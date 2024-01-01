Програмне забезпечення для тестування A/B - Найпопулярніші застосунки - Буркіна-Фасо

ABlyft

ablyft.com

ABlyft — це платформа A/B-тестування, створена для розробників. Функції спеціально розроблені для досвідчених користувачів і агентств – неймовірно швидкі та надзвичайно гнучкі. Якщо ви звикли до A/B-тестування в JavaScript і CSS, це ваш інструмент! Кожен, хто вже мав справу з веб-експериментами, зна...