Програмне забезпечення для виконання на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки - Таджикистан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для виконання на основі облікових записів дає змогу маркетологам створювати та поширювати персоналізовані повідомлення, необхідні для реалізації маркетингової стратегії на основі облікових записів (ABM). ABM, цілеспрямований підхід у B2B-маркетингу, об’єднує команди маркетингу та продажів, щоб точно визначити ключові цільові облікові записи та застосувати індивідуальну маркетингову тактику, щоб перетворити їх на клієнтів. У традиційному маркетингу генерація потенційних клієнтів передбачає створення контенту для залучення широкої аудиторії, а потім підтримку цих потенційних клієнтів через маркетингову воронку в надії на кінцеві покупки. Однак багато потенційних клієнтів випадають із воронки, не досягнувши етапу покупки. ABM вирішує це, визначаючи пріоритети та орієнтуючись на високоякісних потенційних клієнтів, що дозволяє відділам продажів і маркетингу зосередити зусилля на залученні потенційних клієнтів, які, швидше за все, зроблять конверсію. Програмне забезпечення для виконання на основі облікових записів полегшує стратегії ABM, дозволяючи маркетологам проводити кампанії, персоналізовані для цільових облікових записів. Ці кампанії охоплюють різні канали, такі як електронна пошта, персоналізація веб-сайту, цільова реклама, пряма поштова розсилка та події. Ключові переваги програмного забезпечення виконання на основі облікових записів: * Дуже персоналізовані кампанії: маркетологи можуть створювати індивідуальні кампанії в кількох каналах, підвищуючи релевантність і залучення. * Доставка контенту для кожного облікового запису: вміст надається окремо для кожного облікового запису, гарантуючи, що обмін повідомленнями відповідає унікальним потребам і проблемам кожної цілі. * Стратегічний розподіл вмісту: програмне забезпечення допомагає планувати час і розміщення маркетингового вмісту, оптимізуючи охоплення та вплив. * Узгодження продажів і маркетингових зусиль: програмне забезпечення ABM сприяє співпраці між відділами продажів і маркетингу, забезпечуючи узгоджені та скоординовані стратегії. * Оптимізація ресурсів: зосереджуючи ресурси на облікових записах із високою ймовірністю конверсії, організації економлять час і гроші, максимізуючи рентабельність інвестицій. * Побудова та утримання стосунків: стратегії ABM надають пріоритет побудові тривалих стосунків із ключовими клієнтами, зміцненню лояльності та створенню можливостей для розширення. По суті, програмне забезпечення для виконання на основі облікових записів дає змогу маркетологам проводити точно націлені кампанії, поглиблювати відносини з клієнтами та стимулювати стійке зростання бізнесу за допомогою стратегій ABM.
Запит на новий застосунок
Proof
useproof.com
Доведено, що додавання Proof до вашої маркетингової воронки зміцнює довіру відвідувачів, викликає терміновість і збільшує кількість переходів на 10-15% на сторінку.
Printfection
printfection.com
Printfection — це платформа для управління товарами, яка спрощує купівлю, керування та розповсюдження товарних знаків і фірмових товарів. Такі клієнти, як Zendesk, BetterHelp, Hinge і Gusto, використовують нас, щоб легко доставляти товари клієнтам, потенційним клієнтам, співробітникам і подіям. Це підтримує ваші зусилля з ABM, і ми можемо заощадити ваш час на управлінні товарами, допомагаючи вам усвідомити та виміряти більшу рентабельність інвестицій від ваших маркетингових заходів. ЩО ВІДДРІЗНЯЄ НАС ВІД ІНШИХ КОМПАНІЙ SWAG Існують буквально сотні компаній і веб-сайтів SWAG. Більшість пропонує прості послуги друку та розповсюдження рекламної продукції, тобто ви можете наклеїти свій логотип на кілька кухлів і пару футболок, а потім надіслати їх до офісу. Більшість із цих компаній, що займаються продажем товарів, НЕ надають жодних технологій. Немає способу стратегічно дарувати подарунки клієнтам або потенційним клієнтам, немає інтеграції з Salesforce (чи будь-якою іншою CRM) і немає зв’язків із інструментами автоматизації маркетингу, такими як Marketo, HubSpot, Zapier тощо. Printfection — це повний комплекс послуг, повний пакет подарунків Платформа управління та реалізації, де ви можете не лише брендувати тисячі справді креативних предметів, але й стратегічно відправляти цей товар у будь-яку точку світу через наявний стек технологій. Кожен клієнт також отримує спеціального менеджера облікового запису та команду успіху swag, де ми регулярно ділимося інформацією про те, які swag найкраще підходять для