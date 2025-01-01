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401(k) Програмне забезпечення
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401(k) Програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення 401(k) дозволяє організаціям пропонувати та керувати пенсійними планами для своїх співробітників, забезпечуючи дотримання державних постанов. Ці платформи використовуються для розробки пенсійного плану компанії, вибору інвестиційних варіантів, залучення працівників, керування внесками та відстеження участі працівників через адміністративну панель. Вони також надають інтерфейс для співробітників, щоб керувати своїми внесками, приймати інвестиційні рішення та виконувати такі дії, як пролонгації, позики та розподіл. На відміну від пенсійних планів, які фінансуються роботодавцем і забезпечують гарантовану щомісячну виплату після виходу на пенсію, плани 401(k) включають внески працівників і дозволяють працівникам контролювати свої інвестиції.

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Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment — це мобільний додаток, що спрощує управління 401(k) для роботодавців, пропонуючи персоналізовані інвестиційні рішення та фінансову підтримку.

Human Interest

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest — платформа для управління планами 401(k), що спрощує адміністрування пенсійних виплат для малих та середніх бізнесів.

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify - це додаток для віртуальної постановки та 3D-рендерингу, що допомагає фахівцям з нерухомості покращити візуальне представлення властивостей.

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell - це цифрова платформа для адміністрування пенсійних планів і вигод на робочому місці, що сприяє управлінню заощадженнями для працівників і роботодавців.

Guideline

Guideline

guideline.com

Додаток Guideline спрощує та здешевлює впровадження планів 401(k) для малих бізнесів, щоб вони могли надавати пенсійні переваги своїм працівникам.

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