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Програмне забезпечення рекламної мережі
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Програмне забезпечення рекламної мережі - Найпопулярніші застосунки

Рекламні мережі зв’язують рекламодавців із веб-видавцями та видавцями додатків, консолідуючи рекламний інвентар із цих платформ і узгоджуючи його з попитом рекламодавців, щоб спростити процес придбання цифрової реклами. Це пропонує рекламодавцям єдине джерело потенційних місць розміщення реклами та надає видавцям можливість монетизації їхніх веб-сайтів. Для рекламодавців рекламні мережі відображають доступний інвентар для покупки. Для видавців вони упаковують рекламний ресурс, щоб максимізувати його привабливість і прибутковість для рекламодавців. Діючи як посередники, рекламні мережі з’єднують керування кампаніями рекламодавців із програмним забезпеченням для керування рекламою видавців, забезпечуючи інтеграцію обох систем із рекламною мережею.

Запит на новий застосунок


Beehiiv

Beehiiv

beehiiv.com

Beehiiv - платформа для керування та розвитку бюлетенів, що надає інструменти для створення контенту, монетизації і аналізу аудиторії.

MaxBounty

MaxBounty

maxbounty.com

MaxBounty - провідна мережа CPA, яка з'єднує рекламодавців з філіями та оптимізує партнерські маркетингові кампанії.

Flashtalking

Flashtalking

flashtalking.com

Flashtalking – це платформа для управління рекламою, яка дозволяє адаптувати та аналізувати рекламні кампанії в різних онлайн-каналах.

EX.CO

EX.CO

ex.co

EX.CO — платформа для створення інтерактивного контенту, що дозволяє компаніям легко залучати аудиторію через персоналізовані досвіди на вебсайті.

PubScale

PubScale

pubscale.com

PubScale – єдина панель для мобільних видавців, що допомагає залучати користувачів та монетизувати додатки через рекламу.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

Performcb

Performcb

performcb.com

Performcb - платформа для партнерського маркетингу, що з'єднує видавців із рекламодавцями та дозволяє заробляти на основі конкретних дій користувачів.

Adapex

Adapex

adapex.io

Adapex - платформа для монетизації рекламних інвентарів видавців, що пропонує інструменти для управління доходами і дотримання політики конфіденційності.

ADxAD.COM

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD - рекламна мережа для Азії та світу, що пропонує різноманітні формати реклами та гнучке таргетування для покращення онлайн-продажів.

AdPushup

AdPushup

adpushup.com

AdPushup — це платформа для оптимізації доходів від реклами, яка допомагає видавцям покращити свій рекламний дохід за допомогою технологій та аналітики.

ClickAdilla

ClickAdilla

clickadilla.com

ClickAdilla - це рекламна платформа, яка пропонує інтуїтивний інтерфейс для керування кампаніями та забезпечує якісний трафік з антипіратськими системами.

Publift

Publift

publift.com

Publift - платформа для оптимізації рекламного доходу, що надає інструменти для управління рекламою та звітності для видавців.

Viztrade

Viztrade

viztrade.com

Viztrade спрощує процес продажу реклами через автоматизацію створення замовлень та аналітики, дозволяючи медіа-власникам зосередитися на доходах.

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