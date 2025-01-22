Програмне забезпечення прямої поштової розсилки на основі облікового запису - Найпопулярніші застосунки - Росія

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Програмне забезпечення для прямої поштової розсилки на основі облікових записів дає змогу організаціям надсилати персоналізовану пряму поштову розсилку або подарунки важливим контактам із зазначених облікових записів. Це програмне забезпечення допомагає компаніям підвищити видимість бренду в цільових облікових записах і підвищити рівень взаємодії з цими конкретними обліковими записами. Маркетологи можуть використовувати програмне забезпечення прямої поштової розсилки на основі облікового запису, щоб ініціювати контакт з обліковим записом, перш ніж відділи продажів безпосередньо звернуться до ключових осіб, які приймають рішення в цих облікових записах. Цей підхід є лише одним із потенційних методів реалізації в рамках маркетингової стратегії на основі облікового запису, поряд з іншими методами, такими як реклама на основі облікового запису, веб-інтерфейс і контент на основі облікового запису. Компанії мають можливість прийняти одну або комбінацію цих тактик виконання на основі своїх конкретних цілей і вподобань.
Запит на новий застосунок
&Open
andopen.co
&Open — це глобальна платформа подарунків, яка продумано шукає подарунки, автоматизує їх надсилання та обробляє всю логістику від початку до кінця. Ми допомагаємо брендам розвивати лояльність і збільшувати рівень утримання за допомогою кращих, швидших і простіших корпоративних подарунків. Замовте демонстрацію або поспілкуйтеся з одним із наших експертів із подарунків сьогодні, щоб знайти рішення, яке підходить саме вам.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem від Prospect Smarter — це рішення для цифрового маркетингу, яке спеціалізується на маркетингу від офлайн до онлайн; надання ексклюзивних високоцінних особистих потенційних клієнтів.
Sendoso
sendoso.com
Створюйте диференційовані та індивідуальні кампанії, щоб тісно спілкуватися зі своїми покупцями протягом усього життєвого циклу клієнта та збільшити рентабельність інвестицій у продажі та маркетинг за допомогою платформи автоматизації прямого маркетингу Sendoso.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомогою системи бонусних балів, використовуючи робочі процеси в масштабі. Ми інтегруємося з CRM, інструментами опитування та інструментами електронної пошти та пропонуємо рішення API для безпосередньої інтеграції з вашими продуктами. Тисячі підприємств будь-якого розміру, від стартапів до великих підприємств, використовують бізнес-валюту Xoxoday, щоб надсилати винагороди, пільги, заохочення та виплачувати виплати. Понад 2000 клієнтів отримали понад 80 мільйонів винагород у всьому світі, що робить Plum основою фірмових платежів.
Printfection
printfection.com
Printfection — це платформа для управління товарами, яка спрощує купівлю, керування та розповсюдження товарних знаків і фірмових товарів. Такі клієнти, як Zendesk, BetterHelp, Hinge і Gusto, використовують нас, щоб легко доставляти товари клієнтам, потенційним клієнтам, співробітникам і подіям. Це підтримує ваші зусилля з ABM, і ми можемо заощадити ваш час на управлінні товарами, допомагаючи вам усвідомити та виміряти більшу рентабельність інвестицій від ваших маркетингових заходів. ЩО ВІДДРІЗНЯЄ НАС ВІД ІНШИХ КОМПАНІЙ SWAG Існують буквально сотні компаній і веб-сайтів SWAG. Більшість пропонує прості послуги друку та розповсюдження рекламної продукції, тобто ви можете наклеїти свій логотип на кілька кухлів і пару футболок, а потім надіслати їх до офісу. Більшість із цих компаній, що займаються продажем товарів, НЕ надають жодних технологій. Немає способу стратегічно дарувати подарунки клієнтам або потенційним клієнтам, немає інтеграції з Salesforce (чи будь-якою іншою CRM) і немає зв’язків із інструментами автоматизації маркетингу, такими як Marketo, HubSpot, Zapier тощо. Printfection — це повний комплекс послуг, повний пакет подарунків Платформа управління та реалізації, де ви можете не лише брендувати тисячі справді креативних предметів, але й стратегічно відправляти цей товар у будь-яку точку світу через наявний стек технологій. Кожен клієнт також отримує спеціального менеджера облікового запису та команду успіху swag, де ми регулярно ділимося інформацією про те, які swag найкраще підходять для подій, подарунків, винагород для клієнтів тощо, і інформуємо вас про найновіші та найкращі продукти. Ми надаємо послугу продажу товарів, яку раніше мало хто з компаній. СТВОРЕННЯ SWAG Перегляньте наш обширний каталог із сотнями й сотнями чудових рекламних продуктів або надішліть запит на дослідження товару. Ми постійно додаємо нові позиції в каталог відповідно до потреб клієнтів. Наш процес налаштування предметів неймовірно спрощує розміщення вашого логотипу та корпоративних зображень практично на будь-чому: футболках, толстовках, комбінезонах, кухлях, пляшках з водою, колонках, технічних виробах, пазлах, наборах Jenga тощо. Ми можемо брендувати по-справжньому веселі, креативні предмети, як-от піньати, масажні столи – продовжуйте і думайте нестандартно! ЗБЕРІГАННЯ ТА СКЛАДСТВО ТОВАРІВ Ми, звичайно, можемо надіслати товар безпосередньо до вашого офісу чи в будь-яке інше місце, але справжня перевага Printfection полягає в тому, що ми зберігатимемо всі ваші товари для вас! Більше ніяких брудних офісних шаф чи підземель. Щойно ви замовите свій товар, товари будуть доставлені до нашого центру виконання. Потім ви можете увійти на платформу та переглянути весь свій інвентар у режимі реального часу. Якщо ви хочете надіслати подарунок працівникам, потенційним клієнтам, клієнтам, партнерам або на подію, достатньо лише кількох клацань, і ми доставимо та виконаємо всі замовлення за вас. Це так просто. ПОСЛУГИ ДОПРИГРУПКИ ТА ДРУКУ ФУТБОЛОК Хоча ми брендуємо сотні товарів, у нас є клієнти, які часто починають із корпоративних футболок. Ми можемо надрукувати ваш логотип і малюнок на багатьох різних типах футболок, включаючи будь-які розміри та тканини. Ми також можемо відправляти будь-який тип одягу на замовлення, зокрема толстовки, штани, комбінезони тощо. Ми є однією з найбільш гнучких компаній з доставки футболок. ВИКОНАННЯ SWAG Ще ніколи не було простіше донести ваші корпоративні товари до ваших потенційних клієнтів, клієнтів і співробітників. Ви можете відправляти власний товар на наш склад для використання в кампаніях, і будь-який новий товар, який ви замовляєте, зберігатиметься для вас. Лише кількома клацаннями миші ви можете відправити будь-який предмет у будь-яку точку світу; будь то важливий обліковий запис, який ви намагаєтеся закрити, чи лояльний клієнт, який щойно поновив або допоміг вам із прикладом. СПЕЦІАЛЬНЕ УПАКОВКА ТА НАБОРИ Ми спрощуємо створення дивовижних індивідуальних наборів для залучення нових клієнтів, використання у ваших зусиллях з ПРО або задоволення нових наймів. Індивідуальне комплектування дає змогу брендувати пакувальні коробки своїми нестандартними творами мистецтва, додавати спеціальні вставки та наповнювачі та акуратно розташовувати будь-які предмети на ваш вибір. Ідеально підходить для забезпечення найвищого досвіду розпакування! ДРОПШИППІНГ ЗАХОДІВ (ДОСТАВКА ПРОМОЦІЙНИХ ПРОДУКЦІЙ) Ми неймовірно легко доставляємо товари та рекламні товари до подій. Ви можете відправити будь-які предмети, які хочете. Наша функція «Пакування на події» означає, що всі ваші предмети одягу прибудуть акуратно згорнутими та позначеними розміром і статтю, тому все, що вам потрібно зробити, це дістати сорочки з коробки на своєму стенді, і ви готові до показу. Коли ваша подія закінчиться, ви можете просто надіслати будь-які невикористані подарунки назад до нашого центру виконання, суттєво скоротивши марні витрати. Якщо ви обираєте гарантовану доставку, ваші товари прибудуть у певну дату. Вам більше ніколи не доведеться кидатися, щоб отримати подарунок на подію та назад! ІНТЕГРАЦІЯ З МАРКЕТИНГОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ SALESFORCE Дозвольте вашим торговим представникам запитувати товар безпосередньо через Salesforce. Або автоматизуйте дарування подарунків через Marketo, HubSpot, Intercom або будь-яку кількість інструментів, які використовують нашу інтеграцію Zapier. Ви також можете створити фірмовий магазин товарів, використовуючи нашу інтеграцію Shopify. Printfection — це найпростіший спосіб відправити товар будь-кому в будь-яку точку світу.