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Чи є продукт ефективним партнером у бізнес-операціях? Ключові чинники задоволення користувачів продуктами A/B Testing включають «Звітність і аналітику», «Можливості багатоваріантного тестування» та «ШІ/машинне навчання». Ці фактори визначаються за допомогою алгоритму, який вибирає атрибути, які з найбільшою вірогідністю прогнозують задоволеність користувачів у цій категорії.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay - це універсальне CRM-програмне забезпечення для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів, що допомагає підприємствам управляти та автоматизувати свій бізнес.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce - це конструктор цільових сторінок, який дозволяє користувачам створювати та оптимізувати сторінки для маркетингових кампаній.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense - це платформа для веб-аналітики, яка допомагає оптимізувати сайти, аналізуючи поведінку відвідувачів і підвищуючи конверсії.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago - платформа автоматизації маркетингу для оптимізації взаємодії з клієнтами, персоналізації та підвищення показників електронної комерції.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam - це платформа для проведення вебінарів, що підтримує живі трансляції з інтерактивними функціями, такими як чат, опитування та повторні вебінари.
Amplitude
amplitude.com
Амплітуда - це платформа для аналітики продуктів, яка допомагає підприємствам відстежувати взаємодію користувачів з продуктами та покращувати їх на основі отриманих даних.
Algolia
algolia.com
Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.
PostHog
posthog.com
PostHog - це відкритий інструмент для аналітики, тестування та управління функціями, що допомагає розробникам створювати кращі продукти.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat - аналітична платформа для реального часу, яка допомагає видавцям відстежувати взаємодію з контентом та приймати рішення щодо його оптимізації.
MoEngage
moengage.com
MoEngage - це платформа для залучення клієнтів, що дозволяє компаніям здійснювати персоналізовану комунікацію через різні канали.
UserWise
userwise.io
UserWise — це програма для управління операціями в іграх, що дозволяє студіям зберігати гравців за допомогою сегментації, календаря і побудови кампаній.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages – це безкодовий конструктор вебсайтів і цільових сторінок, що допомагає малим підприємствам швидко залучати потенційних клієнтів.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy - це платформа для аналізу та оптимізації веб-сайтів, що включає інструменти A/B тестування, heatmaps, SEO аналіз та зворотний зв'язок від користувачів.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore - це інструмент для проведення експериментів і A/B тестування, що підходить для агенцій та маркетологів без активної підтримки ІТ-відділу.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - це платформа для управління онлайн-продажами, маркетингом і створенням контенту, яка об'єднує інструменти для автоматизації і аналітики.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads - це платформа для створення цифрових рекламоносіїв з можливістю таргетування аудиторії та керування рекламними кампаніями.
VWO
vwo.com
VWO — платформа для тестування веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє бізнесам проводити експерименти та аналізувати поведінку користувачів.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider - це хмарна система пошуку, яка дозволяє створювати індивідуалізований пошук на вебсайтах для покращення результатів пошуку.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo – платформа email-маркетингу для бізнесу, що надає інструменти для створення повідомлень, сегментації аудиторії та аналітики кампаній.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica - інструмент для аналітики мобільних додатків, що допомагає відстежувати поведінку користувачів та оптимізувати прибутки у реальному часі.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
WayMore
waymore.io
WayMore – це платформа для омніканального маркетингу, яка об'єднує інструменти для збільшення продажів і зменшення витрат на маркетинг завдяки аналізу даних та автоматизації.
Hushly
hushly.com
Hushly - це платформа для покращення залучення та персоналізації вмісту, яка допомагає бізнесу створювати цільовий маркетинговий досвід.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg — інструмент аналізу веб-сайтів, що дозволяє відслідковувати поведінку користувачів за допомогою теплових карт, записів сеансів та A/B тестування.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee допомагає відстежувати та аналізувати продуктивність веб-сайтів, надаючи аналітику, можливості тестування та оптимізації.
Howuku
howuku.com
Howuku - це платформа для аналітики поведінки, що дозволяє отримувати зворотний зв'язок від користувачів, аналізувати кліки та покращувати взаємодію на веб-сайті.
Landingi
landingi.com
Landingi - платформа для створення цільових сторінок з простим редактором, готовими шаблонами та інтеграціями для автоматизації маркетингових кампаній.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks - це хмарне CRM-програмне забезпечення, що інтегрує управління продажами, маркетингом і обслуговуванням клієнтів для ефективного ведення бізнесу.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty - це платформа для A/B тестування, персоналізації та управління функціями, що покращує користувацький досвід та підвищує конверсію.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.
