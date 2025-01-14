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Програмне забезпечення рекламної мережі - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико
Рекламні мережі зв’язують рекламодавців із веб-видавцями та видавцями додатків, консолідуючи рекламний інвентар із цих платформ і узгоджуючи його з попитом рекламодавців, щоб спростити процес придбання цифрової реклами. Це пропонує рекламодавцям єдине джерело потенційних місць розміщення реклами та надає видавцям можливість монетизації їхніх веб-сайтів. Для рекламодавців рекламні мережі відображають доступний інвентар для покупки. Для видавців вони упаковують рекламний ресурс, щоб максимізувати його привабливість і прибутковість для рекламодавців. Діючи як посередники, рекламні мережі з’єднують керування кампаніями рекламодавців із програмним забезпеченням для керування рекламою видавців, забезпечуючи інтеграцію обох систем із рекламною мережею.
Запит на новий застосунок
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking вивільняє силу творчості, щоб покращити роботу медіа. Будучи провідною незалежною платформою для релевантності, оркестровки та інтелекту в усіх маркетингових каналах, наша Creative Ad Tech усуває розрив між креативом і медіа. Ми надаємо штучний інтелект і автоматизацію, щоб з’єднати групи між командами та забезпечити ефективніше виробництво, керування версіями та розповсюдження креативних матеріалів. Наші рішення працюють у великих масштабах у каналах CTV, Video, Display, Social, Native, Audio, DOOH і Retail Media. Будучи частиною Mediaocean, Flashtalking пов’язано з основною рекламною інфраструктурою галузі для багатоканального планування, купівлі та виставлення рахунків.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty – провідна мережа ефективного маркетингу в галузі.
Beehiiv
beehiiv.com
Отримайте доступ до найкращих інструментів, доступних в електронній пошті, що допоможе масштабувати вашу розсилку та монетизувати її як ніколи раніше.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Publift
publift.com
Ваш веб-сайт унікальний. Ваша рекламна стратегія та технологія також повинні бути такими. За допомогою Publift обмінюйте ті самі підходи до формування печива на глибоку й персоналізовану рекламну стратегію, адаптовану спеціально для вашого сайту. Ваш сайт унікальний. Ваша рекламна стратегія та технологія також повинні бути такими. Обмінюйтеся підходами до вирізання печива та самокеруванням для глибокої та персоналізованої рекламної стратегії. Спеціально для ваших користувачів, каналів, зростання та планів.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — це платформа для оптимізації доходів, яка допомагає веб-видавцям стабільно збільшувати свої доходи від реклами, використовуючи поєднання передових технологій, партнерства з преміальним попитом і перевірений досвід роботи з рекламою. AdPushup є сертифікованим партнером Google по роботі з видавцями та членом IAB.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю «оплата за результати». Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємцем, який прагне залучити трафік, чи брендом зі списку Fortune 500, якому потрібна комплексна ефективна маркетингова стратегія, Perform[cb] є визнаним лідером у онлайн-маркетингу ефективності з ринком №1 у світі. Ми спеціалізуємося на стратегії продуктивного маркетингу для окремих галузей, щоб ви охоплювали потрібних вам клієнтів і платили лише за клієнтів, яких ви залучаєте.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla — це високотехнологічна рекламна мережева платформа самообслуговування, яка забезпечує якісний трафік із системами захисту від шахрайства та спаму. Мережа надає послуги рекламодавцям і видавцям. Створення рекламної кампанії займає лише кілька кліків - зручний інтерфейс дуже інтуїтивно зрозумілий, модерація кампанії займає до 10 хвилин, а команда підтримки працює 24/7, щоб вирішити будь-які проблеми. Щодня ClickAdilla забезпечує своїм користувачам понад 4,5 мільярда показів, охоплюючи 240+ GEO, включаючи Tier 1. Щодня ми надаємо трафік понад 15 000 клієнтам. Traffic DSP — це служба, яка дозволяє рекламодавцям інтегрувати сторонні джерела трафіку та керувати своїми рекламними обліковими записами через інтерфейс ClickAdilla. Єдиний зручний інтерфейс ClickAdilla дозволяє переглядати прозору статистику, оптимізувати та отримувати всю інформацію про ефективність кампанії. Використовуючи Traffic DSP, ви отримуєте трафік прямо з джерел, не переплачуючи маржу.