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk дозволяє B2B-компаніям надавати важливі моменти в масштабі за допомогою прямої поштової розсилки на основі даних і подарунків. Завдяки Reachdesk компанії можуть доставляти подарунки та прямі розсилки, які створюють глибші зв’язки з клієнтами, потенційними клієнтами та співробітниками одним натисканням кнопки. Наша інтеграція з вашим технологічним набором забезпечує чітку та кількісно визначену рентабельність інвестицій; прямий канал більше не гра в вгадування.
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері для нового бізнесу та виховувати та винагороджувати лояльних клієнтів протягом усього їх життєвого циклу.
Postal
postal.com
Заснована в 2020 році в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія, Postal є провідною платформою для офлайн-залучення, яка обслуговує понад 600 клієнтів B2B, таких як Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic і Fivetran. Postal дозволяє клієнтам створювати значущі та ефективні людські зв’язки з потенційними клієнтами, партнерами, клієнтами та співробітниками. Дізнайтеся більше на postal.com.
PFL
pfl.com
У PFL ми спеціалізуємося на створенні прямої поштової розсилки на основі даних, яка забезпечує автентичні моменти та сприяє зростанню організацій. Маючи підтверджену історію успіху для деяких із найбільших брендів у світі, ми пропонуємо вимірювання, персоналізацію та передбачуваність, які ви очікуєте від цифрового маркетингу, у світ прямої поштової розсилки. Наш комплексний підхід спрощує процес виконання, керуючи всім: від стратегії та виробництва до доставки та вимірювання. Ми використовуємо цифрову тактику в поєднанні з незабутніми штрихами прямої розсилки, від листівок і листів до 3-D листівок із елементами логотипу, щоб збільшити залученість і досягти результатів. Ми використовуємо потужність ваших даних для персоналізації кампаній будь-якого масштабу, від сотень до мільйонів, гарантуючи, що ваші клієнти отримають релевантні та персоналізовані повідомлення. Крім того, наша платформа інтегрується з вашою CRM/MAP, дозволяючи вам легко вимірювати ефективність прямої поштової розсилки та рентабельність інвестицій. Дозвольте нам допомогти вам змусити ваших клієнтів посміхнутися за допомогою прямої поштової розсилки, яка є привабливою, персоналізованою та доступною для вимірювання.
Kotis Design
kotisdesign.com
Ми є провідним у галузі постачальником товарних знаків і технологічним партнером, який пропонує масштабовану платформу електронної комерції, яка допомагає брендам створювати, продавати та доставляти товари по всьому світу. Ми допомагаємо інтегрувати та розповсюджувати товар у ваш робочий процес, починаючи від відділів кадрів і закінчуючи продажами та маркетингом. Ми створюємо речі, які люди дійсно хочуть носити та використовувати. Використовуйте наш відзначений нагородами дизайн продукту за допомогою надійного рішення для складування та доставки. Наші два підприємства в США в поєднанні з мережею закордонних фабрик можуть надсилати товари по всьому світу. Своєчасна фірмова продукція може подвоїти або потроїти вашу потенційну цінність. Наші інтеграції Salesforce і Shopify дозволяють надсилати сувенірну продукцію, коли це доцільно, використовуючи наші склади та команди виконання. Не потрібна шафа для речей! Давайте створювати чудові товари разом.
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