подій, подарунків, винагород для клієнтів тощо, і інформуємо вас про найновіші та найкращі продукти. Ми надаємо послугу продажу товарів, яку раніше мало хто з компаній. СТВОРЕННЯ SWAG Перегляньте наш обширний каталог із сотнями й сотнями чудових рекламних продуктів або надішліть запит на дослідження товару. Ми постійно додаємо нові позиції в каталог відповідно до потреб клієнтів. Наш процес налаштування предметів неймовірно спрощує розміщення вашого логотипу та корпоративних зображень практично на будь-чому: футболках, толстовках, комбінезонах, кухлях, пляшках з водою, колонках, технічних виробах, пазлах, наборах Jenga тощо. Ми можемо брендувати по-справжньому веселі, креативні предмети, як-от піньати, масажні столи – продовжуйте і думайте нестандартно! ЗБЕРІГАННЯ ТА СКЛАДСТВО ТОВАРІВ Ми, звичайно, можемо надіслати товар безпосередньо до вашого офісу чи в будь-яке інше місце, але справжня перевага Printfection полягає в тому, що ми зберігатимемо всі ваші товари для вас! Більше ніяких брудних офісних шаф чи підземель. Щойно ви замовите свій товар, товари будуть доставлені до нашого центру виконання. Потім ви можете увійти на платформу та переглянути весь свій інвентар у режимі реального часу. Якщо ви хочете надіслати подарунок працівникам, потенційним клієнтам, клієнтам, партнерам або на подію, достатньо лише кількох клацань, і ми доставимо та виконаємо всі замовлення за вас. Це так просто. ПОСЛУГИ ДОПРИГРУПКИ ТА ДРУКУ ФУТБОЛОК Хоча ми брендуємо сотні товарів, у нас є клієнти, які часто починають із корпоративних футболок. Ми можемо надрукувати ваш логотип і малюнок на багатьох різних типах футболок, включаючи будь-які розміри та тканини. Ми також можемо відправляти будь-який тип одягу на замовлення, зокрема толстовки, штани, комбінезони тощо. Ми є однією з найбільш гнучких компаній з доставки футболок. ВИКОНАННЯ SWAG Ще ніколи не було простіше донести ваші корпоративні товари до ваших потенційних клієнтів, клієнтів і співробітників. Ви можете відправляти власний товар на наш склад для використання в кампаніях, і будь-який новий товар, який ви замовляєте, зберігатиметься для вас. Лише кількома клацаннями миші ви можете відправити будь-який предмет у будь-яку точку світу; будь то важливий обліковий запис, який ви намагаєтеся закрити, чи лояльний клієнт, який щойно поновив або допоміг вам із прикладом. СПЕЦІАЛЬНЕ УПАКОВКА ТА НАБОРИ Ми спрощуємо створення дивовижних індивідуальних наборів для залучення нових клієнтів, використання у ваших зусиллях з ПРО або задоволення нових наймів. Індивідуальне комплектування дає змогу брендувати пакувальні коробки своїми нестандартними творами мистецтва, додавати спеціальні вставки та наповнювачі та акуратно розташовувати будь-які предмети на ваш вибір. Ідеально підходить для забезпечення найвищого досвіду розпакування! ДРОПШИППІНГ ЗАХОДІВ (ДОСТАВКА ПРОМОЦІЙНИХ ПРОДУКЦІЙ) Ми неймовірно легко доставляємо товари та рекламні товари до подій. Ви можете відправити будь-які предмети, які хочете. Наша функція «Пакування на події» означає, що всі ваші предмети одягу прибудуть акуратно згорнутими та позначеними розміром і статтю, тому все, що вам потрібно зробити, це дістати сорочки з коробки на своєму стенді, і ви готові до показу. Коли ваша подія закінчиться, ви можете просто надіслати будь-які невикористані подарунки назад до нашого центру виконання, суттєво скоротивши марні витрати. Якщо ви обираєте гарантовану доставку, ваші товари прибудуть у певну дату. Вам більше ніколи не доведеться кидатися, щоб отримати подарунок на подію та назад! ІНТЕГРАЦІЯ З МАРКЕТИНГОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ SALESFORCE Дозвольте вашим торговим представникам запитувати товар безпосередньо через Salesforce. Або автоматизуйте дарування подарунків через Marketo, HubSpot, Intercom або будь-яку кількість інструментів, які використовують нашу інтеграцію Zapier. Ви також можете створити фірмовий магазин товарів, використовуючи нашу інтеграцію Shopify. Printfection — це найпростіший спосіб відправити товар будь-кому в будь-яку точку світу.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk дозволяє B2B-компаніям надавати важливі моменти в масштабі за допомогою прямої поштової розсилки на основі даних і подарунків. Завдяки Reachdesk компанії можуть доставляти подарунки та прямі розсилки, які створюють глибші зв’язки з клієнтами, потенційними клієнтами та співробітниками одним натисканням кнопки. Наша інтеграція з вашим технологічним набором забезпечує чітку та кількісно визначену рентабельність інвестицій; прямий канал більше не гра в вгадування.
