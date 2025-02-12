Бухгалтерське програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Південний Судан

AccountEdge

accountedge.com

AccountEdge Pro — це потужне, просте у користуванні бухгалтерське програмне забезпечення для малого бізнесу для комп’ютерів Mac і Windows. Доступна 30-денна безкоштовна пробна версія. За допомогою AccountEdge Pro власники бізнесу можуть упорядковувати, обробляти та звітувати про свою фінансову інформацію, щоб вони могли зосередитися на своєму бізнесі. Його набір функцій створено, щоб дозволити користувачам керувати всіма аспектами свого бізнесу, включаючи бухгалтерський облік, інтегрований нарахування заробітної плати, продажі та закупівлі, керування контактами, відстеження запасів, онлайн-замовлення, виставлення рахунків за час тощо. AccountEdge призначений для роботи з усіма типами малого та середнього бізнесу. Його використовують компанії, які продають, створюють і керують товарними запасами, надають професійні послуги або виставляють рахунки за час, витрачений на проекти. Основні функції Виставлення рахунків-фактур Продажі є критично важливим компонентом вашого бізнесу. Створюйте та надсилайте клієнтам рахунки-фактури за продукти, послуги або час, а також відстежуйте стан платежів під час відкритих продажів. Витрати Управління закупівлями та витратами допомагає відслідковувати запаси та накладні витрати. AccountEdge дозволяє вам керувати своїми постачальниками, платежами та повторюваними транзакціями. Банківська справа Банківська справа допомагає вам управляти грошима так детально, як вам заманеться. Завдяки інтегрованим банківським каналам і автоматичному зіставленню звірка ваших рахунків стає легким завданням. Розрахунок заробітної плати Ваші співробітники є вашим найважливішим активом, і підтримання відповідності шляхом відстеження їхньої оплати праці, нарахувань і витрат має вирішальне значення для вашого бізнесу. Завдяки нашій додатковій службі нарахування заробітної плати ви завжди матимете найновішу таблицю податку на заробітну плату для точної обробки. Інвентар Відстеження запасів допомагає вам керувати своїми товарами та послугами та відстежувати їхні запаси за місцем розташування, щоб переконатися, що у вас є достатньо продуктів під рукою або під замовлення, щоб допомогти виконати вимоги клієнтів. Бухгалтерський облік Ваш план рахунків є основою вашої фінансової звітності. Ведіть головну книгу та бюджети, створюйте фінансові звіти, щоб допомогти вам контролювати свій бізнес і приймати обґрунтовані рішення. Управління контактами Управління контактами допомагає підтримувати хороші стосунки з потенційними клієнтами, клієнтами, постачальниками та співробітниками. Зберігайте всі їхні дані в одному місці для легшого використання під час продажів, закупівель і маркетингової діяльності. Відстеження часу Продаж часу та відстеження незавершеної роботи є критично важливими, якщо ваша робота пов’язана з проектом або роботою. Створюйте користувацькі ставки розрахунків і відстежуйте час для своїх співробітників за допомогою табелів або відомостей про діяльність. Керування даними Легко керуйте своїми даними за допомогою легкого імпорту та експорту, аналізу на екрані, сотень програмних звітів і експорту PowerBI, щоб отримати додаткову інформацію про свої операції.