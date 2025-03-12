Магазин вебзастосунків Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

Пошук

✨ WebCatalog Desktop ✨ Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності. Завантажити WebCatalog Desktop Дізнатися більше

Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів дає можливість компаніям зв’язуватися з потенційними покупцями за допомогою точно налаштованої цифрової реклами. Ця реклама налаштована спеціально для впливових осіб, які приймають рішення, у визначених цільових облікових записах. Реклама на основі облікових записів служить життєздатним підходом до реалізації в рамках загальної маркетингової стратегії на основі облікових записів, надаючи маркетологам засоби для ефективного охоплення бажаних облікових записів. Інші методи виконання в рамках цієї стратегії можуть включати пряму поштову розсилку на основі облікового запису, а також адаптований веб-інтерфейс і контент. Компанії мають можливість вибрати та застосувати одну або комбінацію цих тактик виконання. Щоб полегшити рекламну стратегію на основі облікового запису, підприємства можуть отримувати контакти зі свого програмного забезпечення CRM або програмного забезпечення для автоматизації маркетингу. Крім того, вони можуть підбирати списки контактів, щоб безперешкодно використовувати цільовий рекламний підхід.