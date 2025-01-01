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Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису
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Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікових записів дозволяє компаніям генерувати індивідуальні, фірмові взаємодії в Інтернеті та контенті у великому масштабі, підвищуючи результати маркетингових ініціатив на основі облікових записів. Це програмне забезпечення дозволяє маркетологам створювати та розповсюджувати контент, адаптований до індивідуальних облікових записів, прискорюючи процес продажу. Це досягається шляхом налаштування тексту, елементів бренду, закликів до дії, зображень тощо, відображення характерного вмісту для кожного цільового облікового запису на веб-сайті компанії. Крім того, це програмне забезпечення допомагає маркетологам відстежувати перегляди сторінок і переходи на обліковий запис, надаючи цінну інформацію під час взаємодії з веб-сайтом і вмістом.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.

xiQ

xiQ

xiqinc.com

xiQ - це платформа для продажу та маркетингу, що використовує нейронауку, психологію та ШІ для аналізу поведінки покупців та оптимізації продажів.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow дозволяє створювати інтерактивний контент, як вікторини та калькулятори, без технічних знань, з аналізом даних для покращення залучення клієнтів.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory - платформа для оптимізації контенту в B2B, яка пропонує персоналізований досвід та аналітику для покращення продажів і залучення клієнтів.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap – це платформа для управління маркетингом на основі акаунтів, що допомагає B2B-компаніям запускати персоналізовані рекламні кампанії.

Proof

Proof

useproof.com

Додаток Proof підвищує довіру відвідувачів, створює терміновість та збільшує конверсію на 10-15% на сторінці.

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