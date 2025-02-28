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Програмне забезпечення для маркетингу на основі облікових записів (ABM) революціонізує операції з маркетингу та продажів, переміщуючи фокус із широкого брендингу та тактики залучення потенційних клієнтів до точного визначення цінних цільових облікових записів перед розгортанням персоналізованих маркетингових кампаній. Завдяки програмному забезпеченню ABM компанії спрощують складну задачу ідентифікації потенційних клієнтів і розподілу ресурсів для створення найперспективніших облікових записів. Використовуючи програмне забезпечення ABM, користувачі можуть не тільки генерувати ретельно перевірені потенційні клієнти, але й адаптувати унікальні шляхи купівлі, підвищувати цінність клієнта впродовж життя та сприяти додатковим можливостям у рамках існуючих конвеєрів. Інтеграція даних про потенційних клієнтів із передовими технологіями взаємодії з клієнтами дає змогу організаціям реалізовувати цілісну маркетингову стратегію на основі облікових записів. Ця синхронізація між відділами маркетингу та продажів забезпечує узгодження з основними цілями компанії. Програмне забезпечення ABM сприяє різноманітним функціям, таким як отримання нових облікових записів, підтримка існуючих і розширення відносин на рівні підприємства. Крім того, певні рішення ABM пропонують безперебійну інтеграцію зі сторонніми програмами продажів і маркетингу, включаючи платформи автоматизації маркетингу та системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Ця сумісність покращує точність націлювання та пріоритезації комунікацій, тим самим оптимізуючи взаємодію з ключовими клієнтами.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
SEMrush
semrush.com
Semrush-це провідна платформа SaaS Management в Інтернеті, яка дозволяє бізнесу в усьому світі працювати з оптимізацією пошукових систем, оплатами за клік, контентом, соціальними медіа та конкурентними дослідницькими кампаніями та отримувати вимірювані результати від інтернет-маркетингу. Semrush пропонує розуміння та рішення для компаній для створення, управління та вимірювання кампанії на різних каналах маркетингу. Semrush, з понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush в числах: - 808 м профілів доменних настільних ПК та 32,1 м профілів мобільних доменів - понад 43 трильйонні зворотні посилання та понад 25 мільярдів URL -адрес, що повзали на день - понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 м ідей для одного ключового слова - 30% Fortune 500 компаній використовують Semrush як їх маркетинговий інструмент
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інструменти для автоматизації всіх основних завдань SEO, включаючи дослідження ключових слів і конкурентів, створення й оптимізацію контенту, технічний аудит веб-сайтів, оптимізацію на сторінці, аналіз і моніторинг зворотних посилань, відстеження позицій, локальне SEO тощо. SE Ranking використовує технології ШІ та НЛП, щоб надати користувачам унікальну інформацію та рекомендації. Надання високоякісних і точних даних є одним із головних пріоритетів SE Ranking, і команда SE Ranking постійно розширює свої набори даних і вдосконалює алгоритми обробки даних, щоб надавати дані, на які користувачі можуть покластися. Команди можуть скористатися перевагами автоматизованого звітування SE Ranking, White Label і спільного управління проектами. Більшість планів передплати включають додаткові користувацькі місця для членів команди та необмежену кількість проектів для задоволення всіх потреб клієнтів. Агентський пакет SE Ranking, розроблений спеціально для малих і середніх маркетингових агентств, надає необмежену кількість звітів, віджет для створення потенційних клієнтів, WL і додаткові клієнтські місця, щоб допомогти агентствам краще представити свої результати.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки нашій запатентованій технології штучного інтелекту People.ai дозволяє командам продажів чітко бачити, кого залучати в кожному зі своїх облікових записів і що саме робити, щоб забезпечити найприбутковіші угоди. Такі компанії, як AppDynamics, DataRobot, Okta та Zoom, знають, що люди купують у людей, і тому люди купують у People.ai.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесіди з цільовими групами, залучайте їх через кілька каналів, запускайте рекламу ABM на основі штучного інтелекту, вимірювайте та оптимізуйте успіх ABM у всіх своїх кампаніях. Завдяки штучному інтелекту в основі SalesboxAI Avatar допомагає компаніям швидше та ефективніше знаходити та захищати клієнтів шляхом автоматичного зв’язку, залучення, кваліфікації та подальшої взаємодії з цільовими обліковими записами за допомогою багатоканальних двосторонніх розмов. Щоб дізнатися більше, відвідайте: https://salesbox.ai
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI створює програмне забезпечення та інструменти на основі великих даних, які дозволяють лідерам приймати кращі рішення та автоматизувати ініціативи та кампанії, щоб максимізувати ресурси для отримання найкращої прибутковості.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — це інструмент аналітики продажів, який дозволяє створювати списки потенційних клієнтів на основі розширених можливостей пошуку, як-от використовуваних технологій і звичайних практик, а також багатьох інших фільтрів, як-от місцезнаходження, розмір компанії, галузь тощо. Після створення списків ви зможете отримати доступ контактну інформацію (робочу електронну пошту та мобільний телефон) ключових осіб, які приймають рішення в цих компаніях, у масштабі та без проблем.
LeadAngel
leadangel.com
Рання пташка отримує розпродаж. Фільтр, зіставлення та маршрут миттєво приводять до потрібного продавця. Закривайте більше угод. LeadAngel — це платформа B2B Lead Management, включаючи зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами та маршрутизацію. Швидкі, надійні та настроювані операції працюють із Salesforce CRM та іншими. Доступні API для маршрутизації та зіставлення потенційних клієнтів. LeadAngel допомагає компаніям, організаціям і підприємствам покращити процес продажів, щоб швидше укладати більше угод. Програмне забезпечення пропонує маршрутизацію потенційних клієнтів, зіставлення потенційних клієнтів, нечітку відповідність, дедуплікацію потенційних клієнтів, маркетингові стратегії на основі облікових записів і детальну звітність. Зіставлення можна налаштувати та надзвичайно швидко.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Apptopia
apptopia.com
Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної розвідки щодня використовуються видавцями та розробниками мобільних пристроїв, постачальниками послуг та інвесторами, щоб розуміти та контролювати конкурентів, інформувати бізнес-стратегії та визначати нові споживчі інтереси та тенденції. Apptopia унікальна своєю здатністю також пропонувати розпізнавання та аналіз SDK, аналіз на рівні категорії та настроювані галузеві звіти. Ми також пропонуємо повний набір інструментів для залучення користувачів. Дані про ефективність (доступні для понад 50 країн) включають завантаження, DAU, MAU, сеанси, рейтинги, утримання користувачів, використання між програмами, аналіз SDK, дохід від покупки в додатку, дохід від реклами, покази реклами тощо.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ членів | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Побудуйте та взаємодійте зі своєю професійною мережею. Доступ до знань, розуміння та можливостей.
RocketReach
rocketreach.co
Понад 18 мільйонів компаній у всьому світі довіряють RocketReach, зокрема Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook і 95% S&P 500. За допомогою RocketReach ви можете створювати списки контактів і компаній за допомогою найбільшої та найточнішої бази даних у світі. електронні листи та прямі номери. Вирішуйте широкий спектр бізнес-потреб, починаючи від націлювання реклами, контактної інформації, сегментації бази даних і найму персоналу. Спробуйте безкоштовно сьогодні.
Data.ai
data.ai
data.ai — це найбільш надійна мобільна аналітична платформа в галузі. Отримайте повне уявлення про мобільний ландшафт, який вам потрібен, щоб залучати, утримувати та залучати клієнтів, визначати пріоритети своєї дорожньої карти, виходити на нові ринки та оптимізувати рентабельність інвестицій. За допомогою data.ai Intelligence ви можете: • Прискорити завантаження додатка та стратегію отримання прибутку • Покращити рейтинги додатка та заохочувати користувачів повертатися • Подивитись, як використання додатка відрізняється в 60+ країнах • Оптимізувати стратегію запуску та кампанії залучення • Порівняти продуктивність мобільних пристроїв проти конкурентів. Місія data.ai полягає в тому, щоб допомогти клієнтам створити виграшний мобільний досвід і досягти досконалості. Заснована в 2010 році, компанія запустила перше рішення для аналізу ринку мобільних пристроїв. У 2020 році data.ai запустила Ascend, рішення для рекламної аналітики, що зробило її першою компанією у своєму сегменті, яка запропонувала пліч-о-пліч перегляд аналізу ринку та власних даних компаній для підтримки критично важливих бізнес-рішень. Разом ці рішення складають найповнішу мобільну продуктивну платформу в галузі. Понад 1100 клієнтів і 1 мільйон з’єднань у всіх регіонах і галузях покладалися на data.ai для розвитку свого мобільного бізнесу. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Франциско з 12 офісами по всьому світу.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower – це дослідницька компанія, яка винайшла Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), нову різновиду ринкової інформації, яка допомагає організаціям залишатися в курсі ключових тактик і тенденцій. Наша платформа CLI показує брендам, як споживачі взаємодіють з компаніями в глобальній цифровій економіці, під час використання додатків, покупок, показів реклами тощо, включаючи мобільні програми, соціальні мережі, потокове медіа, веб-сайти, цифрові платежі тощо. Відповідально отримана інформація від Sensor Tower доповнює корпоративні дані перспективами «ззовні всередину» від реальних людей, відповідаючи на цінні запитання, на які корпоративні дані не можуть. Ці відомості допомагають формувати стратегії провідних компаній світу.
