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Програмне забезпечення для маркетингу на основі облікових записів (ABM) революціонізує операції з маркетингу та продажів, переміщуючи фокус із широкого брендингу та тактики залучення потенційних клієнтів до точного визначення цінних цільових облікових записів перед розгортанням персоналізованих маркетингових кампаній. Завдяки програмному забезпеченню ABM компанії спрощують складну задачу ідентифікації потенційних клієнтів і розподілу ресурсів для створення найперспективніших облікових записів. Використовуючи програмне забезпечення ABM, користувачі можуть не тільки генерувати ретельно перевірені потенційні клієнти, але й адаптувати унікальні шляхи купівлі, підвищувати цінність клієнта впродовж життя та сприяти додатковим можливостям у рамках існуючих конвеєрів. Інтеграція даних про потенційних клієнтів із передовими технологіями взаємодії з клієнтами дає змогу організаціям реалізовувати цілісну маркетингову стратегію на основі облікових записів. Ця синхронізація між відділами маркетингу та продажів забезпечує узгодження з основними цілями компанії. Програмне забезпечення ABM сприяє різноманітним функціям, таким як отримання нових облікових записів, підтримка існуючих і розширення відносин на рівні підприємства. Крім того, певні рішення ABM пропонують безперебійну інтеграцію зі сторонніми програмами продажів і маркетингу, включаючи платформи автоматизації маркетингу та системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Ця сумісність покращує точність націлювання та пріоритезації комунікацій, тим самим оптимізуючи взаємодію з ключовими клієнтами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
SEMrush
semrush.com
Semrush - платформа для управління онлайн-присутністю, що допомагає бізнесу в SEO, контекстній рекламі, моніторингу конкурентів та оптимізації контенту.
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io - це платформа, що допомагає командам з продажу управляти процесами, аналізувати дані та покращувати стратегії залучення через інструменти, як Dialer.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs – це інструмент для SEO, що допомагає аналізувати конкурентів, знаходити ключові слова, перевіряти зворотні посилання та проводити аудит веб-сайтів.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn Sales Navigator – це інструмент для ефективного пошуку, залучення та управління потенційними клієнтами у продажах.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase - це платформа для отримання інформації про приватні та публічні компанії, інвестиції, лідерів, новини та тенденції в індустрії.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking - це SEO-інструмент для агентств та команд, що дозволяє проводити дослідження, аудити, відстеження рангів та аналіз зворотних посилань.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb надає аналітичні дані про цифрову стратегію бізнесу, допомагаючи знаходити потенційних клієнтів та покращувати ефективність продажів.
Seobility
seobility.net
Seobility - це інструмент SEO для аудитів, аналізу зворотних посилань, відстеження ранжування та оптимізації контенту, що допомагає покращити видимість веб-сайтів.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
G2
g2.com
G2 - найбільший світовий майданчик для оглядів програмного забезпечення, який допомагає підприємствам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі відгуків користувачів.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat - комплексний SEO-інструмент для аналізу конкуруючих стратегій, дослідження ключових слів та покращення видимості веб-сайту.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
Keyword.com
keyword.com
Keyword.com - універсальний інструмент для управління та оптимізації ключових слів, який допомагає у дослідженні, аналізі та використанні ключових слів для SEO.
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog перетворює веб-сайти в настільні додатки, покращуючи організацію облікових записів і продуктивність на Mac та Windows.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner - це SEO-інструмент для аналітики даних, що дозволяє аналізувати до 100,000 ключових слів чи URL з метою покращення ранжування сайтів.
Data.ai
data.ai
Data.ai - платформа для аналітики та розуміння мобільних даних, що допомагає підприємствам оптимізувати стратегії, покращувати показники та залучати клієнтів.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
AroundDeal
arounddeal.com
AroundDeal - це платформа B2B для пошуку контактів та компаній, яка надає дані для продажів і маркетингу, включаючи електронні адреси та номери телефонів.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
WebCEO
webceo.com
WebCEO - платформа для цифрового маркетингу з 23 інструментами для SEO, аналізу доменів, відстеження ключових слів і управління соціальними медіа.
