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Програмне забезпечення прямої поштової розсилки на основі облікового запису
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Програмне забезпечення прямої поштової розсилки на основі облікового запису - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для прямої поштової розсилки на основі облікових записів дає змогу організаціям надсилати персоналізовану пряму поштову розсилку або подарунки важливим контактам із зазначених облікових записів. Це програмне забезпечення допомагає компаніям підвищити видимість бренду в цільових облікових записах і підвищити рівень взаємодії з цими конкретними обліковими записами. Маркетологи можуть використовувати програмне забезпечення прямої поштової розсилки на основі облікового запису, щоб ініціювати контакт з обліковим записом, перш ніж відділи продажів безпосередньо звернуться до ключових осіб, які приймають рішення в цих облікових записах. Цей підхід є лише одним із потенційних методів реалізації в рамках маркетингової стратегії на основі облікового запису, поряд з іншими методами, такими як реклама на основі облікового запису, веб-інтерфейс і контент на основі облікового запису. Компанії мають можливість прийняти одну або комбінацію цих тактик виконання на основі своїх конкретних цілей і вподобань.

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Програмне забезпечення прямої поштової розсилки на основі облікового запису - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog