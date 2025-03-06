Програмне забезпечення для керування даними облікового запису - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

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Програмне забезпечення для керування даними облікових записів відіграє вирішальну роль в ефективному управлінні даними потенційних клієнтів протягом усього процесу маркетингу на основі облікових записів (ABM). Це гарантує, що відділи продажів і маркетингу мають доступ до цільових облікових записів у режимі реального часу, що дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення та вживати відповідних заходів. Щоб стратегія ABM була успішною, продавці повинні мати чітке уявлення про те, де кожен потенційний клієнт стоїть на етапі розробки, і ймовірність того, що він перетвориться на клієнта. Системи керування даними облікових записів служать централізованою платформою для документування та передачі всієї відповідної інформації про облікові записи між відділами продажів і маркетингу. Це сприяє безперебійній співпраці та гарантує, що обидві команди узгоджуються у своїх зусиллях. Використовуючи програмне забезпечення для керування даними облікових записів, відділи маркетингу та продажів можуть максимально підвищити ефективність своїх маркетингових ініціатив. Це спрощує потік інформації, покращує комунікацію та, зрештою, призводить до більш ефективних маркетингових кампаній. Це програмне забезпечення діє як життєво важливий інструмент для оптимізації координації та синергії між відділами маркетингу та продажів, що зрештою сприяє кращим результатам для організації.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. Наш підхід до клієнта, стандартна опція білої мітки, план «все включено» з необмеженою кількістю користувачів і прагнення до високоякісних контактних даних — це те, що відрізняє нас. Спробуйте безкоштовно на www.nymblr.com
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантність у кожен етап купівлі B2B. Ви отримаєте єдине скло, яке об’єднує кожне джерело інформації та розуміння — і всі продажі та маркетинг — щоб ви раніше виявляли можливості, розумніше їх взаємодіяли та швидше укладали угоди. Створюйте точні аудиторії, використовуючи нашу аналітику облікового запису, дані CRM і MAP, сигнали намірів, технічні дані тощо. Потім скористайтеся додатковими можливостями для більшої точності та контролю: єдина B2B-рекламна платформа, оптимізована для охоплення цілих команд закупівель, збільшення конверсій на веб-сайті за допомогою персоналізації, координації значущої взаємодії з клієнтами у вашій екосистемі та каналах, а також вимірювання того, як діяльність у сфері маркетингу та продажів сприяє конвеєру та прибутку. Продавці можуть навіть використовувати свої CRM-додатки, щоб отримати інтелектуальну статистику щодо контактів і компаній і побачити активність і наміри Demandbase. За допомогою Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ви можете координувати всі дії GTM для купівлі з низьким рівнем тертя.
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
Keyplay
keyplay.io
Вибір облікового запису для амбітних команд GTM. Якщо ви робите щось на основі облікових записів, вам потрібні правильні облікові записи. Keyplay допомагає вам з точністю знаходити, вибирати та відстежувати ідеальні облікові записи. На відміну від складних і дорогих платформ ABM, ви можете почати роботу з Keyplay безкоштовно та інтегруватися з Salesforce або HubSpot CRM за лічені хвилини. Keyplay допомагає вам упорядкувати 3 основні завдання вибору облікових записів: 1.) ЗНАЙТИ нові облікові записи. Картуйте свій ринок за допомогою точних даних. Один робочий процес для виявлення, збереження та сегментування всього ринку. 2.) ВИБЕРІТЬ облікові записи для територій і ігор. Змоделюйте свій ICP за допомогою аналогів і сигналів. Автоматично оцінюйте та збагачуйте кожен обліковий запис. 3.) ТРЕК рахунків. Двостороння синхронізація з HubSpot або Salesforce CRM. 90-секундне налаштування з автоматичним створенням полів і постійною синхронізацією. Ваш ідеальний список облікових записів нарешті можливий.
