Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування даними облікового запису - Найпопулярніші застосунки - Багамські Острови
Програмне забезпечення для керування даними облікових записів відіграє вирішальну роль в ефективному управлінні даними потенційних клієнтів протягом усього процесу маркетингу на основі облікових записів (ABM). Це гарантує, що відділи продажів і маркетингу мають доступ до цільових облікових записів у режимі реального часу, що дозволяє їм приймати обґрунтовані рішення та вживати відповідних заходів. Щоб стратегія ABM була успішною, продавці повинні мати чітке уявлення про те, де кожен потенційний клієнт стоїть на етапі розробки, і ймовірність того, що він перетвориться на клієнта. Системи керування даними облікових записів служать централізованою платформою для документування та передачі всієї відповідної інформації про облікові записи між відділами продажів і маркетингу. Це сприяє безперебійній співпраці та гарантує, що обидві команди узгоджуються у своїх зусиллях. Використовуючи програмне забезпечення для керування даними облікових записів, відділи маркетингу та продажів можуть максимально підвищити ефективність своїх маркетингових ініціатив. Це спрощує потік інформації, покращує комунікацію та, зрештою, призводить до більш ефективних маркетингових кампаній. Це програмне забезпечення діє як життєво важливий інструмент для оптимізації координації та синергії між відділами маркетингу та продажів, що зрештою сприяє кращим результатам для організації.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
Signals
getsignals.ai
Signals — це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — це платформа для залучення клієнтів для маркетингових команд електронної комерції, які прагнуть до впливу, які хочуть бути економними, але потужними, надійними партнерами для зростання доходів для генеральних директорів. Наші рішення на основі штучного інтелекту вже використали понад 2...
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки на...
Warmly
warmly.ai
Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш канал, відстежуючи сигнали про наміри купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги...
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. ...
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, з...
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стиму...
LeadAngel
leadangel.com
Рання пташка отримує розпродаж. Фільтр, зіставлення та маршрут миттєво приводять до потрібного продавця. Закривайте більше угод. LeadAngel — це платформа B2B Lead Management, включаючи зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами та маршрутизацію. Швидкі, надійні та настроювані операції п...
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результатив...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантніст...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — це інноваційна платформа для створення потенційних клієнтів і збагачення даних B2B, яка революціонізує продажі та маркетинг. Завдяки вдосконаленим алгоритмам і штучному інтелекту він дозволяє компаніям виявляти високоякісних потенційних клієнтів, збагачувати дані про клієнтів і оптимізува...
Owler
owler.com
Owler — це платформа бізнес-аналітики з понад 5 мільйонами користувачів, яка надає інформацію про ваші ключові перспективи, облікові записи та клієнтів. Легко отримуйте доступ до даних у режимі реального часу з понад 15 мільйонів приватних і державних компаній, щоб ви випереджали конкурентів завдяки...
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на потреби нового покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого...
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Потужна, доступна та проста у використанні платформа аналізу продажів. Ми робимо продажі B2B легшими. Допомога відділам продажів і маркетингу продавати більше за менший час. Наша платформа включає: - Дані про наміри покупців - Базу даних контактів B2B із понад 606 мільйонами контактів - Анонімну іде...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа контактних даних Ultimata B2B для продавців, маркетологів і розробників. Отримайте доступ до високоякісних контактних даних за допомогою вбудованої перевірки електронної пошти в реальному часі, робочої електронної пошти, особистої електронної пошти та навіть мобільних номерів. ...
Keyplay
keyplay.io
Вибір облікового запису для амбітних команд GTM. Якщо ви робите щось на основі облікових записів, вам потрібні правильні облікові записи. Keyplay допомагає вам з точністю знаходити, вибирати та відстежувати ідеальні облікові записи. На відміну від складних і дорогих платформ ABM, ви можете почати ро...
N.Rich
nrich.ai
Збільшуйте свій конвеєр, залишаючись у межах бюджету. Знаходьте облікові записи ICP із перевіреними намірами покупців, активуйте їх за допомогою міжканальної цифрової реклами та доставляйте гарячі облікові записи до відділів продажів.
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, п...
Ocean.io
ocean.io
Розумніша платформа даних для пошуку потенційних клієнтів, яка надає вам у 5 разів більше високоякісних потенційних клієнтів для швидшого та ефективнішого зростання доходу. Ocean.io's надає групам продажів і маркетингу B2B електронні адреси та номери телефонів для ПРАВИЛЬНИХ людей у ПРАВИЛЬНИХ ком...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає групам продажів і маркетингу B2B знаходити, визначати пріоритети, залучати та конвертувати компанії, які, швидше за все, купуватимуть їхні продукти за допомогою спеціального штучного інтелекту та глибоких приватних даних облікових записів. Ми даємо вам змогу знайти найкращі облікові...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з ваш...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільов...
LoneScale
lonescale.com
LoneScale допомагає командам із доходів створювати та закривати більше конвеєрів, надаючи найімовірніших покупців. Що стосується продажів, LoneScale автоматизує наміри продажів у масштабі в CRM, щоб надавати кваліфіковані конвеєри та точки продажу щодня, щоб представники бронювали більше зустрічей і...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...
Influ2
influ2.com
Зробіть рекламу важливою частиною розмови про продажі. Influ2 — це персональна рекламна платформа, яка дозволяє охопити певних людей у цільових облікових записах і побачити, хто взаємодіє з вашими оголошеннями. Пропонуйте відповідний вміст ключовим особам, які приймають рішення, відстежуйте наміри...
UpLead
uplead.com
UpLead — це платформа пошуку потенційних клієнтів B2B, яка надає найвищу якість контактів і даних компанії B2B. Функції включають: перевірку електронної пошти в режимі реального часу, контакти по всьому світу в понад 200 країнах, понад 50 критеріїв пошуку, відстеження технологій, маркетинг на основі...
Propensity
propensity.com
Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків облікових записів і контактів на ринку, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і що...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампа...
Bombora
bombora.com
Пропозиція Bombora визначає, які компанії зараз досліджують, які теми та інтенсивність цих зусиль. Він оцінює ці сигнали, щоб потім допомогти відділам продажів і маркетингу визначити пріоритети цільових облікових записів, налаштувати їх спілкування з ними та оптимізувати маркетингові зусилля. Bombor...
Openprise
openprisetech.com
Openprise сприяє революції в RevOps. Openprise автоматизує критично важливі процеси RevOps, щоб знищити розбіжності та узгодити спеціалістів із продажу та маркетингу та їхні технології для забезпечення вибухового зростання. Openprise — це єдина платформа без програмного коду, яка дає вам змогу спрос...
MadKudu
madkudu.com
Система Revenue Automation Intelligence від MadKudu зосереджує увагу на командах доходів, прогнозуючи та встановлюючи пріоритети правильних дій для отримання прибутку. Завдяки автоматизації ключових робочих процесів, визначаючи пріоритети сигналів, що дають змогу діяти, і працюючи там, де вже є ваші...
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, ...
Koncert
koncert.com
Koncert — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена для підвищення успіху продажів, надаючи набір інструментів для процесу продажів. Платформа включає Koncert Dialers, набір із чотирьох унікальних програм дозвону для продажу, адаптованих до потреб команди: AI Parallel Dialer, AIFlow Dial...
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дає змогу найбільшим і швидкозростаючим компаніям швидше конвертувати свої найкращі облікові записи, знаходячи та взаємодіючи з найвпливовішими членами комітету із закупівель протягом усього шляху клієнта. Платформа ML, глобальна багатоканальна платформа медіаактивації та вимірювання A...