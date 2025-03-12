Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для керування даними облікового запису
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування даними облікового запису - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування даними облікових записів відіграє вирішальну роль в ефективному управлінні даними потенційних клієнтів протягом усього процесу маркетингу на основі облікових записів (ABM). Це гарантує, що відділи продажів і маркетингу мають доступ до цільових облікових записів у режимі реального часу, що дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення та вживати відповідних заходів. Щоб стратегія ABM була успішною, продавці повинні мати чітке уявлення про те, де кожен потенційний клієнт стоїть на етапі розробки, і ймовірність того, що він перетвориться на клієнта. Системи керування даними облікових записів служать централізованою платформою для документування та передачі всієї відповідної інформації про облікові записи між відділами продажів і маркетингу. Це сприяє безперебійній співпраці та гарантує, що обидві команди узгоджуються у своїх зусиллях. Використовуючи програмне забезпечення для керування даними облікових записів, відділи маркетингу та продажів можуть максимально підвищити ефективність своїх маркетингових ініціатив. Це спрощує потік інформації, покращує комунікацію та, зрештою, призводить до більш ефективних маркетингових кампаній. Це програмне забезпечення діє як життєво важливий інструмент для оптимізації координації та синергії між відділами маркетингу та продажів, що зрештою сприяє кращим результатам для організації.

Запит на новий застосунок


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly – програмне забезпечення для маркетингу та продажів, яке допомагає генерувати запити та залучення з цільових рахунків.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel - це платформа для управління та маршрутизації потенційних клієнтів, що інтегрується з CRM та підвищує ефективність продажів.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr — це платформа для отримання контактних даних B2B, що забезпечує доступ до перевірених електронних адрес та номерів телефону для продажу та маркетингу.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich - це додаток для знаходження цільових клієнтів, активації їх за допомогою цифрової реклами та передачі готових лідів командам продажу.

Owler

Owler

owler.com

Owler – платформа бізнес-аналітики, що надає інформацію про компанії, конкурентів та ринкові тенденції для підтримки прийняття рішень у бізнесі.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Visitor - платформа для визначення анонімних відвідувачів веб-сайту, відстеження даних про наміри та управління продажами.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

xiQ - це платформа для продажу та маркетингу, що використовує нейронауку, психологію та ШІ для аналізу поведінки покупців та оптимізації продажів.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.

Keyplay

Keyplay

keyplay.io

Keyplay допомагає GTM-командам знайти, вибрати та відстежувати цільові облікові записи, інтегрується з CRM та дозволяє оптимізувати маркетингові стратегії.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 - платформа персоналізованої реклами, що дозволяє B2B-компаніям націлюватися на ключових осіб у цільових рахунках та аналізувати їх взаємодію з рекламою.

Groove

Groove

groove.co

Groove - платформа для залучення продажів, що допомагає лідерам з автоматизацією процесів у життєвому циклі клієнтів.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.

Ocean.io

Ocean.io

ocean.io

Ocean.io - платформа для збору даних, яка надає командам B2B електронні адреси та номери телефонів ключових контактів у компаніях.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.

UpLead

UpLead

uplead.com

UpLead - платформа для B2B-просування, що надає контактні дані компаній, перевірку електронних адрес і можливості інтеграції з CRM-системами.

CUFinder

CUFinder

companyurlfinder.com

Cufinder - це платформа для генерації ділових контактів та покращення даних, що автоматизує пошук і управління контактною інформацією.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.

LoneScale

LoneScale

lonescale.com

LoneScale допомагає командам продажів автоматизувати процеси, знаходячи найбільш ймовірних покупців та підвищуючи ефективність маркетингових кампаній.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.

Koncert

Koncert

koncert.com

Koncert - це платформа для автоматизації продажу, що включає різні інструменти для дзвінків, аналітики і управління даними, сприяючи підвищенню ефективності продажів.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.

Openprise

Openprise

openprisetech.com

Openprise автоматизує бізнес-процеси RevOps, інтегрує дані з різних джерел та покращує якість даних для ефективного управління продажами та маркетингом.

MadKudu

MadKudu

madkudu.com

Мадкуду - це інструмент для автоматизації оцінки свинців у B2B, який аналізує дані та допомагає оптимізувати стратегії продажу, підтримуючи інтеграцію з CRM.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind - платформа для управління даними та аналітики, яка допомагає бізнесу аналізувати взаємодію клієнтів для покращення маркетингових стратегій.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Програмне забезпечення для керування даними облікового запису - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog