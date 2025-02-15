Маркетингове програмне забезпечення на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для маркетингу на основі облікових записів (ABM) революціонізує операції з маркетингу та продажів, переміщуючи фокус із широкого брендингу та тактики залучення потенційних клієнтів до точного визначення цінних цільових облікових записів перед розгортанням персоналізованих маркетингових кампаній. Завдяки програмному забезпеченню ABM компанії спрощують складну задачу ідентифікації потенційних клієнтів і розподілу ресурсів для створення найперспективніших облікових записів. Використовуючи програмне забезпечення ABM, користувачі можуть не тільки генерувати ретельно перевірені потенційні клієнти, але й адаптувати унікальні шляхи купівлі, підвищувати цінність клієнта впродовж життя та сприяти додатковим можливостям у рамках існуючих конвеєрів. Інтеграція даних про потенційних клієнтів із передовими технологіями взаємодії з клієнтами дає змогу організаціям реалізовувати цілісну маркетингову стратегію на основі облікових записів. Ця синхронізація між відділами маркетингу та продажів забезпечує узгодження з основними цілями компанії. Програмне забезпечення ABM сприяє різноманітним функціям, таким як отримання нових облікових записів, підтримка існуючих і розширення відносин на рівні підприємства. Крім того, певні рішення ABM пропонують безперебійну інтеграцію зі сторонніми програмами продажів і маркетингу, включаючи платформи автоматизації маркетингу та системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Ця сумісність покращує точність націлювання та пріоритезації комунікацій, тим самим оптимізуючи взаємодію з ключовими клієнтами.
Запит на новий застосунок
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створений для відстеження стартапів, містить інформацію про державні та приватні компанії в глобальному масштабі. Crunchbase отримує свої дані чотирма способами: венчурна програма, машинне навчання, власна команда обробки даних і спільнота Crunchbase. Представники громадськості можуть надсилати інформацію до бази даних Crunchbase. Ці матеріали підлягають реєстрації, соціальній перевірці та часто переглядаються модератором перед тим, як їх прийняти до публікації. У березні 2019 року спільнота Вікіпедії відмовилася від її використання як джерела.
Contify
contify.com
Contify пропонує комплексну платформу аналізу ринку та конкурентної інформації та API новин, що дозволяє компаніям збирати, контролювати та ділитися корисною інформацією про конкурентів, клієнтів, галузі та ключові теми розвідки в усій організації.
Keyword.com
keyword.com
Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.
Pathmatics
pathmatics.com
База даних рекламодавців Pathmatics і платформа аналізу цифрового маркетингу забезпечують прозорість цифрових рекламних стратегій ваших конкурентів.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — це надійний набір інструментів для пошукової оптимізації, який найкраще підходить для малих і середніх агентств і внутрішніх команд. Унікальні та розширені набори даних допомагають SEO-професіоналам розробляти та впроваджувати ефективні стратегії SEO. SE Ranking пропонує спеціальні інструменти для автоматизації всіх основних завдань SEO, включаючи дослідження ключових слів і конкурентів, створення й оптимізацію контенту, технічний аудит веб-сайтів, оптимізацію на сторінці, аналіз і моніторинг зворотних посилань, відстеження позицій, локальне SEO тощо. SE Ranking використовує технології ШІ та НЛП, щоб надати користувачам унікальну інформацію та рекомендації. Надання високоякісних і точних даних є одним із головних пріоритетів SE Ranking, і команда SE Ranking постійно розширює свої набори даних і вдосконалює алгоритми обробки даних, щоб надавати дані, на які користувачі можуть покластися. Команди можуть скористатися перевагами автоматизованого звітування SE Ranking, White Label і спільного управління проектами. Більшість планів передплати включають додаткові користувацькі місця для членів команди та необмежену кількість проектів для задоволення всіх потреб клієнтів. Агентський пакет SE Ranking, розроблений спеціально для малих і середніх маркетингових агентств, надає необмежену кількість звітів, віджет для створення потенційних клієнтів, WL і додаткові клієнтські місця, щоб допомогти агентствам краще представити свої результати.
SEMrush
semrush.com
Semrush — це провідна платформа SaaS для управління видимістю в Інтернеті, яка дозволяє компаніям у всьому світі проводити оптимізацію пошукових систем, оплату за клік, контент, соціальні медіа та конкурентоспроможні дослідницькі кампанії та отримувати вимірні результати від онлайн-маркетингу. Semrush пропонує компаніям аналітику та рішення для створення, керування та вимірювання кампаній у різних маркетингових каналах. Semrush із понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush у цифрах: - 808 млн профілів доменів для настільних комп'ютерів і 32,1 млн профілів доменів для мобільних пристроїв - Понад 43 трильйони зворотних посилань і понад 25 мільярдів URL-адрес, що скануються в середньому на день - Понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 мільйонів ідей для одного ключового слова - 30% компаній зі списку Fortune 500 використовують Semrush як основний маркетинговий інструмент
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower – це дослідницька компанія, яка винайшла Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), нову різновиду ринкової інформації, яка допомагає організаціям залишатися в курсі ключових тактик і тенденцій. Наша платформа CLI показує брендам, як споживачі взаємодіють з компаніями в глобальній цифровій економіці, під час використання додатків, покупок, показів реклами тощо, включаючи мобільні програми, соціальні мережі, потокове медіа, веб-сайти, цифрові платежі тощо. Відповідально отримана інформація від Sensor Tower доповнює корпоративні дані перспективами «ззовні всередину» від реальних людей, відповідаючи на цінні запитання, на які корпоративні дані не можуть. Ці відомості допомагають формувати стратегії провідних компаній світу.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat виділяється як комплексний набір інструментів для оптимізації пошукових систем, що дає вам можливість ефективного контролю над видимістю в Інтернеті. Ключовий актив для зацікавлених підприємств, які прагнуть підвищити рейтинг і зміцнити комерційний слід онлайн. Завдяки потужному арсеналу, який налічує понад 50 потужних інструментів, Serpstat вирішує наступне: 🔍 Статистика конкурентів: розпізнавайте та оцінюйте ключових гравців на вашому ринку. 📊 Стратегія вмісту: оцінюйте та створюйте – отримуйте високоякісний контент, орієнтований на рейтинг. 🚀 Комплексний нагляд за SEO: комплексні інструменти для забезпечення першорядної позиції в Google. 🌐 Аналіз ринку та розвідка: зануртеся у свій домен і перейміть найкращі галузеві практики від лідерів. 💡 Реклама та платний пошук Intel: отримуйте інформацію від конкурентів, щоб удосконалити свої платні кампанії. ✍️ Створення та аналіз вмісту за допомогою штучного інтелекту: легко створюйте або переробляйте статті, створюйте мета-теги, уточнюйте граматику й орфографію та вилучайте ключові слова з тексту. Цілісна платформа SEO, яка містить усе необхідне для надійного маркетингового розширення. Гаряче оновлення: розкрийте потужну статистику SEO за допомогою плагіна Serpstat ChatGPT! 🔍 Відкрийте для себе цільові ключові слова SEO та порівняйте їх між регіонами. 📊 Аналізуйте ключові показники SEO та дані про зворотні посилання домену. ✍️ Використовуйте дані SEO та синергію ChatGPT для створення ефективного контенту та стратегій оптимізації. Оновіть свою гру SEO за допомогою ChatGPT сьогодні!
Similarweb
similarweb.com
Продавайте розумніше завдяки 360° цифровій статистиці про електронну комерцію, потенційних видавців і рекламодавців. Завдяки унікальним даним трафіку та залученості Similarweb ви отримуєте повну видимість кожної частини цифрової стратегії та ефективності потенційного клієнта, що дає вам змогу знаходити нові можливості та створювати презентації, які виграють. - Знайдіть потенційних клієнтів, які відповідають вашому ідеальному профілю клієнта, в базі даних Similarweb із понад 100 мільйонів веб-сайтів - Покращуйте якість свого каналу та визначте пріоритетність охоплення, додаючи більше релевантних точок даних до потенційних клієнтів за допомогою Lead Enrichment - Стежте за своїми обліковими записами, щоб бути в курсі нових і вищих продажів. можливості зі сповіщеннями - Глибоке занурення в цифрову ефективність і стратегію ваших потенційних клієнтів, щоб краще зрозуміти, як ваше рішення може допомогти - Покращте реакцію клієнтів за допомогою статистичних даних унікальні для вашого клієнта, підкріплені надійними даними. Звертайтеся безпосередньо до тих, хто приймає рішення, за допомогою їхньої прямої контактної інформації
WebCEO
webceo.com
WebCEO — це платформа інтернет-маркетингу наступного покоління, яка надає вам 23 потужні інструменти для дослідження ключових слів, відстеження рейтингу, аналізу домену, аудиту SEO, аналізу внутрішніх посилань і відстеження зворотних посилань, керування соціальними медіа, керування платним пошуком, дослідження конкурентів тощо. Функції білої мітки Web CEO дають цифровим агентствам свободу налаштовувати звіти та робити їх професійними.
Crayon
crayon.co
Відзначена нагородами платформа конкурентного аналізу Crayon допомагає вашій організації бачити й використовувати можливості, щоб ви могли створити стійку бізнес-перевагу. Десятки тисяч команд використовують програмне забезпечення Crayon для автоматичного збирання та аналізу повної конкурентної інформації – зовнішніх повідомлень і позиціонування, змін у продуктах і ціноутвореннях, планів найму, стратегій виходу на ринок тощо – отриманих із сотень мільйонів джерел. Дослідження вручну займає не лише багато часу, але й ризиковано. Коли ви покладаєтеся на людські зусилля, ви вразливі до втрачених можливостей і невиявлених загроз. За допомогою Crayon ви можете автоматично фіксувати рухи ваших конкурентів у реальному часі. Користуйтеся більш ніж сотнею різних типів даних у мільйонах джерел конкурентної інформації, щоб бути в курсі оновлень продуктів, основних повідомлень, змін у керівній команді тощо.
Data.ai
data.ai
data.ai — це найбільш надійна мобільна аналітична платформа в галузі. Отримайте повне уявлення про мобільний ландшафт, який вам потрібен, щоб залучати, утримувати та залучати клієнтів, визначати пріоритети своєї дорожньої карти, виходити на нові ринки та оптимізувати рентабельність інвестицій. За допомогою data.ai Intelligence ви можете: • Прискорити завантаження додатка та стратегію отримання прибутку • Покращити рейтинги додатка та заохочувати користувачів повертатися • Подивитись, як використання додатка відрізняється в 60+ країнах • Оптимізувати стратегію запуску та кампанії залучення • Порівняти продуктивність мобільних пристроїв проти конкурентів. Місія data.ai полягає в тому, щоб допомогти клієнтам створити виграшний мобільний досвід і досягти досконалості. Заснована в 2010 році, компанія запустила перше рішення для аналізу ринку мобільних пристроїв. У 2020 році data.ai запустила Ascend, рішення для рекламної аналітики, що зробило її першою компанією у своєму сегменті, яка запропонувала пліч-о-пліч перегляд аналізу ринку та власних даних компаній для підтримки критично важливих бізнес-рішень. Разом ці рішення складають найповнішу мобільну продуктивну платформу в галузі. Понад 1100 клієнтів і 1 мільйон з’єднань у всіх регіонах і галузях покладалися на data.ai для розвитку свого мобільного бізнесу. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Франциско з 12 офісами по всьому світу.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® — це аналітична платформа цифрового маркетингу на основі штучного інтелекту, яка допомагає маркетинговим командам приймати кращі рішення на основі даних. Наш простий у користуванні інтерфейс надає єдине джерело правди, надаючи маркетологам змогу в реальному часі бачити ефективність усіх кампаній і каналів. Використовуючи передове машинне навчання, ASK BOSCO® визначає нові можливості для отримання більшого доходу за наявними та новими каналами. Ми також надаємо можливості прогнозної аналітики, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані панелі звітів і прогнозувати майбутні кампанії з неперевершеною точністю. Наш унікальний індекс ASK BOSCO® оцінює ваш домен порівняно з найближчими конкурентами у вашій категорії. Цей індекс є показником вашого онлайн-сліду та ефективності ваших інвестицій у звичайні та платні медіа-канали. Як працює ASK BOSCO®? ASK BOSCO® працює, збираючи дані з різних джерел, включаючи ваш веб-сайт, соціальні мережі та рекламні кампанії. Потім ці дані аналізуються нашою системою штучного інтелекту, щоб визначити тенденції, закономірності та можливості. ASK BOSCO® також використовує машинне навчання для прогнозування майбутньої продуктивності. Це дозволяє приймати кращі рішення щодо маркетингового бюджету та кампаній. Які переваги використання ASK BOSCO®? Використання ASK BOSCO® має багато переваг. Ось кілька найважливіших з них: - Краще прийняття рішень: ASK BOSCO® надає вам дані та інформацію, необхідні для прийняття кращих, більш обґрунтованих рішень щодо ваших маркетингових кампаній. - Збільшення доходу: ASK BOSCO® допомагає вам визначити нові можливості для отримання більшого доходу від наявних і нових каналів. - Підвищена ефективність: ASK BOSCO® автоматизує багато завдань цифрового маркетингу, звільняючи ваш час, щоб ви могли зосередитися на більш стратегічних заходах. - Зниження витрат: ASK BOSCO® може допомогти вам заощадити гроші на ваших маркетингових кампаніях, оптимізувавши свій бюджет і більш ефективно націлюючи свої кампанії. Якщо ви шукаєте спосіб покращити ефективність цифрового маркетингу, ASK BOSCO® — ідеальне рішення для вас. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як ми можемо допомогти вам досягти ваших маркетингових цілей.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker – це технологічна компанія, яка використовує штучний інтелект для надання ринкових даних і прогнозів, що допомагає дослідницьким командам, командам з розвитку бізнесу або маркетингу краще зрозуміти й проаналізувати сектор. Платформа компанії використовує машинне навчання та обробку природної мови (NLP), щоб надати своїм клієнтам ринкову аналітичну платформу на основі штучного інтелекту, яка прискорює їхній доступ до глобальної інформації про галузь.
