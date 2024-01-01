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Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів - Найпопулярніші застосунки - Бельгія
Програмне забезпечення для реклами на основі облікових записів дає можливість компаніям зв’язуватися з потенційними покупцями за допомогою точно налаштованої цифрової реклами. Ця реклама налаштована спеціально для впливових осіб, які приймають рішення, у визначених цільових облікових записах. Реклама на основі облікових записів служить життєздатним підходом до реалізації в рамках загальної маркетингової стратегії на основі облікових записів, надаючи маркетологам засоби для ефективного охоплення бажаних облікових записів. Інші методи виконання в рамках цієї стратегії можуть включати пряму поштову розсилку на основі облікового запису, а також адаптований веб-інтерфейс і контент. Компанії мають можливість вибрати та застосувати одну або комбінацію цих тактик виконання. Щоб полегшити рекламну стратегію на основі облікового запису, підприємства можуть отримувати контакти зі свого програмного забезпечення CRM або програмного забезпечення для автоматизації маркетингу. Крім того, вони можуть підбирати списки контактів, щоб безперешкодно використовувати цільовий рекламний підхід.
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ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — це платформа продажів і маркетингу на базі штучного інтелекту, яка допомагає компаніям у всьому світі швидше розвиватися за допомогою маркетингових рішень на основі облікових записів. На єдиній платформі: визначте та знайдіть свої цільові облікові записи, оркеструйте індивідуальні бесід...
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. ...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ допомагає командам досягати своїх цілей прибутку з меншими ресурсами. Він використовує аналіз облікових записів, багату та надійну статистику на рівні облікового запису, щоб допомогти вам організовувати продажі та маркетингові кроки та впроваджувати релевантніст...
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на потреби нового покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого...
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
N.Rich
nrich.ai
Збільшуйте свій конвеєр, залишаючись у межах бюджету. Знаходьте облікові записи ICP із перевіреними намірами покупців, активуйте їх за допомогою міжканальної цифрової реклами та доставляйте гарячі облікові записи до відділів продажів.
Opensense
opensense.com
Централізоване керування підписами електронної пошти на всіх пристроях. Чудово працює з Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach тощо!
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, підрозділ NextRoll, пропонує амбітним B2B-компаніям будь-якого розміру платформу на основі облікових записів, щоб узгодити свої команди з маркетингу та продажів і впевнено збільшити дохід. Платформа RollWorks, заснована на машинному навчанні та обширній базі даних облікових записів, допом...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence є провідним постачальником маркетингу на основі облікових записів і аналізу B2B. Наша технологічна платформа поєднує потужність великих даних і автоматизації реклами, щоб допомогти маркетологам B2B визначити, охопити та залучити своїх ідеальних клієнтів. Аналізуючи мільярди то...
Albacross
albacross.com
Команди відділу доходів по всьому світу використовують дані про наміри Albacross, щоб створити більше можливостей і швидше збільшити дохід. Від усвідомлення на ранній стадії до прийняття рішення на пізній стадії, ви маєте всю необхідну інформацію, щоб виявити своїх потенційних покупців, зацікавити ї...
Influ2
influ2.com
Зробіть рекламу важливою частиною розмови про продажі. Influ2 — це персональна рекламна платформа, яка дозволяє охопити певних людей у цільових облікових записах і побачити, хто взаємодіє з вашими оголошеннями. Пропонуйте відповідний вміст ключовим особам, які приймають рішення, відстежуйте наміри...
Propensity
propensity.com
Propensity — це єдина маркетингова платформа на основі облікових записів (ABM), створена для невеликих команд розвитку B2B. Ми спрощуємо використання даних про наміри для створення списків облікових записів і контактів на ринку, підігріваємо ці контакти за допомогою багатоканальних кампаній ABM і що...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетингу на основі облікових записів (ABM) Foundry організовує маркетингові кампанії та кампанії з продажу на кожному етапі шляху до покупки. На одній платформі Foundry ABM поєднує рекламу на основі облікових записів, веб-персоналізацію та функції активації продажів для організації кампа...
Recotap
recotap.com
Recotap — це платформа ABM наступного покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів у великих масштабах. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть п...
6sense
6sense.com
Переосмисліть спосіб, у який ваша компанія створює, керує та перетворює конвеєр на дохід. Наше програмне забезпечення ABM розкриває аналітичну інформацію про доходи, яка веде до високоякісного конвеєру, усуває здогади та надає вашій команді доходів необхідні дані та видимість.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дає змогу найбільшим і швидкозростаючим компаніям швидше конвертувати свої найкращі облікові записи, знаходячи та взаємодіючи з найвпливовішими членами комітету із закупівель протягом усього шляху клієнта. Платформа ML, глобальна багатоканальна платформа медіаактивації та вимірювання A...
Advertaze
advertaze.com
Уявіть собі створення унікальної персоналізованої реклами для кожного з ваших цільових облікових записів. А тепер уявіть, що ви показуєте цю рекламу там, де її побачить лише команда закупівель у цьому обліковому записі. Advertaze використовує націлювання на мікроаудиторію, щоб показувати ваші персон...