401(k) Програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Сенегал

Betterment

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Управління 401 (k) є складним завданням. Ось чому покращення на роботі дозволяє роботодавцям просто пропонувати високу якість 401 (k). Від постійної адміністративної підтримки та управління інвестиціями, спеціалізованого дизайну плану та впорядкованої інтеграції заробітної плати - ми робимо важкий підйом, щоб вам не довелося. Надайте своїм працівникам доступ до простих у користуванні, потужних інвестиційних та пенсійних заощаджень з покращенням налаштованих портфелів роботи, персоналізованими фінансовими рекомендаціями, здатністю посилатися на зовнішні рахунки та різні додаткові інструменти для побудови багатства, заощадження та інвестування-всі доступні через наш мобільний додаток. З покращенням на роботі, ваш 401 (k) також може бути покращений за допомогою нових функцій, таких як пропонування матчу 401 (k) щодо виплат студентської позики, а також додаткових фінансових пільг, таких як управління студентами, 529 заощадження освіти та 1: 1 фінансовий тренер переваги*. Завдяки цій сучасній суміші 401 (k) та фінансові оздоровчі вигоди, а також доступну освіту та інструменти, покращення на роботі може допомогти вам залучити та зберегти щасливих працівників, надаючи пільги, необхідні для досягнення своїх фінансових цілей. *Управління студентськими кредитами за допомогою покращення на роботі ("SLM") надається у партнерстві з Spinwheel. 529 рахунків та їх плани проводяться та керуються адміністраторами програм та менеджерами поза покращенням. SLM, 529S та фінансові тренерські послуги доступні лише в рамках пакетного пропозиції з Betterment 401 (K) у PRO або флагманському плані; Додаткові збори застосовуються для використання в Pro Plan, послуги, недоступні в основному плані.