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері для нового бізнесу та виховувати та винагороджувати лояльних клієнтів протягом усього їх життєвого циклу.
Postal
postal.com
Заснована в 2020 році в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія, Postal є провідною платформою для офлайн-залучення, яка обслуговує понад 600 клієнтів B2B, таких як Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic і Fivetran. Postal дозволяє клієнтам створювати значущі та ефективні людські зв’язки з потенційними клієнтами, партнерами, клієнтами та співробітниками. Дізнайтеся більше на postal.com.
PFL
pfl.com
У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Маючи підтверджену історію успіху для деяких із найбільших брендів у світі, ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєте від цифрового маркетингу, у світ прямої поштової розсилки. Наш комплексний підхід спрощує процес виконання, керуючи всім: від стратегії та виробництва до доставки та вимірювання. Ми використовуємо цифрову тактику в поєднанні з незабутніми штрихами прямої розсилки, від листівок і листів до 3-D листівок із елементами логотипу, щоб збільшити залученість і досягти результатів. Ми використовуємо потужність ваших даних для персоналізації кампаній будь-якого масштабу, від сотень до мільйонів, гарантуючи, що ваші клієнти отримають релевантні та персоналізовані повідомлення. Крім того, наша платформа інтегрується з вашою CRM/MAP, дозволяючи вам легко вимірювати ефективність прямої поштової розсилки та рентабельність інвестицій. Дозвольте нам допомогти вам змусити ваших клієнтів посміхнутися за допомогою прямої поштової розсилки, яка є привабливою, персоналізованою та доступною для вимірювання.
Kotis Design
kotisdesign.com
Ми є провідним у галузі постачальником товарних знаків і технологічним партнером, який пропонує масштабовану платформу електронної комерції, яка допомагає брендам створювати, продавати та доставляти товари по всьому світу. Ми допомагаємо інтегрувати та розповсюджувати товар у ваш робочий процес, починаючи від відділів кадрів і закінчуючи продажами та маркетингом. Ми створюємо речі, які люди дійсно хочуть носити та використовувати. Використовуйте наш відзначений нагородами дизайн продукту за допомогою надійного рішення для складування та доставки. Наші два підприємства в США в поєднанні з мережею закордонних фабрик можуть надсилати товари по всьому світу. Своєчасна фірмова продукція може подвоїти або потроїти вашу потенційну цінність. Наші інтеграції Salesforce і Shopify дозволяють надсилати сувенірну продукцію, коли це доцільно, використовуючи наші склади та команди виконання. Не потрібна шафа для речей! Давайте створювати чудові товари разом.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem від Prospect Smarter — це рішення для цифрового маркетингу, яке спеціалізується на маркетингу від офлайн до онлайн; надання ексклюзивних високоцінних особистих потенційних клієнтів.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це програмне забезпечення та хмарний сервіс для створення та зберігання професійних онлайн-видань з ефектом гортання сторінок. Перетворюйте свої PDF-файли на інтерактивні фліпбуки та створюйте цікаві маркетингові матеріали для своїх клієнтів. Представляйте свої документи в інтерактивному режимі: додавайте посилання та відео для кращого залучення клієнтів і безперешкодно діліться фліпбуками за посиланням. Це робить ваші електронні книги у форматі PDF, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують FlippingBook для створення простих у користуванні онлайн-документів, доставки вмісту в Інтернеті та покращення процесів спілкування. Сервіс працює на комп’ютерах і мобільних пристроях і може бути інтегрований зі сторонніми системами, такими як Zapier, Google Analytics і WordPress. FlippingBook допомагає малому бізнесу та великим відомим брендам, таким як Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
PathFactory
pathfactory.com