Mutiny
mutinyhq.com
Більшість маркетингових команд не можуть відігравати суттєву роль у проникненні до цільових облікових записів, оскільки маркетингові стратегії 1:1, які працюють, не масштабуються, а те, що масштабується, не працює. Mutiny допомагає B2B-компаніям генерувати конвеєр і доходи від своїх цільових облікових записів за допомогою персоналізованого досвіду на основі штучного інтелекту, мікросайтів 1:1 і аналізу облікових записів.
Influ2
influ2.com
Зробіть рекламу важливою частиною розмови про продажі. Influ2 — це персональна рекламна платформа, яка дозволяє охопити певних людей у цільових облікових записах і побачити, хто взаємодіє з вашими оголошеннями. Пропонуйте відповідний вміст ключовим особам, які приймають рішення, відстежуйте наміри на рівні контактів і надавайте продажам необхідний контекст для залучення цінних облікових записів. Завдяки рекламі Influ2, орієнтованій на людей, ви можете залучити в 2,26 рази більше конвеєра, залучаючи людей, які приймають рішення, протягом усього їхнього шляху.
G2
g2.com
G2 — найбільший у світі ринок програмного забезпечення, якому найбільше довіряють. Понад 90 мільйонів людей щороку — включно з працівниками всіх компаній зі списку Fortune 500 — використовують G2 для прийняття розумніших програмних рішень на основі автентичних експертних оцінок. Тисячі компаній, які займаються програмним забезпеченням і послугами будь-якого розміру, співпрацюють із G2, щоб створити свою репутацію, керувати витратами на програмне забезпечення та розвивати свій бізнес.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх стратегію ціноутворення на основі даних про конкурентів, включаючи ціни, запаси та асортимент. За допомогою PriceShape ви отримуєте повний огляд цін на продукцію конкурентів, який відображається на вашій персональній інформаційній панелі. Ми також спеціалізуємося на наданні нашим користувачам широкого спектру правил і стратегій динамічного ціноутворення, які відповідають будь-яким потребам. Використання цих функцій дає нашим клієнтам гнучкість ціноутворення, необхідну для покращення прийняття рішень на основі їх конкурентної ситуації. Крім того, ми надаємо вам можливість використовувати знання про конкурентоспроможні ціни у вашому каналі Google Shopping. За допомогою нашого редактора каналів можна вставляти цінники у свій канал, що дозволяє спрямовувати ваші витрати на рекламу на продукти, які є найбільш конкурентоспроможними, і отримувати хороший прибуток. Ця інтелектуальна сегментація ваших кампаній із CPC не дасть вам витрачати витрати на рекламу на продукти, які ви надто дорогі, і забезпечить величезне підвищення вашої ROAS.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створений для відстеження стартапів, містить інформацію про державні та приватні компанії в глобальному масштабі. Crunchbase отримує свої дані чотирма способами: венчурна програма, машинне навчання, власна команда обробки даних і спільнота Crunchbase. Представники громадськості можуть надсилати інформацію до бази даних Crunchbase. Ці матеріали підлягають реєстрації, соціальній перевірці та часто переглядаються модератором перед тим, як їх прийняти до публікації. У березні 2019 року спільнота Вікіпедії відмовилася від її використання як джерела.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment миттєво додає понад 100 точок даних про компанію, її технології та її співробітників до кожного вашого запису, щоб ви могли швидше перетворити потенційних клієнтів на клієнтів. Ось як: • Бездоганно інтегрується з Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment тощо для автоматизації та оптимізації робочих процесів. • Не пропустіть цінні потенційні клієнти — за допомогою негайного контексту вам потрібно оцінити, визначити маршрут і пришвидшити шлях покупця. • Скоротіть форми: приховайте або автоматично заповнюйте відомі поля, щоб збільшити кількість переходів. • Використовуйте надійне та точне джерело: використовуйте свіжі бізнес-дані — оптимізовані за допомогою алгоритмів машинного навчання та висококваліфікованого контролю якості — не лише для набору Fortune 500, але й для кожної компанії, яка має веб-сайт.
Pathmatics
pathmatics.com
База даних рекламодавців Pathmatics і платформа аналізу цифрового маркетингу забезпечують прозорість цифрових рекламних стратегій ваших конкурентів.
MediaRadar
mediaradar.com
Відзначені нагородами рішення MediaRadar для аналізу реклами надають своєчасну міжмедійну інформацію, націлену на тих, хто бере участь у процесах продажу, планування та купівлі медіа. Команди медіа-продажів покладаються на MediaRadar, щоб шукати новий бізнес, створювати переконливі презентації та спілкуватися з потрібними покупцями. Агентства та маркетологи використовують MediaRadar для створення найкращого медіа-міксу, моніторингу своїх конкурентів і відкриття нових рекламних можливостей.
Groopit
groopit.co
Перехитріть конкурентів за допомогою краудсойлінгу. Спростіть те, як співробітники обмінюються та використовують конкурентну розвідку для створення конкурентної переваги. Поділитися ще ніколи не було так просто. Співробітники діляться інформацією з Teams, Slack, Salesforce, веб-переглядача, мобільного додатка або будь-де, де вони працюють. Лише трьома натисканнями та менш ніж за хвилину вони поділяться високоякісною кількісною конкурентною інформацією, що дозволить легко залишатися на висоті конкурентів. Використання intel відбувається блискавично. Groopit агрегує та надає практичну статистику в каналах даних і переглядах. Кожен учасник має доступ до найновішої інформації в режимі реального часу, щоб обґрунтувати свій власний вибір, що дає змогу кожному працівнику підвищити конкурентоспроможність. Інтегрувати Intel в існуючі корпоративні системи легко за допомогою API доступу до даних Groopit. Легко додавайте інформацію до Tableau, PowerBI, Salesforce або наявних інформаційних панелей CI. Groopit гарантує, що ви можете використовувати інформацію під час прийняття всіх системних рішень.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Потужна, доступна та проста у використанні платформа аналізу продажів. Ми робимо продажі B2B легшими. Допомога відділам продажів і маркетингу продавати більше за менший час. Наша платформа включає: - Дані про наміри покупців - Базу даних контактів B2B із понад 606 мільйонами контактів - Анонімну ідентифікацію відвідувачів веб-сайту - Відстеження електронної пошти/пропозицій Переваги нашої платформи включають: - Допомога вашим відділам продажів і маркетингу встановити перший контакт. 36% продажів припадає на постачальника, який відповідає першим. - Скоротіть час пошуку на цілих 80% Ми надаємо дані, необхідні для досягнення цієї складної перспективи. - Розкрийте свої приховані потенційні клієнти. Ми допомагаємо вам отримати більше потенційних клієнтів завдяки вже наявному трафіку. - Потенційні клієнти не відповідають? Ми дамо вам уявлення про те, що відбувається на стороні потенційних клієнтів. Заснована в 2009 році, ми маємо офіси в Джексонвіллі, Флорида, і Атланті, Джорджія. Маючи понад 2220 клієнтів і білих реселерів, Visual Visitor швидко стає платформою вибору для компаній, що розвиваються.
Sopro
sopro.io
Sopro допомагає підприємствам виявляти та залучати кваліфікованих потенційних клієнтів. Наші експерти націлюють, досліджують і залучають потенційних клієнтів від імені вашої команди продажів. Потенційні клієнти спілкуються 1-на-1 за допомогою персоналізованих розмовних знайомств, розроблених таким чином, щоб вони природно влилися у ваш канал продажів. Ми надійні, бюджетні та масштабовані. Ласкаво просимо в майбутнє продажів B2B.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте до 100 000 ключових слів або URL-адрес одним натисканням, щоб покращити свою стратегію SEO. За допомогою Marketing Miner ви можете швидко виявити технічні проблеми на своєму сайті, дізнатися, які цільові сторінки та ключові слова приносять найбільше трафіку, провести комплексний технічний аудит SEO та аналіз конкурентів, відстежувати згадки вашого бренду та важливі ключові слова у вашій ніші, знаходити нові можливості побудови посилань для зміцнення вашого профілю зворотних посилань і розробки успішної стратегії контент-маркетингу. Популярні функції: - Дослідження ключових слів - SEO-аудит - Відстеження рейтингів - Аналіз конкурентів - Моніторинг брендів - Створення посилань - Масовий аналіз даних - API Чому вам сподобається Marketing Miner? Неймовірне співвідношення ціна-якість: вам не обов’язково вибирати дорогі інструменти, щоб отримати високий рейтинг. Marketing Miner надає високоякісні дані за доступними цінами. Повна інтеграція з іншими інструментами: якщо ви віддаєте перевагу роботі з великими обсягами даних у власних інструментах, вам сподобається універсальний і потужний REST API Marketing Miner для доступу до ваших даних без входу в систему! Масовий аналіз даних: інструменти Marketing Miner заощаджують багато часу та зусиль. Ви можете швидко аналізувати дані до 100 000 ключових слів, доменів або URL-адрес.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem від Prospect Smarter — це рішення для цифрового маркетингу, яке спеціалізується на маркетингу від офлайн до онлайн; надання ексклюзивних високоцінних особистих потенційних клієнтів.
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують повне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад 17 мільйонів опублікованих і неопублікованих програм у 12 провідних магазинах програм, включаючи Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Програми Samsung Smart TV, LG Content Store і програми Vizio SmartCast. У 42matters ми пропонуємо широкий вибір інструментів для дослідження ринку додатків. Наші API, дампи файлів (набори даних) і набір веб-дослідницьких платформ, включаючи 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer і 42matters App Watchlist, дозволяють компаніям визначати ринкові тенденції, створювати продукти та послуги, що відповідають потребам галузі, впроваджувати ефективніші ділові практики та інше. Ми надаємо критично важливу розвідку компаніям, які працюють у багатьох галузях. Наприклад, ми допомагаємо… – Компанії рекламних технологій покращують націлювання реклами, максимізують покази реклами та борються з рекламним шахрайством. – Команди продажів і маркетингу розширюють свої канали, збагачують дані, що зберігаються в системах CRM, і підтримують існуючі облікові записи. – Розробники додатків, ігор і SDK проводять порівняння з конкурентами та створюють плани з урахуванням ринку. – Фахівці з кібербезпеки вдосконалюють практики MAM і MDM, оптимізують виявлення зловмисного програмного забезпечення та виявляють шкідливі дозволи та інтегровані технології. Заснована в 2011 році, 42matters є приватною компанією зі штаб-квартирою в Цюріху, Швейцарія. Нас підтримують Gamma Capital Partners і Project A Ventures.
Thinknum
thinknum.com
Коли економічна діяльність стає онлайн, нові сліди даних залишаються позаду. Власні алгоритми машинного навчання Thinknum індексують загальнодоступну мережу в режимі реального часу, створюючи понад два десятки структурованих наборів даних. Ми відстежуємо списки вакансій, чисельність персоналу, популярність у соціальних мережах, настрої працівників, ціни на продукти, розташування магазинів тощо для понад 500 000 державних і приватних компаній у всьому світі. Клієнти отримують доступ до наших даних через API або зручний інтерфейс користувача. Жоден інший постачальник веб-даних не може зрівнятися з широтою, глибиною та якістю наших історичних даних і даних у реальному часі.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata — це інструмент порівняльного аналізу електронної комерції, який дозволяє відстежувати стратегію цифрового маркетингу будь-якого бренду, не підписуючись на нескінченні електронні листи. Збирайте натхнення та знаходьте нові ідеї з тисяч інформаційних бюлетенів, потоків, оголошень, цільових сторінок, SMS і стеків технологій, які ми зібрали, і приймайте більш обґрунтовані рішення за допомогою свого маркетингу.