Seobility
seobility.net
Seobility — це універсальний інструмент SEO для кращого рейтингу веб-сайтів. Seobility забезпечує комплексний аудит SEO на сторінці, аналіз зворотних посилань і інструменти для створення посилань, а також відстеження рейтингу. Додаткові інструменти, такі як інструмент TF*IDF для оптимізації вмісту та інструмент дослідження ключових слів, доповнюють комплексне програмне забезпечення Seobility для пошукових систем. SEO-аудит на сторінці: скануються всі пов’язані сторінки веб-сайту, а помилки або проблеми з оптимізацією на сторінці збираються та чітко відображаються. Кожен аналіз містить детальну інформацію та поради щодо вирішення проблем та оптимізації. Для постійного перегляду веб-сайту та відстеження прогресу оптимізації можна запланувати регулярне сканування. Seobility надає детальний звіт після кожного сканування та сповіщає користувача у разі серйозних проблем. Аналіз зворотних посилань: докладні звіти про зворотні посилання на веб-сайтах, прив’язні тексти, домени переходів тощо. Крім того, регулярно оновлювані звіти про нові зворотні посилання та втрачені зворотні посилання дають практичне розуміння цієї частини позасторінки SEO. Аналіз конкурентів і рекомендації щодо створення посилань завершують цей модуль. Відстеження рейтингу: щодня оновлювані дані рейтингу Google для настільних і мобільних пристроїв для ваших ключових слів. Використовуйте розширені функції, такі як теги ключових слів, напр. для аналізу категорій або локалізованих результатів. Стежте за своїми конкурентами, відстежуючи їх ефективність. Програмне забезпечення Seobility SEO розроблено з чітким акцентом на якості та зручності використання. Seobility підходить як для SEO-професіоналів, так і для новачків.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, щоб допомогти продавцям там, де вони є. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 це секретна зброя продавця, щоб перевершити квоту, допомагаючи представникам ділитися вмістом, який відповідає на нагальні запитання покупців, з’являтися готовим до цього важливі зустрічі та витрачайте більше часу на продажі, скоротивши ручну роботу.
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентної інформації, призначена для допомоги маркетологам у зборі, організації та розповсюдженні конкурентної інформації в різних відділах компанії. Платформа використовує аналітику, керовану штучним інтелектом, для агрегування та інтерпретації даних, що забезпечує глибоке розуміння ринкових тенденцій. Його основні функції включають здатність централізувати конкурентну інформацію, ефективно аналізувати дані, створювати конкурентоспроможний контент і поширювати його в організації. Крім того, це дозволяє користувачам вимірювати свій вплив у конкурентному бізнес-середовищі. Він також пропонує додаткові можливості штучного інтелекту, призначені для економії часу та покращення розуміння. Платформа розроблена для підтримки стратегії виходу на ринок усієї організації, надаючи доступ до ряду ресурсів, включаючи посібники, звіти, шаблони та вебінари, які спрямовані на надання користувачам конкурентної переваги. Окрім централізації розвідувальних даних і покращення розуміння, Klue також зосереджується на безпеці даних та інтеграції інструментів. Ключові аспекти користувальницького досвіду Klue включають можливість підключення існуючих інструментів до платформи, забезпечення захисту даних і економію часу завдяки аналізу за допомогою ШІ. Платформа також пропонує користувачам можливість включити голос своїх клієнтів у свою конкурентну розвідку, забезпечуючи тим самим більш повне розуміння ринкового середовища.
VisualPing
visualping.io
Visualping — найкращий інструмент для моніторингу змін на веб-сайті. Просто введіть URL-адресу, яку ви хочете контролювати, і виберіть область - ми повідомимо вас, коли буде виявлено зміну. У Visualping є сотні потенційних випадків використання. Ваш бізнес може використовувати Visualping для конкурентної розвідки, регулятивної розвідки, управління відповідністю, перевірки якості веб-сайту та виявлення регресії та багато іншого. Ви навіть можете використовувати Visualping у своєму особистому житті, щоб стежити за можливостями роботи, продуктами, яких немає в наявності, цінами, зустрічами, новинами та профілями в соціальних мережах.
MediaRadar
mediaradar.com
Відзначені нагородами рішення MediaRadar для аналізу реклами надають своєчасну міжмедійну інформацію, націлену на тих, хто бере участь у процесах продажу, планування та купівлі медіа. Команди медіа-продажів покладаються на MediaRadar, щоб шукати новий бізнес, створювати переконливі презентації та спілкуватися з потрібними покупцями. Агентства та маркетологи використовують MediaRadar для створення найкращого медіа-міксу, моніторингу своїх конкурентів і відкриття нових рекламних можливостей.
Kompyte
kompyte.com
Платформа автоматизації конкурентного розвідки Kompyte — це єдине в галузі повністю засноване на штучному інтелекті рішення для вирішення проблем, з якими стикаються спеціалісти з маркетингу та продажів, відстежуючи конкурентний ландшафт. Kompyte автоматизує процес відстеження в найширшому спектрі цифрових каналів, глибоко занурюючись у збір конкурентної інформації та надання інформації, щоб допомогти клієнтам піднятися над шумом у переповнених галузях і отримати лідерство на ринку. Kompyte надає клієнтам інструменти для відстеження, компіляції, аналізу та надання ключових стратегічних ідей у реальному часі потрібним командам, таким чином забезпечуючи кращий обмін повідомленнями, позиціонування, розробку продукту та одержання прибутку.