Розблокуйте дохід B2B завдяки персоналізованому, захоплюючому та орієнтованому на конверсії досвіду на всьому шляху покупця B2B за допомогою PathFactory. Покращте шлях вашого покупця та почніть надавати своїм покупцям інформацію про вміст. Інтелектуальний аналіз вмісту PathFactory на основі штучного інтелекту дозволяє створювати персоналізований контент для ваших окремих покупців і цільових облікових записів для вашої стратегії ABM. Прискорюйте укладання угод і розширюйте свій конвеєр, рекомендуючи наступні найкращі активи для споживання на основі нещодавньої історії відвідувачів, галузі та актуальних тем. Провідні корпоративні та середні B2B-компанії використовують PathFactory, щоб пришвидшити розвиток, підвищити рівень виграшу та зрозуміти продуктивність контенту, надаючи інтелектуальний контент і віртуальні події, щоб усунути тертя з боку ваших покупців. Deloitte нещодавно визнала PathFactory однією з 500 технологічно швидких компаній Північної Америки 2020 року.
&Open
andopen.co
&Open — це глобальна платформа подарунків, яка продумано шукає подарунки, автоматизує їх надсилання та обробляє всю логістику від початку до кінця. Ми допомагаємо брендам розвивати лояльність і збільшувати рівень утримання за допомогою кращих, швидших і простіших корпоративних подарунків. Замовте демонстрацію або поспілкуйтеся з одним із наших експертів із подарунків сьогодні, щоб знайти рішення, яке підходить саме вам.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє швидко створювати контекстний вміст у масштабі. Укладайте угоди швидше, надаючи релевантний вміст, який краще зв’яжеться з вашими потенційними клієнтами. Вміст є основою кожного виходу на ринок. Якщо ви хочете виділитися та налагодити значущі стосунки зі своїми потенційними клієнтами, вам потрібно буде надати персоналізований досвід, показуючи потрібний вміст у потрібний час. Керування досвідом – централізуйте й упорядковуйте вміст із різних джерел, щоб персоналізувати пункти призначення за лічені хвилини. Централізація вмісту та керування ним є ключовими для персоналізації. Uberflip — це єдина платформа для централізації та організації всього вашого вмісту. Uberflip інтегрується зі сторонніми контент-платформами, тож ви можете легко імпортувати, керувати та позначати свої активи. Звідти ваші відділи маркетингу, продажів і успіху клієнтів отримають легкий доступ до схваленого вмісту та можуть почати створювати неймовірні напрямки для кожної кампанії та кімнати цифрових продажів без перетягування коду. Результат? Менше втрати вмісту, швидший запуск кампаній і команда продажів, яка має найкращий вміст для своїх потенційних клієнтів. Основні функції: - Інтеграція вмісту (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегів і інтелектуальні фільтри - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (Digital Sales Rooms) - SEO-оптимізація Journey Acceleration - Створюйте обрані напрямки вмісту для кожного покупця – і залучайте їх по всіх каналах. Uberflip дає вам змогу стимулювати споживання вмісту за допомогою рекомендацій вмісту, які утримують ваших відвідувачів на сайті. Завдяки надійній інтеграції платформи автоматизації маркетингу (MAP) кожна взаємодія з вмістом може ініціювати ідеальний наступний крок для прискорення шляху клієнта. Покращуйте свої коефіцієнти конверсії та прискорюйте час отримання прибутку, надаючи персоналізований вміст, який зменшує тертя на шляху покупця.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — це комплексне програмне забезпечення для управління вмістом і продажами, яке дозволяє відділам продажів і маркетингу зберігати, упорядковувати, розповсюджувати та відстежувати свій вміст, а також дає вам можливість створювати та надавати приголомшливий вміст (спеціальні мікросайти, цільові сторінки, центри ресурсів, інтерактивний досвід). За допомогою Paperflite відстежуйте свій вміст протягом усього шляху, отримуйте глибше уявлення про те, що найкраще працює, і дізнавайтеся, як ваші потенційні клієнти взаємодіють із вашим вмістом на кількох каналах, тож ви можете миттєво залучати гарячих потенційних клієнтів і підтримувати тих, хто не підходить. За допомогою аналітики Paperflite у режимі реального часу можна зрозуміти, як кінцеві користувачі взаємодіють із вмістом, коли ваш вміст відкривається, переглядається чи ділиться ним, щоб ви завжди точно знали, що робити далі.