PubScale
pubscale.com
PubScale — це уніфікована інформаційна панель, розроблена для мобільних видавців, щоб масштабувати свої програми чи ігри. Це допомагає видавцям мобільних пристроїв залучати користувачів для своїх програм чи ігор і монетизувати їх, щоб збільшити дохід від реклами. PubScale складається з п’яти потужних продуктів: 1. PubScale Immersive Ads: плавно інтегруйте нативну рекламу в мобільні ігри для захоплюючої, ненав’язливої реклами. 2. PubScale Offerwall: монетизуйте програми через виконання завдань за валюту в програмі, збільшуючи дохід і залученість користувачів. 3. PubScale AdX: монетизуйте за допомогою Google AdMob або AdSense, спираючись на досвід PubScale як сертифікованого партнера Google по роботі з видавцями. 4. PLUG PubScale: вставляйте ігри та тести HTML5 у сторонні додатки або на веб-сайти, щоб збільшити залучення та дохід. 5. PubScale GROW: залучайте нових користувачів додатків за допомогою висококонверсійних місць розміщення оголошень і точного націлювання.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD є рекламною мережею №1 для азіатського трафіку та всього світу. Pops, Native, Display, Push забезпечують висококонверсійний трафік із гнучким націлюванням. Продуктивність і точність у масштабі. Почніть зараз із безкоштовним повним обслуговуванням: рекламуйте, щоб отримати прибуток. ADxAD — це все про підвищення вашого успіху в Інтернеті. Миттєвий старт із простою у використанні інтуїтивно зрозумілою платформою. Повний безкоштовний сервіс і цілодобова підтримка провідних експертів галузі допоможуть вам максимально ефективно використовувати кожен долар, у який ви інвестуєте. Широкий вибір форматів реклами, включаючи рекламні оголошення, нативну рекламу, медійну рекламу тощо, дає вам змогу експериментувати та збагачувати свою присутність в Інтернеті. Гнучке націлювання забезпечує ваш бізнес максимальною точністю в масштабі: охоплюйте своїх клієнтів у потрібний час у потрібному місці. Швидке масштабування виявляється життєво важливим, коли йдеться про потреби бізнесу. Скористайтеся широким спектром націлювання, щоб покращити свою кампанію. Географія, мова, тип пристрою, операційна система та багато іншого - все доступно через одну панель адміністратора. Незалежно від того, чи є ви досвідченим маркетологом, чи новачком, великим бізнесом чи стартапом, ADxAD передбачає й перевершує ваші очікування на кожному етапі: від планування рекламної кампанії до виконання та ефективності. Ефективне зростання для розширення та отримання прибутку в Інтернеті - ADxAD надає індивідуальні рішення для кожного рекламодавця. Понад 3 мільярди показів на день генерують високоякісний трафік для ваших пропозицій: лише з цільових веб-сайтів і без показів у програмі. Понад 3 тисячі рекламодавців збільшують свої продажі за допомогою ADxAD: ADxAD, заснована в 2017 році, вже завоювала сильну присутність у всьому світі, зосереджуючись на азіатських ринках. Наша досвідчена та обізнана команда повністю віддана вашому успіху. Збільшуйте свої онлайн-продажі за допомогою ADxAD. Почніть зараз!
Adapex
adapex.io
Ми працюємо з провідними світовими видавцями, щоб максимізувати їхні доходи, захищаючи взаємодію з користувачами. Наша уніфікована платформа власних інструментів і послуг допомагає видавцям збільшити свої доходи від реклами.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade робить складну цифрову рекламу простою. Наша рекламна платформа самообслуговування, яка повністю настроюється, дозволяє легко продавати рекламний ресурс. Ми працюємо з медіавласниками по всьому світу, щоб спростити процес продажу реклами. Ми автоматизуємо створення замовлень оголошень на рекламному сервері власників медіа, ми дозволяємо рекламодавцям створювати власні креативні ресурси, ми надаємо детальну аналітику для кожної кампанії та зменшуємо кількість ресурсів, необхідних для рекламних операцій. Viztrade усуває всі громіздкі завдання, пов’язані зі створенням цифрових кампаній, щоб власники ЗМІ могли зосередитися на отриманні прибутку.