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API і платформа — це єдине місце для доступу до багатьох наборів даних про будь-яку австралійську компанію, що економить ваш час і ресурси під час проведення досліджень і аналізу.
Watchful
watchful.ai
Watchful — це перше й єдине рішення для аналізу стратегії продукту, яке зосереджено виключно на виявленні стратегії продукту ваших конкурентів. Наші рішення допомагають автоматизувати та посилити конкурентні дослідження, створюючи вражаючу інформацію, яка дає змогу командам продуктів пришвидшити доставку, зменшити витрати та стимулювати зростання. Компанії зі списку Fortune 500 довіряють Watchful, щоб сприяти прийняттю кращих рішень і випереджати їхні ринки. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.watchful.ai/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta — це провідна у світі платформа для шпигунства та аналізу реклами, присвячена пропонуванню кращих рекламних креативних і маркетингових стратегій як для рекламодавців, так і для видавців. Будучи основною платформою рекламної та маркетингової інформації, SocialPeta зосереджується на аналізі реклами、аналізі витрат、креативах реклами, аналізі аудиторії, рекламній стратегії тощо. SocialPeta допомагає користувачам у поглибленому аналізі рекламних тенденцій за допомогою детального графічного представлення коливань. організовано. Величезну базу даних SocialPeta отримують із 73 провідних видавничих мереж у 46 країнах. Ця база даних містить понад 980 мільйонів оголошень. Інтелектуальні дані з рекламою, ринком, вартістю, додатком, аудиторією, eCom і брендом. Допомога в розвитку вашого бізнесу в усіх маркетингових рішеннях. Зараз ми маємо понад 200 корпоративних клієнтів, зокрема Google, Supercell, iGG, Fun Plus, Bigo Live, 37games тощо.
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, брендами-героями та галузевими контрольними показниками. BrandOps надає інформацію про зростання на основі тисяч сигналів із таких каналів, як сайти оглядів, платформи соціальних мереж, понад 6000 джерел новин, подкасти, пошук тощо. BrandOps знімає навантаження на дані з ваших оперативних команд. Дані збираються, зберігаються та обробляються автоматично. Компанії, що швидко розвиваються, використовують BrandOps для розвитку свого бізнесу та створення здорової маркетингової машини. https://www.brandops.io/
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це програмне забезпечення та хмарний сервіс для створення та зберігання професійних онлайн-видань з ефектом гортання сторінок. Перетворюйте свої PDF-файли на інтерактивні фліпбуки та створюйте цікаві маркетингові матеріали для своїх клієнтів. Представляйте свої документи в інтерактивному режимі: додавайте посилання та відео для кращого залучення клієнтів і безперешкодно діліться фліпбуками за посиланням. Це робить ваші електронні книги у форматі PDF, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомогою системи бонусних балів, використовуючи робочі процеси в масштабі. Ми інтегруємося з CRM, інструментами опитування та інструментами електронної пошти та пропонуємо рішення API для безпосередньої інтеграції з вашими продуктами. Тисячі підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати. Понад 2000 клієнтів отримали понад 80 мільйонів винагород у всьому світі, що робить Plum основою фірмових платежів.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker – це технологічна компанія, яка використовує штучний інтелект для надання ринкових даних і прогнозів, що допомагає дослідницьким командам, командам з розвитку бізнесу або маркетингу краще зрозуміти й проаналізувати сектор. Платформа компанії використовує машинне навчання та обробку природної мови (NLP), щоб надати своїм клієнтам ринкову аналітичну платформу на основі штучного інтелекту, яка прискорює їхній доступ до глобальної інформації про галузь.
