Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки - Пакистан

Albacross

albacross.com

Команди відділу доходів по всьому світу використовують дані про наміри Albacross, щоб створити більше можливостей і швидше збільшити дохід. Від усвідомлення на ранній стадії до прийняття рішення на пізній стадії, ви маєте всю необхідну інформацію, щоб виявити своїх потенційних покупців, зацікавити їх тим, що вони хочуть, і отримати сповіщення, коли вони будуть готові купити. Ось як: - Підвищте продуктивність продажів: визначте намір компаній, які відвідують ваш веб-сайт, купувати, і повідомте свою команду продажів, коли вони будуть готові купити. - Усуньте здогади з маркетингу: зрозумійте, які облікові записи взаємодіють із вашим вмістом і що їх найбільше цікавить. - Усі необхідні вам точки даних: ми щомісяця відстежуємо 3 мільярди подій у всьому світі й оновлюємо точки даних щотижня. - Легко інтегруйте в технічні інструменти, якими ви вже користуєтеся – це не ще один інструмент для вивчення.