИМІРЮЙТЕ: ROI та одиниця економіка діяльності посла ІНТЕГРАЦІЯ: корпоративний API для складних розгортань СТРЕМЛАЙН: призначення завдань, спілкування та адаптація посла ЗАЛУЧЕННЯ: 100% мобільність для посла, щоб підтримувати вашу спільноту залученою та підзвітною ВИНАГОРОДА: інвентаризація та керування платежами, вбудовані в платформу МАСШТАБ: автоматично навчається від успішних амбасадори, щоб допомогти знайти більше. Зверніться до SocialLadder, щоб отримати живу демонстрацію.