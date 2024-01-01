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Програмне забезпечення рекламної мережі - Найпопулярніші застосунки - Австрія
Рекламні мережі зв’язують рекламодавців із веб-видавцями та видавцями додатків, консолідуючи рекламний інвентар із цих платформ і узгоджуючи його з попитом рекламодавців, щоб спростити процес придбання цифрової реклами. Це пропонує рекламодавцям єдине джерело потенційних місць розміщення реклами та надає видавцям можливість монетизації їхніх веб-сайтів. Для рекламодавців рекламні мережі відображають доступний інвентар для покупки. Для видавців вони упаковують рекламний ресурс, щоб максимізувати його привабливість і прибутковість для рекламодавців. Діючи як посередники, рекламні мережі з’єднують керування кампаніями рекламодавців із програмним забезпеченням для керування рекламою видавців, забезпечуючи інтеграцію обох систем із рекламною мережею.
Запит на новий застосунок
beehiiv
beehiiv.com
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EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty – провідна мережа ефективного маркетингу в галузі.
Flashtalking
flashtalking.com
Flashtalking — провідний незалежний рекламний сервер для досвідчених рекламодавців. Ми використовуємо дані, щоб персоналізувати рекламу в режимі реального часу, незалежно аналізувати її ефективність і вмикати оптимізацію, яка сприяє кращому залученню та рентабельності витрат для глобальних брендів.
Performcb
performcb.com
Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю «оплата за результати». Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємце...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампа...
Adapex
adapex.io
Ми працюємо з провідними світовими видавцями, щоб максимізувати їхні доходи, захищаючи взаємодію з користувачами. Наша уніфікована платформа власних інструментів і послуг допомагає видавцям збільшити свої доходи від реклами.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla — це високотехнологічна рекламна мережева платформа самообслуговування, яка забезпечує якісний трафік із системами захисту від шахрайства та спаму. Мережа надає послуги рекламодавцям і видавцям. Створення рекламної кампанії займає лише кілька кліків - зручний інтерфейс дуже інтуїтивно зр...
AdPushup
adpushup.com
AdPushup — це платформа для оптимізації прибутку, яка допомагає веб-видавцям стабільно збільшувати доходи від реклами за допомогою поєднання передових технологій, партнерства з преміальним попитом і перевіреного досвіду рекламних операцій. AdPushup є сертифікованим партнером Google по роботі з видав...
Publift
publift.com
Ваш веб-сайт унікальний. Ваша рекламна стратегія та технологія також повинні бути такими. За допомогою Publift обмінюйте ті самі підходи до формування печива на глибоку й персоналізовану рекламну стратегію, адаптовану спеціально для вашого сайту. Ваш сайт унікальний. Ваша рекламна стратегія та техн...
Viztrade
viztrade.com
Viztrade робить складну цифрову рекламу простою. Наша рекламна платформа самообслуговування, яка повністю настроюється, дозволяє легко продавати рекламний ресурс. Ми співпрацюємо з медіавласниками по всьому світу, щоб спростити процес продажу реклами. Ми автоматизуємо створення замовлень оголошень н...
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD є рекламною мережею №1 для азіатського трафіку та всього світу. Pops, Native, Display, Push забезпечують висококонверсійний трафік із гнучким націлюванням. Продуктивність і точність у масштабі. Почніть зараз із безкоштовним повним обслуговуванням: рекламуйте, щоб отримати прибуток. ADxAD — це ...
PubScale
pubscale.com
PubScale — це уніфікована інформаційна панель, розроблена для мобільних видавців, щоб масштабувати свої програми чи ігри. Це допомагає видавцям мобільних пристроїв залучати користувачів для своїх програм чи ігор і монетизувати їх, щоб збільшити дохід від реклами. PubScale складається з п’яти потужни...