Adthena
adthena.com
Adthena — це відзначена нагородами платформа аналізу ринку для платної пошукової реклами. Наша унікальна технологія штучного інтелекту та моделі машинного навчання дають вам чітке уявлення про зміни на ринку та всі рухи ваших конкурентів у пошуковій системі. Це означає, що ви можете приймати обґрунтовані стратегічні рішення та отримувати більшу віддачу від свого бюджету PPC, від максимізації рентабельності інвестицій до захисту свого бренду. Потужний матеріал. І ви не можете отримати його ніде більше. Співпрацюйте з нами, щоб створити успішну стратегію платного пошуку. НАГОРОДИ ТА ВИЗНАННЯ: -- Найкраща програмна інновація (локальний перегляд) - US Search Awards 2021 -- Найкращий інструмент пошуку (локальний перегляд) - US Search Awards 2021 -- Найкраща програмна інновація (локальний перегляд) - UK Search Awards 2021 -- Найкращий Використання даних (PPC) – срібло (Adthena x Staysure Insurance) – UK Search Awards 2021 – найкраще використання пошуку - Фінанси (PPC) - Global Search Awards 2021
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані та аналізуйте до 100 000 ключових слів або URL-адрес одним натисканням, щоб покращити свою стратегію SEO. За допомогою Marketing Miner ви можете швидко виявити технічні проблеми на своєму сайті, дізнатися, які цільові сторінки та ключові слова приносять найбільше трафіку, провести комплексний технічний аудит SEO та аналіз конкурентів, відстежувати згадки вашого бренду та важливі ключові слова у вашій ніші, знаходити нові можливості побудови посилань для зміцнення вашого профілю зворотних посилань і розробки успішної стратегії контент-маркетингу. Популярні функції: - Дослідження ключових слів - SEO-аудит - Відстеження рейтингів - Аналіз конкурентів - Моніторинг брендів - Створення посилань - Масовий аналіз даних - API Чому вам сподобається Marketing Miner? Неймовірне співвідношення ціна-якість: вам не обов’язково вибирати дорогі інструменти, щоб отримати високий рейтинг. Marketing Miner надає високоякісні дані за доступними цінами. Повна інтеграція з іншими інструментами: якщо ви віддаєте перевагу роботі з великими обсягами даних у власних інструментах, вам сподобається універсальний і потужний REST API Marketing Miner для доступу до ваших даних без входу в систему! Масовий аналіз даних: інструменти Marketing Miner заощаджують багато часу та зусиль. Ви можете швидко аналізувати дані до 100 000 ключових слів, доменів або URL-адрес.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — це найкраща платформа для оптимізації мобільного UA! Як офіційний партнер Apple Search Ads, він сприяє зростанню мобільних додатків за допомогою інтелектуальних інструментів на основі даних. MobileAction дає повне розуміння динамічного мобільного середовища, необхідного для залучення, утримання та залучення клієнтів. Це допомагає маркетологам і власникам додатків мобілізувати свої стратегії, узгодити свою дорожню карту, вийти на неосвоєні ринки та підвищити рентабельність інвестицій. Наше рішення дає змогу власникам додатків, менеджерам із залучення користувачів і професіоналам із розвитку додатків вирішувати складні проблеми мобільної індустрії, дозволяючи їм створювати виграшний наратив на ринку, що постійно розвивається. Отже, у двох словах, MobileAction допомагає мобільним маркетологам: збільшити кількість завантажень програм; розблокувати дані конкурентів; дізнатися про останні тенденції; домінувати на ринку; прийняти розумніші рішення. Компанію було засновано в 2013 році, її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско, США. MobileAction є провідним у галузі постачальником мобільної рекламної аналітики з великою бібліотекою з понад 70 мільйонів оголошень, понад 100 тисяч видавців, понад 400 тисяч рекламодавців і містить дані з понад 55 DSP.
Beauhurst
beauhurst.com
Beauhurst надає дані про кожну приватну компанію Великобританії, від збору коштів і патентів до статусу найму та торгових даних. Ми дуже детально відстежуємо компанії, що швидко розвиваються, використовуючи наші вісім сигналів відстеження. Крім того, ми стежимо за ширшою екосистемою стартапів інвесторів і акселераторів. У нас є чотири платформи даних, створені спеціально для різних галузей: BeauhurstAdvise, BeauhurstInvest, BeauhurstImpact і BeauhurstSales. Наші платформи створені, щоб допомогти нашим клієнтам відкривати, відстежувати та розуміти бізнес.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — це ваша універсальна платформа для порівняльного аналізу фінансів, конкурентного аналізу та моніторингу ефективності. Замініть здогадки стратегічною ідеєю та розблокуйте силу рішень на основі даних зараз. Ми допомагаємо вам досягти успіху, збираючи стратегічні дані з точних і актуальних джерел, очищаючи їх і збагачуючи додатковими джерелами, щоб надати вам історію, що виходить за межі цифр. Знайдіть усю важливу інформацію про конкурентоспроможність і готові до використання контрольні показники KPI для колег у галузі, постачальників і клієнтів на вашій спеціально створеній інформаційній панелі. Наша віддана команда експертів працює, щоб допомогти вам якнайкраще використати статистику, щоб ви завжди могли отримати потрібну резервну копію, коли вона вам потрібна.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Екосистема продуктів і послуг для оптимізації Apple Search Ads, запуску програми, A/B-тестування, ASO та повністю керованого розвитку програми.
BrandOps
brandops.io
Команди маркетингу використовують BrandOps, щоб отримати відповіді на вимогу на найскладніші питання маркетингу. BrandOps — це платформа маркетингової ефективності, яка показує, наскільки ефективним є ваш маркетинг у всіх цифрових каналах порівняно з конкурентами, цілями, бізнес-результатами, брендами-героями та галузевими контрольними показниками. BrandOps надає інформацію про зростання на основі тисяч сигналів із таких каналів, як сайти оглядів, платформи соціальних мереж, понад 6000 джерел новин, подкасти, пошук тощо. BrandOps знімає навантаження на дані з ваших оперативних команд. Дані збираються, зберігаються та обробляються автоматично. Компанії, що швидко розвиваються, використовують BrandOps для розвитку свого бізнесу та створення здорової маркетингової машини. https://www.brandops.io/
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta — це провідна у світі платформа для шпигунства та аналізу реклами, присвячена пропонуванню кращих рекламних креативних і маркетингових стратегій як для рекламодавців, так і для видавців. Будучи основною платформою рекламної та маркетингової інформації, SocialPeta зосереджується на аналізі реклами、аналізі витрат、креативах реклами, аналізі аудиторії, рекламній стратегії тощо. SocialPeta допомагає користувачам у поглибленому аналізі рекламних тенденцій за допомогою детального графічного представлення коливань. організовано. Величезну базу даних SocialPeta отримують із 73 провідних видавничих мереж у 46 країнах. Ця база даних містить понад 980 мільйонів оголошень. Інтелектуальні дані з рекламою, ринком, вартістю, додатком, аудиторією, eCom і брендом. Допомога в розвитку вашого бізнесу в усіх маркетингових рішеннях. Зараз ми маємо понад 200 корпоративних клієнтів, зокрема Google, Supercell, iGG, Fun Plus, Bigo Live, 37games тощо.