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки нашій запатентованій технології штучного інтелекту People.ai дозволяє командам продажів чітко бачити, кого залучати в кожному зі своїх облікових записів і що саме робити, щоб забезпечити найприбутковіші угоди. Такі компанії, як AppDynamics, DataRobot, Okta та Zoom, знають, що люди купують у людей, і тому люди купують у People.ai.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Потужна, доступна та проста у використанні платформа аналізу продажів. Ми робимо продажі B2B легшими. Допомога відділам продажів і маркетингу продавати більше за менший час. Наша платформа включає: - Дані про наміри покупців - Базу даних контактів B2B із понад 606 мільйонами контактів - Анонімну ідентифікацію відвідувачів веб-сайту - Відстеження електронної пошти/пропозицій Переваги нашої платформи включають: - Допомога вашим відділам продажів і маркетингу встановити перший контакт. 36% продажів припадає на постачальника, який відповідає першим. - Скоротіть час пошуку на цілих 80% Ми надаємо дані, необхідні для досягнення цієї складної перспективи. - Розкрийте свої приховані потенційні клієнти. Ми допомагаємо вам отримати більше потенційних клієнтів завдяки вже наявному трафіку. - Потенційні клієнти не відповідають? Ми дамо вам уявлення про те, що відбувається на стороні потенційних клієнтів. Заснована в 2009 році, ми маємо офіси в Джексонвіллі, Флорида, і Атланті, Джорджія. Маючи понад 2220 клієнтів і білих реселерів, Visual Visitor швидко стає платформою вибору для компаній, що розвиваються.
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам із доходів створювати та закривати більше конвеєрів, надаючи найімовірніших покупців. Що стосується продажів, LoneScale автоматизує наміри продажів у масштабі в CRM, щоб надавати кваліфіковані конвеєри та точки продажу щодня, щоб представники бронювали більше зустрічей і збільшували дохід. Для маркетингу LoneScale фіксує всі ключові наміри та контакти, щоб автоматизувати високоефективні кампанії ABM, зменшити CAC і збільшити внесок у дохід. Використовуючи штучний інтелект, LoneScale автоматично підживлює CRM з покупцями, які відповідають вашим найкращим клієнтам. Це означає, що представники можуть зосередитися на продажах, а не на дослідженні даних. Компанії, що швидко розвиваються, довіряють LoneScale збільшити свої показники виграшів у 3 рази, заощадити +10 годин за повторення та збільшити свій конвеєр на 100 тис. $ ARR.
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результативність протягом життєвого циклу клієнта. Groove дозволяє більш ніж 75 000 користувачів в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One та інших великих підприємствах бути більш ефективними та ефективними. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://groove.co.
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові записи серед десятків мільйонів компаній у всьому світі, орієнтуючись на впровадження технологій і сотні бізнес-атрибутів. Наша платформа AI передбачає, кому потрібні ваші технологічні продукти та коли вони готові їх купити. Більше того, Enlyft за лічені секунди надає вашим командам доступ до критично важливих даних про кожен обліковий запис для впевненого, цілеспрямованого та ефективного охоплення. Ми робимо це шляхом поєднання оптимізованих для продажів і маркетингу моделей штучного інтелекту з власними механізмами збору даних для створення найбагатшої, найнадійнішої та найновішої бази даних потенційних клієнтів на ринку. Enlyft є безперебійною частиною вашого робочого процесу завдяки простому у користуванні веб-сайту, плагіну, завантаженню даних, контактам LinkedIn, інтеграції CRM та багато іншого. Від Fortune 100 до стартапів – найпродуктивніші у світі команди продажів і маркетингу покладаються на генерацію попиту Enlyft, керовану штучним інтелектом, для забезпечення потужності та визначення пріоритетів у своїй перспективній діяльності та залучення більшого бізнесу – за частку свого бюджету.
N.Rich
nrich.ai
Збільште свій конвеєр, залишаючись у межах бюджету. Знаходьте облікові записи ICP із перевіреними намірами покупців, активуйте їх за допомогою багатоканальної цифрової реклами та доставляйте гарячі облікові записи до відділів продажів.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2000 компаній середнього розміру в 50 країнах, а також багато відомих світових брендів, таких як Vodafone, Lacoste, New Balance і Victoria’s Secret. SALESmanago виконує свою обіцянку максимізувати зростання доходів і покращити ключові показники ефективності електронної комерції, використовуючи три принципи: (1) Інтимність із клієнтом для створення автентичних відносин із клієнтами на основі нульових і власних даних; (2) Precision Execution, щоб забезпечити чудову взаємодію з омніканальністю клієнтів завдяки гіперперсоналізації; і (3) Growth Intelligence, що поєднує вказівки на основі людини та штучного інтелекту, що забезпечує прагматичне та швидке прийняття рішень для досягнення максимального ефекту. Більше інформації: www.salesmanago.com
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dialer, Agent-Assisted Dialer і Click to Call Dialer. Ці номеронабирачі допомагають інтелектуально керувати фільтрацією, підключенням і відстеженням продажів. Платформа також представляє Koncert Cadence, який є багатоканальним секвенсором продажів, що працює в різних каналах, включаючи телефон, електронну пошту, відео та соціальні мережі для різноманітного охоплення. Крім того, Koncert має Remote Salesfloor, інтелектуальну функцію, розроблену для відтворення традиційного робочого простору торгового залу в цифровому форматі. Щоб оптимізувати вихідний набір, платформа оснащена Caller ID Management, новою функцією Heat Map для керування вихідними номерами дозвону. Він також пропонує бездоганну інтеграцію з попередньо інвестованими інструментами, покращуючи його зручність використання. Крім того, аспект машинного навчання Koncert допомагає шукати потенційні клієнти, пропонуючи можливість оцінювати та визначати пріоритети потенційних клієнтів. Він також містить унікальний інструмент навчання для менеджерів, Koncert Remote Coach. Концерт зосереджений на тому, щоб допомогти користувачам прискорити успіх продажів за допомогою системи набору номерів, удосконаленої ШІ, та інших функцій, орієнтованих на продажі.
