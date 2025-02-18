Програмне забезпечення для аналізу облікових записів - Найпопулярніші застосунки - Острови Теркс і Кайкос

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Програмне забезпечення для аналізу на основі облікових записів пропонує повний набір показників, спеціально розроблених для аналізу ефективності стратегії маркетингу на основі облікових записів (ABM) організації. Ці показники включають такі ключові показники, як відсоток охоплених цільових облікових записів і зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами. Стратегії ABM дуже цінні для компаній, оскільки вони дозволяють маркетинговим командам розподіляти свої ресурси на перспективи з вищою ймовірністю конверсії. Використовуючи інструменти аналізу на основі облікових записів, маркетингові команди можуть ретельно оцінити ефективність своєї стратегії ABM, переконавшись, що вони ефективно орієнтуються на правильних потенційних клієнтів. Це програмне забезпечення також відіграє вирішальну роль у інформуванні майбутніх стратегій ПРО, дозволяючи командам постійно вдосконалювати та оптимізувати свій підхід. Крім того, маркетингові команди покладаються на програмне забезпечення Account-Based Analytics для оцінки якості потенційних клієнтів, отриманих завдяки ініціативам ABM, що дозволяє їм приймати рішення на основі даних і підвищувати загальну ефективність своїх маркетингових зусиль.
Запит на новий застосунок
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допомагає вам ідентифікувати цільові облікові записи, залучати їх за допомогою цифрової реклами, веб-персоналізації, підписів електронної пошти та автоматизації продажів і, нарешті, вимірювати ефективність ваших програм. RollWorks — це незамінна платформа для великих і малих команд маркетингу та продажів, які вірять, що підхід на основі облікових записів — це просто хороший B2B маркетинг. Почніть вже сьогодні на www.rollworks.com.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди точок даних у режимі реального часу, ми можемо точно підключити підтверджені офлайн-дані бізнесу до онлайн-світу та надати маркетологам рішення світового класу для націлювання B2B і маркетингу на основі облікових записів у їхніх цифрових рекламних зусиллях.
Propensity
propensity.com
Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків облікових записів і контактів на ринку, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і щоденно надаємо список висококваліфікованих потенційних клієнтів до продажів. Результатом є автоматизована, постійно ввімкнена система ABM, яка забезпечує потік MQA та 5-кратне залучення продажів порівняно з традиційною тактикою зростання B2B. Чому Propensity? - Створіть аудиторію за 5 хвилин, запустіть менше ніж за 2 тижні - Створення необмеженого списку облікових записів із даними про наміри - Повністю збагачені контакти для кожного списку облікових записів - Щотижневий список розігрітих облікових записів і контактів для продажу - Програмна медійна реклама - Розсилка маркетингової електронної пошти - Доступ до нашої бібліотеки підручників ABM - Генератор вмісту штучного інтелекту - Щотижневі зустрічі з Propensity CSM - Інтеграції, включаючи Hubspot і Salesforce - Рекордний час ROI — 30-180 днів залежно від вашої підручника Основні функції Propensity: Бібліотека підручників - Попередньо створені підручники від 30 до 90 днів Редактор Playbook - Легко редагуйте кожну п'єсу у вибраній користувачем playbook Audience Builder - Використовує ліцензовані сторонні дані про наміри на рівні облікового запису, щоб зрозуміти інтерес і поведінку покупця зі схильністю купувати моделі, побудовані в Buying Circles - Створення та керування цільовими контактами на основі намірів на рівні облікового запису. Менеджер каналів – оркестрування та активація міжканальної кампанії. Інформаційна панель ABM – вимірювання та аналітика облікового запису для кількісної оцінки зростання та ефективності. Інтеграція з маркетинговими технологіями та технологіями продажів.
