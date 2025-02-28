PriceShape

priceshape.com

PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх стратегію ціноутворення на основі даних про конкурентів, включаючи ціни, запаси та асортимент. За допомогою PriceShape ви отримуєте повний огляд цін на продукцію конкурентів, який відображається на вашій персональній інформаційній панелі. Ми також спеціалізуємося на наданні нашим користувачам широкого спектру правил і стратегій динамічного ціноутворення, які відповідають будь-яким потребам. Використання цих функцій дає нашим клієнтам гнучкість ціноутворення, необхідну для покращення прийняття рішень на основі їх конкурентної ситуації. Крім того, ми надаємо вам можливість використовувати знання про конкурентоспроможні ціни у вашому каналі Google Shopping. За допомогою нашого редактора каналів можна вставляти цінники у свій канал, що дозволяє спрямовувати ваші витрати на рекламу на продукти, які є найбільш конкурентоспроможними, і отримувати хороший прибуток. Ця інтелектуальна сегментація ваших кампаній із CPC не дасть вам витрачати витрати на рекламу на продукти, які ви надто дорогі, і забезпечить величезне підвищення вашої ROAS.