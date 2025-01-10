Програмне забезпечення для керування відсутністю - Найпопулярніші застосунки - Пакистан

Trackabi

trackabi.com

Trackabi — чудове програмне забезпечення для відстеження робочого часу, моніторингу співробітників, створення скріншотів і відстеження URL-адрес, планування відпусток співробітників, відстеження маршруту георадара, підготовки звітів про час, планування та оцінки проекту, виставлення рахунків і керування оплатою. Trackabi фокусується на малих і середніх підприємствах. Trackabi робить відстеження часу ефективним і захоплюючим завдяки підходу гейміфікації. Користувачі можуть заробляти досягнення та очки карми, коли досягають конкретних цілей, визначених менеджером. Сильні сторони продукту: — Trackabi Desktop Timer для Windows, Linux і macOS може автоматично записувати відпрацьований час і готувати щоденну статистику активності користувачів. Він може визначати час простою, робити знімки екрана, відстежувати URL-адреси браузера та записувати використовувані програми, розрізняючи програми для роботи та дозвілля. — Мобільний додаток Trackabi може відстежувати час і записувати GPS-маршрути. Він також містить розділ розкладу відпусток і зручний розділ Insights для контролю активності інших користувачів, перегляду їхніх скріншотів та інших даних. — Гейміфікація відстеження часу: досягнення та бали карми для підвищення мотивації та підвищення залученості. — Табель з широкими можливостями налаштування: табелі можна редагувати так само, як електронні таблиці в Excel, і вони пропонують багато параметрів налаштування (дані для відображення, обов’язкові поля, додаткові спеціальні поля тощо). — Управління відпустками співробітників, інтегроване з табелем обліку робочого часу: особистий календар вихідних для кожного працівника та загальний графік відпусток із процесом запиту/затвердження. Відпустки співробітників можна включити в табелі, щоб менеджерам було легше переконатися, що дані повні. — Настроювані звіти про час: звіти про час можна створювати з табелю на основі налаштувань користувача та ділитися ними через зовнішні посилання або експортувати в Excel або PDF. — Виставлення рахунків і платежі: рахунки-фактури можна створювати зі звітів або самостійно та надсилати клієнтам електронною поштою. Система дозволяє вводити клієнтські платежі та відстежувати підсумки та прострочені рахунки-фактури. — Плани та кошториси проекту: плани проекту з розподілом за етапами, завданнями та підзавданнями дозволяють оцінювати час і бюджет за принципом «знизу вверх». Приблизні суми можна порівняти з поточними даними з табелів обліку робочого часу співробітників. — Ролі доступу користувачів: система підтримує розширені ролі доступу користувачів на основі привілеїв, які можна редагувати. Крім того, кожен користувач може отримати доступ до багатьох облікових записів компанії — приєднатися до компанії як співробітник і створити свій обліковий запис компанії, використовуючи те саме ім’я користувача. — Клієнтський доступ: клієнтам можна надати доступ до збережених звітів про час, рахунків-фактур і табелів, пов’язаних із їхніми проектами. Це допомагає клієнту стежити за часом, витраченим його підрядником, і контролювати витрати. — Імпорт комітів Git: імпортування комітів із Git і перетворення їх на записи про час є чудовою функцією для розробників програмного забезпечення. Коміти Git із коментарями можна перетворити на записи в табелі. — Інформаційні інформаційні панелі: інформаційна панель із видом з висоти пташиного польоту відображає підсумки відпрацьованого часу, дні відсутності співробітників і сповіщення про пропущені звіти про час (час менше, ніж очікувалося). — Статистика даних компанії: детальний огляд щоденної діяльності кожного працівника із зазначенням відпрацьованого часу, часу, доданого до табелю, використовуваних програм, скріншотів, часу простою, GPS-маршрутів тощо.