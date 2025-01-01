Платформи оркестровки на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки

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Платформи оркестровки на основі облікових записів пропонують компаніям централізоване рішення для оптимізації маркетингових заходів на основі облікових записів, сприяючи узгодженню між відділами продажів і маркетингу. Ці платформи відіграють вирішальну роль у допомозі компаніям у націлюванні на конкретні облікові записи, впровадженні ефективних маркетингових кампаній на основі облікових записів (ABM), а також у оцінці та вдосконаленні стратегій. Центральним елементом їх функціональних можливостей є уніфіковане керування списком облікових записів, що дозволяє визначати пріоритети та сегментувати цільові облікові записи компанії. Використовуючи можливості цих платформ, відділи маркетингу та продажів можуть зосередитися на виявленні та підтримці найперспективніших облікових записів для свого бізнесу. Крім того, оркестрові платформи на основі облікових записів полегшують виконання багатоканальних кампаній. Вони часто належать до однієї чи кількох із таких категорій: програмне забезпечення для прямої поштової розсилки на основі облікового запису, програмне забезпечення для реклами на основі облікового запису та програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису. Варто відзначити, що хоча програмне забезпечення може надавати можливості виконання на основі облікових записів, воно не обов’язково може становити комплексну платформу ABM.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Metadata
metadata.io
Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft допомагає командам B2B знаходити та залучати компанії, які можуть купити їхні продукти, використовуючи AI та глибокі дані про облікові записи.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox допомагає командам зростання генерувати доходи, впроваджуючи управління даними, оцінку акаунтів і рекомендації для підвищення швидкості продажів.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.
Maestro ABM
maestroabm.com
Maestro ABM — платформа для управління маркетингом, що допомагає компаніям цілеспрямовано взаємодіяти з ключовими клієнтами через персоналізовані кампанії.
Recotap
recotap.com
Recotap – це платформа для управління маркетингом на основі акаунтів, що допомагає B2B-компаніям запускати персоналізовані рекламні кампанії.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.
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