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Програмне забезпечення для аналізу облікових записів
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Програмне забезпечення для аналізу облікових записів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для аналізу на основі облікових записів пропонує повний набір показників, спеціально розроблених для аналізу ефективності стратегії маркетингу на основі облікових записів (ABM) організації. Ці показники включають такі ключові показники, як відсоток охоплених цільових облікових записів і зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами. Стратегії ABM дуже цінні для компаній, оскільки вони дозволяють маркетинговим командам розподіляти свої ресурси на перспективи з вищою ймовірністю конверсії. Використовуючи інструменти аналізу на основі облікових записів, маркетингові команди можуть ретельно оцінити ефективність своєї стратегії ABM, переконавшись, що вони ефективно орієнтуються на правильних потенційних клієнтів. Це програмне забезпечення також відіграє вирішальну роль у інформуванні майбутніх стратегій ПРО, дозволяючи командам постійно вдосконалювати та оптимізувати свій підхід. Крім того, маркетингові команди покладаються на програмне забезпечення Account-Based Analytics для оцінки якості потенційних клієнтів, отриманих завдяки ініціативам ABM, що дозволяє їм приймати рішення на основі даних і підвищувати загальну ефективність своїх маркетингових зусиль.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Mutiny — це AI-платформа для B2B-компаній, що надає персоналізований досвід на веб-сайтах з метою підвищення конверсії та залучення цільових аудиторій.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich - це додаток для знаходження цільових клієнтів, активації їх за допомогою цифрової реклами та передачі готових лідів командам продажу.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 - платформа персоналізованої реклами, що дозволяє B2B-компаніям націлюватися на ключових осіб у цільових рахунках та аналізувати їх взаємодію з рекламою.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox допомагає командам зростання генерувати доходи, впроваджуючи управління даними, оцінку акаунтів і рекомендації для підвищення швидкості продажів.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.

Leadfwd

Leadfwd

leadfwd.com

LeadFwd покращує управління даними про свинців, автоматизує перевірку контактної інформації та підтримує ефективні продажі і маркетингові кампанії.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory - платформа для оптимізації контенту в B2B, яка пропонує персоналізований досвід та аналітику для покращення продажів і залучення клієнтів.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

CaliberMind - платформа для управління даними та аналітики, яка допомагає бізнесу аналізувати взаємодію клієнтів для покращення маркетингових стратегій.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap – це платформа для управління маркетингом на основі акаунтів, що допомагає B2B-компаніям запускати персоналізовані рекламні кампанії.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata — платформа для атрибуції доходів B2B, що аналізує клієнтські дані та оптимізує маркетингові стратегії, забезпечуючи точні звіти про доходи.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.

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