Flagsmith
flagsmith.com
Flagsmith - це служба управління прапорами функцій та віддаленими конфігураціями для веб, мобільних та серверних додатків.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Інструментарій аналітики - це програма для автоматизації завдань Google Analytics, яка дозволяє аналізувати та оптимізувати маркетингові кампанії.
Eppo
geteppo.com
Eppo - це платформа для проведення A/B тестів у сховищах даних, що забезпечує статистичну строгість та автоматизований аналіз результатів експериментів.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely - застосунок для бізнесу, який збирає дані, сегментує їх та забезпечує персоналізовані досвіди через веб-сайти та електронну пошту.
AutoOptimize
autooptimize.ai
AutoOptimize автоматично проводить A/B тестування, пропонуючи 50 шаблонів тестів для підвищення конверсії до 30% за 90 днів.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle – це платформа для управління функціями, що дозволяє розробникам контролювати випуски програмного забезпечення та оптимізувати їх за допомогою прапорів функцій.
Personizely
personizely.net
Personizely — інструмент для маркетингу, що дозволяє створювати спливаючі вікна, персоналізувати контент і збільшувати обсяги продажів завдяки аналізу поведінки відвідувачів.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics надає послуги покращення конверсії на рівні реклами, зокрема автоматизоване A/B тестування для Google Ads.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy — це інструмент без коду, що дозволяє створювати та оптимізувати онлайн-взаємодії за допомогою перетягування, з можливостями A/B тестування та умовної логіки.
Convert.com
convert.com
Convert.com — це програма для тестування A/B, яка допомагає агентствам та компаніям eCommerce оптимізувати коефіцієнт конверсії за допомогою різних тестових методів.
Testeum
testeum.com
Testeum - платформа для тестування веб і мобільних додатків, що пропонує паралельне виконання тестів та інтеграцію з іншими інструментами.
Monetate
monetate.com
Monetate - платформа для персоналізації електронної комерції, яка допомагає брендам створювати індивідуальний досвід для відвідувачів сайтів.
Optibase
optibase.io
Optibase - це додаток для A/B тестування на Webflow, який дозволяє оптимізувати конверсію вашого сайту через тестування різних версій контенту та дизайну.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine - це платформа для аналітики та маркетингу, яка допомагає зрозуміти користувачів, персоналізувати вміст та проводити A/B-тести.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk - інструмент для оптимізації конверсій в електронній комерції. Дозволяє створювати спливаючі вікна, персоналізувати сайти та проводити A/B тестування.
Taplytics
taplytics.com
Taplytics - це платформа для аналітики мобільних додатків, що допомагає розробникам оптимізувати програми через A/B тестування та аналітику поведінки користувачів.
Nosto
nosto.com
Nosto - платформа для автоматизації управління комерційним досвідом, що допомагає брендам персоналізувати онлайн-продажі та оптимізувати конверсії.
SplitMetrics
splitmetrics.com
SplitMetrics - платформа для оптимізації Apple Search Ads, A/B тестування та ASO, що допомагає покращити видимість і продуктивність мобільних додатків.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize - це AI-платформа для персоналізації веб-сайтів і оптимізації конверсій, що дозволяє маркетологам тестувати та адаптувати користувацький досвід.
Justuno
justuno.com
Justuno - платформа оптимізації конверсій, що забезпечує інструменти для збору даних, цільового маркетингу та аналітики для покращення досвіду користувачів.
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook – це платформа з відкритим кодом для експериментів та функціонального позначення, що дозволяє розробникам проводити A/B тести та управляти функціями без потреби в додаткових запитах.
Apptimize
apptimize.com
Apptimize - платформа для тестування A/B та управління функціями, що покращує досвід користувачів на мобільних та веб додатках.
Statsig
statsig.com
Statsig - платформа для експериментів з продуктами, яка допомагає командам оптимізувати розгортання функцій та аналізувати досвід користувачів.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect - платформа для A/B тестування та оптимізації, що дозволяє аналізувати і персоналізувати досвід користувачів на веб-сайтах.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely - аналітична платформа для оптимізації веб-додатків, що дозволяє проводити A/B тести та аналізувати поведінку користувачів для підвищення ефективності.
Personyze
personyze.com
Personyze - це інструмент для персоналізації веб-контенту, що дозволяє бізнесам націлюватися на користувачів за поведінкою та вподобаннями через адаптивні рекомендації.
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