Watchful
watchful.ai
Watchful — це перше й єдине рішення для аналізу стратегії продукту, яке зосереджено виключно на виявленні стратегії продукту ваших конкурентів. Наші рішення допомагають автоматизувати та посилити конкурентні дослідження, створюючи вражаючу інформацію, яка дає змогу командам продуктів пришвидшити доставку, зменшити витрати та стимулювати зростання. Компанії зі списку Fortune 500 довіряють Watchful, щоб сприяти прийняттю кращих рішень і випереджати їхні ринки. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.watchful.ai/
Groopit
groopit.co
Перехитріть конкурентів за допомогою краудсойлінгу. Спростіть те, як співробітники обмінюються та використовують конкурентну розвідку для створення конкурентної переваги. Поділитися ще ніколи не було так просто. Співробітники діляться інформацією з Teams, Slack, Salesforce, веб-переглядача, мобільного додатка або будь-де, де вони працюють. Лише трьома натисканнями та менш ніж за хвилину вони поділяться високоякісною кількісною конкурентною інформацією, що дозволить легко залишатися на висоті конкурентів. Використання intel відбувається блискавично. Groopit агрегує та надає практичну статистику в каналах даних і переглядах. Кожен учасник має доступ до найновішої інформації в режимі реального часу, щоб обґрунтувати свій власний вибір, що дає змогу кожному працівнику підвищити конкурентоспроможність. Інтегрувати Intel в існуючі корпоративні системи легко за допомогою API доступу до даних Groopit. Легко додавайте інформацію до Tableau, PowerBI, Salesforce або наявних інформаційних панелей CI. Groopit гарантує, що ви можете використовувати інформацію під час прийняття всіх системних рішень.
KnowFirst
knowfirst.ai
KnowFirst™ API і платформа — це єдине місце для доступу до багатьох наборів даних про будь-яку австралійську компанію, що економить ваш час і ресурси під час проведення досліджень і аналізу.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata — це інструмент порівняльного аналізу електронної комерції, який дозволяє відстежувати стратегію цифрового маркетингу будь-якого бренду, не підписуючись на нескінченні електронні листи. Збирайте натхнення та знаходьте нові ідеї з тисяч інформаційних бюлетенів, потоків, оголошень, цільових сторінок, SMS і стеків технологій, які ми зібрали, і приймайте більш обґрунтовані рішення за допомогою свого маркетингу.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх стратегію ціноутворення на основі даних про конкурентів, включаючи ціни, запаси та асортимент. За допомогою PriceShape ви отримуєте повний огляд цін на продукцію конкурентів, який відображається на вашій персональній інформаційній панелі. Ми також спеціалізуємося на наданні нашим користувачам широкого спектру правил і стратегій динамічного ціноутворення, які відповідають будь-яким потребам. Використання цих функцій дає нашим клієнтам гнучкість ціноутворення, необхідну для покращення прийняття рішень на основі їх конкурентної ситуації. Крім того, ми надаємо вам можливість використовувати знання про конкурентоспроможні ціни у вашому каналі Google Shopping. За допомогою нашого редактора каналів можна вставляти цінники у свій канал, що дозволяє спрямовувати ваші витрати на рекламу на продукти, які є найбільш конкурентоспроможними, і отримувати хороший прибуток. Ця інтелектуальна сегментація ваших кампаній із CPC не дасть вам витрачати витрати на рекламу на продукти, які ви надто дорогі, і забезпечить величезне підвищення вашої ROAS.
Thinknum
thinknum.com
Коли економічна діяльність стає онлайн, нові сліди даних залишаються позаду. Власні алгоритми машинного навчання Thinknum індексують загальнодоступну мережу в режимі реального часу, створюючи понад два десятки структурованих наборів даних. Ми відстежуємо списки вакансій, чисельність персоналу, популярність у соціальних мережах, настрої працівників, ціни на продукти, розташування магазинів тощо для понад 500 000 державних і приватних компаній у всьому світі. Клієнти отримують доступ до наших даних через API або зручний інтерфейс користувача. Жоден інший постачальник веб-даних не може зрівнятися з широтою, глибиною та якістю наших історичних даних і даних у реальному часі.
42matters
42matters.com
42matters є провідним постачальником інтелектуальних додатків для мобільного та підключеного телебачення (CTV). Наші найсучасніші алгоритми машинного навчання забезпечують повне уявлення про ринок додатків, дозволяючи організаціям будувати сильніші та інформованіші компанії. Ми відстежуємо понад 17 мільйонів опублікованих і неопублікованих програм у 12 провідних магазинах програм, включаючи Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Програми Samsung Smart TV, LG Content Store і програми Vizio SmartCast. У 42matters ми пропонуємо широкий вибір інструментів для дослідження ринку додатків. Наші API, дампи файлів (набори даних) і набір веб-дослідницьких платформ, включаючи 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer і 42matters App Watchlist, дозволяють компаніям визначати ринкові тенденції, створювати продукти та послуги, що відповідають потребам галузі, впроваджувати ефективніші ділові практики та інше. Ми надаємо критично важливу розвідку компаніям, які працюють у багатьох галузях. Наприклад, ми допомагаємо… – Компанії рекламних технологій покращують націлювання реклами, максимізують покази реклами та борються з рекламним шахрайством. – Команди продажів і маркетингу розширюють свої канали, збагачують дані, що зберігаються в системах CRM, і підтримують існуючі облікові записи. – Розробники додатків, ігор і SDK проводять порівняння з конкурентами та створюють плани з урахуванням ринку. – Фахівці з кібербезпеки вдосконалюють практики MAM і MDM, оптимізують виявлення зловмисного програмного забезпечення та виявляють шкідливі дозволи та інтегровані технології. Заснована в 2011 році, 42matters є приватною компанією зі штаб-квартирою в Цюріху, Швейцарія. Нас підтримують Gamma Capital Partners і Project A Ventures.
