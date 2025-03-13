Програмне забезпечення прямої поштової розсилки на основі облікового запису - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення для прямої поштової розсилки на основі облікових записів дає змогу організаціям надсилати персоналізовану пряму поштову розсилку або подарунки важливим контактам із зазначених облікових записів. Це програмне забезпечення допомагає компаніям підвищити видимість бренду в цільових облікових записах і підвищити рівень взаємодії з цими конкретними обліковими записами. Маркетологи можуть використовувати програмне забезпечення прямої поштової розсилки на основі облікового запису, щоб ініціювати контакт з обліковим записом, перш ніж відділи продажів безпосередньо звернуться до ключових осіб, які приймають рішення в цих облікових записах. Цей підхід є лише одним із потенційних методів реалізації в рамках маркетингової стратегії на основі облікового запису, поряд з іншими методами, такими як реклама на основі облікового запису, веб-інтерфейс і контент на основі облікового запису. Компанії мають можливість прийняти одну або комбінацію цих тактик виконання на основі своїх конкретних цілей і вподобань.
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Sendoso
sendoso.com
Sendoso - це платформа для управління персоналізованими подарунками, яка допомагає бізнесам взаємодіяти з клієнтами та стимулювати продажі.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday - платформа для автоматизації програм винагород, стимулів та виплат з можливістю інтеграції з CRM та іншими інструментами.
&Open
andopen.co
&Open — це глобальна платформа для подарунків, яка автоматизує процес їх надсилання та управляє логістикою для корпоративного подарування.
Printfection
printfection.com
Printfection - це платформа для управління сувенірами, яка спрощує купівлю, зберігання та розподіл брендованих товарів.
Kotis Design
kotisdesign.com
Kotis Design - платформа для створення, продажу та доставки мерчу, з інтеграцією Salesforce та Shopify для зручного управління замовленнями.
Postal
postal.com
Postal — платформа для офлайн-взаємодії, що допомагає B2B-клієнтам створювати значущі зв’язки з партнерами, клієнтами та співробітниками.
PFL
pfl.com
PFL — це додаток для створення персоналізованих поштових кампаній на основі даних, що спрощує процес від стратегії до доставки та вимірювання результатів.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk дозволяє B2B компаніям надсилати подарунки та прямі поштові листи для зміцнення зв'язків із клієнтами та співробітниками.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem — це цифрове маркетингове рішення, яке спеціалізується на переході з офлайн в онлайн, надаючи ексклюзивні, цінні, особисті ліди.
Alyce
alyce.com
Alyce – це платформа для корпоративних подарунків, яка допомагає бізнесам налагоджувати відносини та покращувати взаємодію через персоналізовані подарунки.
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