RocketReach
rocketreach.co
RocketReach - це інструмент для знаходження контактних даних професіоналів, включаючи електронні адреси та номери телефонів, з великою базою даних.
VisualPing
visualping.io
Visualping - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який фіксує скріншоти та повідомляє про виявлені зміни.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch Consumer Intelligence - платформа для аналізу даних з соціальних мереж, що допомагає компаніям відстежувати згадки про бренд та аналізувати споживчі тенденції.
WASK
wask.co
WASK - це програмне забезпечення на базі ШІ для управління цифровою рекламою, оптимізації кампаній та аналізу поведінки відвідувачів без використання сторонніх кукі.
Apptopia
apptopia.com
Apptopia надає аналітику та ефективність мобільних додатків, дозволяючи бізнесам відстежувати показники, конкурентів і тенденції на ринку.
Drift
drift.com
Drift - це платформа для комунікації з клієнтами, що автоматизує відповіді на запити та допомагає бізнесу взаємодіяти з відвідувачами сайтів.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI - це платформа, що використовує ШІ для автоматизації продажів і маркетингу, допомагаючи бізнесу ефективно взаємодіяти з цільовими клієнтами.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai є інструментом на базі даних, що допомагає автоматизувати процеси та приймати обґрунтовані рішення для оптимізації ресурсів.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI - це пошукова система для B2B-продажів, яка надає перевірену контактну інформацію для цілевих клієнтів та дані про наміри покупців.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly – програмне забезпечення для маркетингу та продажів, яке допомагає генерувати запити та залучення з цільових рахунків.
Sendoso
sendoso.com
Sendoso - це платформа для управління персоналізованими подарунками, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами та стимулювати продажі.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент для продажів, що дозволяє створювати списки потенційних клієнтів за різними критеріями та отримувати контактні дані приймаючих рішень.
LeadAngel
leadangel.com
LeadAngel - це платформа для управління та маршрутизації потенційних клієнтів, що інтегрується з CRM та підвищує ефективність продажів.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower - платформа для аналізу мобільних додатків, що надає дані про використання, доходи та ринкові тенденції для підприємств і розробників.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.
&Open
andopen.co
&Open — це глобальна платформа для подарунків, яка автоматизує процес їх надсилання та управляє логістикою для корпоративного подарування.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit - це платформа, яка надає дані про компанії та контактні особи, дозволяючи вдосконалити процеси продажу та маркетингу.
Act-On
act-on.com
Act-On – платформа автоматизації маркетингу, що дозволяє управляти кампаніями, залучати клієнтів та аналізувати результати через різні канали комунікації.
NetLine
netline.com
NetLine - це платформа для B2B-маркетологів, яка забезпечує дані про наміри покупців і можливості генерації лідів в режимі реального часу.
Selling.com
infotelligent.com
Selling.com - це B2B платформа для отримання контактної інформації на основі намірів, яка використовує штучний інтелект для точного зв'язку з потенційними клієнтами.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny — це AI-платформа для B2B-компаній, що надає персоналізований досвід на веб-сайтах з метою підвищення конверсії та залучення цільових аудиторій.
Metadata
metadata.io
Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — це платформа для отримання контактних даних B2B, що забезпечує доступ до перевірених електронних адрес та номерів телефону для продажу та маркетингу.
N.Rich
nrich.ai
N.Rich - це додаток для знаходження цільових клієнтів, активації їх за допомогою цифрової реклами та передачі готових лідів командам продажу.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.
Owler
owler.com
Owler – платформа бізнес-аналітики, що надає інформацію про компанії, конкурентів та ринкові тенденції для підтримки прийняття рішень у бізнесі.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor - платформа для визначення анонімних відвідувачів веб-сайту, відстеження даних про наміри та управління продажами.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - це програмне забезпечення для B2B маркетингу, що забезпечує відстеження взаємодії користувачів та оптимізацію маркетингових кампаній.
Common Room
commonroom.io
Додаток для управління громадою, що полегшує зв'язок, організацію подій і обмін ресурсами між користувачами.
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