Owler
owler.com
Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб ви випереджали конкурентів завдяки миттєвим оновленням даних про компанії в усіх галузях! Owler Max надає вам статистичні дані на рівні облікового запису, контактні дані та ініціатори продажів, необхідні для прискорення та оптимізації процесу продажів і отримання більшого доходу – все на одній платформі.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence від MadKudu зосереджує увагу на командах доходів, прогнозуючи та встановлюючи пріоритети правильних дій для отримання прибутку. Завдяки автоматизації ключових робочих процесів, визначаючи пріоритети сигналів, що дають змогу діяти, і працюючи там, де вже є ваші команди, ви можете розблокувати свої команди з доходів, щоб повністю зосередитися на роботі та закритті конвеєра.
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ компаніях.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізувати процеси. Завдяки повній інтеграції в існуючі системи CUFinder дозволяє компаніям персоналізувати комунікацію, заощадити час і отримати конкурентну перевагу в сучасному динамічному бізнес-середовищі. Відчуйте трансформаційну силу CUFinder і відкрийте нові можливості для успіху в продажах і маркетингу.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спростити свій стек RevTech, швидше реагувати на зміни на вашому ринку та розширювати операції для досягнення ваших цілей доходу. Команди RevOps таких лідерів галузі, як UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler і Okta, покладаються на Openprise, щоб отримати ефективний і передбачуваний дохід. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.openprisetech.com.
LeadAngel
leadangel.com
Рання пташка отримує розпродаж. Фільтр, зіставлення та маршрут миттєво приводять до потрібного продавця. Закривайте більше угод. LeadAngel — це платформа B2B Lead Management, включаючи зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами та маршрутизацію. Швидкі, надійні та настроювані операції працюють із Salesforce CRM та іншими. Доступні API для маршрутизації та зіставлення потенційних клієнтів. LeadAngel допомагає компаніям, організаціям і підприємствам покращити процес продажів, щоб швидше укладати більше угод. Програмне забезпечення пропонує маршрутизацію потенційних клієнтів, зіставлення потенційних клієнтів, нечітку відповідність, дедуплікацію потенційних клієнтів, маркетингові стратегії на основі облікових записів і детальну звітність. Зіставлення можна налаштувати та надзвичайно швидко.
Propensity
propensity.com
Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків облікових записів і контактів на ринку, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і щоденно надаємо список висококваліфікованих потенційних клієнтів до продажів. Результатом є автоматизована, постійно ввімкнена система ABM, яка забезпечує потік MQA та 5-кратне залучення продажів порівняно з традиційною тактикою зростання B2B. Чому Propensity? - Створіть аудиторію за 5 хвилин, запустіть менше ніж за 2 тижні - Створення необмеженого списку облікових записів із даними про наміри - Повністю збагачені контакти для кожного списку облікових записів - Щотижневий список розігрітих облікових записів і контактів для продажу - Програмна медійна реклама - Розсилка маркетингової електронної пошти - Доступ до нашої бібліотеки підручників ABM - Генератор вмісту штучного інтелекту - Щотижневі зустрічі з Propensity CSM - Інтеграції, включаючи Hubspot і Salesforce - Рекордний час ROI — 30-180 днів залежно від вашої підручника Основні функції Propensity: Бібліотека підручників - Попередньо створені підручники від 30 до 90 днів Редактор Playbook - Легко редагуйте кожну п'єсу у вибраній користувачем playbook Audience Builder - Використовує ліцензовані сторонні дані про наміри на рівні облікового запису, щоб зрозуміти інтерес і поведінку покупця зі схильністю купувати моделі, побудовані в Buying Circles - Створення та керування цільовими контактами на основі намірів на рівні облікового запису. Менеджер каналів – оркестрування та активація міжканальної кампанії. Інформаційна панель ABM – вимірювання та аналітика облікового запису для кількісної оцінки зростання та ефективності. Інтеграція з маркетинговими технологіями та технологіями продажів.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з вашим веб-сайтом, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу . Прискоріть свій процес і прибуток за допомогою персоналізації на основі атрибуції: - Подавайте кожному відвідувачу веб-сайту правильні повідомлення та ресурси, допомагаючи їм швидше стати вашими клієнтами. - Зрозумійте, як ваші маркетингові зусилля впливають на бізнес-цілі, і сплануйте шляхи своїх клієнтів від першого контакту до виграних угод. - Перетворіть відвідувачів на клієнтів, а не лише на потенційних клієнтів!
