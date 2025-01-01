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Платформи оркестровки на основі облікових записів
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Платформи оркестровки на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки

Платформи оркестровки на основі облікових записів пропонують компаніям централізоване рішення для оптимізації маркетингових заходів на основі облікових записів, сприяючи узгодженню між відділами продажів і маркетингу. Ці платформи відіграють вирішальну роль у допомозі компаніям у націлюванні на конкретні облікові записи, впровадженні ефективних маркетингових кампаній на основі облікових записів (ABM), а також у оцінці та вдосконаленні стратегій. Центральним елементом їх функціональних можливостей є уніфіковане керування списком облікових записів, що дозволяє визначати пріоритети та сегментувати цільові облікові записи компанії. Використовуючи можливості цих платформ, відділи маркетингу та продажів можуть зосередитися на виявленні та підтримці найперспективніших облікових записів для свого бізнесу. Крім того, оркестрові платформи на основі облікових записів полегшують виконання багатоканальних кампаній. Вони часто належать до однієї чи кількох із таких категорій: програмне забезпечення для прямої поштової розсилки на основі облікового запису, програмне забезпечення для реклами на основі облікового запису та програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису. Варто відзначити, що хоча програмне забезпечення може надавати можливості виконання на основі облікових записів, воно не обов’язково може становити комплексну платформу ABM.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox допомагає командам зростання генерувати доходи, впроваджуючи управління даними, оцінку акаунтів і рекомендації для підвищення швидкості продажів.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.

Maestro ABM

Maestro ABM

maestroabm.com

Maestro ABM — платформа для управління маркетингом, що допомагає компаніям цілеспрямовано взаємодіяти з ключовими клієнтами через персоналізовані кампанії.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap – це платформа для управління маркетингом на основі акаунтів, що допомагає B2B-компаніям запускати персоналізовані рекламні кампанії.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.

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