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd поєднує дані про пошук B2B, охоплення продажів і маркетинг на основі облікових записів разом із потужністю штучного інтелекту та машинного навчання. Все в одній платформі Unstoppable Growth.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox допомагає маркетинговим командам, що розвиваються, збільшувати дохід від GTM, а саме: придбання, перехресні продажі та додаткові продажі. Платформа складається з 4 будівельних блоків: 1. Потужна система CDP Engine Ingest, очищення, упорядкування, візуалізація та аналіз даних у точках контакту з клієнтами. 2. 6-D скоринг на основі штучного інтелекту. Визначте етапи подорожі та розставте пріоритети для ключових облікових записів. 3. Статистика наступних найкращих дій Отримуйте практичні рекомендації на шляху покупця, щоб збільшити швидкість переходу. 4. Надійна сегментація та оркестровка Інтелектуальна сегментація для виконання багатоканальної кампанії. Такі швидкозростаючі B2B-компанії, як airtel Business, Algonomy, Capillary, DarwinBox, Exotel, Rootstock, Qwickcilver, Mobisy, SupportLogic і Arrowstream, обрали BambooBox, щоб швидше збільшити дохід. Хочете відчути різницю на собі? Зверніться до нас і дізнайтеся. www.bamboobox.ai
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — це рішення для веб-персоналізації та оркестровки на основі облікового запису. Платформа оркестровки на основі цілей є основним центром, який використовується для розуміння шляху клієнта та надання персоналізованого досвіду в масштабі, що заохочує відвідувачів продовжувати взаємодію з вашим веб-сайтом, сприяючи підвищенню ефективності бізнесу . Прискоріть свій процес і прибуток за допомогою персоналізації на основі атрибуції: - Подавайте кожному відвідувачу веб-сайту правильні повідомлення та ресурси, допомагаючи їм швидше стати вашими клієнтами. - Зрозумійте, як ваші маркетингові зусилля впливають на бізнес-цілі, і сплануйте шляхи своїх клієнтів від першого контакту до виграних угод. - Перетворіть відвідувачів на клієнтів, а не лише на потенційних клієнтів!
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільових сторінок, захоплення попиту, збагачення, перевірені людьми потенційні клієнти, а також досвід на основі облікових записів. Ці інструменти дозволяють маркетологам створювати більш релевантний і привабливий досвід для своєї цільової аудиторії, що в кінцевому підсумку може сприяти досягненню кращих бізнес-результатів, таких як збільшення залучення, вищі коефіцієнти конверсії та більша лояльність клієнтів. Покупці отримують вигоду від динамічного, персоналізованого контенту та підключених цифрових технологій, які дають їм змогу отримати кращу освіту та швидше приймати обґрунтовані рішення.
CaliberMind
calibermind.com
Як стратегічний лідер B2B, ви повинні тримати великий палець на пульсі ринку. Але з усіма інструментами, якими користуються ваші команди, важко з’єднати крапки та визначити, чи ваше повідомлення резонує з потрібною аудиторією в ідеальний час. Платформа CaliberMind організовує та осмислює ваші дані, щоб ваші ідеї були чіткішими. Звичайно, ми робимо атрибуцію, оцінку залученості, аналітику послідовності тощо. Але справжній подарунок, який ми даємо лідерам доходів, — це здатність виявляти проблеми та тенденції раніше, ніж це зробить хтось інший.
Octane11
octane11.com
Octane11 — це орієнтована на B2B платформа аналітики даних і співпраці, яка поєднує платні, власні та зароблені дані про маркетинг, продажі та використання продуктів для досягнення реальних бізнес-результатів. Ми допомагаємо B2B-підприємствам із доходом понад 100 мільйонів доларів США інтегрувати, збагачувати та аналізувати дані команд, а також порівнювати ефективність із галузевими контрольними показниками. Клієнти використовують готові візуалізації Octane11 або передають розширені дані в інструмент BI, CDP, CRM або іншу кінцеву точку на свій вибір. Octane11 справді є тією відсутньою ланкою в стеку даних B2B, яка перетворює відокремлені дані в практичну інформацію та покращує продуктивність за частку часу та витрат.
Recotap
recotap.com
Recotap — це платформа ABM наступного покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів у великих масштабах. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою маркетингову ефективність. Завдяки рекламному рішенню на основі облікового запису Recotap охоплює більше людей, які приймають рішення, і залишайтеся залученими, доки вони не перейдуть.
Warmly
warmly.ai
Warmly — це перша автономна платформа оркестровки продажів, створена спеціально для команд малого та середнього бізнесу. Платформа керує метаданими з інструментів підтримки продажів, намірів B2B та інструментів збагачення для ідентифікації, відстеження та зв’язку з відвідувачами веб-сайту, які готові до конверсії. Автоматично агрегуючи дані та інтегруючи аналітичні дані з різних платформ, Warmly організовує найефективніший наступний крок для стимулювання кваліфікованих розмов для команди продажів. Тепло допомагає вашій команді з доходів швидше помітити потенційні можливості на ринку. Просувайте їх швидше. І досягайте своїх планових цілей квартал за кварталом. Їхня платформа AI Warm Leads Platform висвітлює ваш конвеєр, відстежуючи сигнали про намір купувати на вашому веб-сайті, вихідні послуги та CRM. Потім вони допомагають вам закрити цей конвеєр теплим, привабливим способом. Крім того, їхній набір безкоштовних інструментів продажу допоможе вашій команді краще спілкуватися з потенційними клієнтами у вашому календарі та на Zoom за допомогою відзначеного нагородами додатка Essential Zoom.
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на потреби нового покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання захоплюючих, орієнтованих на дані досвіду, які зустрічають покупців там, де вони є, з необхідною інформацією, і все це персоналізовано відповідно до їхньої особистої подорожі клієнта. Folloze, заснований у 2013 році двома менеджерами з маркетингу, які на власні очі спостерігали за тим, як купівля та продаж B2B змінюються, з гордістю обслуговує деякі з найбільших і найуспішніших брендів B2B сьогодні, зокрема такі компанії, як Cisco, FireEye, Google, Okta та Workday.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз того, що насправді приносить ваш дохід. За допомогою Dreamdata B2B-компанії можуть запускати спеціальне моделювання атрибуції на основі облікових записів, отримувати рентабельність інвестицій у рекламу кожної рекламної кампанії, вимірювати рентабельність інвестицій у вміст, порівнювати зростання, прогнозувати дохід і приймати рішення на основі даних про те, які зусилля слід масштабувати далі.
Albacross
albacross.com
Команди відділу доходів по всьому світу використовують дані про наміри Albacross, щоб створити більше можливостей і швидше збільшити дохід. Від усвідомлення на ранній стадії до прийняття рішення на пізній стадії, ви маєте всю необхідну інформацію, щоб виявити своїх потенційних покупців, зацікавити їх тим, що вони хочуть, і отримати сповіщення, коли вони будуть готові купити. Ось як: - Підвищте продуктивність продажів: визначте намір компаній, які відвідують ваш веб-сайт, купувати, і повідомте свою команду продажів, коли вони будуть готові купити. - Усуньте здогади з маркетингу: зрозумійте, які облікові записи взаємодіють із вашим вмістом і що їх найбільше цікавить. - Усі необхідні вам точки даних: ми щомісяця відстежуємо 3 мільярди подій у всьому світі й оновлюємо точки даних щотижня. - Легко інтегруйте в технічні інструменти, якими ви вже користуєтеся – це не ще один інструмент для вивчення.
N.Rich
nrich.ai
Збільште свій конвеєр, залишаючись у межах бюджету. Знаходьте облікові записи ICP із перевіреними намірами покупців, активуйте їх за допомогою багатоканальної цифрової реклами та доставляйте гарячі облікові записи до відділів продажів.
Bombora
bombora.com
Пропозиція Bombora визначає, які компанії зараз досліджують, які теми та інтенсивність цих зусиль. Він оцінює ці сигнали, щоб потім допомогти відділам продажів і маркетингу визначити пріоритети цільових облікових записів, налаштувати їх спілкування з ними та оптимізувати маркетингові зусилля. Bombora надає найбільшу цінність організаціям із понад 100 співробітниками.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампаній у кількох каналах. Ці інструменти кампанії та аналітика працюють на власному механізмі купівлі на основі штучного інтелекту, який оцінює зацікавленість облікового запису під час шляху до покупки. Foundry ABM може організовувати кампанії ABM, щоб підвищити обізнаність, залученість і реалізувати цільові облікові записи. Щоб дізнатися більше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примітка. Багато відгуків стосуються платформи Triblio, яка тепер називається Foundry ABM.
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Signals
getsignals.ai
Signals – це платформа для створення потенційних клієнтів і штучного інтелекту, яка допомагає вам знати, хто на вашому веб-сайті, і використовувати їхню поведінку для взаємодії з відвідувачами, які готові купувати. Ми вже допомогли компаніям знайти тисячі нових кваліфікованих контактів, відвідувачам не потрібно було заповнювати форму.
Influ2
influ2.com
Зробіть рекламу важливою частиною розмови про продажі. Influ2 — це персональна рекламна платформа, яка дозволяє охопити певних людей у цільових облікових записах і побачити, хто взаємодіє з вашими оголошеннями. Пропонуйте відповідний вміст ключовим особам, які приймають рішення, відстежуйте наміри на рівні контактів і надавайте продажам необхідний контекст для залучення цінних облікових записів. Завдяки рекламі Influ2, орієнтованій на людей, ви можете залучити в 2,26 рази більше конвеєра, залучаючи людей, які приймають рішення, протягом усього їхнього шляху.
Mutiny
mutinyhq.com
Більшість маркетингових команд не можуть відігравати суттєву роль у проникненні до цільових облікових записів, оскільки маркетингові стратегії 1:1, які працюють, не масштабуються, а те, що масштабується, не працює. Mutiny допомагає B2B-компаніям генерувати конвеєр і доходи від своїх цільових облікових записів за допомогою персоналізованого досвіду на основі штучного інтелекту, мікросайтів 1:1 і аналізу облікових записів.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — це платформа для виходу на ринок, яка допомагає компаніям знаходити, залучати та розвивати своїх клієнтів. ZoomInfo надає точні дані в режимі реального часу, статистику та технології більш ніж 35 000 компаній у всьому світі. Підприємства використовують його дані та платформу для підвищення ефективності, узгодження відділів продажів і маркетингу та консолідації наборів технологій. Це визнаний лідер у сфері конфіденційності даних, який відповідає найкращим у галузі вимогам GDPR і CCPA та має численні сертифікати безпеки та конфіденційності даних. Спеціалізації: платформа GTM, стратегія GTM, аналітика продажів, розвідка розмов, маркетингова розвідка, залучення до продажів, контактні дані, дані про наміри, формування потенційних клієнтів, покращене пошук потенційних клієнтів, бізнес-інформація, ділові контакти, маркетинг на основі облікових записів (ABM), точність даних, база даних гігієни та організації даних.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє швидко створювати контекстний вміст у масштабі. Укладайте угоди швидше, надаючи релевантний вміст, який краще зв’яжеться з вашими потенційними клієнтами. Вміст є основою кожного виходу на ринок. Якщо ви хочете виділитися та налагодити значущі стосунки зі своїми потенційними клієнтами, вам потрібно буде надати персоналізований досвід, показуючи потрібний вміст у потрібний час. Керування досвідом – централізуйте й упорядковуйте вміст із різних джерел, щоб персоналізувати пункти призначення за лічені хвилини. Централізація вмісту та керування ним є ключовими для персоналізації. Uberflip — це єдина платформа для централізації та організації всього вашого вмісту. Uberflip інтегрується зі сторонніми контент-платформами, тож ви можете легко імпортувати, керувати та позначати свої активи. Звідти ваші відділи маркетингу, продажів і успіху клієнтів отримають легкий доступ до схваленого вмісту та можуть почати створювати неймовірні напрямки для кожної кампанії та кімнати цифрових продажів без перетягування коду. Результат? Менше втрати вмісту, швидший запуск кампаній і команда продажів, яка має найкращий вміст для своїх потенційних клієнтів. Основні функції: - Інтеграція вмісту (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегів і інтелектуальні фільтри - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (Digital Sales Rooms) - SEO-оптимізація Journey Acceleration - Створюйте обрані напрямки вмісту для кожного покупця – і залучайте їх по всіх каналах. Uberflip дає вам змогу стимулювати споживання вмісту за допомогою рекомендацій вмісту, які утримують ваших відвідувачів на сайті. Завдяки надійній інтеграції платформи автоматизації маркетингу (MAP) кожна взаємодія з вмістом може ініціювати ідеальний наступний крок для прискорення шляху клієнта. Покращуйте свої коефіцієнти конверсії та прискорюйте час отримання прибутку, надаючи персоналізований вміст, який зменшує тертя на шляху покупця.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