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту та інструмент дослідження ключових слів, доповнюють комплексне програмне забезпечення Seobility для пошукових систем. SEO-аудит на сторінці: скануються всі пов’язані сторінки веб-сайту, а помилки або проблеми з оптимізацією на сторінці збираються та чітко відображаються. Кожен аналіз містить детальну інформацію та поради щодо вирішення проблем та оптимізації. Для постійного перегляду веб-сайту та відстеження прогресу оптимізації можна запланувати регулярне сканування. Seobility надає детальний звіт після кожного сканування та сповіщає користувача у разі серйозних проблем. Аналіз зворотних посилань: докладні звіти про зворотні посилання на веб-сайтах, прив’язні тексти, домени переходів тощо. Крім того, регулярно оновлювані звіти про нові зворотні посилання та втрачені зворотні посилання дають практичне розуміння цієї частини позасторінки SEO. Аналіз конкурентів і рекомендації щодо створення посилань завершують цей модуль. Відстеження рейтингу: щодня оновлювані дані рейтингу Google для настільних і мобільних пристроїв для ваших ключових слів. Використовуйте розширені функції, такі як теги ключових слів, напр. для аналізу категорій або локалізованих результатів. Стежте за своїми конкурентами, відстежуючи їх ефективність. Програмне забезпечення Seobility SEO розроблено з чітким акцентом на якості та зручності використання. Seobility підходить як для SEO-професіоналів, так і для новачків.
RELAYTO
relayto.com
ДОСВІД ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. RELAYTO використовує розширені алгоритми для автоматичного перетворення статичного вмісту на інтерактивні мікросайти, які підвищують залученість глядачів 24/7 – кодування не потрібне. Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте будь-який допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) в його інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати для вашої команди для миттєвого перегляду на екранах комп’ютерів і мобільних пристроїв. Секретний соус RELAYTO: 1. Збагачення вмісту. Перетворіть «цифровий папір» на цифровий досвід, збагачений інтерактивністю, нелінійною навігацією та медіа. 2. Універсальні хмарні концентратори – перетворюйте файли на суперінтелектуальну URL-адресу, оптимізовану для спільного використання в усіх каналах, доступу та контролю. 3. Розширена аналітика – 360-градусна аналітика щодо залучення вашого вмісту для кращої оптимізації. Подумайте про Optimize для веб-вмісту. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. На задньому плані RELAYTO також створює нове цифрове середовище для інтерактивного оповідання історій, спрямоване на усунення тертя як для авторів, так і для читачів.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, щоб допомогти продавцям там, де вони є. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 це секретна зброя продавця, щоб перевершити квоту, допомагаючи представникам ділитися вмістом, який відповідає на нагальні запитання покупців, з’являтися готовим до цього важливі зустрічі та витрачайте більше часу на продажі, скоротивши ручну роботу.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — це комплексне програмне забезпечення для управління вмістом і продажами, яке дозволяє відділам продажів і маркетингу зберігати, упорядковувати, розповсюджувати та відстежувати свій вміст, а також дає вам можливість створювати та надавати приголомшливий вміст (спеціальні мікросайти, цільові сторінки, центри ресурсів, інтерактивний досвід). За допомогою Paperflite відстежуйте свій вміст протягом усього шляху, отримуйте глибше уявлення про те, що найкраще працює, і дізнавайтеся, як ваші потенційні клієнти взаємодіють із вашим вмістом на кількох каналах, тож ви можете миттєво залучати гарячих потенційних клієнтів і підтримувати тих, хто не підходить. За допомогою аналітики Paperflite у режимі реального часу можна зрозуміти, як кінцеві користувачі взаємодіють із вмістом, коли ваш вміст відкривається, переглядається чи ділиться ним, щоб ви завжди точно знали, що робити далі.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
Adthena
adthena.com
Adthena — це відзначена нагородами платформа аналізу ринку для платної пошукової реклами. Наша унікальна технологія штучного інтелекту та моделі машинного навчання дають вам чітке уявлення про зміни на ринку та всі рухи ваших конкурентів у пошуковій системі. Це означає, що ви можете приймати обґрунтовані стратегічні рішення та отримувати більшу віддачу від свого бюджету PPC, від максимізації рентабельності інвестицій до захисту свого бренду. Потужний матеріал. І ви не можете отримати його ніде більше. Співпрацюйте з нами, щоб створити успішну стратегію платного пошуку. НАГОРОДИ ТА ВИЗНАННЯ: -- Найкраща програмна інновація (локальний перегляд) - US Search Awards 2021 -- Найкращий інструмент пошуку (локальний перегляд) - US Search Awards 2021 -- Найкраща програмна інновація (локальний перегляд) - UK Search Awards 2021 -- Найкращий Використання даних (PPC) – срібло (Adthena x Staysure Insurance) – UK Search Awards 2021 – найкраще використання пошуку - Фінанси (PPC) - Global Search Awards 2021
