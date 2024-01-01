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Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів дає можливість компаніям зв’язуватися з потенційними покупцями за допомогою точно налаштованої цифрової реклами. Ця реклама налаштована спеціально для впливових осіб, які приймають рішення, у визначених цільових облікових записах. Реклама на основі облікових записів служить життєздатним підходом до реалізації в рамках загальної маркетингової стратегії на основі облікових записів, надаючи маркетологам засоби для ефективного охоплення бажаних облікових записів. Інші методи виконання в рамках цієї стратегії можуть включати пряму поштову розсилку на основі облікового запису, а також адаптований веб-сайт і контент. Компанії мають гнучкість у виборі та застосуванні однієї або комбінації цих тактик виконання. Щоб полегшити рекламну стратегію на основі облікового запису, підприємства можуть отримувати контакти зі свого програмного забезпечення CRM або програмного забезпечення для автоматизації маркетингу. Крім того, вони можуть підбирати списки контактів, щоб безперешкодно застосовувати свій цільовий рекламний підхід.

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ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

Salesbox допомагає вам виявляти, залучати та перетворювати наміри на дохід. Прискорення конвеєра та зростання доходу за допомогою платформи й програм Conversational ABM від Salesbox.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на нове покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого надання з...

Metadata

Metadata

metadata.io

Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

Збільште свій конвеєр, залишаючись у межах бюджету. Знаходьте облікові записи ICP із перевіреними намірами покупців, активуйте їх за допомогою міжканальної цифрової реклами та доставляйте гарячі облікові записи до відділів продажів.

Opensense

Opensense

opensense.com

Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди то...

Albacross

Albacross

albacross.com

Дані про наміри першої сторони, щоб зрозуміти вашу аудиторію, виявити невидимі перспективи та збагатити кожен запис для підвищення ефективності маркетингу та продажів.

Influ2

Influ2

influ2.com

Облікові записи приймають рішення не люди. Зробіть персональну рекламу невід’ємною частиною розмови про продажі.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків ринкових облікових записів і контактів, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і що...

Foundry

Foundry

foundryco.com

Перетворіть свої найпопулярніші облікові записи за допомогою оркестровки ABM від Foundry, що призведе до більшого та кращого конвеєра.

6sense

6sense

6sense.com

Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, що веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді з доходів необхідні дані та видимість.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Перетворюйте свої найкращі облікові записи швидше. Прискоріть конвеєр за допомогою глобальної маркетингової платформи на основі облікових записів Madison Logic.

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

Уявіть собі створення унікальної персоналізованої реклами для кожного з ваших цільових облікових записів. А тепер уявіть, що ви показуєте цю рекламу там, де її побачить лише команда закупівель у цьому обліковому записі. Advertaze використовує націлювання на мікроаудиторію, щоб показувати ваші персон...

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap — це платформа ABM нового покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити масштабні цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою ...

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