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Програмне забезпечення для виконання на основі облікових записів дає змогу маркетологам створювати та поширювати персоналізовані повідомлення, необхідні для реалізації маркетингової стратегії на основі облікових записів (ABM). ABM, цілеспрямований підхід у B2B-маркетингу, об’єднує команди маркетингу та продажів, щоб точно визначити ключові цільові облікові записи та застосувати індивідуальну маркетингову тактику, щоб перетворити їх на клієнтів. У традиційному маркетингу генерація потенційних клієнтів передбачає створення контенту для залучення широкої аудиторії, а потім підтримку цих потенційних клієнтів через маркетингову воронку в надії на кінцеві покупки. Однак багато потенційних клієнтів випадають із воронки, не досягнувши етапу покупки. ABM вирішує це, визначаючи пріоритети та орієнтуючись на високоякісних потенційних клієнтів, що дозволяє відділам продажів і маркетингу зосередити зусилля на залученні потенційних клієнтів, які, швидше за все, зроблять конверсію. Програмне забезпечення для виконання на основі облікових записів полегшує стратегії ABM, дозволяючи маркетологам проводити кампанії, персоналізовані для цільових облікових записів. Ці кампанії охоплюють різні канали, такі як електронна пошта, персоналізація веб-сайту, цільова реклама, пряма поштова розсилка та події. Ключові переваги програмного забезпечення виконання на основі облікових записів: * Дуже персоналізовані кампанії: маркетологи можуть створювати індивідуальні кампанії в кількох каналах, підвищуючи релевантність і залучення. * Доставка контенту для кожного облікового запису: вміст надається окремо для кожного облікового запису, гарантуючи, що обмін повідомленнями відповідає унікальним потребам і проблемам кожної цілі. * Стратегічний розподіл вмісту: програмне забезпечення допомагає планувати час і розміщення маркетингового вмісту, оптимізуючи охоплення та вплив. * Узгодження продажів і маркетингових зусиль: програмне забезпечення ABM сприяє співпраці між відділами продажів і маркетингу, забезпечуючи узгоджені та скоординовані стратегії. * Оптимізація ресурсів: зосереджуючи ресурси на облікових записах із високою ймовірністю конверсії, організації економлять час і гроші, максимізуючи рентабельність інвестицій. * Побудова та утримання стосунків: стратегії ABM надають пріоритет побудові тривалих стосунків із ключовими клієнтами, зміцненню лояльності та створенню можливостей для розширення. По суті, програмне забезпечення для виконання на основі облікових записів дає змогу маркетологам проводити точно націлені кампанії, поглиблювати відносини з клієнтами та стимулювати стійке зростання бізнесу за допомогою стратегій ABM.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook - це програмне забезпечення для створення інтерактивних онлайн-публікацій з ефектом перевороту сторінок з PDF. Підтримує аналітику й інтеграцію з іншими системами.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI - це платформа, що використовує ШІ для автоматизації продажів і маркетингу, допомагаючи бізнесу ефективно взаємодіяти з цільовими клієнтами.
Sendoso
sendoso.com
Sendoso - це платформа для управління персоналізованими подарунками, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами та стимулювати продажі.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.
&Open
andopen.co
&Open — це глобальна платформа для подарунків, яка автоматизує процес їх надсилання та управляє логістикою для корпоративного подарування.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.
Metadata
metadata.io
Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.
N.Rich
nrich.ai
N.Rich - це додаток для знаходження цільових клієнтів, активації їх за допомогою цифрової реклами та передачі готових лідів командам продажу.
xiQ
xiqinc.com
xiQ - це платформа для продажу та маркетингу, що використовує нейронауку, психологію та ШІ для аналізу поведінки покупців та оптимізації продажів.
Printfection
printfection.com
Printfection - це платформа для управління сувенірами, яка спрощує купівлю, зберігання та розподіл брендованих товарів.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO перетворює статичні документи в інтерактивні мікросайти, дозволяючи легко додавати медіа та аналізувати залучення аудиторії.
Opensense
opensense.com
Opensense дозволяє централізовано керувати підписами електронної пошти на всіх пристроях, підтримуючи Office 365, G-Suite, Salesforce та інші.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Kotis Design
kotisdesign.com
Kotis Design - платформа для створення, продажу та доставки мерчу, з інтеграцією Salesforce та Shopify для зручного управління замовленнями.
Postal
postal.com
Postal — платформа для офлайн-взаємодії, що допомагає B2B-клієнтам створювати значущі зв’язки з партнерами, клієнтами та співробітниками.
Albacross
albacross.com
Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.
Influ2
influ2.com
Influ2 - платформа персоналізованої реклами, що дозволяє B2B-компаніям націлюватися на ключових осіб у цільових рахунках та аналізувати їх взаємодію з рекламою.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - це програмне забезпечення для управління контентом та підтримки продажів, яке дозволяє зберігати, організовувати і відстежувати контент для маркетингових команд.
PFL
pfl.com
PFL — це додаток для створення персоналізованих поштових кампаній на основі даних, що спрощує процес від стратегії до доставки та вимірювання результатів.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє створювати інтерактивний контент, як вікторини та калькулятори, без технічних знань, з аналізом даних для покращення залучення клієнтів.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.
Alyce
alyce.com
Alyce – це платформа для корпоративних подарунків, яка допомагає бізнесам налагоджувати відносини та покращувати взаємодію через персоналізовані подарунки.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk дозволяє B2B компаніям надсилати подарунки та прямі поштові листи для зміцнення зв'язків із клієнтами та співробітниками.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem — це цифрове маркетингове рішення, яке спеціалізується на переході з офлайн в онлайн, надаючи ексклюзивні, цінні, особисті ліди.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory - платформа для оптимізації контенту в B2B, яка пропонує персоналізований досвід та аналітику для покращення продажів і залучення клієнтів.
Recotap
recotap.com
Recotap – це платформа для управління маркетингом на основі акаунтів, що допомагає B2B-компаніям запускати персоналізовані рекламні кампанії.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.
Advertaze
advertaze.com
Advertaze - це додаток для створення персоналізованих реклам для цільових компаній, які бачать лише їх команди купівлі.
Proof
useproof.com
Додаток Proof підвищує довіру відвідувачів, створює терміновість та збільшує конверсію на 10-15% на сторінці.
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