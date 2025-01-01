Програмне забезпечення для керування даними облікового запису - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для керування даними облікових записів відіграє вирішальну роль в ефективному управлінні даними потенційних клієнтів протягом усього процесу маркетингу на основі облікових записів (ABM). Це гарантує, що відділи продажів і маркетингу мають доступ до цільових облікових записів у режимі реального часу, що дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення та вживати відповідних заходів. Щоб стратегія ABM була успішною, продавці повинні мати чітке уявлення про те, де кожен потенційний клієнт стоїть на етапі розробки, і ймовірність того, що він перетвориться на клієнта. Системи керування даними облікових записів служать централізованою платформою для документування та передачі всієї відповідної інформації про облікові записи між відділами продажів і маркетингу. Це сприяє безперебійній співпраці та гарантує, що обидві команди узгоджуються у своїх зусиллях. Використовуючи програмне забезпечення для керування даними облікових записів, відділи маркетингу та продажів можуть максимально підвищити ефективність своїх маркетингових ініціатив. Це спрощує потік інформації, покращує комунікацію та, зрештою, призводить до більш ефективних маркетингових кампаній. Це програмне забезпечення діє як життєво важливий інструмент для оптимізації координації та синергії між відділами маркетингу та продажів, що зрештою сприяє кращим результатам для організації.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly – програмне забезпечення для маркетингу та продажів, яке допомагає генерувати запити та залучення з цільових рахунків.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel - це платформа для управління та маршрутизації потенційних клієнтів, що інтегрується з CRM та підвищує ефективність продажів.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Metadata
metadata.io
Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа для отримання контактних даних B2B, що забезпечує доступ до перевірених електронних адрес та номерів телефону для продажу та маркетингу.
N.Rich
nrich.ai
N.Rich - це додаток для знаходження цільових клієнтів, активації їх за допомогою цифрової реклами та передачі готових лідів командам продажу.
Owler
owler.com
Owler – платформа бізнес-аналітики, що надає інформацію про компанії, конкурентів та ринкові тенденції для підтримки прийняття рішень у бізнесі.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor - платформа для визначення анонімних відвідувачів веб-сайту, відстеження даних про наміри та управління продажами.
xiQ
xiqinc.com
xiQ - це платформа для продажу та маркетингу, що використовує нейронауку, психологію та ШІ для аналізу поведінки покупців та оптимізації продажів.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Keyplay
keyplay.io
Keyplay допомагає GTM-командам знайти, вибрати та відстежувати цільові облікові записи, інтегрується з CRM та дозволяє оптимізувати маркетингові стратегії.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Influ2
influ2.com
Influ2 - платформа персоналізованої реклами, що дозволяє B2B-компаніям націлюватися на ключових осіб у цільових рахунках та аналізувати їх взаємодію з рекламою.
Groove
groove.co
Groove - платформа для залучення продажів, що допомагає лідерам з автоматизацією процесів у життєвому циклі клієнтів.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.
Ocean.io
ocean.io
Ocean.io - платформа для збору даних, яка надає командам B2B електронні адреси та номери телефонів ключових контактів у компаніях.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.
UpLead
uplead.com
UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.
CUFinder
companyurlfinder.com
Cufinder - це платформа для генерації ділових контактів та покращення даних, що автоматизує пошук і управління контактною інформацією.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам продажів автоматизувати процеси, знаходячи найбільш ймовірних покупців та підвищуючи ефективність маркетингових кампаній.
Bombora
bombora.com
Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.
Koncert
koncert.com
Koncert - це платформа для автоматизації продажу, що включає різні інструменти для дзвінків, аналітики і управління даними, сприяючи підвищенню ефективності продажів.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.
Openprise
openprisetech.com
Openprise автоматизує бізнес-процеси RevOps, інтегрує дані з різних джерел та покращує якість даних для ефективного управління продажами та маркетингом.
MadKudu
madkudu.com
Мадкуду - це інструмент для автоматизації оцінки свинців у B2B, який аналізує дані та допомагає оптимізувати стратегії продажу, підтримуючи інтеграцію з CRM.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind - платформа для управління даними та аналітики, яка допомагає бізнесу аналізувати взаємодію клієнтів для покращення маркетингових стратегій.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.
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