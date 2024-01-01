Бухгалтерські фірми - Найпопулярніші застосунки
Бухгалтерські фірми пропонують комплексні рішення для управління фінансами для бізнесу. Завдяки ретельному моніторингу фінансових даних ці фірми забезпечують дотримання нормативних вимог і пропонують рекомендації з фінансових питань. Як правило, підприємства співпрацюють з бухгалтерськими фірмами протягом року, посилюючи взаємодію під час квартальних або місячних звітних періодів і підготовки податків. Податкові послуги є звичайною пропозицією, деякі фірми спеціалізуються виключно в цій сфері. Крім того, бухгалтерські фірми проводять ретельні перевірки, відомі як бухгалтерські аудити, щоб перевірити практику бухгалтерського обліку організацій на неефективність, непослідовність або порушення. Подібно до бухгалтерських послуг, багато бухгалтерських фірм також надають послуги з обліку щоденних фінансових операцій підприємств.
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Paro.ai
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Paro — це платформа для розвитку, яка об’єднує експертну спільноту талантів і компанії для вирішення нагальних завдань і розробки плану довгострокового успіху. Завдяки запатентованій технології штучного інтелекту та глибоким галузевим досвідом Paro пропонує компаніям найкращого експерта та рішення д...
Fincent
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KPMG Spark
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inDinero
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inDinero — компанія, що займається розробкою бухгалтерського програмного забезпечення та послуг, що надає бухгалтерське та фінансове програмне забезпечення. Компанія inDinero, заснована в 2009 році Джесікою Ма, Енді Су та Андреа Баррікою, закінчила інкубатор стартапів Y Combinator у 2010 році. 8 тра...
Rehmann
rehmann.com
Rehmann — це повністю інтегрована фірма, що надає фінансові послуги, до складу якої входять CPA та консультанти, консультанти з питань багатства та корпоративні дослідники.
Crowe
crowe.com
Crowe — це публічна бухгалтерська, консалтингова та технологічна фірма, яка поєднує глибокі галузеві та спеціалізовані знання з інноваційними технологіями, щоб створити цінність для клієнтів чесністю та об’єктивністю, прислухаючись до їхніх компаній, тенденцій у їхніх галузях та викликів, з якими во...
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud пропонує найкращу повну функцію фінансування для стартапів, які швидко розвиваються. Фінансові менеджери та потужне програмне забезпечення забезпечують неперевершений бухгалтерський облік, податкові кредити на дослідження та розробки та фінансові послуги для стартапів. Кожен старта...