Apptopia
apptopia.com
Достовірні дані для мобільного світу — ми надаємо дані про продуктивність кожного мобільного додатка та видавця у світі. Ці точки даних доступні через API та/або наш інтуїтивно зрозумілий веб-інструмент. Ми не просто надаємо вам дані, ми даємо вам відповіді. Наші доступні інструменти конкурентної розвідки щодня використовуються видавцями та розробниками мобільних пристроїв, постачальниками послуг та інвесторами, щоб розуміти та контролювати конкурентів, інформувати бізнес-стратегії та визначати нові споживчі інтереси та тенденції. Apptopia унікальна своєю здатністю також пропонувати розпізнавання та аналіз SDK, аналіз на рівні категорії та настроювані галузеві звіти. Ми також пропонуємо повний набір інструментів для залучення користувачів. Дані про ефективність (доступні для понад 50 країн) включають завантаження, DAU, MAU, сеанси, рейтинги, утримання користувачів, використання між програмами, аналіз SDK, дохід від покупки в додатку, дохід від реклами, покази реклами тощо.
Act-On
act-on.com
Програмне забезпечення Act-On пропонує рішення, які дають змогу маркетологам залучати маркетингові цілі на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Act-On робить дані клієнтів придатними для дії, щоб маркетологи могли мріяти про великі мрії та створювати розумні та ефективні програми автоматизації маркетингу, щоб розвивати свій бізнес і підвищувати цінність клієнта – і все це з найшвидшим часом окупності. Отримайте демонстрацію: https://act-on.com/demo/ Act-On дає змогу маркетологам: • Розвивати та розширювати свій бізнес у великих масштабах за допомогою формування попиту B2B, продажів і транзакцій B2C, а також маркетингових функцій для клієнтів. Оркеструйте та оптимізуйте весь шлях клієнта — від обізнаності до захисту прав — шляхом створення постійної індивідуальної взаємодії, яка перетворює відвідувачів на потенційних клієнтів, потенційних клієнтів — на кваліфікованих потенційних клієнтів, а кваліфікованих потенційних клієнтів — на постійних клієнтів. • Забезпечуйте винятковий досвід роботи з брендом протягом усього життєвого циклу клієнта шляхом автоматизації шляхів до покупки, персоналізації комунікацій і кампаній, а також підвищення прихильності до бренду та лояльності. Використовуйте автоматизовані можливості Act-On для залучення нових потенційних клієнтів, залучення ваших контактів і спрямування потенційних клієнтів до більш частих і вигідніших рішень про покупку. • Стимулюйте вимірне впровадження продукту та утримання клієнтів шляхом виконання комплексних програм адаптації та навчання, впровадження продукту та стратегій утримання клієнтів, а також просування нових продуктів і послуг. Від нових контактів до лояльних партнерів, ви можете використовувати Act-On, щоб залучити свою аудиторію, перетворити їх на амбасадорів бренду та змусити їх повертатися за новими. Завдяки інтерактивним і динамічним звітам і аналітиці для оцінки, демонстрації та покращення ефективності платформа Act-On розроблена, щоб забезпечувати зростання маркетингової цінності для компаній і маркетологів будь-якого розміру, форми, розташування та масштабу. Функції платформи включають: • Автоматизовані та адаптовані шляхи купівлі • Глибока інтеграція з провідними системами CRM і веб-конференцій • Відстеження залучення відвідувачів веб-сайту та звітування про наміри • Динамічний підрахунок потенційних клієнтів, сегментація та підтримка • Прослуховування соціальних медіа, пошук, публікація та адвокація • Легкий розроблені веб-форми, цільові сторінки та шаблони електронної пошти • Надсилання електронною поштою за подіями та транзакціями • Активне ціноутворення на основі контактів для виставлення рахунків за фактичне використання Ми отримуємо маркетинг. Ми розуміємо ваші виклики. І ми тут, щоб допомогти вам досягти успіху з кожним клієнтом і кожною кампанією.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга, яка архівує дані соціальних медіа, щоб надати компаніям інформацію та засоби відстеження певних сегментів для аналізу присутності їхніх брендів в Інтернеті. Інструмент охоплює блоги, сайти новин, форуми, відео, огляди, зображення та соціальні мережі, включаючи Twitter, Facebook, Instagram і Reddit. Користувачі можуть шукати дані за допомогою пошуку тексту та зображень, а також використовувати діаграми, категоризацію, аналіз настроїв та інші функції для надання додаткової інформації та аналізу. Brandwatch має доступ до понад 80 мільйонів джерел.
Cognism
cognism.com
Cognism є лідером у сфері міжнародної аналітики продажів, що встановлює новий стандарт якості та відповідності даних, якому довіряють понад 1000 команд відділу доходів у всьому світі. Cognism допомагає компаніям зв’язатися з потенційними клієнтами, надаючи преміум-контакти, інформацію про компанії та події, включаючи фірмову графіку, технічні дані, події, що викликають продажі, дані про наміри, перевірені ділові електронні адреси та підтверджені номери мобільних телефонів. Наступний рівень відповідності вимогам GDPR і CCPA в поєднанні з інноваційними технологіями та інтеграцією з провідними партнерами з CRM і продажів робить Cognism вибором номер один для компаній, які прагнуть створити передбачуваний конвеєр, знайти свою наступну найкращу можливість для бізнесу та подолати глобальні бар’єри відповідності. Забронюйте демонстрацію сьогодні, щоб дізнатися більше про інтуїтивно зрозумілу платформу аналізу продажів Cognism, яка базується на провідних світових даних, відповідності та націлюванні.
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata — це перша в світі платформа B2B для пошуку потенційних клієнтів із оплатою за використання, яка має понад 100 мільйонів прямих контактів B2B із гарантією 95% точності та надає послуги понад 20 000 клієнтів з 2015 року. Наша інноваційна та надійна платформа обслуговує ділові контакти списки для своїх клієнтів з 200+ країн із 50+ критеріями пошуку, веб-технологіями, ABM та ще двома спеціальними категоріями для медичних працівників за спеціальностями та агентів з нерухомості на додаток до ділових контактів.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
RELAYTO
relayto.com
ДОСВІД ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. RELAYTO використовує розширені алгоритми для автоматичного перетворення статичного вмісту на інтерактивні мікросайти, які підвищують залученість глядачів 24/7 – кодування не потрібне. Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте будь-який допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) в його інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати для вашої команди для миттєвого перегляду на екранах комп’ютерів і мобільних пристроїв. Секретний соус RELAYTO: 1. Збагачення вмісту. Перетворіть «цифровий папір» на цифровий досвід, збагачений інтерактивністю, нелінійною навігацією та медіа. 2. Універсальні хмарні концентратори – перетворюйте файли на суперінтелектуальну URL-адресу, оптимізовану для спільного використання в усіх каналах, доступу та контролю. 3. Розширена аналітика – 360-градусна аналітика щодо залучення вашого вмісту для кращої оптимізації. Подумайте про Optimize для веб-вмісту. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. На задньому плані RELAYTO також створює нове цифрове середовище для інтерактивного оповідання історій, спрямоване на усунення тертя як для авторів, так і для читачів.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — це комплексне програмне забезпечення для управління вмістом і продажами, яке дозволяє відділам продажів і маркетингу зберігати, упорядковувати, розповсюджувати та відстежувати свій вміст, а також дає вам можливість створювати та надавати приголомшливий вміст (спеціальні мікросайти, цільові сторінки, центри ресурсів, інтерактивний досвід). За допомогою Paperflite відстежуйте свій вміст протягом усього шляху, отримуйте глибше уявлення про те, що найкраще працює, і дізнавайтеся, як ваші потенційні клієнти взаємодіють із вашим вмістом на кількох каналах, тож ви можете миттєво залучати гарячих потенційних клієнтів і підтримувати тих, хто не підходить. За допомогою аналітики Paperflite у режимі реального часу можна зрозуміти, як кінцеві користувачі взаємодіють із вмістом, коли ваш вміст відкривається, переглядається чи ділиться ним, щоб ви завжди точно знали, що робити далі.
