Програмне забезпечення рекламної мережі - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

ADxAD.COM

adxad.com

ADxAD є рекламною мережею №1 для азіатського трафіку та всього світу. Pops, Native, Display, Push забезпечують висококонверсійний трафік із гнучким націлюванням. Продуктивність і точність у масштабі. Почніть зараз із безкоштовним повним обслуговуванням: рекламуйте, щоб отримати прибуток. ADxAD — це все про підвищення вашого успіху в Інтернеті. Миттєвий старт із простою у використанні інтуїтивно зрозумілою платформою. Повний безкоштовний сервіс і цілодобова підтримка провідних експертів галузі допоможуть вам максимально ефективно використовувати кожен долар, у який ви інвестуєте. Широкий вибір форматів реклами, включаючи рекламні оголошення, нативну рекламу, медійну рекламу тощо, дає вам змогу експериментувати та збагачувати свою присутність в Інтернеті. Гнучке націлювання забезпечує ваш бізнес максимальною точністю в масштабі: охоплюйте своїх клієнтів у потрібний час у потрібному місці. Швидке масштабування виявляється життєво важливим, коли йдеться про потреби бізнесу. Скористайтеся широким спектром націлювання, щоб покращити свою кампанію. Географія, мова, тип пристрою, операційна система та багато іншого - все доступно через одну панель адміністратора. Незалежно від того, чи є ви досвідченим маркетологом, чи новачком, великим бізнесом чи стартапом, ADxAD передбачає й перевершує ваші очікування на кожному етапі: від планування рекламної кампанії до виконання та ефективності. Ефективне зростання для розширення та отримання прибутку в Інтернеті - ADxAD надає індивідуальні рішення для кожного рекламодавця. Понад 3 мільярди показів на день генерують високоякісний трафік для ваших пропозицій: лише з цільових веб-сайтів і без показів у програмі. Понад 3 тисячі рекламодавців збільшують свої продажі за допомогою ADxAD: ADxAD, заснована в 2017 році, вже завоювала сильну присутність у всьому світі, зосереджуючись на азіатських ринках. Наша досвідчена та обізнана команда повністю віддана вашому успіху. Збільшуйте свої онлайн-продажі за допомогою ADxAD. Почніть зараз!