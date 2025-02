Digital First AI

Digital First AI – це інструмент, розроблений для оптимізації маркетингових зусиль, демократизації процесу для окремих осіб і компаній, незалежно від рівня досвіду. Він надає допомогу у формулюванні маркетингових стратегій, рекомендуючи найкращі тактики на основі відповідей на вибрані запити про бізнес. Особливістю Digital First AI є його бібліотека тактик; ресурс, що містить стратегії популярних брендів і досвідчених маркетологів. Ці тактики служать стартовою площадкою для розробки персоналізованих маркетингових схем. Платформа використовує штучний інтелект для оптимізації різних маркетингових аспектів, від створення вмісту для блогів, соціальних медіа, веб-сайтів тощо, до пропозиції нових ринків і сегментів, пропозиції експериментів із продуктами та забезпечення постійного рекомендації щодо розвитку бізнесу. Більше того, інструмент підтримує компанії будь-яких форм і розмірів, щоб миттєво стати маркетинговими стратегами. Він працює поза тимчасовими технологіями чи тенденціями та спирається на процес прийняття рішень людиною. Ще однією ключовою особливістю є бібліотека тактик, керована спільнотою, яка містить понад 500 маркетингових тактик. Ці тактики прозоро описані та цілеспрямовані та орієнтовані на ефект, щоб забезпечити чіткі шляхи досягнення поставлених цілей. Крім того, інструмент також допомагає користувачам органічно створювати нові джерела доходу. Клієнти схвалюють ефективність і спільний характер Digital First AI, вказуючи на те, що інструмент змінює правила гри у формуванні маркетингових кампаній і формуванні стратегії, що призводить до значного зростання та покращення результатів.