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, щоб ваші ідеї були чіткішими. Звичайно, ми робимо атрибуцію, оцінку залученості, аналітику послідовності тощо. Але справжній подарунок, який ми даємо лідерам доходів, — це здатність виявляти проблеми та тенденції раніше, ніж це зробить хтось інший.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, повну аналітику облікових записів і підібраний вміст у режимі реального часу, щоб вони могли зміцнювати довіру та швидше укладати угоди. Наші великі корпоративні клієнти залучили свою аудиторію в 10 разів краще порівняно з традиційними маркетинговими каналами, заощадили тисячі годин дослідницького часу та досягли на 24% вищих показників виграшу. Ключові можливості власної платформи xiQ на базі штучного інтелекту: * Індивідуальна інформація для індивідуальних продажів * SmartSourced Content™, що стимулює залучення в 10 разів* Дані про наміри першої сторони та розширена аналітика для індивідуалізації кожної взаємодії * Instasites (мікросайти, розроблені для індивідуального досвіду) * Комплексні профілі компанії, складені за лічені секунди * Ініціатори продажів і сповіщення в реальному часі безпосередньо у вашу папку вхідних повідомлень * Outlook, Salesforce, MS Teams та інтеграція соціальних мереж Спробуйте xiQ на xiQinc.com.
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на потреби нового покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання захоплюючих, орієнтованих на дані досвіду, які зустрічають покупців там, де вони є, з необхідною інформацією, і все це персоналізовано відповідно до їхньої особистої подорожі клієнта. Folloze, заснований у 2013 році двома менеджерами з маркетингу, які на власні очі спостерігали за тим, як купівля та продаж B2B змінюються, з гордістю обслуговує деякі з найбільших і найуспішніших брендів B2B сьогодні, зокрема такі компанії, як Cisco, FireEye, Google, Okta та Workday.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Influ2
influ2.com
Зробіть рекламу важливою частиною розмови про продажі. Influ2 — це персональна рекламна платформа, яка дозволяє охопити певних людей у цільових облікових записах і побачити, хто взаємодіє з вашими оголошеннями. Пропонуйте відповідний вміст ключовим особам, які приймають рішення, відстежуйте наміри на рівні контактів і надавайте продажам необхідний контекст для залучення цінних облікових записів. Завдяки рекламі Influ2, орієнтованій на людей, ви можете залучити в 2,26 рази більше конвеєра, залучаючи людей, які приймають рішення, протягом усього їхнього шляху.
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі облікових записів, розвідку про конкурентів, розвідку про шаблони електронної пошти, посилання на соціальні профілі, інтеграцію Salesforce і 12 інших CRM, надійний API тощо. .
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дає змогу найбільшим і швидкозростаючим компаніям швидше конвертувати свої найкращі облікові записи, знаходячи та взаємодіючи з найвпливовішими членами комітету із закупівель протягом усього шляху клієнта. Платформа ML, глобальна багатоканальна платформа медіаактивації та вимірювання ABM, дає змогу маркетологам у корпоративних організаціях використовувати унікальні власні дані для визначення облікових записів, які, швидше за все, купуватимуть, максимізувати взаємодію в кількох каналах і прискорити цикли продажів, щоб позитивно вплинути на рентабельність інвестицій.
Bombora
bombora.com
Пропозиція Bombora визначає, які компанії зараз досліджують, які теми та інтенсивність цих зусиль. Він оцінює ці сигнали, щоб потім допомогти відділам продажів і маркетингу визначити пріоритети цільових облікових записів, налаштувати їх спілкування з ними та оптимізувати маркетингові зусилля. Bombora надає найбільшу цінність організаціям із понад 100 співробітниками.
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