Академічне консультування програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки

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Академічне консультування програмного забезпечення підтримує консультантів як у вищій освіті, так і в умовах K - 12, допомагаючи їм розробити академічні програми та спрямовуючи студентів до майбутніх цілей. Шкільні консультанти використовують це програмне забезпечення для створення персоналізованих планів ступеня та відстеження прогресу учнів до вимог до закінчення навчання. Радники коледжів та університету використовують ці інструменти для покращення утримання студентів, визначивши тих, хто може потребувати додаткової допомоги. Зазвичай програмне забезпечення для академічного консультування включає функції, які спрощують різні завдання для радників, такі як планування зустрічей, розробка планів курсу, моніторинг навчальних показників через інформаційні панелі та надсилання сповіщень для студентів з ризиком. Крім того, ці інструменти пропонують можливості для запису, що дозволяє радникам задокументувати зустрічі, відстежувати прогрес учнів та планувати подальші дії. Крім академічного планування, консультанти також можуть використовувати це програмне забезпечення для надання допомоги студентам у своїх довгострокових прагненнях, за допомогою інструментів планування кар'єри, які узгоджують свої сили з потенційними шляхами кар’єри, а також функціями відповідності в коледжі, щоб допомогти старшокласникам знайти правильні коледжі та університети.
Запит на новий застосунок
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi - платформа для студентів, що включає створення резюме, портали вакансій, інструменти для віртуальних ярмарків вакансій і дослідження випускників.
Huntr
huntr.co
Huntr - додаток для пошуку роботи, який дозволяє зберігати вакансії, відстежувати заявки та управляти важливими подіями, такими як співбесіди та терміни.
Skyward
skyward.com
Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.
12Twenty
12twenty.com
Додаток 12Twenty допомагає студентам і роботодавцям знаходити підходящі можливості працевлаштування та спрощує процес набору через централізовану платформу.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.
Prepler
prepler.com
Prepler - це додаток для планування ступенів, що допомагає студентам зрозуміти вимоги до диплома та послідовність курсів, щоб уникнути зайвих занять.
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU з'єднує університети з міжнародними школами у 140 країнах для поліпшення вищої освіти та кар'єрних перспектив студентів.
Xello
xello.world
Xello - це онлайн-інструмент для дослідження кар'єри та освіти, що допомагає студентам планувати майбутнє, оцінювати свої інтереси та створювати персоналізовані плани.
RaiseMe
raise.me
Raiseme - платформа для учнів, що допомагає заробляти мікро-стипендії на основі досягнень у навчанні та позакласній діяльності, підготовка до коледжу.
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama Education - це платформа для шкіл, яка допомагає зрозуміти сильні сторони учнів та надає інструменти для поліпшення навчального середовища.
Freckle
freckle.com
Freckle - це додаток для адаптивної практики, що допомагає вчителям диференціювати навчання з математики, ELA, науки та соціальних наук для учнів K–12.
CounselMore
counselmore.com
CounselMore - це програмне забезпечення для управління процесом вступу до коледжу, що дає змогу консультантам організовувати дані студентів та спілкування з ними.
VisitDays
visitdays.com
VisitDays допомагає навчальним закладам K-12 з'єднувати учнів з мережею з понад 1800 вишів, пропонуючи безкоштовні заходи, прямі сесії та контент за запитом.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad - це онлайн-платформа, що допомагає студентам визначити інтереси, ставити цілі після школи та відстежувати прогрес у навчанні та кар’єрі.
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