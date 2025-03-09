Бухгалтерське програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

AccountsIQ

accountsiq.com

Відзначене нагородами хмарне бухгалтерське програмне забезпечення середнього рівня AccountsIQ використовується 4000 компаніями по всьому світу та такими бухгалтерськими практиками, як PwC, BDO та Grant Thornton. AccountsIQ спрощує те, як фінансові функції фіксують, обробляють і звітують про результати діяльності компаній, що працюють у кількох місцях. Створений для хмари, AccountsIQ ідеально підходить для динамічного бізнесу, який розвивається на місцевому чи міжнародному рівнях через дочірні компанії, придбання або франчайзингову модель, забезпечуючи обробку в будь-який час і в будь-якому місці, одночасно дозволяючи легкий централізований контроль і консолідовану звітність про результати. Його унікальний механізм консолідації разом із можливістю інтеграції з іншими програмами полегшує масштабування. Короткий огляд функцій: - Потужна 3-рівнева структура GL - Багатовимірний аналіз (звіт до 6 вимірів, наприклад відділ, сектор, проект тощо) - Деталізація до рівня транзакцій - Багатофункціональний менеджер журналу, дебіторська та кредиторська заборгованості - Повна консолідація для груп і організацій - Повна дебіторська та кредиторська заборгованість, консолідовані продажі та покупки - Реєстр основних засобів - Автоматизація кредиторської заборгованості - Міжфірмові транзакції, поповнення та мультивалютний облік - Затвердження цифрового робочого процесу за допомогою мобільного додатка - Набір із 250 звітів із параметрами, які можна редагувати - Управління Пакети звітів і інформаційні панелі Відповідність вимогам - Оцифровування податків: у тому числі групові декларації з ПДВ - Повне профілювання користувачів і контрольний журнал за кожним користувачем - Безпечні платежі - Управління періодами. Цифровий зв'язок - Подача виписок і автоматичне узгодження - Відкритий API - Автоматизовані пакетні платежі зі схваленням - Excel Add- З’єднання In & Power BI для індивідуального аналізу