RELAYTO
relayto.com
ДОСВІД ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ. RELAYTO використовує розширені алгоритми для автоматичного перетворення статичного вмісту на інтерактивні мікросайти, які підвищують залученість глядачів 24/7 – кодування не потрібне. Просто імпортуйте свої PDF-файли та презентації (і додайте будь-який допоміжний вміст, текст, веб-/соціальний вміст, зображення, відео та аудіо) в його інтуїтивно зрозумілий конструктор, щоб призначити інтерактивні елементи та опублікувати для вашої команди для миттєвого перегляду на екранах комп’ютерів і мобільних пристроїв. Секретний соус RELAYTO: 1. Збагачення вмісту. Перетворіть «цифровий папір» на цифровий досвід, збагачений інтерактивністю, нелінійною навігацією та медіа. 2. Універсальні хмарні концентратори – перетворюйте файли на суперінтелектуальну URL-адресу, оптимізовану для спільного використання в усіх каналах, доступу та контролю. 3. Розширена аналітика – 360-градусна аналітика щодо залучення вашого вмісту для кращої оптимізації. Подумайте про Optimize для веб-вмісту. З RELAYTO ви можете створювати необмежену кількість загальнодоступних і приватних інтерактивних інтерфейсів, оснащених захистом, дозволами та керуванням користувачами, щоб контролювати, хто має доступ до вашого вмісту. Показники дають уявлення про 360 цифрову мову тіла, активність і наміри, узагальнюючи, коли та де глядачі проводили свій час, тож ви можете визначити пріоритети своїх зусиль з охоплення... і продовжувати вдосконалювати свій контент. На задньому плані RELAYTO також створює нове цифрове середовище для інтерактивного оповідання історій, спрямоване на усунення тертя як для авторів, так і для читачів.
xiQ
xiqinc.com
Personality-driven Sales and Marketing Platform™ від xiQ поєднує нейронауку, психологію та штучний інтелект, щоб зрозуміти мислення покупців і фактори, які впливають на їхні рішення про покупку. Наша відзначена нагородами власна платформа штучного інтелекту надає вашій команді особисту інформацію, повну аналітику облікових записів і підібраний вміст у режимі реального часу, щоб вони могли зміцнювати довіру та швидше укладати угоди. Наші великі корпоративні клієнти залучили свою аудиторію в 10 разів краще порівняно з традиційними маркетинговими каналами, заощадили тисячі годин дослідницького часу та досягли на 24% вищих показників виграшу. Ключові можливості власної платформи xiQ на базі штучного інтелекту: * Індивідуальна інформація для індивідуальних продажів * SmartSourced Content™, що стимулює залучення в 10 разів* Дані про наміри першої сторони та розширена аналітика для індивідуалізації кожної взаємодії * Instasites (мікросайти, розроблені для індивідуального досвіду) * Комплексні профілі компанії, складені за лічені секунди * Ініціатори продажів і сповіщення в реальному часі безпосередньо у вашу папку вхідних повідомлень * Outlook, Salesforce, MS Teams та інтеграція соціальних мереж Спробуйте xiQ на xiQinc.com.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з вашим веб-сайтом, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу . Прискоріть свій процес і прибуток за допомогою персоналізації на основі атрибуції: - Подавайте кожному відвідувачу веб-сайту правильні повідомлення та ресурси, допомагаючи їм швидше стати вашими клієнтами. - Зрозумійте, як ваші маркетингові зусилля впливають на бізнес-цілі, і сплануйте шляхи своїх клієнтів від першого контакту до виграних угод. - Перетворіть відвідувачів на клієнтів, а не лише на потенційних клієнтів!