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst надає дані про кожну приватну компанію Великобританії, від збору коштів і патентів до статусу найму та торгових даних. Ми дуже детально відстежуємо компанії, що швидко розвиваються, використовуючи наші вісім сигналів відстеження. Крім того, ми стежимо за ширшою екосистемою стартапів інвесторів і акселераторів. У нас є чотири платформи даних, створені спеціально для різних галузей: BeauhurstAdvise, BeauhurstInvest, BeauhurstImpact і BeauhurstSales. Наші платформи створені, щоб допомогти нашим клієнтам відкривати, відстежувати та розуміти бізнес.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення, утримання та залучення клієнтів. Це допомагає маркетологам і власникам додатків мобілізувати свої стратегії, узгодити свою дорожню карту, вийти на неосвоєні ринки та підвищити рентабельність інвестицій. Наше рішення дає змогу власникам додатків, менеджерам із залучення користувачів і професіоналам із розвитку додатків вирішувати складні проблеми мобільної індустрії, дозволяючи їм створювати виграшний наратив на ринку, що постійно розвивається. Отже, у двох словах, MobileAction допомагає мобільним маркетологам: збільшити кількість завантажень програм; розблокувати дані конкурентів; дізнатися про останні тенденції; домінувати на ринку; прийняти розумніші рішення. Компанію було засновано в 2013 році, її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско, США. MobileAction є провідним у галузі постачальником мобільної рекламної аналітики з великою бібліотекою з понад 70 мільйонів оголошень, понад 100 тисяч видавців, понад 400 тисяч рекламодавців і містить дані з понад 55 DSP.
VisualPing
visualping.io
Visualping — найкращий інструмент для моніторингу змін на веб-сайті. Просто введіть URL-адресу, яку ви хочете контролювати, і виберіть область - ми повідомимо вас, коли буде виявлено зміну. У Visualping є сотні потенційних випадків використання. Ваш бізнес може використовувати Visualping для конкурентної розвідки, регулятивної розвідки, управління відповідністю, перевірки якості веб-сайту та виявлення регресії та багато іншого. Ви навіть можете використовувати Visualping у своєму особистому житті, щоб стежити за можливостями роботи, продуктами, яких немає в наявності, цінами, зустрічами, новинами та профілями в соціальних мережах.
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентної інформації, призначена для допомоги маркетологам у зборі, організації та розповсюдженні конкурентної інформації в різних відділах компанії. Платформа використовує аналітику, керовану штучним інтелектом, для агрегування та інтерпретації даних, що забезпечує глибоке розуміння ринкових тенденцій. Його основні функції включають здатність централізувати конкурентну інформацію, ефективно аналізувати дані, створювати конкурентоспроможний контент і поширювати його в організації. Крім того, це дозволяє користувачам вимірювати свій вплив у конкурентному бізнес-середовищі. Він також пропонує додаткові можливості штучного інтелекту, призначені для економії часу та покращення розуміння. Платформа розроблена для підтримки стратегії виходу на ринок усієї організації, надаючи доступ до ряду ресурсів, включаючи посібники, звіти, шаблони та вебінари, які спрямовані на надання користувачам конкурентної переваги. Окрім централізації розвідувальних даних і покращення розуміння, Klue також зосереджується на безпеці даних та інтеграції інструментів. Ключові аспекти користувальницького досвіду Klue включають можливість підключення існуючих інструментів до платформи, забезпечення захисту даних і економію часу завдяки аналізу за допомогою ШІ. Платформа також пропонує користувачам можливість включити голос своїх клієнтів у свою конкурентну розвідку, забезпечуючи тим самим більш повне розуміння ринкового середовища.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних джерел, очищаючи їх і збагачуючи додатковими джерелами, щоб надати вам історію, що виходить за межі цифр. Знайдіть усю важливу інформацію про конкурентоспроможність і готові до використання контрольні показники KPI для колег у галузі, постачальників і клієнтів на вашій спеціально створеній інформаційній панелі. Наша віддана команда експертів працює, щоб допомогти вам якнайкраще використати статистику, щоб ви завжди могли отримати потрібну резервну копію, коли вона вам потрібна.
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