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це програмне забезпечення та хмарний сервіс для створення та зберігання професійних онлайн-видань з ефектом гортання сторінок. Перетворюйте свої PDF-файли на інтерактивні фліпбуки та створюйте цікаві маркетингові матеріали для своїх клієнтів. Представляйте свої документи в інтерактивному режимі: додавайте посилання та відео для кращого залучення клієнтів і безперешкодно діліться фліпбуками за посиланням. Це робить ваші електронні книги у форматі PDF, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem від Prospect Smarter — це рішення для цифрового маркетингу, яке спеціалізується на маркетингу від офлайн до онлайн; надання ексклюзивних високоцінних особистих потенційних клієнтів.
Kotis Design
kotisdesign.com
Ми є провідним у галузі постачальником товарних знаків і технологічним партнером, який пропонує масштабовану платформу електронної комерції, яка допомагає брендам створювати, продавати та доставляти товари по всьому світу. Ми допомагаємо інтегрувати та розповсюджувати товар у ваш робочий процес, починаючи від відділів кадрів і закінчуючи продажами та маркетингом. Ми створюємо речі, які люди дійсно хочуть носити та використовувати. Використовуйте наш відзначений нагородами дизайн продукту за допомогою надійного рішення для складування та доставки. Наші два підприємства в США в поєднанні з мережею закордонних фабрик можуть надсилати товари по всьому світу. Своєчасна фірмова продукція може подвоїти або потроїти вашу потенційну цінність. Наші інтеграції Salesforce і Shopify дозволяють надсилати сувенірну продукцію, коли це доцільно, використовуючи наші склади та команди виконання. Не потрібна шафа для речей! Давайте створювати чудові товари разом.
PFL
pfl.com
У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Маючи підтверджену історію успіху для деяких із найбільших брендів у світі, ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєте від цифрового маркетингу, у світ прямої поштової розсилки. Наш комплексний підхід спрощує процес виконання, керуючи всім: від стратегії та виробництва до доставки та вимірювання. Ми використовуємо цифрову тактику в поєднанні з незабутніми штрихами прямої розсилки, від листівок і листів до 3-D листівок із елементами логотипу, щоб збільшити залученість і досягти результатів. Ми використовуємо потужність ваших даних для персоналізації кампаній будь-якого масштабу, від сотень до мільйонів, гарантуючи, що ваші клієнти отримають релевантні та персоналізовані повідомлення. Крім того, наша платформа інтегрується з вашою CRM/MAP, дозволяючи вам легко вимірювати ефективність прямої поштової розсилки та рентабельність інвестицій. Дозвольте нам допомогти вам змусити ваших клієнтів посміхнутися за допомогою прямої поштової розсилки, яка є привабливою, персоналізованою та доступною для вимірювання.
Postal
postal.com
Заснована в 2020 році в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія, Postal є провідною платформою для офлайн-залучення, яка обслуговує понад 600 клієнтів B2B, таких як Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic і Fivetran. Postal дозволяє клієнтам створювати значущі та ефективні людські зв’язки з потенційними клієнтами, партнерами, клієнтами та співробітниками. Дізнайтеся більше на postal.com.
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері для нового бізнесу та виховувати та винагороджувати лояльних клієнтів протягом усього їх життєвого циклу.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk дозволяє B2B-компаніям надавати важливі моменти в масштабі за допомогою прямої поштової розсилки на основі даних і подарунків. Завдяки Reachdesk компанії можуть доставляти подарунки та прямі розсилки, які створюють глибші зв’язки з клієнтами, потенційними клієнтами та співробітниками одним натисканням кнопки. Наша інтеграція з вашим технологічним набором забезпечує чітку та кількісно визначену рентабельність інвестицій; прямий канал більше не гра в вгадування.
Printfection
printfection.com
Printfection — це платформа для управління товарами, яка спрощує купівлю, керування та розповсюдження товарних знаків і фірмових товарів. Такі клієнти, як Zendesk, BetterHelp, Hinge і Gusto, використовують нас, щоб легко доставляти товари клієнтам, потенційним клієнтам, співробітникам і подіям. Це підтримує ваші зусилля з ABM, і ми можемо заощадити ваш час на управлінні товарами, допомагаючи вам усвідомити та виміряти більшу рентабельність інвестицій від ваших маркетингових заходів. ЩО ВІДДРІЗНЯЄ НАС ВІД ІНШИХ КОМПАНІЙ SWAG Існують буквально сотні компаній і веб-сайтів SWAG. Більшість пропонує прості послуги друку та розповсюдження рекламної продукції, тобто ви можете наклеїти свій логотип на кілька кухлів і пару футболок, а потім надіслати їх до офісу. Більшість із цих компаній, що займаються продажем товарів, НЕ надають жодних технологій. Немає способу стратегічно дарувати подарунки клієнтам або потенційним клієнтам, немає інтеграції з Salesforce (чи будь-якою іншою CRM) і немає зв’язків із інструментами автоматизації маркетингу, такими як Marketo, HubSpot, Zapier тощо. Printfection — це повний комплекс послуг, повний пакет подарунків Платформа управління та реалізації, де ви можете не лише брендувати тисячі справді креативних предметів, але й стратегічно відправляти цей товар у будь-яку точку світу через наявний стек технологій. Кожен клієнт також отримує спеціального менеджера облікового запису та команду успіху swag, де ми регулярно ділимося інформацією про те, які swag найкраще підходять для подій, подарунків, винагород для клієнтів тощо, і інформуємо вас про найновіші та найкращі продукти. Ми надаємо послугу продажу товарів, яку раніше мало хто з компаній. СТВОРЕННЯ SWAG Перегляньте наш обширний каталог із сотнями й сотнями чудових рекламних продуктів або надішліть запит на дослідження товару. Ми постійно додаємо нові позиції в каталог відповідно до потреб клієнтів. Наш процес налаштування предметів неймовірно спрощує розміщення вашого логотипу та корпоративних зображень практично на будь-чому: футболках, толстовках, комбінезонах, кухлях, пляшках з водою, колонках, технічних