Outgrow
outgrow.co
Outgrow дозволяє вам краще залучати, кваліфікувати та залучати потенційних клієнтів, спрощуючи створення персоналізованих тестів, калькуляторів, оцінок, конкурсів, форм/опитувань, рекомендацій, опитувань і чат-ботів. Не потрібні розробники чи дизайнери! Outgrow має безліч шаблонів дизайну, які повністю оптимізовані для мобільних пристроїв, настільних комп’ютерів і планшетів і легко вбудовуються у вашу рекламу, веб-сайти, мобільні програми, соціальні медіа, SMS та електронну пошту. Крім того, існує понад 1000 готових фрагментів вмісту та послідовностей, оптимізованих для покращення конверсії, тож ви можете змінювати запитання, вносити деякі налаштування, щоб вони відповідали вашому бренду, і мати свій власний інтерактивний вміст, готовий за лічені хвилини.
Albacross
albacross.com
Команди відділу доходів по всьому світу використовують дані про наміри Albacross, щоб створити більше можливостей і швидше збільшити дохід. Від усвідомлення на ранній стадії до прийняття рішення на пізній стадії, ви маєте всю необхідну інформацію, щоб виявити своїх потенційних покупців, зацікавити їх тим, що вони хочуть, і отримати сповіщення, коли вони будуть готові купити. Ось як: - Підвищте продуктивність продажів: визначте намір компаній, які відвідують ваш веб-сайт, купувати, і повідомте свою команду продажів, коли вони будуть готові купити. - Усуньте здогади з маркетингу: зрозумійте, які облікові записи взаємодіють із вашим вмістом і що їх найбільше цікавить. - Усі необхідні вам точки даних: ми щомісяця відстежуємо 3 мільярди подій у всьому світі й оновлюємо точки даних щотижня. - Легко інтегруйте в технічні інструменти, якими ви вже користуєтеся – це не ще один інструмент для вивчення.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дає змогу найбільшим і швидкозростаючим компаніям швидше конвертувати свої найкращі облікові записи, знаходячи та взаємодіючи з найвпливовішими членами комітету із закупівель протягом усього шляху клієнта. Платформа ML, глобальна багатоканальна платформа медіаактивації та вимірювання ABM, дає змогу маркетологам у корпоративних організаціях використовувати унікальні власні дані для визначення облікових записів, які, швидше за все, купуватимуть, максимізувати взаємодію в кількох каналах і прискорити цикли продажів, щоб позитивно вплинути на рентабельність інвестицій.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесіди з цільовими групами, залучайте їх через кілька каналів, запускайте рекламу ABM на основі штучного інтелекту, вимірювайте та оптимізуйте успіх ABM у всіх своїх кампаніях. Завдяки штучному інтелекту в основі SalesboxAI Avatar допомагає компаніям швидше та ефективніше знаходити та захищати клієнтів шляхом автоматичного зв’язку, залучення, кваліфікації та подальшої взаємодії з цільовими обліковими записами за допомогою багатоканальних двосторонніх розмов. Щоб дізнатися більше, відвідайте: https://salesbox.ai
Influ2
influ2.com
Зробіть рекламу важливою частиною розмови про продажі. Influ2 — це персональна рекламна платформа, яка дозволяє охопити певних людей у цільових облікових записах і побачити, хто взаємодіє з вашими оголошеннями. Пропонуйте відповідний вміст ключовим особам, які приймають рішення, відстежуйте наміри на рівні контактів і надавайте продажам необхідний контекст для залучення цінних облікових записів. Завдяки рекламі Influ2, орієнтованій на людей, ви можете залучити в 2,26 рази більше конвеєра, залучаючи людей, які приймають рішення, протягом усього їхнього шляху.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
N.Rich
nrich.ai
Збільште свій конвеєр, залишаючись у межах бюджету. Знаходьте облікові записи ICP із перевіреними намірами покупців, активуйте їх за допомогою багатоканальної цифрової реклами та доставляйте гарячі облікові записи до відділів продажів.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантність у кожен етап купівлі B2B. Ви отримаєте єдине скло, яке об’єднує кожне джерело інформації та розуміння — і всі продажі та маркетинг — щоб ви раніше виявляли можливості, розумніше їх взаємодіяли та швидше укладали угоди. Створюйте точні аудиторії, використовуючи нашу аналітику облікового запису, дані CRM і MAP, сигнали намірів, технічні дані тощо. Потім скористайтеся додатковими можливостями для більшої точності та контролю: єдина B2B-рекламна платформа, оптимізована для охоплення цілих команд закупівель, збільшення конверсій на веб-сайті за допомогою персоналізації, координації значущої взаємодії з клієнтами у вашій екосистемі та каналах, а також вимірювання того, як діяльність у сфері маркетингу та продажів сприяє конвеєру та прибутку. Продавці можуть навіть використовувати свої CRM-додатки, щоб отримати інтелектуальну статистику щодо контактів і компаній і побачити активність і наміри Demandbase. За допомогою Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ви можете координувати всі дії GTM для купівлі з низьким рівнем тертя.
