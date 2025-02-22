Бухгалтерське програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai — це єдина платформа для творчих і цифрових агентств, консультаційних компаній і постачальників професійних послуг. Він розроблений, щоб надати підприємствам повний огляд їхнього бізнесу в реальному часі. Спростіть свої бізнес-операції та об’єднайте свої проекти, клієнтів і команду в одну інтегровану, просту у використанні платформу. Від контрактів, пропозицій і управління проектами до виставлення рахунків клієнтам, відстеження доходів і управління ресурсами. Управління проектами Призначайте проекти та завдання своїй команді, визначайте пріоритети свого тижня та точно спостерігайте за прогресом ваших проектів. Встановіть бюджет проекту та уникайте неочікуваних витрат. Перегляд Kanban, вбудований таймер для легкого виставлення рахунків і співпраця із зовнішніми партнерами для ефективної роботи. Відстеження робочого часу команди Отримуйте миттєвий звіт про відстежені години вашої команди за допомогою точних табелів і миттєво дивіться, хто перевищив робочі місця. Слідкуйте за використанням вашого бізнесу та отримуйте чіткі відомості про ефективність і прибутковість вашої команди. Заздалегідь плануйте свої ресурси, щоб ваші проекти відповідали плану та бюджету. CRM Керуйте своїми клієнтами та їхніми проектами в одному місці. Створюйте унікальні профілі клієнтів із усіма своїми нотатками, контактами, тарифами та тегами. Запросіть своїх клієнтів на свій фірмовий портал клієнтів, де вони зможуть отримати доступ до проектів, документів і посилань, якими ви з ними поділилися.