409A Служба постачальників оцінок - Найпопулярніші застосунки - Саудівська Аравія

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Постачальники оцінок 409A створюють звіти, які визначають справедливу ринкову вартість звичайних акцій компанії. За запитом ці постачальники збирають команду аналітиків для оцінки вартості організації шляхом вивчення її фінансових даних. Такі звіти особливо корисні для стартапів, які планують випустити опціони на акції для співробітників, інвесторів і підрядників. Оцінка 409A передбачена законом для забезпечення відповідності федеральним податковим нормам, захищаючи компанії від потенційних податкових санкцій. Якщо підприємство забезпечить додаткове фінансування після початкової оцінки, фірма, яка подала первинну звітність, несе відповідальність за її оновлення для підтримки точності. Крім того, постачальники оцінок 409A часто надають підприємствам додаткові податкові послуги.
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Carta
carta.com
Готові до аудиту оцінки, швидкі оцінки від професіоналів, які надали більше 409A, ніж будь-хто в галузі. Carta є провідним незалежним постачальником 409A для приватних сценічних компаній будь-якого розміру. Маючи понад 60 000 професійних оцінок, Carta містить найбільший набір даних для точної оцінки справедливої ринкової вартості компаній від початкової до пізньої стадії. Команда з оцінки Carta складається з експертів із предметних та галузевих питань, які можуть виконувати складні оцінки з підвищеними нормативними вимогами та вимогами відповідності.
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