виробах, пазлах, наборах Jenga тощо. Ми можемо брендувати по-справжньому веселі, креативні предмети, як-от піньати, масажні столи – продовжуйте і думайте нестандартно! ЗБЕРІГАННЯ ТА СКЛАДСТВО ТОВАРІВ Ми, звичайно, можемо надіслати товар безпосередньо до вашого офісу чи в будь-яке інше місце, але справжня перевага Printfection полягає в тому, що ми зберігатимемо всі ваші товари для вас! Більше ніяких брудних офісних шаф чи підземель. Щойно ви замовите свій товар, товари будуть доставлені до нашого центру виконання. Потім ви можете увійти на платформу та переглянути весь свій інвентар у режимі реального часу. Якщо ви хочете надіслати подарунок працівникам, потенційним клієнтам, клієнтам, партнерам або на подію, достатньо лише кількох клацань, і ми доставимо та виконаємо всі замовлення за вас. Це так просто. ПОСЛУГИ ДОПРИГРУПКИ ТА ДРУКУ ФУТБОЛОК Хоча ми брендуємо сотні товарів, у нас є клієнти, які часто починають із корпоративних футболок. Ми можемо надрукувати ваш логотип і малюнок на багатьох різних типах футболок, включаючи будь-які розміри та тканини. Ми також можемо відправляти будь-який тип одягу на замовлення, зокрема толстовки, штани, комбінезони тощо. Ми є однією з найбільш гнучких компаній з доставки футболок. ВИКОНАННЯ SWAG Ще ніколи не було простіше донести ваші корпоративні товари до ваших потенційних клієнтів, клієнтів і співробітників. Ви можете відправляти власний товар на наш склад для використання в кампаніях, і будь-який новий товар, який ви замовляєте, зберігатиметься для вас. Лише кількома клацаннями миші ви можете відправити будь-який предмет у будь-яку точку світу; будь то важливий обліковий запис, який ви намагаєтеся закрити, чи лояльний клієнт, який щойно поновив або допоміг вам із прикладом. СПЕЦІАЛЬНЕ УПАКОВКА ТА НАБОРИ Ми спрощуємо створення дивовижних індивідуальних наборів для залучення нових клієнтів, використання у ваших зусиллях з ПРО або задоволення нових наймів. Індивідуальне комплектування дає змогу брендувати пакувальні коробки своїми нестандартними творами мистецтва, додавати спеціальні вставки та наповнювачі та акуратно розташовувати будь-які предмети на ваш вибір. Ідеально підходить для забезпечення найвищого досвіду розпакування! ДРОПШИППІНГ ЗАХОДІВ (ДОСТАВКА ПРОМОЦІЙНИХ ПРОДУКЦІЙ) Ми неймовірно легко доставляємо товари та рекламні товари до подій. Ви можете відправити будь-які предмети, які хочете. Наша функція «Пакування на події» означає, що всі ваші предмети одягу прибудуть акуратно згорнутими та позначеними розміром і статтю, тому все, що вам потрібно зробити, це дістати сорочки з коробки на своєму стенді, і ви готові до показу. Коли ваша подія закінчиться, ви можете просто надіслати будь-які невикористані подарунки назад до нашого центру виконання, суттєво скоротивши марні витрати. Якщо ви обираєте гарантовану доставку, ваші товари прибудуть у певну дату. Вам більше ніколи не доведеться кидатися, щоб отримати подарунок на подію та назад! ІНТЕГРАЦІЯ З МАРКЕТИНГОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ SALESFORCE Дозвольте вашим торговим представникам запитувати товар безпосередньо через Salesforce. Або автоматизуйте дарування подарунків через Marketo, HubSpot, Intercom або будь-яку кількість інструментів, які використовують нашу інтеграцію Zapier. Ви також можете створити фірмовий магазин товарів, використовуючи нашу інтеграцію Shopify. Printfection — це найпростіший спосіб відправити товар будь-кому в будь-яку точку світу.
&Open
andopen.co
&Open — це глобальна платформа подарунків, яка продумано шукає подарунки, автоматизує їх надсилання та обробляє всю логістику від початку до кінця. Ми допомагаємо брендам розвивати лояльність і збільшувати рівень утримання за допомогою кращих, швидших і простіших корпоративних подарунків. Замовте демонстрацію або поспілкуйтеся з одним із наших експертів із подарунків сьогодні, щоб знайти рішення, яке підходить саме вам.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомогою системи бонусних балів, використовуючи робочі процеси в масштабі. Ми інтегруємося з CRM, інструментами опитування та інструментами електронної пошти та пропонуємо рішення API для безпосередньої інтеграції з вашими продуктами. Тисячі підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати. Понад 2000 клієнтів отримали понад 80 мільйонів винагород у всьому світі, що робить Plum основою фірмових платежів.
Sendoso
sendoso.com
Створюйте диференційовані та індивідуальні кампанії, щоб тісно спілкуватися зі своїми покупцями протягом усього життєвого циклу клієнта та збільшити рентабельність інвестицій у продажі та маркетинг за допомогою платформи автоматизації прямого маркетингу Sendoso.
Advertaze
advertaze.com
Уявіть собі створення унікальної персоналізованої реклами для кожного з ваших цільових облікових записів. А тепер уявіть, що ви показуєте цю рекламу там, де її побачить лише команда закупівель у цьому обліковому записі. Advertaze використовує націлювання на мікроаудиторію, щоб показувати ваші персоналізовані оголошення на основі облікових записів потрібним людям у потрібних облікових записах. Більше ніяких марних вражень для людей, які не мають права голосу в процесі купівлі. Дізнайтеся більше на advertaze.com
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесіди з цільовими групами, залучайте їх через кілька каналів, запускайте рекламу ABM на основі штучного інтелекту, вимірювайте та оптимізуйте успіх ABM у всіх своїх кампаніях. Завдяки штучному інтелекту в основі SalesboxAI Avatar допомагає компаніям швидше та ефективніше знаходити та захищати клієнтів шляхом автоматичного зв’язку, залучення, кваліфікації та подальшої взаємодії з цільовими обліковими записами за допомогою багатоканальних двосторонніх розмов. Щоб дізнатися більше, відвідайте: https://salesbox.ai
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard надає генеративну платформу цифрового помічника з продажу зі штучним інтелектом, щоб зробити торгових представників більш впевненими та успішними за допомогою високоперсоналізованого контенту для продажу в різних типах медіа.
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