Програмне забезпечення для керування відсутністю - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування відсутністю дозволяє організаціям планувати, керувати та відстежувати відсутність працівників, наприклад відпустку та лікарняний. Це програмне забезпечення дозволяє компаніям визначати відсутність, керувати запитами та обробляти погодження. Він часто містить функції, які включають місцеві правила, закони та політику, щоб допомогти підприємствам дотримуватися вимог і зменшити витрати. Як правило, використовуються відділами кадрів, деякі автономні рішення для керування відсутністю також підходять для компаній, які не мають традиційного відділу кадрів. Це програмне забезпечення може бути частиною інтегрованого пакету управління персоналом або функціонувати як окреме рішення. Він часто інтегрується зі сторонніми HR-додатками, при цьому основні системи HR часто служать центральним сховищем даних про робочу силу.
Запит на новий застосунок
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
greytHR
greythr.com
greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.
Calamari
calamari.io
Calamari — це онлайн-послуга HR для управління відпустками, обліком відвідуваності та основними HR-функціями для компаній у всьому світі.
PayFit
payfit.com
PayFit - це платформа для автоматизації управління зарплатою та HR, що полегшує обчислення заробітної плати, управління відпустками та витратами.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.
Skello
skello.io
Skello — це додаток для управління робочою силою на основі змін, який спрощує планування, підвищує комунікацію та оптимізує витрати на персонал.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS - це програма для управління кадрами та заробітною платою, що автоматизує облік робочого часу, відвідування та ефективність працівників.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR - це платформа для управління персоналом та зарплатою, що автоматизує обліг робочого часу, дані працівників і фінансові транзакції.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - це все-в-одному інструмент для управління стратегією, проектами, завданнями та аналітикою продуктивності для компаній різного розміру.
Breathe
breathehr.com
Breathe – програма для управління персоналом, що спрощує процеси, такі як відпустки, відсутність, управління витратами та графіками працівників для малих бізнесів.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ - додаток для автоматичного відстеження часу, вимірювання продуктивності та моніторингу роботи працівників в офісі та віддалено.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, що оптимізує процеси набору, ефективності та управління даними в компаніях різного розміру.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — додаток для відстеження часу, моніторингу працівників, управління відпустками, складання звітів та виставлення рахунків для малих і середніх підприємств.
Craze
crazehq.com
Craze — це програма для стартапів, яка автоматизує управління HR, зарплатою та дотриманням норм, дозволяючи засновникам зосередитися на розвитку бізнесу.
flair HR
flair.hr
FLAIR HR - це універсальний додаток для управління людськими ресурсами, який спрощує процеси найму, планування змін та управління відсутністю працівників.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon - платформа для управління відпустками, що спрощує дотримання норм, обробку заявок та зарплати для персоналу і співробітників.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic - це додаток для планування відпусток, що дозволяє легко запитувати вихідний час і управляти ним без паперової роботи.
Timeular
timeular.com
Timeular - додаток для відстеження часу, що дозволяє користувачам ефективно контролювати свій час та продуктивність через ручні та автоматичні методи.
Superworks
superworks.com
Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.
BrioHR
briohr.com
BrioHR - це платформа для управління HR, що автоматизує процеси набору, управління відпустками та оцінки продуктивності в організаціях.
Papershift
papershift.com
Papershift - це програма для управління графіками працівників, відстеження часу та обробки заяв на відпустку в хмарі.
Asanify
asanify.com
Asanify - це рішення для управління персоналом, яке автоматизує процеси обробки заробітної плати, відвідування, управління відпустками та витратами.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR - платформа для управління HR, що включає управління зарплатою, лікарняними, відпустками та іншими HR-процесами в одному місці.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack - це веб і десктопний додаток для малого та середнього бізнесу, який допомагає керувати HR, проектами, продажами та маркетингом.
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam – універсальна HR-платформа для SMB, що спрощує управління персоналом, підвищує видимість процесів та зменшує ручну працю.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek - сучасна HR-система для управління працівниками, що включає відстеження відвідуваності, документи та інтеграції з популярними інструментами.
Omni HR
omnihr.co
OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.
Worknice
worknice.com
Worknice - це HR-платформа для управління процесами людських ресурсів, що спрощує обробку даних, управління працівниками та забезпечує відповідність у організаціях.
Mirro
mirro.io
Mirro.io - платформа для управління ефективністю, що допомагає малим і середнім підприємствам створити прозору культуру на робочому місці та підвищити задоволення працівників.
Onfolk
onfolk.com
Onfolk - це додаток для автоматизації зарплат в Україні, що дозволяє швидко та безпомилково виплачувати зарплату команді.
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates - це додаток для ефективного планування відпусток у малих та середніх підприємствах, що дозволяє працівникам подавати, підтверджувати та відстежувати запити на відпустку.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Tracker відпустки - це додаток для управління відпустками, що інтегрується з командами Microsoft, спрощуючи процес подачі запитів та управління відсутністю працівників.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense — це платформа для управління відвідуваністю, що дозволяє працівникам повідомляти про відсутність через текстові повідомлення для покращення комунікації.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack - додаток для управління відпустками, який полегшує відстеження відсутності працівників і автоматизацію процесів затвердження.
Keeple
keeple.com
Keeple – це програмне забезпечення для управління відпустками і відсутностями, що дозволяє ефективно керувати різними типами відпусток для всіх працівників.
Planleave
planleave.com
PlanLeave - це додаток для автоматизації управління відпустками, що дозволяє працівникам подавати запити, а менеджерам їх переглядати та схвалювати.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro - онлайн система управління відпустками, яка автоматично відслідковує залишки відпусток та спрощує процес затвердження заявок для працівників і керівників.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle - система управління робочою силою для організації планування, відстеження часу та оптимізації роботи безробітників.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR - це модульне ПЗ для управління персоналом, яке допомагає малим і середнім підприємствам автоматизувати HR-задачі та спростити управління персоналом.
Humaans
humaans.io
Humaans — це HRIS для управління даними працівників, автоматизації процесів та звітності, що підтримує модернізацію HR у компаніях.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.