PathFactory
pathfactory.com
Розблокуйте дохід B2B завдяки персоналізованому, захоплюючому та орієнтованому на конверсії досвіду на всьому шляху покупця B2B за допомогою PathFactory. Покращте шлях вашого покупця та почніть надавати своїм покупцям інформацію про вміст. Інтелектуальний аналіз вмісту PathFactory на основі штучного інтелекту дозволяє створювати персоналізований контент для ваших окремих покупців і цільових облікових записів для вашої стратегії ABM. Прискорюйте укладання угод і розширюйте свій конвеєр, рекомендуючи наступні найкращі активи для споживання на основі нещодавньої історії відвідувачів, галузі та актуальних тем. Провідні корпоративні та середні B2B-компанії використовують PathFactory, щоб пришвидшити розвиток, підвищити рівень виграшу та зрозуміти продуктивність контенту, надаючи інтелектуальний контент і віртуальні події, щоб усунути тертя з боку ваших покупців. Deloitte нещодавно визнала PathFactory однією з 500 технологічно швидких компаній Північної Америки 2020 року.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дає змогу найбільшим і швидкозростаючим компаніям швидше конвертувати свої найкращі облікові записи, знаходячи та взаємодіючи з найвпливовішими членами комітету із закупівель протягом усього шляху клієнта. Платформа ML, глобальна багатоканальна платформа медіаактивації та вимірювання ABM, дає змогу маркетологам у корпоративних організаціях використовувати унікальні власні дані для визначення облікових записів, які, швидше за все, купуватимуть, максимізувати взаємодію в кількох каналах і прискорити цикли продажів, щоб позитивно вплинути на рентабельність інвестицій.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack є провідною платформою аналітики та атрибуції для B2B. HockeyStack з’єднується з усіма вашими платформами, очищає ваші дані та дає змогу вимірювати, що рухає конвеєром, і візуалізувати шляхи покупців. Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує маркетингові дані, дані про продукт, дохід і продажі для виявлення прихованої інформації, як-от LTV кампанії або коефіцієнт відтоку кожного маркетингового каналу. Сотні відділів доходів у таких компаніях, як 8x8, ActiveCampaign і Cognism, використовують HockeyStack, щоб збільшити кількість конвеєрів і швидше укладати угоди.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантність у кожен етап купівлі B2B. Ви отримаєте єдине скло, яке об’єднує кожне джерело інформації та розуміння — і всі продажі та маркетинг — щоб ви раніше виявляли можливості, розумніше їх взаємодіяли та швидше укладали угоди. Створюйте точні аудиторії, використовуючи нашу аналітику облікового запису, дані CRM і MAP, сигнали намірів, технічні дані тощо. Потім скористайтеся додатковими можливостями для більшої точності та контролю: єдина B2B-рекламна платформа, оптимізована для охоплення цілих команд закупівель, збільшення конверсій на веб-сайті за допомогою персоналізації, координації значущої взаємодії з клієнтами у вашій екосистемі та каналах, а також вимірювання того, як діяльність у сфері маркетингу та продажів сприяє конвеєру та прибутку. Продавці можуть навіть використовувати свої CRM-додатки, щоб отримати інтелектуальну статистику щодо контактів і компаній і побачити активність і наміри Demandbase. За допомогою Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ви можете координувати всі дії GTM для купівлі з низьким рівнем тертя.
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