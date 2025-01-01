Програмне забезпечення для аналізу облікових записів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для аналізу на основі облікових записів пропонує повний набір показників, спеціально розроблених для аналізу ефективності стратегії маркетингу на основі облікових записів (ABM) організації. Ці показники включають такі ключові показники, як відсоток охоплених цільових облікових записів і зіставлення потенційних клієнтів із обліковими записами. Стратегії ABM дуже цінні для компаній, оскільки вони дозволяють маркетинговим командам розподіляти свої ресурси на перспективи з вищою ймовірністю конверсії. Використовуючи інструменти аналізу на основі облікових записів, маркетингові команди можуть ретельно оцінити ефективність своєї стратегії ABM, переконавшись, що вони ефективно орієнтуються на правильних потенційних клієнтів. Це програмне забезпечення також відіграє вирішальну роль у інформуванні майбутніх стратегій ПРО, дозволяючи командам постійно вдосконалювати та оптимізувати свій підхід. Крім того, маркетингові команди покладаються на програмне забезпечення Account-Based Analytics для оцінки якості потенційних клієнтів, отриманих завдяки ініціативам ABM, що дозволяє їм приймати рішення на основі даних і підвищувати загальну ефективність своїх маркетингових зусиль.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo – платформа для бізнесу, що надає дані, аналітику та технології для покращення продажів, маркетингу та управління контактами.
Signals
getsignals.ai
Signals - платформа для генерації лідів, яка допомагає виявити відвідувачів сайту і взаємодіяти з ними без заповнення форм.
Warmly
warmly.ai
Warmly - платформа для організації продажів, що допомагає командам виявляти та відстежувати клієнтів, готових до покупки, через автоматичне збирання даних.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає B2B SaaS маркетологам об'єднувати дані, аналізувати результати маркетингових кампаній та вимірювати ROI.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа для аналізу даних та співпраці в B2B, що інтегрує маркетингові, продажні та дані про використання продуктів для покращення бізнес-результатів.
Foundry
foundryco.com
Foundry - платформа для маркетингу, що оркеструє кампанії з урахуванням інтересів клієнтів на всіх етапах покупки, інтегруючи персоналізацію та активізацію продажів.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase - платформа для маркетингу та продажів, що дозволяє бізнесу активно залучати цільові облікові записи, використовуючи аналітику даних.
Metadata
metadata.io
Metadata автоматизує ручну роботу для B2B маркетологів, дозволяючи їм зосередитись на стратегії та творчості.
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny — це AI-платформа для B2B-компаній, що надає персоналізований досвід на веб-сайтах з метою підвищення конверсії та залучення цільових аудиторій.
HoneyStack
hockeystack.com
HoneyStack - це платформа аналітики для B2B, що об'єднує дані маркетингу, продукту і продажів, забезпечуючи вимірювання ефективності та візуалізацію шляхів покупців.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, що допомагає командами управляти аккаунтам протягом всього їх життєвого циклу з використанням першочергових даних.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Influ2
influ2.com
Influ2 - платформа персоналізованої реклами, що дозволяє B2B-компаніям націлюватися на ключових осіб у цільових рахунках та аналізувати їх взаємодію з рекламою.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — це платформа для B2B маркетингу, яка аналізує дані для точного націлення й взаємодії з клієнтами.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox допомагає командам зростання генерувати доходи, впроваджуючи управління даними, оцінку акаунтів і рекомендації для підвищення швидкості продажів.
Bombora
bombora.com
Bombora - платформа даних про наміри, що допомагає бізнесам ідентифікувати потенційних клієнтів, які досліджують їх продукцію та послуги.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip дозволяє створювати персоналізований контент для маркетингу та продажів, централізуючи вміст з різних джерел для кращої взаємодії з клієнтами.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетингу, що дозволяє створювати персоналізований вміст і покращити залучення клієнтів за допомогою аналітики та інтеграцій.
N.Rich
nrich.ai
N.Rich - це додаток для знаходження цільових клієнтів, активації їх за допомогою цифрової реклами та передачі готових лідів командам продажу.
Albacross
albacross.com
Albacross - це інструмент для визначення і взаємодії з потенційними клієнтами, які відвідують веб-сайти, інтегруючись з CRM-системами та оптимізуючи процеси продажів.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для облікового маркетингу, що допомагає малим B2B-командам створювати списки потенційних клієнтів, запускати кампанії та генерувати ліди.
Leadfwd
leadfwd.com
LeadFwd покращує управління даними про свинців, автоматизує перевірку контактної інформації та підтримує ефективні продажі і маркетингові кампанії.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon - платформа для персоналізації веб-контенту та оптимізації рекламних стратегій, яка допомагає зрозуміти шлях клієнтів і підвищити ефективність кампаній.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks - платформа для B2B компаній, що допомагає ідентифікувати, залучати та аналізувати цільові облікові записи в рамках маркетингу та продажів.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory - платформа для оптимізації контенту в B2B, яка пропонує персоналізований досвід та аналітику для покращення продажів і залучення клієнтів.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, що використовує AI для аналізу сигналів про наміри та покращення маркетингу і взаємодії з потенційними клієнтами.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind - платформа для управління даними та аналітики, яка допомагає бізнесу аналізувати взаємодію клієнтів для покращення маркетингових стратегій.
Recotap
recotap.com
Recotap – це платформа для управління маркетингом на основі акаунтів, що допомагає B2B-компаніям запускати персоналізовані рекламні кампанії.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata — платформа для атрибуції доходів B2B, що аналізує клієнтські дані та оптимізує маркетингові стратегії, забезпечуючи точні звіти про доходи.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic - платформа, що допомагає брендам ідентифікувати та взаємодіяти з потенційними клієнтами для покращення маркетингу та збільшення продажів.
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