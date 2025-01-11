Програмне забезпечення для тестування A/B - Найпопулярніші застосунки - Польща

Fluid Ads

fluidads.com

У Fluid Ads ми пропонуємо два варіанти обслуговування, кожен із яких включає наступні переваги. Fluid Ads надає можливість: - Створювати приголомшливі цифрові медійні реклами за допомогою нашого інструменту конструктора реклами. - Точне націлювання на аудиторію, яку ви хочете охопити в будь-якій точці світу в будь-який час за допомогою нашої провідної в галузі системи географічного націлювання та геозонування. - Вибирайте та керуйте каналами та веб-сайтами, на яких ви хочете показувати свою рекламу, і ретельно контролюйте свій бюджет. - Повністю зрозумійте ефективність вашої рекламної кампанії за допомогою нашого комплексу поглиблених звітів, що дає вам практичну інформацію. Повністю керована послуга Ми заощаджуємо ваш час і гроші, керуючи всіма аспектами вашої рекламної кампанії за вас, від створення привабливих оголошень до націлювання, де вони відображаються, до надання даних, які вам потрібні для того, щоб знати, як ефективна ваша кампанія. Наші досвідчені менеджери цифрових рекламних кампаній постійно забезпечуватимуть оптимізацію вашої кампанії, щоб максимізувати віддачу від інвестицій (ROI). Самообслуговування Використовуючи нашу інноваційну платформу самообслуговування, ви можете самостійно керувати своєю рекламною кампанією. Ви можете просто створити власну рекламу з нуля або скористатися одним із наших численних шаблонів реклами, вибрати спосіб їх націлювання, вибрати канали та сайти, на яких ви хочете, щоб вони з’являлися, і переглянути результати в розділі звітності. Який би варіант ви не вибрали, ви отримаєте все необхідне для досягнення кращих результатів від вашої онлайн-рекламної кампанії.