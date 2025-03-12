401(k) Програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення 401(k) дозволяє організаціям пропонувати та керувати пенсійними планами для своїх співробітників, забезпечуючи дотримання державних постанов. Ці платформи використовуються для розробки пенсійного плану компанії, вибору інвестиційних варіантів, залучення працівників, керування внесками та відстеження участі працівників через адміністративну панель. Вони також надають інтерфейс для співробітників, щоб керувати своїми внесками, приймати інвестиційні рішення та виконувати такі дії, як пролонгації, позики та розподіл. На відміну від пенсійних планів, які фінансуються роботодавцем і забезпечують гарантовану щомісячну виплату після виходу на пенсію, плани 401(k) включають внески працівників і дозволяють працівникам контролювати свої інвестиції.
Запит на новий застосунок
Betterment
betterment.com
Betterment — це мобільний додаток, що спрощує управління 401(k) для роботодавців, пропонуючи персоналізовані інвестиційні рішення та фінансову підтримку.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest — платформа для управління планами 401(k), що спрощує адміністрування пенсійних виплат для малих та середніх бізнесів.
Tantify
tantify.com
Tantify - це додаток для віртуальної постановки та 3D-рендерингу, що допомагає фахівцям з нерухомості покращити візуальне представлення властивостей.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell - це цифрова платформа для адміністрування пенсійних планів і вигод на робочому місці, що сприяє управлінню заощадженнями для працівників і роботодавців.
Guideline
guideline.com
Додаток Guideline спрощує та здешевлює впровадження планів 401(k) для малих бізнесів, щоб вони могли надавати пенсійні переваги своїм працівникам.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.