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на потреби нового покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання захоплюючих, орієнтованих на дані досвіду, які зустрічають покупців там, де вони є, з необхідною інформацією, і все це персоналізовано відповідно до їхньої особистої подорожі клієнта. Folloze, заснований у 2013 році двома менеджерами з маркетингу, які на власні очі спостерігали за тим, як купівля та продаж B2B змінюються, з гордістю обслуговує деякі з найбільших і найуспішніших брендів B2B сьогодні, зокрема такі компанії, як Cisco, FireEye, Google, Okta та Workday.
Recotap
recotap.com
Recotap — це платформа ABM наступного покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів у великих масштабах. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою маркетингову ефективність. Завдяки рекламному рішенню на основі облікового запису Recotap охоплює більше людей, які приймають рішення, і залишайтеся залученими, доки вони не перейдуть.
Propensity
propensity.com
Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків облікових записів і контактів на ринку, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і щоденно надаємо список висококваліфікованих потенційних клієнтів до продажів. Результатом є автоматизована, постійно ввімкнена система ABM, яка забезпечує потік MQA та 5-кратне залучення продажів порівняно з традиційною тактикою зростання B2B. Чому Propensity? - Створіть аудиторію за 5 хвилин, запустіть менше ніж за 2 тижні - Створення необмеженого списку облікових записів із даними про наміри - Повністю збагачені контакти для кожного списку облікових записів - Щотижневий список розігрітих облікових записів і контактів для продажу - Програмна медійна реклама - Розсилка маркетингової електронної пошти - Доступ до нашої бібліотеки підручників ABM - Генератор вмісту штучного інтелекту - Щотижневі зустрічі з Propensity CSM - Інтеграції, включаючи Hubspot і Salesforce - Рекордний час ROI — 30-180 днів залежно від вашої підручника Основні функції Propensity: Бібліотека підручників - Попередньо створені підручники від 30 до 90 днів Редактор Playbook - Легко редагуйте кожну п'єсу у вибраній користувачем playbook Audience Builder - Використовує ліцензовані сторонні дані про наміри на рівні облікового запису, щоб зрозуміти інтерес і поведінку покупця зі схильністю купувати моделі, побудовані в Buying Circles - Створення та керування цільовими контактами на основі намірів на рівні облікового запису. Менеджер каналів – оркестрування та активація міжканальної кампанії. Інформаційна панель ABM – вимірювання та аналітика облікового запису для кількісної оцінки зростання та ефективності. Інтеграція з маркетинговими технологіями та технологіями продажів.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди точок даних у режимі реального часу, ми можемо точно підключити підтверджені офлайн-дані бізнесу до онлайн-світу та надати маркетологам рішення світового класу для націлювання B2B і маркетингу на основі облікових записів у їхніх цифрових рекламних зусиллях.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
Advertaze
advertaze.com
Уявіть собі створення унікальної персоналізованої реклами для кожного з ваших цільових облікових записів. А тепер уявіть, що ви показуєте цю рекламу там, де її побачить лише команда закупівель у цьому обліковому записі. Advertaze використовує націлювання на мікроаудиторію, щоб показувати ваші персоналізовані оголошення на основі облікових записів потрібним людям у потрібних облікових записах. Більше ніяких марних вражень для людей, які не мають права голосу в процесі купівлі. Дізнайтеся більше на advertaze.com
Sendoso
sendoso.com
Створюйте диференційовані та індивідуальні кампанії, щоб тісно спілкуватися зі своїми покупцями протягом усього життєвого циклу клієнта та збільшити рентабельність інвестицій у продажі та маркетинг за допомогою платформи автоматизації прямого маркетингу Sendoso.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомогою системи бонусних балів, використовуючи робочі процеси в масштабі. Ми інтегруємося з CRM, інструментами опитування та інструментами електронної пошти та пропонуємо рішення API для безпосередньої інтеграції з вашими продуктами. Тисячі підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати. Понад 2000 клієнтів отримали понад 80 мільйонів винагород у всьому світі, що робить Plum основою фірмових платежів.
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